Ukraine-Krieg: Russische Hardliner fordern von Putin (nukleare) Eskalation – Reuters

Angesichts der ukrainischen Angriffe und der ins Stocken geratenen US-Friedeninitiative drängen russische Hardliner Wladimir Putin dazu, die Diplomatie aufzugeben und in der Ukraine zu eskalieren.

Von Alex Männer

Die von Russland als sogenannte Militärspezialoperation bezeichnete Intervention gegen die Ukraine befindet mittlerweile im fünften Jahr und wird von Moskau aller Schwierigkeiten zum Trotz unvermindert weitergeführt. Dabei scheinen die Russen von ihren Zielen – etwa dem neutralen Status einer entmilitarisierten Ukraine – noch relativ weit entfernt zu sein.

Stattdessen eskaliert der Konflikt immer weiter und wird für Russland zu einem immer größeren Problem. In erster Linie für seine Armee, die heute Schwierigkeiten hat, im Donbass und an anderen Frontabschnitten weiter vorzurücken. Nicht zuletzt deshalb, weil die Ukrainer vom Westen nach wie vor massiv mit Waffen und den für