Hans-Jürgen Geese

Lutherbibel, Johannes 8, Vers 32: „Und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“ Wenn die Wahrheit euch frei machen wird, dann müsst ihr in der Lüge gefangen sein.

Wir lebten dereinst in einer Zeit, in der die Mächtigen dieser Welt ein gigantisches Lügengebäude aufgetürmt hatten, das über viele Jahre als eine Art Wunderwerk der Schöpfung des menschlichen Geistes respektiert, wenn nicht gar bewundert und verehrt wurde. Die geblendeten Menschen sahen was sie sehen sollten oder was sie sehen wollten. Der Betrug war nicht offensichtlich.

Wir leben heute in einer Zeit, in der dieses Lügengebäude auseinanderfällt. Über die letzten zehn Tage allein ist bereits die Fassade eingestürzt, und wir können jetzt zum ersten mal seit mindestens 80 Jahren in das Gebäude hineinschauen.