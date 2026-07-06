„Papa, warum gibt es eigentlich den Ukraine-Krieg?“

Uwe Froschauer

Wenn Kinder fragen, geraten Erwachsene ins Stolpern

Kinder sind noch nicht vollständig von Narrativen, Ideologien und medialen Dauerbotschaften geprägt. Sie betrachten die Welt mit einer oft entwaffnenden Logik. Sie fragen nach, wenn etwas keinen Sinn ergibt. Sie akzeptieren Widersprüche nicht einfach deshalb, weil sie ständig wiederholt werden.

Der folgende fiktive Dialog zwischen einer zwölfjährigen Tochter und ihrem Vater ist keine historische Abhandlung und kein Anspruch auf die absolute Wahrheit. Er soll zeigen, wie einfach manche Dinge erscheinen, wenn man sie mit gesundem Menschenverstand betrachtet – und wie kompliziert sie werden, sobald politische Interessen,