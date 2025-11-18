Ist Donald Trump der „Fidei Defensor“ für Christen?

Von Philip Giraldi

Unterdessen kontrolliert Israel die Gestaltung seiner Außen- und Innenpolitik

Ich dachte eigentlich, dass es aus dem Weißen Haus unter Donald Trump gute Nachrichten geben würde, aber wie sich herausstellte, habe ich mich wohl getäuscht. Trump hielt vor der amerikanischen Öffentlichkeit und einem weltweiten Publikum eine lange Tirade, in der er Nigeria wegen der angeblichen Misshandlung und sogar Tötung von Christen anprangerte. Er drohte mit einer militärischen Intervention ähnlich wie bei seiner aggressiven Haltung in Lateinamerika und im Nahen Osten, einschließlich der Entsendung von US-Soldaten vor Ort, um die Situation zu klären.

Als ich Trumps kaum zusammenhängende, bombastische Rede hörte, war meine erste Reaktion, dass es wohl bei den Drohungen und einigen Sanktionen bleiben würde, da Nigeria weit entfernt von den US-Stützpunkten liegt und aus vielen Gründen ein hartes Stück Arbeit wäre. Trump zieht es vor, Länder ins Visier zu nehmen, die für sein kriegerisches Auftreten leichtere Ziele darstellen. Also dachte ich mir, dass das alles nur Theater sei, wahrscheinlich inspiriert von einem Clown aus der Regierung, der Trumpstein kurz bevor unser Präsident beschloss, etwas zu sagen, um zu zeigen, wie hart er ist, ins Ohr geflüstert hatte.

Die gute Nachricht sah ich in dem Hinweis, dass die Regierung der Vereinigten Staaten tatsächlich daran interessiert sein könnte, etwas zum Schutz christlicher Minderheiten zu unternehmen, obwohl selbst dieser Gedanke weitgehend zerstreut wurde, als Ahmed al-Sharaa, der de facto Staatschef Syriens, der derzeit unter seinem Geburtsnamen auftritt, nachdem er zuvor unter einem Pseudonym operiert hatte, im Weißen Haus erschien und von einem grinsenden Trump und seiner üblichen Clique von Speichelleckern begrüßt wurde. Die Besucher dieser Website haben zweifellos eine ziemlich gute Vorstellung davon, wofür Ahmed al-Sharaa als ehemaliger Emir von Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) nach seiner Beteiligung an den Terrororganisationen Al-Nusra-Front, Al-Qaida und ISIS steht. Er war bekannt als Kopfabschneider, auf dessen Festnahme und Bestrafung bis vor kurzem eine Belohnung der US-Regierung in Höhe von 10 Millionen Dollar ausgesetzt war. Er hat zahlreiche Christen sowie schiitische Muslime und alle dazwischen liegenden Sekten getötet, und sein neues Regime hat diese Praxis weitgehend fortgesetzt, wobei Christen und drusische „Ketzer” von Militanten getötet werden, die vage mit der neuen Regierung verbunden sind.

Joe Biden hatte das Kopfgeld auf Ahmed al-Sharaa bereits aufgehoben, und nun hat Donald Trump ihn wie einen alten Freund begrüßt. Er ging sogar so weit, sich mit einem neuen Parfüm zu besprühen, das er für 249 Dollar pro Flasche unter dem Namen „Victory 45-47“ vermarktet und dessen Bedeutung klar ist. Trump erklärte, dass es „der beste Duft“ sei, bevor er zwei goldene, statuettenförmige Flaschen mit seinem Konterfei und seiner gezackten Unterschrift überreichte, in denen das Eau de Cologne enthalten ist. „Nimm das einfach, das andere ist für deine Frau“, sagte Trump, bevor er fragte: „Wie viele Frauen hast du?“ Al-Sharaa lachte: „Eine!“ Und Trump scherzte: „Bei euch weiß man nie, oder?“ Während des Treffens lobte Trump al-Sharaa als „sehr starken Führer“ und „harten Kerl“ und fügte hinzu: „Er kommt aus einer sehr schwierigen Gegend … wir alle haben eine harte Vergangenheit.“ Der Austausch war ein weiteres Indiz für Donald Trumps ungeschicktes Verhalten, wenn er den Mund aufmacht, und Trumps harte Vergangenheit, auf die er regelmäßig anspielt, muss auch seine Wehrdienstverweigerung während des Vietnamkriegs im Jahr 1968 einschließen.

Es überrascht niemanden, dass der Schlüssel für den Wandel von einem als terroristisch eingestuften Feind zu einem guten Freund sicherlich die Erklärung der syrischen Regierung war, dass sie normale diplomatische und andere Beziehungen zu Israel unterhalten werde. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sowohl im Libanon als auch in Syrien expandiert und scheint auch stark in die Pläne des Pentagons involviert zu sein, neue nominell US-Militärstützpunkte in der Nähe von Gaza und Damaskus zu errichten. Ich hatte hier eine gewisse Erleichterung für die bedrängten Christen im Nahen Osten erwartet, stattdessen bekam ich mehr von der gleichen sektiererischen Unterdrückung, alles aufgrund israelischer Interessen. Vielen Dank, Herr Trump! Ich werde nicht fragen, wem Sie gehören!

Und natürlich scheint es unvermeidlich, dass Israel involviert ist, wenn man nach religiösen Konflikten fragt. Der zionistische Staat verfolgt seit 1948 Christen in Palästina sowie im Libanon und in Syrien. Als Israel „gegründet” wurde, betrug der Anteil der Christen an der palästinensischen Bevölkerung fast 8 %. Heute liegt er bei knapp 2 %, was vor allem auf den Raub von Eigentum und anderen Druck auf die Araber zurückzuführen ist, sie zu zwingen, das Land zu verlassen und ihre verbleibenden Rechte aufzugeben. In jüngster Zeit kam es unter anderem zu Belästigungen und Anspucken christlicher Gläubiger, während Christen gleichzeitig Schwierigkeiten gemacht wurden, sich zu versammeln, um ihre Feiertage wie Weihnachten und Ostern zu begehen. Dieser Druck wurde von den aufeinanderfolgenden israelischen Regierungen ausgeübt, nicht von Muslimen, obwohl er durch die Grausamkeit des derzeitigen Monsters Benjamin Netanjahu, der von einer Koalition unter der Führung von Itamar Ben-Gvir, dem Minister für nationale Sicherheit, unterstützt wird, noch verschlimmert und verkörpert wurde. Dieser hat seine Ansicht, dass ALLE Palästinenser einem Polizeistaat unterworfen und eliminiert werden sollten, sehr deutlich gemacht. In seinem Denken gibt es keine Ausnahme für palästinensische Christen. Hören Sie zu, Präsident Trump?

Israels Haltung gegenüber palästinensischen und anderen Christen war auch schon vor dem Ausbruch der Gewalt in Gaza sehr deutlich, und seitdem hat Israel Kirchen, Krankenhäuser und Waisenhäuser im Gazastreifen zerstört, die von christlichen Gruppen gegründet worden waren. Zu den Opfern gehörte auch die griechisch-orthodoxe Kirche des Heiligen Porphyrius, die im fünften Jahrhundert gegründet wurde und die manchmal als die älteste christliche Kirche im Nahen Osten bezeichnet wird und im Oktober 2023 von Israel bombardiert wurde. Berichten zufolge wurden achtzehn ihrer Gemeindemitglieder und andere Christen und lokale Muslime, die in der Kirche und den umliegenden Gebäuden Zuflucht gesucht hatten, bei dem Angriff getötet, der keine militärische Bedeutung hatte und kaum mehr als ein Signal an die Bewohner Gazas war, dass keiner von ihnen sicher war.

Donald Trump ist also bereit, Nigerianer für angebliche Verbrechen gegen Christen zu bestrafen, aber wenn Israel diese Verbrechen begeht, kommt es ungeschoren davon. Sollte das jemanden überraschen, da Trump kaum ein praktizierender Christ ist, sich selbst als „konfessionslos“ bezeichnet und offenbar keiner tatsächlichen Kirche angehört? Es gibt auch Gerüchte, dass er 2017 zum Chabad-Judentum konvertiert sei. Auf jeden Fall steht Trump eindeutig unter dem Einfluss des Staates Israel in der Person von Benjamin Netanjahu und der Israel-Lobby in den Vereinigten Staaten. Ob dies darauf zurückzuführen ist, dass er durch die Enthüllungen über Jeffrey Epstein erpresst wird oder durch seine persönlichen Überzeugungen und Neigungen getrieben ist, ist umstritten.

Auf jeden Fall ist klar, dass Trump Anweisungen von Netanjahu und der jüdischen Lobby entgegennimmt, was zuletzt in dem Brief deutlich wurde, den er an den israelischen Präsidenten Isaac Herzog schickte und in dem er um Begnadigung für den Premierminister und seine Frau bat, die in Israel wegen Korruption angeklagt sind. Der Brief war mehr oder weniger eine Wiederholung der mündlichen Bitte, die Trump im Oktober in seiner Rede vor der Knesset in Israel geäußert hatte. Er enthält eine bizarre, weitgehend selbstbeweihräuchernde und fragwürdige Behauptung: „Ich glaube, dass die ‚Anklage‘ gegen Bibi, der lange Zeit an meiner Seite gekämpft hat, unter anderem gegen den sehr starken Gegner Israels, den Iran, eine politische, ungerechtfertigte Strafverfolgung ist“, ein Zeichen unter vielen, dass Trump mental nicht ganz auf der Höhe ist, wie man so schön sagt, da der Iran kaum als Bedrohung für die Vereinigten Staaten bezeichnet werden kann.

Der Ausverkauf des Weißen Hauses unter Trump an Israel und dessen Interessen ist so vollständig wie nur möglich. Paul Craig Roberts sinniert über den Brief an Herzog und fragt: „Wird Trumps Unterwürfigkeit gegenüber Israel niemals ein Ende nehmen? Trump war der Erste, der gegen die Regel verstieß und Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannte. Trump hat für Israel einen Krieg gegen den Iran begonnen. Trump unterstützt Israels Völkermord an Palästina, indem er Geld, Waffen und diplomatische Unterstützung liefert. Trump fordert einen Waffenstillstand, obwohl Israel weiterhin Palästina bombardiert, beschießt und zerstört. Trump hat sich gegen die US-Abgeordneten Thomas Massie [und Marjorie Taylor Green, zwei] seiner frühesten Unterstützer gewandt, weil sie sich weigern, der israelischen Linie zu folgen. Trump hat gefordert, dass Universitäten Studenten und Dozenten daran hindern, Israels Massaker an Palästinensern und den Raub ihres Landes zu kritisieren und dagegen zu protestieren.“ Israel kontrolliert „… die Vereinigten Staaten, indem es den Finanzsektor, die Unterhaltungsindustrie, das Bildungswesen, den Kongress und die US-Außenpolitik besetzt. Israel ist es gelungen, jede Kritik an Israel als Antisemitismus zu brandmarken, und es gelingt ihm, den Kongress und die Bundesstaaten dazu zu bringen, Gesetze zu verabschieden, die Antisemitismus unter Strafe stellen.“

Man könnte hinzufügen, dass Israel nun von Trump eine zwanzigjährige Militärhilfeverpflichtung fordert, die vermutlich zu den derzeitigen 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe, die Washington jedes Jahr garantiert, noch hinzukommen wird. In den letzten zwei Jahren, seit dem 7. Oktober, wurde dieser Betrag in der Praxis weit überschritten und belief sich auf 21,7 Milliarden Dollar, die sowohl von Trump als auch von Genocide Joe Biden kamen. Werden sie die 20-jährige Garantie von Trump und den anderen korrupten Verrätern im Kongress, die Israel an erste Stelle setzen, erhalten? Darauf können Sie wetten!