Wie man Normalos den 3. Weltkrieg erklärt

Sie werden Erklärungen haben wollen, denn ihre Welt fällt auseinander

Dr. David Hilton (leicht gekürzt)

Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das wir alle gehört haben. Es geht um den Segen und den Fluch, in interessanten Zeiten zu leben, oder so. Es ist eine dieser Halbweisheiten, die man am Anfang eines ABC-Berichtes über die „chinesische Bedrohung“ im Pazifik hört, inklusive dramatischer Musik und Grafiken.

Und dann erfährt man, dass es gar kein chinesisches Sprichwort ist. So wie die meisten schlauen Sachen der modernen Welt wurde es von einem Engländer erfunden.

Wir leben aber dennoch in interessanten Zeiten. Lockdowns und Knappheiten haben seit 2020 die Gitterstäbe des utopischen westlichen Gedankengefängnisses erschüttert, in welchem wir seit dem 2. Weltkrieg leben. Idealismus und Maßlosigkeit sind seit den 1950ern außer Rand und Band. Wir lebten in einer Realität, die vom Fernsehen, dem Kino und 3-Minuten Hits konstruiert wurde.

Diese Phase kollektiver Unwirklichkeit endet.

Obwohl COVID Unsinn war, so waren es die Knappheiten nicht, und sie waren ein Vorbote für das Bad in der Realität, das wir in diesem Jahrzehnt nehmen werden, da der Moment der großen westlichen Hegemonie endet und die globale Vorherrschaft sich zu den großen Mächten Eurasiens verschiebt.

Aber zuerst kommt der Crash. Und deine Normalo-Freunde verlieren ihren verdammten Verstand, weil man ihnen im TV sagt, dass das alles dein Fehler sei, du durchgeknallter, bigotter Verschwörungstheoretiker und Klopapier hortender Rassist.

In ganz Australien werden Millionen Menschen herausfinden, dass die von ihnen erwartete Zukunft nicht kommen wird. Träume werden zerschmettert werden, Vermögen verloren gehen und Identitäten kaputt gehen. Das ist das große Wirrwarr, das stets den Zusammenbruch von Imperien begleitet. Und unser Wirrwarr ist das größte, das die Welt je erlebt hat.

Als die Boomer-Generation erwachsen wurde, glaubten die Westler, dass wir die reichsten und fortschrittlichsten der Menschheit seien, aufgrund unserer aufgeklärten Werte und überlegenen Technologie. Das war immer eine Lüge.

Die Boomer-Generation des Westens war deshalb die reichste und behaglichste Generation der Menschheitsgeschichte, weil unsere Vorfahren die besten darin waren, für Jahrhunderte auf dem ganzen Planeten die organisierte Gewalt zu konzentrieren und einzusetzen.

Es waren nicht unsere Ideale oder unser technologisches Knowhow. Das kam danach. Was der großen Utopie der Boomer den Weg geebnet hat, waren die gewonnenen Kriege und dass wir den Frieden diktiert haben.

Oder zumindest taten das unsere Eliten. Im Westen meint man damit die Finanzeliten.

…

Vielleicht haben diese Globalisten eine religiöse Vision für eine post-amerikanische Welt, von der wir nichts wissen sollen.

Egal warum uns unsere Eliten betrogen haben, der Iran, Russland und China wählen jetzt ihre strategischen Schritte, denn sie wissen, dass die ökonomischen Fundamente der westlichen Macht bröckeln.

Nach dem 2. Weltkrieg haben die siegreichen USA eine Reihe von Institutionen aufgebaut, um auf der ganzen Welt liberale Demokratie zu verbreiten. Heutzutage verbreiten diese Institutionen auf der ganzen Welt Perversion, finanzielle Sklaverei und oligarchische Kontrolle. Das beinhaltet die UNO, die NATO, die Weltbank und das Geldsystem von Bretton Woods.

Die Amerikaner haben auch die Architektur für ein globales Bankwesen geerbt, das als Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel, Schweiz residiert. Das ist die Zentralbank der Zentralbanken und steht so weit über nationalen Regierungen, dass sie während des 2. Weltkriegs das Bankwesen sowohl für die Alliierten und die Achsenmächte durchführte.

Das Bretton Woods Abkommen ist die Basis für eine globale Finanzordnung, die 1944 geschaffen wurde. 50 Länder unter Führung der USA sind übereingekommen, ihre Währungen an den Dollar zu binden und den Dollar ans Gold, um nach dem Krieg den Handel zu erleichtern.

1971 hob Präsident Nixon die Bindung des Dollars ans Gold auf. Darauf folgte eine wilde Inflation und Rohstoffkrise während der 1970er, aber während der Präsidentschaftswahl 1980 hat die Kabale um Ronald Reagan eine Lösung für diesen Engpass vorgeschlagen.

Was Reagans Rivale bei der Nominierung der Republikaner als „Voodoo Economics“ lustig machte: Reagan hat die Steuern gesenkt ohne die Ausgaben zu kürzen, und die Differenz wurde mittels massiver öffentlicher Kredite ausgeglichen.

Es war Morgen in Amerika und die Kreditkarten drehten frei. Jedes Vermögen, das man hebeln konnte, hat seither geboomt.

Darum sind die Boomer so reich.

Seit 1980 ist die globale Verschuldung in einer Weise hochgeschossen, wie es sich der normale Mensch auf der Welt nicht vorstellen konnte.

Die Schulden im Westen haben sich in den 1980ern und 1990ern aufgebläht und danach hat die Globalisierung seit 2000 die Schuldenparty auf der ganzen Welt verbreitet. Das obszöne Ausmaß der Entwicklung und des Konsums, an das wir uns auf der ganzen Welt gewöhnt haben, ist das Resultat dieser manischen Schuldenorgie.

Die privaten und staatlichen Kredite sind jedoch nicht der einzige Faktor in diesem Schuldenbild. So wild und verrückt dieses System aus unbezahlbaren Schulden auch sein mag, so ist es nicht der ursächliche Grund dafür, warum der Zusammenbruch der westlichen Wirtschaftsmacht unvermeidbar ist.

Im Zentralbankwesen geht es nicht nur darum, die Zinssätze festzulegen. Es steht auch mit einem System der Geldschöpfung in Verbindung, das zuerst im Italien der Renaissance entwickelt wurde und sich über die Bank von England und die US Federal Reserve über die ganze Welt verbreitet hat.

Unser Geld benötigt Schulden, damit es entstehen kann. Jene Dollars, von denen die Bank sagt, dass sie auf deinem Konto sind (sind sie nicht wirklich) wurden alle erschaffen, als die Bank einen privaten oder öffentlichen Kredit vergab.

„Kredit-Erzeugung“ ist Gelderzeugung. Wenn wir unsere Hypothek oder die Kreditkartenschuld zurückzahlen, dann vernichten wir eigentlich Geld. Das bedeutet, dass immer neue Kredite mit zunehmender Geschwindigkeit erzeugt werden müssen, um alles stabil zu halten.

Wenn man bedenkt, dass die US Federal Reserve einer geheimen Gruppe von Bankern gehört, und die wenigen großen Banken, die jetzt so ziemlich alle kleinen Banken besitzen, im Grunde der gleichen geheimen Gruppe von Bankern gehören, dann regiert, wer auch immer diese geheime Gruppe ist, den Großteil der Welt.

Und wer könnte das sein?

Sehr wenige Menschen auf der Welt verstehen wirklich diese Arrangement. Dein Normalo-Kollege oder Familienmitglied versteht es sicher nicht.

Sogar Jared Bernstein, ein hochrangiger US Regierungsökonom und Vorsitzender von Bidens Gremium von Wirtschaftsberatern, kann es nicht erklären:

Da liefert ja unsere Katze einen besseren Job ab, Jared.

Das Ganze ist ein Schneeballsystem (Ponzi scheme). Lug und Trug. Es gibt keinen Zauberer hinter dem Vorhang. Nur ein Haufen überbezahlter Banker und ihre Kumpane, die alle hereinlegen um ihnen alles für nichts zu geben.

Und diese finanzielle Elite, eine Kabale wenn man so will, kontrolliert die Politiker und die Konzerne und jene Institutionen, die den Westen und die Welt regieren.

Noch. Bis die Houthis oder die Perser oder die Russen oder die Chinesen oder alle zusammen genug Raketen abfeuern, um das ganze Ding zum Einsturz zu bringen. Die Russen und die Chinesen benutzen auch die Alchemie des Zentralbankwesens. Jedoch besitzen sie keine signifikanten öffentlichen Schulden und Sozialausgaben, was bedeutet, dass diese Länder in der kommenden Krise nicht kollabieren werden.

Das wird für die „entwickelte Welt“ eine Götterdämmerung werden. Für Jahrhunderte haben New York und London das Geldsystem kontrolliert, auf dem die globale Wirtschaftsordnung basiert. Es war die Geheimzutat der westlichen Hegemonie.

Jetzt haben die Schulden ihre Grenzen erreicht. Die Konsumenten sind ausgeschöpft und der Nachschub an neu einwandernden Schuldensklaven in den Westen hat die Infrastruktur und den politischen Willen überreizt. Es gibt keine neuen Märkte in die man sich ausbreiten könnte, keine neuen Rohstoff-Felder zum ausbeuten. Billiges Erdöl ist auch überall rar geworden, außer im Iran und Russland, ist so. Und wir haben die natürlichen Ausbeutungsgrenzen bei vielen Rohstoffen erreicht, die das System für die Kollateralisierung und fortgesetzte Schuldenausweitung benötigt.

Kurzum, wir haben nicht genug Planet. Es ist das Ende des Weges.

Und darum wird Krieg kommen. Die westlichen Oligarchen schulden jenen Proleten, die vom Wohlfahrtsstaat abhängig sind, zu viel, und sie werden gerne die Herde ausdünnen. Russland und China sind ebenfalls nicht bereit zu akzeptieren, dass die westlichen Eliten weiterhin die Welt regieren.

Das ist der wahre Great Reset.

Das ist auch der Grund, warum die westlichen Oligarchen nach einer CO2-Minderung der Energie streben und digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) einführen wollen. Sie sind verzweifelt. Sie wissen, dass sie die liberale Demokratie beenden müssen und dass sich jene westlichen Sklaven-Proleten, die den 3. Weltkrieg überleben, an viel niedrigeren Konsum gewöhnen müssen und dabei glauben, das sei eine gute Sache.

Man wird deinem Normalo-Kollegen oder deinem Schwager zahlreiche ideologische, religiöse und sentimentale Gründe liefern, warum wir den 3. Weltkrieg kämpfen müssen. Es werden lauter Lügen sein.

Wir werden gegen Eurasien und Ostasien in den Krieg ziehen, weil wir ein Wirtschaftssystem aus Schulden haben. Und jetzt ist die Wirklichkeit da, und wir müssen die Zeche bezahlen.

Das ist die Botschaft, die ihr an die Normalos in eurem Leben weitergeben müsst, während sie den Verstand verlieren und anfangen sich zu fragen, warum die Welt, die sie für gegeben hielten, vor ihren Augen verschwindet.

Im Gegensatz zu den aufgeklärteren Eliten von Ozeanien in 1984 werden unsere dekadenten Eliten gleichzeitig gegen Ostasien und Eurasien in den Krieg ziehen.Das ist Irrsinn und sie werden scheitern.

Und während das geschieht brauchen die Normalos Hilfe, um zu verstehen was abläuft. Seid ihnen dabei eine Hilfe.