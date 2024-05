Von John Miles

Laut dem ehemaligen UN-Waffeninspektor Scott Ritter zieht Russland Lehren aus dem Konflikt in der Ukraine, um die Militärdoktrin der Zukunft zu schreiben.

Die Ernennung von Andrej Belousow zum neuen Verteidigungsminister durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin hat im Westen Spekulationen ausgelöst.

Der Kreml begründete Putins Entscheidung, das Ministerium umzugestalten, mit der Notwendigkeit, einen Zivilisten an die Spitze des Verteidigungsministeriums zu berufen, um ein Umfeld zu schaffen, das „offen für Innovationen und fortschrittliche Ideen“ sei, wie Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte. Darüber hinaus wies der Beamte darauf hin, dass es sehr wichtig sei, die Wirtschaft des Militärblocks in die Wirtschaft des Landes zu integrieren, um der Dynamik gerecht zu werden.

Der ehemalige Geheimdienstoffizier des US Marine Corps, Scott Ritter, erklärte in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X, Belousovs Ernennung gehe über den Versuch hinaus, einer expansiven und expandierenden militärisch-industriellen Basis eine wirtschaftliche Struktur und Disziplin zu verleihen“. Der ehemalige UN-Waffeninspektor nahm am Mittwoch an der Sputnik-Sendung „The Critical Hour“ teil, um über Russlands „neue Revolution in militärischen Angelegenheiten“ zu sprechen.

“Was den Krieg gewinnt, ist das Arsenal der Demokratie“, sagte Ritter und verwies auf den Sieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. „Die Fähigkeit der Vereinigten Staaten, ihre industriellen Kapazitäten zu nutzen, um Panzer und Flugzeuge zu produzieren und einen endlosen Strom von Militärgütern zu verschiffen, der in den Fleischwolf des Konflikts eingespeist wird, so dass man im Grunde genommen seinen Feind übertrifft. Das hat uns nicht nur geholfen, unser Militär aufzubauen, sondern auch die Briten zu unterstützen.“

„Dies ist der Schlüssel zur Kriegsführung, die Fähigkeit, die hohe Intensität der modernen Kriegsführung aufrechtzuerhalten“, betonte der Analyst. „Russland hat seine Verteidigungsindustrie auf Vordermann gebracht… Die Russen haben erklärt, dass sie sich in einem De-facto-Krieg befinden, nicht nur mit der Ukraine, sondern mit dem gesamten Westen, was bedeutet, dass sie sich in einem Konflikt mit der kollektiven Verteidigungsindustrie Europas und der Vereinigten Staaten befinden.“

Russland hat in den letzten Jahren erheblich in die Waffen- und Munitionsproduktion investiert, da die Verbündeten der Ukraine Schwierigkeiten haben, das Land mit ausreichend Waffen zu versorgen. Beobachter haben den geschwächten Zustand der europäischen Rüstungsproduktionskapazitäten anerkannt, als der Kontinent nach dem Zweiten Weltkrieg in die Abhängigkeit von der US-Militärpräsenz geriet. Die militärische Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten hat es Washington ermöglicht, die europäische Außenpolitik auf wichtige Weise zu gestalten.

Aber es wurden auch Bedenken hinsichtlich der militärischen Fähigkeiten der USA geäußert, da eine Politik des militärischen Keynesianismus die Rüstungsproduktion in Richtung privater Gewinne und wirtschaftlicher Anreize ausgerichtet hat. Darüber hinaus hat der Krieg gegen den Terror die US-Streitkräfte dazu veranlasst, sich auf den Kampf gegen irreguläre Guerilla-Armeen im Nahen Osten einzustellen, anstatt große, staatlich finanzierte Militärs einzusetzen. Das Ergebnis ist, dass das Land nach zwei Jahrzehnten technologischer Entwicklung schlecht gerüstet ist, um einen hochentwickelten Feind wie Moskau zu bekämpfen.

Russlands militärische Innovation ist jedoch nicht unproblematisch, warnt Ritter, der behauptet, die Sowjetunion habe sich während des Kalten Krieges zu sehr auf ihren Verteidigungssektor konzentriert.

„Das ist das Problem, mit dem die sowjetische Wirtschaft in den 1970er Jahren konfrontiert wurde, als der Anteil der Rüstungsindustrie an der Gesamtwirtschaft über 7,5 % betrug“, so Ritter. „Das war ein Ungleichgewicht, das die sowjetische Wirtschaft nicht verkraften konnte… Die Rüstungsindustrie muss weiterhin produzieren, was sie produziert, aber sie muss mit den wirtschaftlichen Realitäten in Einklang gebracht werden.“

„Man braucht eine lebensfähige Binnenwirtschaft“, erklärte er. „Sergej Schoigu war gut darin, die Rüstungsindustrie zum Laufen zu bringen… Wäre er als Verteidigungsminister an der Macht geblieben, hätte sich die [russische] Wirtschaft aus Sicht der Rüstungsindustrie möglicherweise überhitzt. Auftritt Andrej Belousow.“

„Er ist ein Mann, der die russische Wirtschaft in- und auswendig kennt“, so Ritter. „Er hat den Umschwung 2008 vorausgesagt, er hat den Einbruch 2012 vorausgesagt. Er hat das Ohr des Präsidenten und den Respekt aller, und er soll dafür sorgen, dass die Rüstungsindustrie weiter tuckert, aber nicht überhitzt, und ein Gleichgewicht mit der zivilen Wirtschaft finden.“

Ritter behauptete jedoch, Belousov werde sich nicht nur auf makroökonomische Belange konzentrieren, sondern auch auf Innovationen in der russischen Verteidigungsindustrie: die „Revolution in militärischen Angelegenheiten“.

Ritter erklärte, dass Belousov die Aufgabe habe, alles, was Russland aus dem Ukraine-Konflikt gelernt habe, in seine neue Militärdoktrin zu integrieren und dabei sowohl taktische als auch technologische Innovationen zu berücksichtigen. Die Realitäten der Drohnen- und elektronischen Kriegsführung werden mit strategischen Erkenntnissen verschmolzen, um die Herangehensweise des Landes an die Bekämpfung von Konflikten zu verändern, behauptete er.

Russland werde sich auch auf eine zunehmend aggressivere NATO einstellen, sagte Ritter und reagierte damit auf die Ausdehnung des Blocks auf Schweden und Finnland sowie auf die Feindseligkeit der baltischen Staaten.

„Eine Sache, die wir über den Westen gelernt haben, ist, dass ihnen im Falle eines Krieges gegen Russland in sieben bis zehn Tagen die Munition ausgeht“, sagte der ehemalige Waffeninspektor. „Russland plant, dass ihm nie die Munition ausgeht. Das ist eine Lektion, die wir gelernt haben. Russland weiß, dass die Vorherrschaft der Feuerkraft auf dem Schlachtfeld eine der Garantien für den Sieg ist.“

„Niemand sonst auf der Welt ist bereit für die Art von Revolution in militärischen Angelegenheiten, die Russland sich anschickt zu entfesseln, und das ist es, was Herrn Belousov zum gefährlichsten Mann der Welt macht, was den Westen betrifft“.