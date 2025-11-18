Andrew Korybko

Dies könnte eine False-Flag-Operation sein, um die teilweise Deeskalation der polnisch-belarussischen Spannungen zu untergraben und eine Verschlechterung der russisch-amerikanischen Beziehungen zu provozieren. Es kommt auch sechs Wochen, nachdem russische Spione vor einem gemeinsamen polnisch-ukrainischen „simulierten (False-Flag-) Angriff auf kritische Infrastruktur in Polen“ gewarnt hatten.

Polnische Ermittler behaupten, dass eine Eisenbahnstrecke, die Warschau mit Lublin verbindet, durch das beschädigt wurde, was ihrer Meinung nach eine Explosion war. Premierminister Donald Tusk schrieb auf X: „Die Sprengung des Eisenbahngleises auf der Strecke Warschau-Lublin ist ein beispielloser Sabotageakt, der direkt die Sicherheit des polnischen Staates und seiner Zivilisten betrifft. Diese Route ist auch entscheidend wichtig für die Lieferung von Hilfe in die Ukraine. Wir werden die Täter fassen, wer auch immer sie sind.“ Der Kontext rund um diesen Vorfall ist sehr relevant.

Früher am Tag hatte Polen gerade zwei Grenzübergänge zu Belarus wiedereröffnet, die es im September als Reaktion auf die Zapad-2025-Manöver zwischen Russland und Belarus im selben Monat geschlossen hatte. Am selben Tag sagte auch der Chef des Generalstabs der polnischen Streitkräfte, Wieslaw Kukula: „(Russland) hat die Phase der Vorbereitung auf den Krieg begonnen. Sie bauen hier ein Umfeld auf, das darauf abzielt, Bedingungen für eine mögliche Aggression auf polnischem Territorium zu schaffen.“ Dies folgte auf Tusks Äußerungen von letzter Woche:

„Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber ich habe keinen Zweifel, dass die jüngsten Angriffe auf mehrere digitale Systeme, nicht nur [das elektronische Zahlungssystem] BLIK, das Ergebnis gezielter, geplanter Sabotage sind. Und es wird immer mehr geben, in ganz Europa. Denn der Krieg, den Putin gegen den Westen führt, findet auch innerhalb unserer Gesellschaften statt. Putin verfügt über Werkzeuge, die die Europäische Union als Organisation zerstören können, aber auch Europa als kulturelles Phänomen. Diese Werkzeuge sind Russlands fünfte Kolonnen, die in jedem Land Europas präsent sind.“

All dies entfaltete sich etwa zwei Monate, nachdem russische Köderdrohnen in den polnischen Luftraum eindrangen, höchstwahrscheinlich aufgrund von NATO-Störungen. Die NATO versuchte dann, sie abzuschießen, aber eine verirrte Rakete beschädigte ein lokales Haus. Tusks Regierung log jedoch, dass eine russische Drohne schuld sei, und sein Rivale, Präsident Karol Nawrocki, erfuhr die Wahrheit nur durch ein Medialeck. Leser können hier mehr darüber erfahren, aber der Punkt ist, dass der polnische „Deep State“ Nawrocki arguably in einen Krieg mit Russland manipulieren wollte.

Die Ereignisse vor dem polnischen Eisenbahn-Sabotagevorfall erklären, warum er höchst verdächtig ist. Der polnische „Deep State“ hatte bereits erfolglos versucht, den Präsidenten in einen Krieg mit Russland zu manipulieren, und wurde daher erwartet, bald wieder einen Versuch zu unternehmen. Sein Rivale, der Premierminister, schürte dann eine Woche vor etwas, das anscheinend geschah, die Angst vor russischen fünften Kolonnen, die bereit seien, Sabotageakte im gesamten Westen durchzuführen, was mit der teilweisen Deeskalation der polnisch-belarussischen Spannungen zusammenfiel.

Diese Entwicklung fördert russische Interessen und könnte als tangentielles Ergebnis der laufenden Verhandlungen mit den USA angesehen werden, trotz Trumps sanktionsbedingter Eskalation vor einem Monat. Dementsprechend macht es für Russland keinen Sinn, dies mit einer geringfügigen Sabotageaktion zu ruinieren, die vorhersehbar riskiert, das Vorherige rückgängig zu machen, ganz zu schweigen von der Verhärtung von Trumps neu feindseliger Position, indem sie den Behauptungen der Kriegstreiber von Putins angeblicher Perfidie Glaubwürdigkeit verleiht. Die Einzigen, die profitieren, sind dieselben Kriegstreiber.

Polens Eisenbahn-Sabotagevorfall könnte daher eine False-Flag-Operation sein, um diese beiden Ziele zu erreichen, insbesondere die Verschlechterung der russisch-amerikanischen Spannungen, die auftreten könnte, wenn der Kongress Lindsey Grahams Gesetz durchdrückt, um Russlands Handelspartner strafweise zu verzollen, wie Trump gerade befürwortet hat. Der US-„Deep State“, ihre polnischen Gegenstücke, das Vereinigte Königreich und die Ukraine haben alle ein Interesse daran, und russische Spione warnten kürzlich vor einem gemeinsamen polnisch-ukrainischen „simulierten (False-Flag-) Angriff auf kritische Infrastruktur in Polen“.