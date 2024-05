Von Zork (der) Hunne

…und die große Durchdringung

Annalena Baerbock – Tony Blair – Sanna Marine – Justin Trudeau – Jacinda Ardern – Emanuel Macron

Gavin Newsom – Jagmeet Singh – Alexandria Ocasio Cortez – Chrystia Freeland – Rishi Sunak – Volodymyr Zelenskyy

Ja, ich weiß, dass Alexandria, die Gelegenheits-Cortez, keine Young Global Leaderin oder Mitglied des WEF ist, aber ich muss diesen Beitrag mit ihr beginnen.

Vor ein paar Jahren war ich mit vier Jungs in den Zwanzigern auf einem Skiausflug. AOC war aus irgendeinem Grund in den Nachrichten. Die Jungs schimpften darüber, wie dumm sie sei. Ja, ja, – sagte ich – das weiß ich, aber die wichtige Frage ist doch: Würdest du es mit ihr machen? Nach zwei Sekunden fassungsloser Stille war die Antwort einhellig und enthusiastisch “Ja”.

Und genau das ist der Punkt. Jede der oben genannten Personen hat die gleiche unbedenkliche, angenehme Ausstrahlung. Für das andere Geschlecht und die entsprechenden Altersgruppen sind sie alle irgendwie machbar. Das wäre nicht meine Wortwahl, aber sie sind alle für eine Art von Penetration gut – natürlich von Regierungen. Kanada wurde so gut penetriert, dass laut Klaus die Hälfte von Trudeaus Kabinett wie er ist – Young Global Penetrators.

Die Idee der Casting-Agentur kam mir, als ich Annalena Baerbock zum ersten Mal sah. Ich wusste nicht, wer sie war, aber meine ersten Gedanken waren: Mein Gott, ist die süß … und was für ein streitbares Miststück! Aber so verdammt dumm…ich würde es gerne mit ihr treiben! Ich müsste nur dafür sorgen, dass sie nicht redet. (Hör auf damit, so habe ich es nicht gemeint!)

Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich meinen tief unterdrückten inneren Chauvinistenschweinchen für eine Sekunde freien Lauf gelassen habe, aber ich wollte sichergehen, dass Sie den Punkt verstehen werden. Damit es sozusagen richtig in Ihr Bewusstsein eindringt.

Mein zweiter Gedanke war: Sie muss eine WEF YGL sein; also habe ich sie nachgeschlagen, und natürlich ist sie das. Nur eine weitere Manifestation des stillschweigenden Wissens, das eines meiner Lieblingsrätsel ist.

Wie konnte ich das wissen? Was hat sie verraten? Was ist ihnen so gemeinsam? Ich habe zwölf ausgewählt, um sie zu zeigen, aber ich könnte leicht mehr auswählen. Können SIE sagen, was die Gemeinsamkeiten ausmacht?

Ich würde gerne einen Einblick in die Auswahl dieser “Young Global Leaders” erhalten. Sie werden für eine Rolle ausgewählt. Ich würde gerne wissen, wie die Casting-Agentur arbeitet. Was sind die Kriterien, nach denen sie suchen? Äußeres Erscheinungsbild? Auftreten? Selbstdarstellung?

Der Gender-Appeal muss ein wichtiger Faktor sein. Die Frauen in den Medien haben Justin Trudeau bei seinem ersten Wahlsieg in den höchsten Tönen gelobt. Genauso wie bei Tony Blair, als er 1997 gewählt wurde. “Er sieht so gut aus und hat obendrein noch Charisma.” Dies steht auf einer Seite über die Leistungen von Tony Blair:

“Obwohl sein Modernisierungsprogramm dazu beitrug, ‘New Labour’ in der britischen Öffentlichkeit zu vermarkten, war Tony Blair selbst eines der wichtigsten Verkaufsargumente für die Partei. John Major, der derzeitige Premierminister, wurde als kompetenter, aber durch und durch langweiliger Mann angesehen. Blair hingegen war relativ jung und hatte eine charmante, lebhafte Persönlichkeit, was ihn weitaus attraktiver machte. Dies trug dazu bei, das Bild einer müden, alten konservativen Partei zu vermitteln, die durch eine lebendige, reformierte Labour-Partei ersetzt werden sollte.”

Seine größte Leistung war seine Attraktivität.

Erst vor ein paar Tagen bin ich auf einen Artikel gestoßen, in dem es darum ging, dass jemand Singh ohne seinen Turban fotografiert hat, und was für ein wunderschönes Haar er hat!

Sie alle sind redegewandt, aber keiner von ihnen scheint einen eigenen Gedanken zu haben. Justine kann stundenlang reden, ohne etwas zu sagen. Genau wie sein Papa. (Nein, ich meine nicht Pierre.) Was er nicht kann, ist, auf eine direkte Frage eine direkte Antwort zu geben. Das ist nie passiert.

Sie sind gut erzogen und haben das vertrauenswürdige Aussehen, nach dem sich die Wähler sehnen.

Die Politik wird zu einer Show mit strengen Regeln, wie Kabuki und Kathakali, oder besser noch wie die Puppenspiele der mittelalterlichen Karnevals.

Die WEF Young Global Leaders sind die Apparatschiks des 21. Jahrhunderts. Sie sind die Vertreter der herrschenden Ideologie. Ich übertreibe die Idee nicht. Genau wie die Apparatschiks wurden sie für diese Rolle ausgewählt.

Das hat nichts mit dem Willen des Volkes zu tun, geschweige denn mit seinen Bedürfnissen. Sie alle sind überzeugte Globalisten, keiner schert sich um das Volk, das sie gewählt hat.

Die meisten von ihnen hatten nie einen richtigen Job, ihr ganzes Leben war Politik. Die einzigen beiden, die etwas Erfahrung in der Wirtschaft haben, sind Newsom und Zelenskyy.

Wenn ich sie anschaue, sehe ich nur Hohlheit. Sie sehen aus wie leere Hüllen. Sie sind nur Instrumente ihrer Handlanger. Bernie Sanders, Donald Trump, RFK Jr., Putin oder Xi Jinping sind Menschen. Diese Young Global Penetratoren sind nur Marionetten.

Die meisten scheinen nicht daran interessiert zu sein, was sie tun. Die drei Ausnahmen sind Baerbock, Blair und Cortez.

Blair ist alt genug, um sich nicht mehr um die Wahrnehmung zu kümmern, während Baerbock und Cortez immer noch in der Illusion zu leben scheinen, dass sie eine gewisse Kontrolle über ihre Handlungen haben. Was sie bekommen, ist eine Menge Aufmerksamkeit, und das gefällt beiden offensichtlich. Marin und Ardern sind für ihre Aufgaben so ungeeignet, dass sie spurlos und ohne Erinnerung von der Bildfläche verschwinden werden.

Singh ist nur noch wenige Monate von der lebenslangen Rente entfernt, Macron sucht nach einer Position mit weniger Stress und Verantwortung, in der er sich nicht mit den lästigen Sorgen des gemeinen Pöbels herumschlagen muss. Newsom und Freeland mögen höhere Ziele haben, aber das wird sie nicht weniger abhängig von ihren Vorgesetzten machen, als sie es jetzt sind. Zelenskyy versucht nur, lange genug zu überleben, um seinen geplünderten Reichtum zu genießen.

Was sie für mich letztlich so ähnlich macht, ist, dass sie nicht glaubwürdig sind. Sie sind nicht echt. Sie sind keine Ideologen, nicht einmal überzeugende Propagandisten. Ich glaube ihnen nicht, weil ich nicht glaube, dass sie sich selbst glauben. Was sie repräsentieren, ist der erste Schritt in der Bürokratisierung der globalisierten Politik. Sie sind Apparatschiks, die ultimativen Organisationsmenschen. Mehr nicht.

Es gibt natürlich auch eine offizielle Version:

(aus Bing-Chat)

Das Auswahlverfahren für Young Global Leaders (YGL) ist sehr streng und umfasst mehrere Schritte. Ich möchte es für Sie aufschlüsseln:

1. Nominierung : YGL-Kandidaten werden von einer vielfältigen Gruppe von Nominatoren vorgeschlagen, darunter aktuelle YGL, Staatsoberhäupter und Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen (Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst usw.). Selbstnominierungen werden nicht akzeptiert.

: YGL-Kandidaten werden von einer vielfältigen Gruppe von Nominatoren vorgeschlagen, darunter aktuelle YGL, Staatsoberhäupter und Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen (Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst usw.). Selbstnominierungen werden nicht akzeptiert. 2. Bewerbung : Nach der Nominierung reichen die Kandidaten detaillierte Bewerbungen ein. Diese Bewerbungen enthalten Informationen über ihre Leistungen, ihre Führungsrolle, ihren Einfluss und ihr Engagement für die Verbesserung der Gesellschaft.

: Nach der Nominierung reichen die Kandidaten detaillierte Bewerbungen ein. Diese Bewerbungen enthalten Informationen über ihre Leistungen, ihre Führungsrolle, ihren Einfluss und ihr Engagement für die Verbesserung der Gesellschaft. 3. Prüfung und Bewertung : Regionale Auswahlausschüsse: Regionale Ausschüsse prüfen die Bewerbungen und wählen die Finalisten aus. Diese Ausschüsse setzen sich aus YGLs und anderen Experten zusammen. Globaler Auswahlausschuss: Der globale Ausschuss bewertet die Bewerbungen der Finalisten und wählt die YGLs aus. Dem Ausschuss gehören herausragende Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen an.

: 4. Kriterien für die Auswahl : Führungsqualitäten: Die Bewerber müssen außergewöhnliche Führungsqualitäten und eine nachweisbare positive Wirkung nachweisen. Wirkung: Ihre Arbeit sollte auf lokaler, regionaler oder globaler Ebene einen Unterschied gemacht haben. Innovation: Kandidaten, die innovative Lösungen oder Ansätze eingeführt haben, werden bevorzugt. Charakter: YGLs zeichnen sich durch Integrität, Einfühlungsvermögen und ein Engagement für ethische Führung aus. Vielfältigkeit: Das Auswahlverfahren zielt auf Vielfalt in Bezug auf Geschlecht, Nationalität und Sektorvertretung ab.

: 5. Finanzielle Aspekte : Mitgliedsbeitrag: YGLs zahlen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag, um an den Veranstaltungen und Aktivitäten des Weltwirtschaftsforums (WEF) teilzunehmen. Diese Gebühr deckt die Teilnahmekosten. Sponsoring und Unterstützung: Einige YGLs erhalten Sponsoring oder Unterstützung von ihren Organisationen, Regierungen oder anderen Einrichtungen. Die Verantwortung für den Mitgliedsbeitrag liegt jedoch bei den YGLs selbst.

: 6. Vorteile und Verantwortlichkeiten : YGLs erhalten Zugang zu WEF-Veranstaltungen, Netzwerken und Plattformen. Sie verpflichten sich, sich aktiv an Initiativen zu beteiligen, die globale Herausforderungen angehen. YGLs nehmen an der Jahrestagung in Davos und anderen WEF-Veranstaltungen teil.

: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die YGLs aufgrund ihrer Führungsqualitäten, ihres Einflusses und ihres Engagements für positive Veränderungen ausgewählt werden. Einige von ihnen erhalten zwar finanzielle Unterstützung, tragen aber in erster Linie ihre Mitgliedsbeiträge selbst. Ein YGL zu sein ist sowohl eine Ehre als auch eine Verantwortung, da es bedeutet, zum globalen Fortschritt und zur Zusammenarbeit beizutragen.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sie sollten ihn ein paar Mal lesen, um ihn auf sich wirken zu lassen. Sieht das nach einem Streben nach Exzellenz oder nach enthusiastischer, tugendhafter Befolgung aus?

Woran erinnert mich das? An die Organisationsprinzipien der kommunistischen Partei. Solange du der Partei und ihren Grundsätzen bedingungslose Loyalität und Ergebenheit entgegenbringst, ist deine Zukunft gesichert. Die Partei hat die Macht, dich zu machen oder zu brechen. Es ist ein teuflisches Geschäft, seine Seele zu verkaufen, aber es kann für mittelmäßige Gemüter sehr verlockend sein.

Ich möchte Sie mit zwei Fragen zurücklassen:

Was sind für Sie wahre Führungsqualitäten, und können Sie eine davon bei einer der oben abgebildeten Personen erkennen?