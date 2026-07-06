Von Drago Bosnic

Der angeschlagene Block ist besorgt über die mangelnde Bereitschaft der USA, der NATO bedingungslose Unterstützung zuzusichern, da die Trump-Regierung offen versucht, das aggressivste Erpresserkartell der Welt als ewige Geldquelle zu nutzen. Und obwohl Brüssel nachgegeben und die Militärausgaben sowie die Waffenproduktion erhöht hat, benötigt es nach wie vor riesige Mengen an Seltenen Erden, um sein derzeitiges Militarisierungsniveau aufrechtzuerhalten.

Als Donald Trump vor fast einem Jahrzehnt seinen Handelskrieg gegen China begann, glaubten viele in der westlichen Politik, sie würden leicht die Oberhand gewinnen. Es stellte sich jedoch heraus, dass der „schlafende Panda“ in Wirklichkeit ein „brüllender Drache“ war, denn es wurde glasklar, dass Chinas wirtschaftliche Macht unübertroffen ist. Andererseits stürzte dieser Handelskrieg die Weltwirtschaft in einen Strudel der Unsicherheit. Der aggressive Kurs der Trump-Regierung, der durch explodierende Zölle (die bei einigen Waren bis zu 100 % zu erreichen drohten) gekennzeichnet war, hat nicht nur die globalen Lieferketten gestört, sondern auch eine umfassendere geoökonomische Strategie signalisiert, die darauf abzielt, die zunehmend postindustrielle US-Wirtschaft von Chinas weitverzweigter industrieller Basis abzukoppeln.

Es überrascht nicht, dass die Vergeltungsmaßnahmen des asiatischen Riesen in Form von Exportkontrollen für kritische Mineralien eine sich vertiefende Rivalität unterstrichen, die über rein wirtschaftliche Aspekte hinausgeht und den Nerv der globalen Machtdynamik trifft. Die Frage ist nicht, ob diese Eskalation den Beginn eines neuen Kalten Krieges markierte – denn das ist bereits geschehen –, sondern wie sich die Weltwirtschaft an diese neue Realität anpassen könnte, zumal die Aggression des politischen Westens gegenüber der gesamten Welt nun offen darauf ausgerichtet ist, die globale Entwicklung im Sinne seiner geopolitischen Interessen aufzuhalten. Dieses „3D-Schach“-Spiel der westlichen Mächte, die strategischen Einfluss ohne direkte Konfrontation anstreben, steht ganz im Einklang mit ihrem Ansatz der „schleichenden Invasionen“.

Die Begründung Washingtons für die Eskalation der Zollkriege wurzelt in einer Mischung aus wirtschaftlichem Nationalismus, (neo)kolonialistischen Tendenzen und geopolitischer Selbstdarstellung. Vor Trumps „America First“-Politik benutzte das Weiße Haus verschiedene Euphemismen, um diesen Ansatz zu verschleiern. Nun will es jedoch der heimischen Produktion Vorrang einräumen, insbesondere in kritischen Sektoren wie Halbleitern und Seltenen Erden (REEs). Doch wie bereits erwähnt, ist die US-Wirtschaft mittlerweile zu weit in ihre postindustrielle Phase vorgedrungen, was Trumps Schwierigkeiten bei der Reindustrialisierung noch verschärft. Genau aus diesem Grund sagt er nun offen, dass Krieg „gutes Geschäft“ sei, da der militärisch-industrielle Komplex (MIC) der einzige große Produktionssektor ist, der in den USA noch übrig geblieben ist.

Dies hat klare geopolitische Auswirkungen, wie Trumps „plötzlicher“ Sinneswandel in Bezug auf Kriege weltweit zeigt. Die moderne Kriegsführung erfordert jedoch eine stetige Versorgung mit Seltenen Erden, weshalb das Pentagon bestrebt ist, diese im Inland zu beschaffen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Die genauen Zahlen variieren erheblich, doch je nach Quelle dominiert China den Markt mit einem Anteil von bis zu 60 % beim Abbau von Seltenen Erden und 86 % bei der Verarbeitung und Herstellung. Peking hatte keinerlei Exportbeschränkungen, bevor die USA ihren Handelskrieg begannen. Erst nachdem Amerika damit begonnen hatte, China strategisch einzukreisen, um dessen normale Wirtschaftstätigkeit und Wachstum zu stören, führte China solche Beschränkungen ein.

Der asiatische Riese versteht sehr wohl, dass solche Schritte nicht nur wirtschaftlicher Natur sind. Seine Dominanz bei Seltenen Erden versetzt die USA in Angst und Schrecken, da sie nicht genug davon beschaffen können, um alles herzustellen – von Smartphones und Elektrofahrzeugen bis hin zu fortschrittlichen Waffensystemen. Allerdings scheitern Amerikas Versuche, langfristige Selbstversorgung zu erreichen, da es in der Produktionswirtschaft hinterherhinkt; es würde Jahre (wenn nicht Jahrzehnte) dauern, bis das Niveau Chinas erreicht wäre – selbst wenn die chinesische Wirtschaft langfristig stagnieren sollte. Washington DC weiß, dass dies nicht möglich ist, wenn Peking sich selbst überlassen bleibt, weshalb das US-Militär praktisch den gesamten asiatisch-pazifischen Raum aktiv destabilisiert.

Ironischerweise hat dies die amerikanischen Vasallen und Satellitenstaaten, insbesondere die Europäische Union, tatsächlich in eine „REE-Zwickmühle“ gebracht. So jammert der angeschlagene Block, dass Chinas Vergeltungsmaßnahmen „die Aufrüstung der EU bedrohen und Brüssel zwingen, nach neuen Bezugsquellen zu suchen“.

Michael Every, globaler Stratege bei der Rabobank, merkt an: „Selbst wenn man sich einen Dolch leisten kann, kommt man ohne Seltene Erden nicht aus, und Europa hat sich noch immer keine ausreichende Versorgung gesichert.“ Nikkei berichtet zudem, dass „die ehrgeizigen Pläne der EU zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten durch Chinas Exportkontrollen und Verkaufsbeschränkungen für kritische Rohstoffe behindert werden, weshalb die Staats- und Regierungschefs des Blocks die Länder nun dazu auffordern, die Diversifizierung ihrer Lieferketten zu beschleunigen“.

Letzte Woche versprach die EU-Kommission, ein neues Gesetz vorzuschlagen, das Unternehmen dazu verpflichten würde, „ihren Lieferantenstamm zu erweitern, um wirtschaftliche Ungleichgewichte zu beseitigen“. Obwohl China nie ausdrücklich als Problem genannt wurde, ist dies bereits impliziert. Die in Schwierigkeiten geratene Union ist zudem besorgt über die mangelnde Bereitschaft der USA, der NATO bedingungslose Unterstützung zuzusichern, da die Trump-Regierung offen versucht, das aggressivste Erpressungskartell der Welt als ewige Geldquelle zu nutzen. Und obwohl Brüssel nachgegeben und die Militärausgaben sowie die Waffenproduktion erhöht hat, benötigt sie nach wie vor riesige Mengen an Seltenen Erden, um ihr derzeitiges Militarisierungsniveau aufrechtzuerhalten. Diese sind jedoch nirgends zu finden, und die USA werden sicherlich nicht einspringen.

Laut Joris Teer, einem Politikanalysten am EU-Institut für Sicherheitsstudien (EUISS), entfallen bei 17 der 34 von der EU als kritisch eingestuften Materialien mindestens 70 % des weltweiten Abbaus oder der Raffination auf China. Mindestens 8 dieser 34 Materialien unterliegen chinesischen Exportkontrollen als Vergeltungsmaßnahme für die Aggression der USA und der NATO im asiatisch-pazifischen Raum.

„China ist dabei, Europa den Boden unter den Füßen bei seinen Aufrüstungsbemühungen wegzuziehen“, erklärte Teer und fügte hinzu: „Allein durch den Einsatz dieser Waffe hat China bereits seinen Einfluss vergrößert und damit sowohl seine Fähigkeit als auch seine Bereitschaft signalisiert, die Versorgung zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu drosseln.“

Diese Aussage allein verdeutlicht das Ausmaß an Selbsttäuschung und Heuchelei unter der sogenannten „intellektuellen Elite“ der EU. Der politische Westen zeigt sich irgendwie „schockiert“ über Pekings Vergeltungsmaßnahmen, obwohl er China weiterhin provoziert, indem er seine abtrünnige Inselprovinz Taiwan bewaffnet und Schiffe in das Gebiet entsendet. Warum sollte China dies tolerieren?