Vorbereitung auf Chinas Goldstandard

Der chinesische Yuan hat gegenüber dem US-Dollar an Wert gewonnen. Doch das gibt bei weitem nicht das ganze Bild wieder. Der chinesische Staat stößt seine Dollarbestände ab und kauft fast alles, nur um sie loszuwerden. Und man muss kein „Brain of Beijing“ sein, um zu verstehen, warum – die katastrophale Kampagne der USA gegen den Iran ist schwer nach hinten losgegangen und führt unweigerlich zu einem wirtschaftlichen Einbruch für alle G7-Staaten, deren Rettungsmaßnahmen den Wert ihrer Währungen zerstören werden, angefangen beim US-Dollar.

Einleitung

Es gibt eine Abfolge von Ereignissen, die stark darauf hindeutet, dass China davon ausgeht, dass das globale, auf dem Dollar basierende Fiatwährungssystem seinem Ende entgegengeht. Bei diesen Entwicklungen geht es ausschließlich um die Ablösung