Die von der WHO vorgeschlagenen Pandemievereinbarungen verschlechtern die öffentliche Gesundheit

Von David Bell

Es ist viel über die aktuellen Vorschläge geschrieben worden, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den Mittelpunkt der künftigen Pandemiebekämpfung stellen. Da es um Milliarden von Dollar für Karrieren, Gehälter und Forschungsgelder geht, ist es für viele schwierig, objektiv zu sein. Es gibt jedoch einige grundlegende Dinge, denen jeder mit einer Ausbildung im öffentlichen Gesundheitswesen zustimmen sollte. Die meisten anderen würden, wenn sie sich die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, ebenfalls zustimmen. Das gilt auch für die meisten Politiker, wenn man sie von Parteipolitik und Schlagwörtern loslöst.

Aus der Sicht des orthodoxen öffentlichen Gesundheitswesens gibt es also einige Probleme mit den Vorschlägen zu Pandemien, über die die Weltgesundheitsversammlung Ende dieses Monats abstimmen wird.

Unbegründete Botschaften zur Dringlichkeit

Das Pandemieabkommen (Vertrag) und die IHR-Änderungen wurden mit der Behauptung beworben, dass die Gefahr von Pandemien rasch zunimmt. Tatsächlich stellen sie laut dem hochrangigen unabhängigen Gremium der G20 im Jahr 2022 eine “existenzielle Bedrohung” dar (d. h. eine, die unsere Existenz beenden könnte). Die Zunahme der gemeldeten natürlichen Ausbrüche, auf die die WHO, die Weltbank, die G20 und andere diese Behauptungen stützen, erweist sich jedoch in einer aktuellen Analyse der britischen Universität Leeds als unbegründet. Die wichtigste Datenbank, auf die sich die meisten Ausbruchsanalysen stützen, die GIDEON-Datenbank, zeigt einen Rückgang der natürlichen Ausbrüche und der daraus resultierenden Sterblichkeit in den letzten 10 bis 15 Jahren, wobei der vorherige Anstieg zwischen 1960 und 2000 voll und ganz mit der Entwicklung der Technologien übereinstimmt, die zur Erkennung und Aufzeichnung solcher Ausbrüche erforderlich sind: PCR, Antigen- und Serologietests und genetische Sequenzierung.

Die WHO widerlegt dies nicht, sondern ignoriert es einfach. Nipah-Viren zum Beispiel sind erst in den späten 1990er Jahren “aufgetaucht”, als wir Möglichkeiten gefunden haben, sie tatsächlich nachzuweisen. Heute können wir problemlos neue Varianten des Coronavirus unterscheiden, um die Aufnahme von Arzneimitteln zu fördern. Das Risiko ändert sich nicht dadurch, dass wir sie aufspüren; wir ändern nur die Fähigkeit, sie zu erkennen. Wir haben auch die Möglichkeit, Viren so zu verändern, dass sie schlimmer werden – das ist ein relativ neues Problem. Aber wollen wir wirklich, dass eine Organisation, die von China beeinflusst wird und in deren Vorstand Nordkorea sitzt (fügen Sie Ihren bevorzugten geopolitischen Rivalen ein), einen künftigen Biowaffen-Notfall managt?

Ungeachtet der zunehmenden Beweise dafür, dass Covid-19 kein natürliches Phänomen war, sagen Modellrechnungen, die die Weltbank zitiert und die einen dreifachen Anstieg der Ausbrüche in den nächsten zehn Jahren nahelegen, tatsächlich voraus, dass sich ein Covid-ähnliches Ereignis weniger als einmal pro Jahrhundert wiederholen wird. Krankheiten, bei denen die WHO von einer Zunahme der Ausbrüche in den letzten 20 Jahren ausgeht, darunter Cholera, Pest, Gelbfieber und Grippevarianten, waren in früheren Jahrhunderten um Größenordnungen schlimmer.

Umso verwirrender ist es, dass die WHO gegen ihre eigenen rechtlichen Vorgaben verstößt, um eine Abstimmung durchzusetzen, ohne dass die Mitgliedstaaten Zeit hatten, die Auswirkungen der Vorschläge zu prüfen. Die Dringlichkeit muss andere Gründe haben als die Notwendigkeit für die öffentliche Gesundheit. Über die Gründe können andere spekulieren, aber wir sind alle Menschen und haben unsere Egos zu schützen, selbst wenn wir rechtsverbindliche internationale Vereinbarungen vorbereiten.

Geringe relative Belastung

Die Belastung (z. B. Todesrate oder verlorene Lebensjahre) durch akute Ausbrüche macht nur einen Bruchteil der gesamten Krankheitslast aus und ist weitaus geringer als bei vielen endemischen Infektionskrankheiten wie Malaria, HIV und Tuberkulose sowie bei der zunehmenden Belastung durch nicht übertragbare Krankheiten. Nur wenige natürliche Ausbrüche in den letzten 20 Jahren hatten mehr als 1.000 Todesfälle zur Folge – oder 8 Stunden Tuberkulose-Mortalität. Krankheiten mit höherer Belastung sollten die Prioritäten des öffentlichen Gesundheitswesens dominieren, so langweilig oder unrentabel sie auch erscheinen mögen.

Mit der Entwicklung moderner Antibiotika sind die großen Ausbrüche der großen Geißeln der Vergangenheit wie Pest und Typhus verschwunden. Obwohl die Grippe durch ein Virus verursacht wird, sind die meisten Todesfälle auch auf bakterielle Sekundärinfektionen zurückzuführen. Daher hat sich die Spanische Grippe seit über einem Jahrhundert nicht mehr wiederholt. Die Gesundheitsfürsorge ist heute besser als früher, die Ernährung (im Allgemeinen) und die sanitären Einrichtungen haben sich verbessert. Die weit verbreitete Reisetätigkeit hat die Risiken großer, immunologisch naiver Bevölkerungsgruppen beseitigt und unsere Spezies immunologisch widerstandsfähiger gemacht. Krebs und Herzkrankheiten mögen zunehmen, aber die Infektionskrankheiten sind insgesamt rückläufig. Worauf sollten wir uns also konzentrieren?

Fehlende Evidenzbasis

Investitionen in die öffentliche Gesundheit erfordern sowohl den Nachweis (oder die hohe Wahrscheinlichkeit), dass die Investition die Ergebnisse verbessert, als auch das Fehlen eines signifikanten Schadens. Die WHO hat mit ihren vorgeschlagenen Maßnahmen beides nicht nachgewiesen. Das hat auch niemand sonst. Die Strategie der Abriegelung und Massenimpfung, die für Covid-19 propagiert wurde, führte zu einer Krankheit, die vorwiegend ältere Kranke betrifft, was zu 15 Millionen zusätzlichen Todesfällen führte und sogar die Sterblichkeit bei jungen Erwachsenen erhöhte. Bei früheren Ausbrüchen der akuten Atemwegserkrankung besserte sich die Lage nach einer oder vielleicht zwei Saisons, aber bei Covid-19 blieb die übermäßige Sterblichkeit bestehen.

Im Bereich der öffentlichen Gesundheit würde dies normalerweise bedeuten, dass wir prüfen, ob die Reaktion das Problem verursacht hat. Vor allem dann, wenn es sich um eine neue Art von Reaktion handelt und wenn die bisherigen Erkenntnisse über den Umgang mit Krankheiten dies vorhersagten. Das ist zuverlässiger, als so zu tun, als gäbe es kein Wissen aus der Vergangenheit. Auch hier folgt die WHO (und andere öffentlich-private Partnerschaften) also nicht der orthodoxen öffentlichen Gesundheitspflege, sondern etwas ganz anderem.

Zentralisierung für ein sehr heterogenes Problem

Vor fünfundzwanzig Jahren, bevor sich private Investoren so sehr für die öffentliche Gesundheit interessierten, galt die Dezentralisierung als sinnvoll. Wenn man den Gemeinden die lokale Kontrolle überlässt, die dann selbst Prioritäten setzen und Gesundheitsmaßnahmen anpassen können, lassen sich bessere Ergebnisse erzielen. Covid-19 unterstrich die Bedeutung dieses Aspekts und zeigte, wie ungleichmäßig die Auswirkungen eines Ausbruchs sind, abhängig von Alter, Bevölkerungsdichte, Gesundheitszustand und vielen anderen Faktoren. Um es mit den Worten der WHO zu sagen: “Die meisten Menschen sind sicher, auch wenn einige es nicht sind”.

Aus Gründen, die vielen unklar bleiben, beschloss die WHO jedoch, dass die Reaktion für einen Bewohner eines Altenheims in Toronto und eine junge Mutter in einem Dorf in Malawi im Wesentlichen dieselbe sein sollte – sie sollten daran gehindert werden, ihre Familie zu treffen und zu arbeiten, und dann sollten ihnen dieselben patentierten Chemikalien injiziert werden. Die privaten Geldgeber der WHO und sogar die beiden größten Geberländer mit ihren starken Pharmasektoren stimmten diesem Ansatz zu. Das Gleiche gilt für die Leute, die dafür bezahlt wurden, ihn umzusetzen. Nur die Geschichte, der gesunde Menschenverstand und die Ethik des öffentlichen Gesundheitswesens standen dem im Wege, und diese erwiesen sich als wesentlich formbarer.

Fehlende Präventionsstrategien durch Widerstandsfähigkeit des Wirtes

In den IHR-Änderungen der WHO und im Pandemieabkommen geht es nur um Erkennung, Abriegelung und Massenimpfungen. Das wäre gut, wenn wir nichts anderes hätten. Zum Glück haben wir das. Sanitäre Einrichtungen, bessere Ernährung, Antibiotika und bessere Unterkünfte haben die großen Geißeln der Vergangenheit gestoppt. Ein Artikel in der Zeitschrift Nature aus dem Jahr 2023 legt nahe, dass allein die richtige Menge an Vitamin D die Covid-19-Sterblichkeit um ein Drittel reduziert haben könnte. Wir wussten dies bereits und können darüber spekulieren, warum es zu einer Kontroverse wurde. Das ist wirklich grundlegende Immunologie.

Dennoch wird in dem vorgeschlagenen Jahresbudget von über 30 Milliarden US-Dollar nirgends eine echte Resilienz der Gemeinschaft und des Einzelnen unterstützt. Stellen Sie sich vor, Sie würden ein paar Milliarden mehr in die Ernährung und die Abwasserentsorgung stecken. Sie würden nicht nur die Sterblichkeitsrate bei gelegentlichen Ausbrüchen drastisch senken, sondern auch häufiger auftretende Infektionskrankheiten und Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes und Fettleibigkeit würden zurückgehen. Dadurch würde der Bedarf an Arzneimitteln tatsächlich sinken. Stellen Sie sich vor, ein Pharmaunternehmen oder ein Investor würde das fördern. Das wäre großartig für die öffentliche Gesundheit, aber ein selbstmörderischer Geschäftsansatz.

Interessenkonflikte

Das alles bringt uns natürlich zu Interessenkonflikten. Als die WHO gegründet wurde, wurde sie im Wesentlichen von den Ländern über ein Kernbudget finanziert, um auf Wunsch der Länder Krankheiten zu bekämpfen, die die Bevölkerung stark belasten. Jetzt, da 80 % der Mittelverwendung direkt vom Geldgeber festgelegt werden, ist ihr Ansatz ein anderer. Könnte das Dorf in Malawi zweistellige Millionenbeträge für ein Programm aufbringen, würde es bekommen, was es will. Aber sie haben dieses Geld nicht; westliche Länder, Pharmaunternehmen und Software-Mogule haben es.

Die meisten Menschen auf der Erde würden dieses Konzept viel besser verstehen als die Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitswesens, die stark dazu angehalten sind, anders zu denken. Aus diesem Grund gibt es die Weltgesundheitsversammlung, die in der Lage ist, die WHO in eine Richtung zu lenken, die ihrer Bevölkerung nicht schadet. In ihrer früheren Form betrachtete die WHO Interessenkonflikte als eine schlechte Sache. Jetzt arbeitet sie innerhalb der von den Mitgliedstaaten gesetzten Grenzen mit ihren privaten und unternehmerischen Sponsoren zusammen, um die Welt nach deren Wünschen zu gestalten.

Die Frage an die Mitgliedsstaaten

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es zwar sinnvoll ist, sich auf Krankheitsausbrüche und Pandemien vorzubereiten, dass es aber noch sinnvoller ist, die Gesundheit zu verbessern. Dazu müssen die Ressourcen dorthin gelenkt werden, wo die Probleme liegen, und sie müssen so eingesetzt werden, dass sie mehr Nutzen als Schaden anrichten. Wenn die Gehälter und Karrieren von Menschen von der Veränderung der Realität abhängen, wird die Realität verzerrt. Die neuen Pandemievorschläge sind sehr verzerrt. Es handelt sich um eine Geschäftsstrategie, nicht um eine Strategie für die öffentliche Gesundheit. Es geht um die Konzentration von Reichtum und Kolonialismus – so alt wie die Menschheit selbst.

Die einzige Frage, die sich stellt, ist, ob die Mehrheit der Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsversammlung bei ihrer Abstimmung in diesem Monat eine lukrative, aber eher amoralische Geschäftsstrategie oder die Interessen ihrer Bevölkerung fördern will.