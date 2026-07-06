Die in ganz Asien gelesene Internetzeitung „Asia Times“ aus Hongkong sieht in Deutschlands aktuellem Auswanderungsproblem ein ernstes, aber oft übersehenes Warnsignal für die Zukunft, denn hochqualifizierte Auswanderer werden gegen unqualifizierte Zuwanderer ausgetauscht.

Von Von Rainer Rupp

Nach dem eigentlich gar nicht so überraschenden Ausscheiden der DFB-Elf bei der WM, die es nicht einmal ins Achtelfinale geschafft hat, titelte sogar das Handelsblatt: „Deutschland ist nicht mehr Deutschland“. Viel zu siegessicher war die DFB-Elf gegen ihre Gegner aus den kleinen und armen Staaten aus dem Globalen Süden angetreten. In dieser teils selbstherrlich-arroganten Haltung war das deutsche Fußball-Team von den unausstehlichen Fußball-Experten in den deutschen Medien nach Kräften bestärkt worden.

Und dann kam schlagartig d