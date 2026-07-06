Von Kit Klarenberg

Am 27. Juni flog ein Flugzeug mit einem „spezialisierten“ Team aus „hochqualifizierten Such- und Rettungsexperten“ von Damaskus nach Venezuela. Die 15-köpfige Gruppe, die auf direkten Befehl des mutmaßlichen syrischen Führers Ahmad al-Sharaa entsandt wurde, unterstützt die von Caracas als Reaktion auf die verheerenden Doppel-Erdbeben eingeleiteten Katastrophenschutzmaßnahmen. Unter ihnen befinden sich Mitglieder der berüchtigten „Weißen Helme“. Als vom MI6 ins Leben gerufene Scheinhumanitäre Organisation spielten sie eine zentrale Rolle bei Großbritanniens langwierigem Putschversuch gegen Bashar Assad. Sind die Weißhelme nun in ähnlicher Weise in Venezuela, um einen Regimewechsel zu unterstützen?

Die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete begeistert über die Ankunft der Weißhelme und feierte „Syriens ersten humanitären Such- und Rettungseinsatz im Ausland in der modernen Geschichte“. Der Einsatz stelle Berichten zufolge einen „bedeutenden Schritt“ in der „sich weiterentwickelnden humanitären Rolle“ des Landes auf globaler Ebene dar und unterstreiche „seine wachsende Fähigkeit, zu internationalen Katastrophenhilfemaßnahmen beizutragen“. Der Einsatz zielt ausdrücklich darauf ab, Damaskus „als Mitwirkenden an internationalen humanitären Operationen zu positionieren“, der in der Lage ist, „Such- und Rettungskompetenz“ ins Ausland zu entsenden, um „andere Nationen in Krisenzeiten“ zu unterstützen.

Sana hob die „außergewöhnliche Praxiserfahrung“ der nach Caracas entsandten Weißhelme hervor, die Berichten zufolge im Laufe des schmutzigen Krieges des Westens gegen das nun „abgesetzte Regime“ von Assad „fortgeschrittenes Fachwissen im Umgang mit komplexen Trümmerfeldern und der Bergung eingeschlossener Überlebender“ erworben hätten. Diese „gesammelte Erfahrung“ habe es den syrischen Rettungsexperten Berichten zufolge „ermöglicht, an internationalen Notfallmissionen teilzunehmen“, wobei Venezuela ihr Debüt darstelle. Während Damaskus „erfahrenes Rettungspersonal“ bereitstellt, liefert Katar, ein wichtiger Förderer des schmutzigen Krieges, „Schwermaschinen und Spezialausrüstung, die für Einsätze vor Ort erforderlich sind“.

Die „Weißhelme“ werden im zerstörten Caracas bis zu zehn Tage lang „eng mit internationalen Rettungskräften zusammenarbeiten“, „wobei eine Verlängerung des Einsatzes je nach operativen Erfordernissen und Entwicklungen vor Ort möglich ist“. Eine „operative Anforderung“ der Rettungskräfte könnte darin bestehen, beim Aufbau quasi-staatlicher Strukturen in Venezuela – ähnlich wie in Syrien – mitzuwirken, um sicherzustellen, dass die westlichen Mächte vor Ort über die erforderlichen Personen, Organisationen und Strukturen verfügen, um die Macht zu übernehmen, wenn die umkämpfte Übergangsregierung von Delcy Rodríguez schließlich zusammenbricht.

Wie CNN berichtet hat, „befindet sich Rodríguez’ Venezuela in einer derart verzweifelten Lage, dass sie es sich nicht leisten kann, Hilfe weder von Freunden noch von Feinden abzulehnen“. Die Weißhelme sind eine offensichtliche Bedrohung. Die Gruppe wurde 2014 von ARK gegründet, einer undurchsichtigen britischen Geheimdienstfrontorganisation, die von dem MI6-Veteranen Alistair Harris ins Leben gerufen wurde. Im Laufe des folgenden Jahrzehnts spielten die Weißhelme in Gebieten, die von ausländisch unterstützten Extremisten kontrolliert wurden, eine wichtige Propagandarolle in dem schmutzigen Konflikt gegen Assad.

Noch heimtückischer war, dass die Gruppe und andere von ARK geschaffene quasi-staatliche Strukturen die Vorherrschaft von Jahbat al-Nusra stützten, die sich später in Hay’at Tahrir al-Sham umbenannte, bevor sie im Dezember 2024 in Damaskus gewaltsam die Macht übernahm. Durch die Bereitstellung staatsähnlicher Rettungsdienste in den von HTS besetzten Gebieten wurde die Glaubwürdigkeit der extremistischen Fraktion als Regierungsakteur bei der lokalen syrischen Bevölkerung erheblich gestärkt, sodass HTS schließlich zum „Synonym für den Widerstand gegen Assad“ wurde. Durchgesickerte Dokumente zeigen, dass der britische Geheimdienst sehr wohl wusste, dass diese Aktivitäten den „wachsenden Einfluss“ von HTS in den Jahren vor Assads Sturz unterstützten.

Seitdem sind die Weißhelme unter al-Sharaas illegitimer Herrschaft zu Syriens Rettungsdiensten geworden. Unterdessen wurde die ebenfalls von der ARK gegründete „Freie Syrische Polizei“, mit der die Weißhelme Hand in Hand arbeiteten, zur nationalen Polizeitruppe des Landes ernannt. Separate Enthüllungen zeigen, dass dies von Anfang an Großbritanniens Plan war, wobei der „Wiederaufbau“ Damaskus’ nach dem Krieg einen Brückenkopf für lokale MI6-Agenten bot, um vor einem vollständigen Regimewechsel „in neu befreites Gebiet vorzudringen“. Die kürzlich in Venezuela eingetroffene Flugzeugladung der Weißhelme könnte eine neue, heimtückische Front im langjährigen Krieg des Westens gegen den Chavismus darstellen.

„Extremistische Gruppen“

Durchgesickerte Dokumente führen die Entstehung der Weißhelme auf ein geheimes britisches Programm zurück, das im Juli 2013 ins Leben gerufen wurde. Nach ihrer Gründung ermöglichte die sogenannte Syrische Zivilschutzorganisation „direkte und öffentliche Verknüpfungen zwischen Spendengeldern und der Unterstützung der syrischen Opposition“, während sie gleichzeitig „die Legitimität lokaler Akteure der Regierungsführung stärkte“. Die Gruppe unterhielt enge Verbindungen zu westlich unterstützten extremistischen Gruppen sowie zu im Ausland ins Leben gerufenen zivilgesellschaftlichen und medialen Operationen gegen Assad und arbeitete eng mit diesen zusammen. Die „Weißhelme“ waren ein perfektes Mittel, um Hilfsgüter und finanzielle Unterstützung undurchsichtig in die von der Opposition kontrollierten Gebiete zu leiten.

Auszug aus einer durchgesickerten ARK-Datei

Dementsprechend standen die Weißhelme an vorderster Front bei Großbritanniens verdeckten Bemühungen, parallele staatliche Strukturen zu schaffen – im Vorfeld des Tages, an dem Assad schließlich gestürzt werden sollte. Ein durchgesickertes Dokument verweist darauf, wie ARK im April 2015 seine Netzwerke syrischer Oppositionsakteure aller Couleur, einschließlich der Weißhelme, mobilisierte, um auf Ersuchen der britischen Regierung Informationen über „die Lage in der Stadt Idlib nach ihrer Befreiung“ zu sammeln. Dazu gehörten Erkenntnisse über „die humanitären Bedingungen und die Versorgung mit Dienstleistungen sowie die sich entwickelnden Strukturen in den Bereichen Regierungsführung und Sicherheit“.

Mit finanzieller Unterstützung aus Großbritannien, Japan und den USA sowie in enger Abstimmung mit der von Katar ins Leben gerufenen Syrischen Nationalen Koalition versuchte ARK, „die internationale Aufmerksamkeit auf das Thema des Schutzes der Zivilbevölkerung zu lenken“, während gleichzeitig „soziale Medien, die internationale Presse, globale Partner im Bereich der Interessenvertretung und private Unternehmer mobilisiert“ wurden, um für die Weißhelme zu werben. Im Jahr 2014 produzierte ARK einen Dokumentarfilm über die Weißhelme mit dem Titel „Digging for Life“, der auf YouTube Hunderttausende Aufrufe verzeichnete und die Gruppe zu internationalem Ruhm verhalf.

In durchgesickerten Dateien prahlt ARK mit der „Wirkung“, die solche Propaganda innerhalb und außerhalb Syriens hatte. Ein Film, den der Geheimdienst-Frontmann „über den unermüdlichen Geist einer kämpfenden Demonstrantin“ produzierte, löste 2013 in Idlib „den Ausbruch von Protesten gegen das Regime“ aus – „Demonstranten skandierten ihren Namen“. Derselbe ARK-Mitarbeiter, der hinter „Digging for Life“ stand, produzierte auch ein „Dokumentarprofil“ über die Freie Syrische Polizei (FSP). Wie die Weißhelme wurde auch die FSP von den westlichen Medien hochgelobt und von ARK über „Plakate, Broschüren und Rundfunkbeiträge“ beworben.

Ebenso wie bei den Weißhelmen war die Realität der FSP erheblich düsterer als das, was in den großen Nachrichtenmedien dargestellt wurde – zumindest anfangs. Ab 2012 arbeitete die Truppe eng mit gewalttätigen militanten Gruppierungen zusammen sowie mit Gerichten, die Bewohner von von der Opposition kontrollierten Gebieten nach obszön strengen Auslegungen der Scharia bestraften. In einem BBC-Porträt der FSP vom März 2017 wurde jedoch wiederholt betont, dass die Truppe keine „Waffen trug, um Recht und Ordnung im Land aufrechtzuerhalten“ oder „mit extremistischen Gruppen zusammenarbeitete“.

Die verdeckten Aktivitäten von ARK in Syrien, 2011–2015

Neun Monate später wurden jedoch die engen Verbindungen der FSP zu mehreren extrem gewalttätigen militanten Gruppierungen, darunter auch Jabhat al-Nusra, dem Vorläufer von HTS, öffentlich bekannt. Dies reichte bis hin zur Unterstützung bei der Hinrichtung von Frauen, die sich den theokratischen Vorschriften von al-Nusra widersetzten. Diese Enthüllungen führten zur Aussetzung der britischen Finanzhilfen für die FSP, doch diese wurden bereits innerhalb weniger Wochen wieder aufgenommen, da die finstere Allianz der Truppe mit extremistischen Elementen dem Außenministerium „bereits bekannt“ war. Tatsächlich bestand der gesamte Zweck der FSP darin, die HTS und mit ihr verbündete bewaffnete Gruppen dabei zu unterstützen, Assad zu stürzen.

„Erbringung von Dienstleistungen“

Als die wahre Natur der FSP öffentlich aufgedeckt wurde, war die Leitung des Projekts bereits an die als Tarnorganisation des britischen Geheimdienstes fungierende Adam Smith International (ASI) übergegangen. Durchgesickerte ASI-Dokumente aus dem Jahr 2016 verweisen auf die Notwendigkeit, dass die FSP und andere britische „humanitäre“ Initiativen die syrischen Institutionen aus der Zeit „vor 2011“ ersetzen sollten, als Teil einer umfassenderen „Expansion in neu befreites Gebiet“. Die Weißhelme, das FSP und andere könnten „bereits bestehende Systeme und Strukturen nutzen … [und so] die Kontinuität der Dienstleistungserbringung durch die Opposition statt durch das Regime demonstrieren“, heißt es in den Dokumenten.

Die formelle Übernahme der Sicherheitsinfrastruktur aus der Assad-Ära durch das FSP stellte „die Kohärenz zwischen den entstehenden Polizeikräften im gesamten oppositionellen Syrien sicher und erleichterte deren künftige Integration zum richtigen Zeitpunkt“. Allgemeiner ausgedrückt „[bereitete] es die syrischen Institutionen auf ein Friedensabkommen und den Übergang vor“. Das FSP konnte „den politischen Prozess sowohl mitgestalten als auch darauf reagieren“ – mit anderen Worten: den Regimewechsel. Gleichzeitig wurde prognostiziert, dass „die Präsentation eines funktionierenden und zugleich einheitlichen Modells in den befreiten Gebieten Syriens die Opposition stärken und die Grundlage für eine neue, zivilgeführte und rechenschaftspflichtige staatliche Sicherheitsarchitektur bilden wird“:

„Angesichts der sich ständig verschiebenden Frontlinien im Syrienkonflikt muss die FSP … bereit sein, schnell zu reagieren, wenn innerhalb der aktuellen Frontlinien neue Stationen benötigt werden oder wenn Gebiete den Besitzer wechseln.“

Im Januar 2019 übernahm HTS die uneingeschränkte Macht im Nordwesten Syriens. Die FSP wurde sofort aufgelöst, ihre Mitglieder setzten ihre Aktivitäten unter dem Banner des Nachfolgers der al-Nusra-Front fort. Durchgesickerte Dokumente belegen, dass HTS „weniger geneigt war,“ von britischen Geheimdiensten ins Leben gerufene Gruppen der „gemäßigten Opposition“ anzugreifen, darunter die Weißhelme, die der lokalen Bevölkerung „nachweislich wichtige Dienste leisteten“. Schließlich unterstützten die Bewohner der von der HTS besetzten Gebiete die militante Gruppe zunehmend, gerade weil sie unter der chaotischen Herrschaft der HTS „Hilfsleistungen erhielten“.

Während die vom MI6 konzipierten „moderaten“ Dienstleister unter der HTS florierten, produzierten britische Geheimdienst-Frontorganisationen raffinierte Propaganda zur nationalen und internationalen Verbreitung und versorgten das Publikum mit „überzeugenden Erzählungen und Darstellungen einer glaubwürdigen Alternative zum [Assad]-Regime“. Ein besonderes Ziel waren Syrer, die vielleicht einst einen Regimewechsel in Damaskus unterstützt hatten, nun aber glaubten, die „Revolution sei tot“ – nachdem Assad im Dezember 2018 den Sieg erklärt hatte, die Kämpfe praktisch vollständig eingestellt worden waren und die von HTS und Kurden dominierten Enklaven sich selbst überlassen blieben.

Natürlich war der aufständische Angriff des Westens auf Syrien noch lange nicht vorbei. Anstelle eines bewaffneten Konflikts sorgten brutale Sanktionen dafür, dass das, was von der einst blühenden Wirtschaft des Landes übrig geblieben war, nach fast einem Jahrzehnt zermürbenden Stellvertreterkriegs zerschlagen blieb, während der Wiederaufbau der zerstörten Industrie, der Infrastruktur, des ehemals hervorragenden öffentlichen Bildungs- und Gesundheitssystems und vieles mehr bewusst verhindert wurde. Umgekehrt wurde HTS mit Hilfe der „Dienstleistungen“ des britischen Geheimdienstes nicht nur innerhalb der von ihr besetzten Gebiete, sondern im ganzen Land immer stärker.

Im Dezember 2024 war Damaskus so geschwächt, dass HTS die Syrische Arabische Armee mühelos in die Flucht schlagen konnte – wobei die vom MI6 geschaffene Konstellation „humanitärer“ Gruppen die „Kontinuität der Dienstleistungserbringung“ sicherstellte. In Venezuela wurden die Behörden durch jahrzehntelange, von den USA angeführte Wirtschaftskriegsführung geschwächt, sodass sie nicht einmal ansatzweise angemessen auf die jüngsten Erdbeben reagieren konnten. Um die verfallenen Überreste des revolutionären Systems von Caracas zum Einsturz zu bringen, wären keine militärischen Maßnahmen erforderlich, sondern ein Zustrom ausländischer „Dienstleister“. Die vom MI6 eingesetzte Regierung Syriens verfügt über die nötige Erfahrung, um die Regierung von Delcy Rodríguez durch „internationale humanitäre Operationen“ endgültig zu beenden.