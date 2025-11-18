Der Völkermord an den europäischen Ureinwohnern



F. Roger Devlin

Clare Ellis ist eine in Schottland geborene Kanadierin, die 2017 an der University of New Brunswick mit einer Dissertation zu Multikulturalismus und Massenimmigration nach Europa promovierte. Ihr Doktorvater war Ricardo Duchesne. The Blackening of Europe ist ein dreibändiges Werk, das auf dieser Dissertation basiert. Der erste Band, der sich mit „Ideologien und internationalen Entwicklungen“ beschäftigt, erschien 2020; der zweite, den ich rezensierte, behandelt „Immigration, Islam und die Flüchtlingskrise“ und erschien 2022. Im Februar 2023 wurde ihr Verlag Arktos Media vom weltweit größten Buchvertrieb Ingram Content Group aus den Plattformen entfernt. Dies verzögerte die Veröffentlichung des dritten Bandes um über ein Jahr, aber er ist nun endlich verfügbar.

Band drei fasst drei Folgen der Massenimmigration für die einheimischen Europäer zusammen: demografischer Rückgang, politischer Niedergang und ein Rückgang von sozialem Vertrauen und Zusammenhalt. Die Autorin argumentiert, dass dies nach anerkannten Prinzipien des Völkerrechts einen Genozid an Europäern darstellt. Sie prüft auch die Arbeiten prominenter neokonservativer Kritiker der massenhaften muslimischen Einwanderung, die sie als nützlich, aber unzureichend bewertet.

Liberale individuelle Rechte vs. multikulturelle Gruppenrechte

Die vorherrschende Ideologie des zeitgenössischen Europas könnte man „liberalen Multikulturalismus“ oder „multikulturellen Liberalismus“ nennen. Sie hat zwei Komponenten, die möglicherweise inkompatibel sind: Multikulturalismus sieht westliche Gesellschaften als in diskrete Gruppen geteilt, jede mit eigenen Rechten; Liberalismus ist eine Lehre der individuellen Rechte, entwickelt in der individualistischen Zivilisation Europas lange vor der Massenimmigration. Liberalismus passt schlecht zu den gruppenorientierten Traditionen nicht-europäischer Einwanderer – vor allem Muslimen – und Multikulturalismus wurde speziell für ihre Bedürfnisse und Vorteile entwickelt.

Sogar strenge liberale Individualisten müssen die Frage nach Gruppenrechten bedenken. Die United Nations’ Universal Declaration of Human Rights (UDHR)﻿ von 1948 erklärte, „jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit,“ die ihm nicht willkürlich entzogen werden darf. Die Welt besteht nicht nur aus Individuen; Menschen sind überall tribal.

Das Recht auf nationale Selbstbestimmung ist ein Gruppenrecht, das internationales Recht anerkennt. 1966 verabschiedeten die Vereinten Nationen einen International Covenant on Civil and Political Rights﻿. Sein erster Artikel erklärt: „Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung,“ und basierend darauf „frei ihren politischen Status zu bestimmen.“ Der italienische Jurist Antonio Cassese erklärte:

„Interne Selbstbestimmung bedeutet das Recht auf authentische Selbstregierung, das heißt, dass ein Volk das eigene politische und wirtschaftliche Regime wirklich und frei wählen kann – was mehr ist als nur eine Wahl aus bestehenden Optionen. Das ist ein dauerhaftes Recht… Das Recht auf interne Selbstbestimmung wird weder zerstört noch vermindert, weil es einmal ausgeübt wurde.“

Das heißt, dass keine Regierungsentscheidung unwiderruflich ist, auch nicht in der Migrationspolitik.

Das Wort „Genozid“ – abgeleitet vom griechischen genos, übersetzbar als Rasse, Stamm oder Sippe – wurde in den 1940er Jahren vom polnisch-jüdischen Juristen Raphael Lemkin geprägt. Er initiierte die Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide﻿ von 1948, bekannt als Genocide Convention﻿. Lemkin betonte, dass sein Begriff nicht nur systematische Ermordung von Gruppenmitgliedern meint, sondern auch das Schaffen von Bedingungen, die langfristig das Überleben einer Gruppe unmöglich machen. Die Konvention definiert Genozid auch als „vorsätzliches Zufügen von Lebensbedingungen, die auf die körperliche Zerstörung einer Gruppe ganz oder teilweise abzielen,“ und sieht Bestrafung nicht nur für staatliche Akteure, sondern auch für alle vor, die öffentlich zum Genozid aufrufen oder daran beteiligt sind.

Lemkin schrieb: „Genozid richtet sich gegen die nationale Gruppe als Ganzes, und die Aktionen treffen Individuen nicht in ihrer individuellen, sondern in ihrer Gruppenzugehörigkeit.“ Schutz vor Genozid ist also ein Thema der Gruppenrechte, nicht individueller liberale Rechte – auch wenn Kampagnen gegen Genozid oft von Liberalen ausgehen.

Das multikulturelle Ideal entstand ursprünglich im Kontext westlicher Expansion und Kolonialismus, die indigene Völker (wie amerikanische Ureinwohner) zu Minderheiten in ihren eigenen Ländern machten. Viele glaubten, individuelle Rechte reichten nicht aus, um solche Gruppen zu schützen. Deswegen entwickelten sich indigene Rechte, die Gruppenschutz erlauben, um ihre Traditionen zu bewahren.

2007 verabschiedeten die UN eine Declaration on the Rights of Indigenous Peoples﻿. Artikel 8 garantiert Rechte gegen Zwangsassimilation oder Zerstörung der Kultur, Schutz vor Enteignung von Land und Ressourcen, verbietet Zwangsumsiedlungen und Diskriminierung. Die Deklaration schützt auch das Recht auf Selbstverwaltung ethnischer Gemeinschaften nach eigenen Normen und auf eigene Bildungseinrichtungen.

Diese Erklärung scheint für den Fall der sogenannten „Great Replacement“ maßgeschneidert, wobei europäische Weiße als indigene Völker Europas betrachtet werden könnten, deren Vorfahren seit 40.000 Jahren hier leben. Im internationalen Recht ist die Sache jedoch komplizierter, da indigene Rechte oft nur Minderheiten zustehen, die von ehemals dominanten Gruppen verdrängt wurden. Damit würden europäische Rechte erst entstehen, wenn sie Minderheiten sind – dann aber vielleicht zu spät. Auch ist denkbar, dass Rechte für Europäer als Minderheiten generell verweigert werden.

Unabhängig davon verletzt die EU-Migrationspolitik ihre eigenen Grundsätze, die Frieden und das Wohl der Völker fördern, kulturelle Vielfalt anerkennen und nationale Identitäten achten sollen. Massenimmigration verursacht ethnische Konflikte, führt zum Identitätsverlust und zur Abschaffung nationaler Selbstbestimmung durch eine Allianz von Zuwanderern mit untreuen Einheimischen („Linke“).

Andrew Neather﻿, britischer Redenschreiber, sprach offen von der Strategie der Blair-Regierung, die Rechte „mit Vielfalt vorzuführen“ und deren Argumente überflüssig zu machen. Diese Politiker sehen Mitbürger als austauschbar mit Ausländern, nicht aus Gleichheit, sondern wegen Machtinteresse.

Das grundlegende Problem des „multikulturellen Liberalismus“ in Europa besteht darin, dass Immigrantengruppen Gruppenrechte erhalten, Einheimische aber nur individuelle Rechte. Die westliche Gastkultur wird als neutrale Fördereinrichtung universeller Werte ohne eigene Traditionen erwartet. Multikulturalismus und Liberalismus ignorieren die ethnische Besonderheit der Europäer.

Die Migrationsrationalisierung beruft sich oft auf niedrige Geburtenraten und Alterung. Ein UN-Bericht von 2001 (Replacement Migration﻿) beschreibt Szenarien, wie man mit Immigration die Bevölkerung oder das Verhältnis von Erwerbstätigen zu Rentnern aufrechterhalten könne. Dies führt zu massiver Zuwanderung und einer Marginalisierung der Europäer. Förderung wirtschaftlichen Wachstums durch Produktivitätssteigerung erscheint als bessere Lösung als unqualifizierte Zuwanderung. Immigranten konkurrieren mit den ärmsten Einheimischen um Jobs, oft leben viele von Sozialleistungen oder kriminellen Aktivitäten.

Die wirtschaftlichen Argumente seien oft vorgeschoben; seit den 1970er Jahren kommen die meisten Neuankömmlinge wegen Familienzusammenführung, was Kettenmigration erzeugt. Ein besonders absurder Einwand stammt vom deutschen Finanzminister Schäuble 2016, der behauptete, dass Einwanderungsstopp zur Inzucht bei Europäern führe – was falsch ist, da Europäer genetisch sehr exogam sind.

Viele Befürworter der Massenmigration argumentieren gar nicht für ihre Vorteile, sondern behaupten ihre Unvermeidlichkeit als Ergebnis großer Kräfte. Diese „Unvermeidlichkeits-These“ ist aber Teil psychologischer Kriegsführung, um der Opposition die Hoffnung zu rauben.

Der EU-Vizepräsident Timmermans erklärte 2015, Europa werde vielfältig wie überall auf der Welt, da Vielfalt das Schicksal der Menschheit sei. Dem widersprechen Demografen, die weltweit eine Tendenz zur ethnischen Homogenisierung sehen, mit dem Westen als Ausnahme.

Die Selbstbestimmung bleibt ein Recht, das jederzeit neu ausgehandelt werden kann.

Weiner und Teitelbaum unterscheiden zwischen Immigranten, die einer Gesellschaft beitreten wollen, und Siedlern, die Macht übernehmen wollen. Letztere etwa äußern offen Hass und die Zerstörung Europas, während muslimische Siedler ihre kulturellen Bindungen bewahren und von Staaten in der Heimat unterstützt werden.

Der demografische Wandel Europas ist eng mit dem Aufstieg supranationaler Organisationen wie EU, UN und NGOs verbunden, die Nationalstaaten delegitimieren und Migrationsbewegungen fördern. Beispiele sind Calais Migrant Solidarity, das illegale Migranten unterstützt und zu Protesten und Gewalt anstiftet, sowie George Soros‘ Open Society Foundations, die „offene Gesellschaften“ ohne Grenzen fördern und 2015 die Flüchtlingskrise unterstützten.

Boats4People, ein von Soros gefördertes Bündnis, hilft afrikanischen Migranten bei illegaler Überfahrt, verteilt Handbücher zu gefährlichen Routen, was zu verantwortungslosen Fährten und Toten führt.

Ellis schließt mit der Forderung, dass das Überschwemmen Europas mit illegalen Einwanderern strafrechtlich verfolgt werden müsse als Menschenhandel, Verletzung nationaler Souveränität und Anstiftung gegen staatliche Autorität.