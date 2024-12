„Die Wahrheit wird immer offensichtlicher“: Autor einer neuen, von Experten begutachteten Studie fordert Moratorium für COVID-mRNA-Impfstoffe

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Aufgrund unvollständiger Daten, „schwerwiegender Sicherheitsbedenken“ und potenzieller langfristiger Risiken empfehlen die Autoren einer neuen, von Experten begutachteten Studie „mindestens“ ein Moratorium für die COVID-19-Impfstoffe von Pfizer.

Eine neue, von Experten begutachtete Studie, die ein Moratorium für mRNA-COVID-19-Impfstoffe fordert, reiht sich in den wachsenden Chor der Stimmen ein, die fordern, dass die Gesundheitsbehörden die Impfungen aussetzen, bis abschließende Sicherheitsstudien durchgeführt wurden.

Die Studie, die in der Winterausgabe 2024 des Journal of American Physicians and Surgeons veröffentlicht wurde, analysierte die Daten zu COVID-19-Impfstoffen und Auffrischungsimpfungen von Pfizer und BioNTech. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass Gesundheitsbehörden „zumindest“ ein Moratorium für die Impfungen verhängen sollten.

Aufgrund unvollständiger Daten, „schwerwiegender Sicherheitsbedenken“ und potenzieller langfristiger Risiken empfehlen die Autoren ein Moratorium für die COVID-19-modRNA-Impfstoffe (modifizierte RNA) von Pfizer/BioNTech, so der Epidemiologe Nicolas Hulscher, Administrator der McCullough Foundation, der die Studie in einem Substack-Beitrag analysierte.

Der Gründer der Stiftung, Dr. Peter McCullough, war einer der Autoren der Studie.

Laut der Studie handelt es sich bei dem COVID-19-Impfstoff von Pfizer/BioNTech um eine Gentherapie, die „fälschlicherweise als traditioneller Impfstoff eingestuft wurde“. In der Studie wurde auch auf einen Mangel an Toxikologie- und Karzinogenitätstests, unzureichende klinische Studien, Versäumnisse bei der behördlichen Aufsicht und Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Spike-Protein und den Lipidnanopartikeln in den Impfstoffen hingewiesen.

„Schon früh in der Pandemie hatten wir und andere wissenschaftliche Einrichtungen die Regierungsbehörden aufgefordert, die mRNA-Impfungen einzustellen. Jedes Mal wurden wir ignoriert. Je mehr Beweise sich ansammeln, desto offensichtlicher wird die Wahrheit“, sagte Dr. Philip R. Oldfield, Hauptautor der Studie.

Der jüngste Aufruf für ein Moratorium reiht sich in die Liste der Wissenschaftler und Organisationen ein, die sich für einen Stopp der mRNA-COVID-19-Impfstoffe ausgesprochen haben – darunter der Generalchirurg von Florida, die Association of American Physicians and Surgeons, Doctors for COVID Ethics, Americans for Health Freedom und der World Council for Health.

Im Oktober beschloss das Gesundheitsamt von Idaho, die COVID-19-Impfstoffe in seinen 30 Kliniken aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht mehr anzubieten. Ebenfalls in diesem Monat veröffentlichte die slowakische Regierung einen Bericht, in dem ein Verbot „gefährlicher“ mRNA-Impfstoffe vorgeschlagen wurde.

Eine weitere Studie, die am 29. November in Cell Host & Microbe veröffentlicht wurde, ergab, dass das anhaltende Vorhandensein von Spike-Protein an der Blut-Hirn-Schranke zu erheblichen neurologischen Schäden führen kann – obwohl diese Studie auch behauptet, dass der Impfstoff das Vorhandensein von Spike-Protein im Körper reduziert.

Hulscher sagte gegenüber The Defender:

„Das Spike-Protein ist eine hochgiftige Substanz, die alle Organsysteme schädigt. Wir können das Spike-Protein mit impfstoffbedingten Todesfällen und schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen in Verbindung bringen, da es direkt im Gehirn, in den Nebennieren, im Herzen und im Blut von verletzten und verstorbenen Personen nachgewiesen wurde.“

Dr. Angus Dalgleish, Professor für Onkologie am St. George’s, University of London, sagte gegenüber The Defender, dass eine der beiden neuen Studien ausreicht, um den sofortigen Rückruf von mRNA-Impfstoffen für nicht tödliche Viren zu rechtfertigen.

„Beide Studien bestätigen, was wir über die steigende Zahl von Menschen wissen, die nach den Impfungen offenbar schwere neurologische Erkrankungen und eine rasche Demenz entwickeln“, sagte Dalgleish.

Christof Plothe, D.O., Mitglied des Lenkungsausschusses des Weltgesundheitsrats, sagte gegenüber The Defender, dass die Studien eine ‚sehr wichtige Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte sind, die auf die wissenschaftlich und moralisch inakzeptablen Mängel bei der Fortsetzung eines Gentherapie-Experiments für drei Viertel der Menschheit hinweisen‘.

Öffentliche Gesundheitsbehörden „entschieden sich dafür, nicht“ auf Impfstoffrisiken zu achten

Die Studie des Journal of American Physicians and Surgeons ergab, dass COVID-19-Impfstoffe niemals als Impfstoffe hätten eingestuft werden dürfen.

„Die COVID-19-modRNA-Impfstoffe werden nicht als Gentherapieprodukte eingestuft, während ein mRNA-Impfstoff gegen eine nicht ansteckende Krankheit wie Krebs nicht als mRNA-Impfstoff, sondern als Gentherapieprodukt eingestuft wird“, heißt es in der Studie.

Laut der Studie ist diese Unterscheidung aufgrund der unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen an Impfstoffe im Vergleich zu Gentherapieprodukten von Bedeutung

„Hersteller von Gentherapieprodukten sind gesetzlich verpflichtet,

die Struktur, Konzentration und Bioverteilung des Proteins zu bestimmen … Dies war jedoch nicht der Fall bei BNT162b2 [dem COVID-19-Impfstoff] von Pfizer-BioNTech, da er fälschlicherweise als herkömmlicher Impfstoff eingestuft wurde“, heißt es in der Studie.

Die Studie wies auch auf Mängel während der klinischen Studien hin. Laut Hulscher versäumten es die Studien, „kritische Faktoren wie die Menge und Variabilität des bei einzelnen Personen produzierten Spike-Proteins zu messen“. Er sagte, dass Placebogruppen in ersten Studien frühzeitig entblindet wurden, was „die Integrität der langfristigen Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten untergräbt“.

In der Studie wurde auch die „hohe Sterblichkeitsrate“ von 1.223 Todesfällen in den drei Monaten nach der Einführung des Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoffs festgestellt, zusätzlich zu Tausenden von Patienten, die zum Zeitpunkt des ersten Pfizer-BioNTech-Berichts nach der Markteinführung als „unbekannt“ eingestuft wurden oder sich noch nicht erholt hatten.

Laut der Studie:

„Eine so hohe Sterblichkeitsrate nach einem medizinischen Eingriff hätte dazu geführt, dass jedes andere Arzneimittel sofort vom Markt genommen worden wäre. Daher muss die Frage gestellt werden: Warum durften die modRNA-Impfstoffe weiter verwendet werden?“

Pfizer führte auch „keine Genotoxizitäts- oder Karzinogenitätsstudien durch, obwohl das Spike-Protein und die LNPs [Lipidnanopartikel] potenziell schädlich sein könnten“, schrieb Hulscher.

„Obwohl von BNT162b2 kein genotoxisches oder karzinogenes Potenzial zu erwarten ist, gilt dies für das kodierte Spike-Protein, das produziert wird“, heißt es in der Studie. “Daher hätten diese Studien durchgeführt werden müssen. Das wurden sie aber nicht.“

In der Studie wurde auch darauf hingewiesen, dass Pfizer-BioNTech toxikologische Studien mit „Wister Han“-Ratten durchgeführt hat – was als „ungewöhnlicher“ Ansatz beschrieben wurde.

„Das Standardverfahren für toxikologische Studien ist die Verwendung von zwei Arten (eine Nagetier- und eine Nicht-Nagetierart); in diesem Fall wären die Makaken-Primaten die zweite Art gewesen“, heißt es in der Studie, in der auch darauf hingewiesen wird, dass Wister Han-Ratten kein dem Menschen ähnliches physiologisches Profil aufweisen.

„Ratten in freier Wildbahn sind mit mindestens 55 verschiedenen Krankheitserregern assoziiert, die auf den Menschen übertragen werden können; SARS-CoV-2 gehört nicht dazu“, heißt es in der Studie.

Karl Jablonowski, Ph.D., leitender Forschungswissenschaftler bei Children’s Health Defense, sagte, er finde es „faszinierend“, dass Ratten in Toxizitätsstudien für den Impfstoff verwendet wurden. „Die Hauptfunktion des Impfstoffs besteht darin, Spike-Proteine zu produzieren, und diese Spike-Proteine binden nicht an den ACE2-Rezeptor einer Ratte“, sagte er.

Die Studie wies auch auf Versäumnisse von Aufsichtsbehörden hin, darunter die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA).

„Bereits im Februar 2021 waren sich sowohl Pfizer/BioNTech als auch die FDA bewusst, dass das Produkt erhebliche Gefahren birgt. Impfstoffbedingte Nebenwirkungen wurden im VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) dokumentiert“, heißt es in der Studie.

Oldfield führte die Verharmlosung der Nebenwirkungen des Impfstoffs durch die alten Medien auf sozialen und institutionellen Druck zurück. „Die Gesundheitsbehörden hätten sich an die gute wissenschaftliche Praxis halten und ein wissenschaftlich fundiertes Regulierungsdokument herausgeben können. Aber sie haben sich dagegen entschieden.“

Hulscher sagte gegenüber The Defender: „Es gibt 19.104 COVID-19-Todesfälle im Zusammenhang mit Impfstoffen in den Vereinigten Staaten, die an VAERS gemeldet wurden.“ Zum Vergleich: „In der Vergangenheit wurde der Impfstoff Rotashield nach nur 15 Fällen von Intussuszeption vom Markt genommen.“ Er machte die „weit verbreitete Vereinnahmung der Regulierungsbehörden“ für die Untätigkeit der Gesundheitsbehörden verantwortlich.

„Die Erkenntnis, die wir daraus ziehen sollten, ist, dass die Mechanismen für diese Auswirkungen jetzt bekannt sind„, sagte Oldfield. ‚Daher handelt es sich nicht um ‘potenzielle“ unerwünschte Ereignisse – sie sind real. Bedenken Sie, dass wir die langfristigen Auswirkungen dieser mRNA-Impfstoffe noch nicht kennen.“

Ein Schwerpunkt der Studie lag auf der Verteilung von Spike-Proteinen und LNPs im Körper nach der Impfung. Auf Substack schrieb Hulscher: „Pfizers eigene Biodistributionsdaten zeigten, dass Lipidnanopartikel [und] modRNA im ganzen Körper weit verbreitet waren, einschließlich in der Leber, der Milz, den Eierstöcken und den Nebennieren.“

Plothe sagte, dass wir nach drei Jahren immer noch „nicht wissen, in welcher Menge toxische Spike-Proteine in unserem Körper durch diese Gentherapie produziert werden. Noch besorgniserregender ist jedoch die Tatsache, dass wir nicht wissen, wie lange unser Körper sie produziert oder, noch schlimmer, ob sie jemals aufhören werden, nachdem das Produktionsprogramm in unseren Genen installiert ist.“

Hulscher sagte, dass die Impfstoffhersteller durch den Haftungsschutz davon abgehalten werden, solche Ergebnisse zu melden. Er sagte, dass sie „diese massiven Sicherheitsbedenken ignorieren, auch weil sie einen Haftungsschutz genießen.“

„Es sollte ein Moratorium für alle mRNA-Injektionen geben.“

Die Studie von Cell Host & Microbe konzentrierte sich auf die durch das Spike-Protein verursachten neurologischen Schäden. In einer auf Substack veröffentlichten Zusammenfassung der Studie sagte Hulscher, die Autoren „kamen zu dem Schluss, dass persistierendes Spike-Protein an den Hirnrändern zu dauerhaften neurologischen Folgeschäden von COVID-19 beitragen kann.“

„Die Injektion von Spike-Protein allein reichte aus, um eine Neuroinflammation, angstähnliches Verhalten und verschlimmerte Folgen bei Schlaganfall- und Schädel-Hirn-Trauma-Modellen bei Mäusen auszulösen“, so die Studie.

Brian Hooker, Ph.D., wissenschaftlicher Leiter von CHD, sagte gegenüber The Defender, dass diese Erkenntnis ‚besonders bemerkenswert‘ sei, da neuroinflammatorische Prozesse mit vielen neurologischen Entwicklungsstörungen und neurologischen Erkrankungen bei Kindern und Erwachsenen in Verbindung gebracht werden.

„Dies wirft die Frage auf, warum sich entwickelnde Föten durch mehrere COVID-19-Impfungen der Mutter vor der Geburt dem Spike-Protein ausgesetzt sind, und erklärt auch das Vorhandensein eines autismusähnlichen Phänotyps bei den Nachkommen in Rattenstudien“, so Hooker.

Die Autoren der Studie behaupteten jedoch auch, dass COVID-19-Impfstoffe das Vorhandensein von Spike-Protein im Körper reduzierten. ‚Die Impfung reduzierte die Anhäufung von Spike-Protein nach einer Infektion bei Mäusen, beseitigte sie jedoch nicht‘, schrieben sie.

Andere Wissenschaftler stellten diese Behauptungen in Frage. Hooker zufolge „besteht angesichts der Tatsache, dass Personen mehrere Impfungen und Auffrischungsimpfungen erhalten, die zu einer Spike-Protein-Produktion von bis zu sechs Monaten oder länger führen, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit für eine Spike-Protein-Akkumulation im Gehirn als in diesen unzureichenden Studien.“

Kevin McKernan, Gründer von Medicinal Genomics, ist der erste Wissenschaftler, der SV40-DNA-Verunreinigungen in den mRNA-Impfstoffen identifiziert hat. Er sagte gegenüber The Defender: „Man muss die Impfaussagen in diesen Papieren immer mit Skepsis betrachten.“

McKernan wies darauf hin, dass die in dieser Studie verwendeten Mäuse eine 160-mal höhere Impfstoffdosis als die durchschnittliche menschliche Dosis erhalten hatten, und sagte: „Wenn die Verhältnisse umgekehrt wären und in dieser Arbeit behauptet würde, dass der Impfstoff die Situation verschlimmert, würden sie mit solchen schlecht belegten Behauptungen nicht durchkommen.“

Hooker wies darauf hin, dass Menschen auch aufgefordert werden, mehrere Auffrischungsdosen der COVID-19-Impfstoffe zu erhalten, was zu einer „viel höheren Wahrscheinlichkeit für eine Anhäufung von Spike-Protein im Gehirn führt als in diesen unzureichenden Studien“.

Laut Hulscher enthielt der ursprüngliche Vorabdruck dieser Studie keine Schlussfolgerungen, dass die Impfung das Vorhandensein von Spike-Protein reduziert.

„Dieser voreingenommene Abschnitt über Impfungen wurde wahrscheinlich nur hinzugefügt, um den Peer-Review-Prozess zu bestehen„, sagte Hulscher. ‚Es ergibt keinen logischen Sinn, dass die Injektion von mRNA, die große Mengen des neurotoxischen Spike-Proteins kodiert, irgendwelche Vorteile bietet.“

„Da alle mRNA-‘Impfstoffe‘ Zellen aus verschiedenen Organsystemen kapern, um toxische Fremdantigene zu produzieren, werden sie wahrscheinlich ähnlich katastrophale Sicherheitsprofile aufweisen. Daher sollte es ein Moratorium für alle mRNA-Injektionen geben“, fügte Hulscher hinzu.