Rumänien wird, wie andere Staaten in der Nachbarschaft Russlands, immer direkter und stärker in den Krieg in der Ukraine hineingezogen.

Die Nordatlantische Allianz hat damit begonnen, Pläne für einen Krieg mit Russland im Jahr 2023 auszuarbeiten, und diese Bemühungen werden immer intensiver.

„Die NATO wird ‚Russlands rote Linie‘ überschreiten, wenn sie erwägt, Truppen zur Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte zu entsenden“, titelt die US-Publikation Citizen Watch Report.

Die „Landkorridore“, die die NATO eingerichtet hat, um im Falle eines Krieges mit Russland US-Truppen an die Front zu schicken, werden ausgeweitet.

Wie die britische Zeitung The Telegraph berichtet, hat das Bündnis angekündigt, weitere „Landkorridore“ einzurichten, um US-Truppen und Militärfahrzeuge an die Frontlinien eines möglichen künftigen Bodenkrieges mit Russland in Osteuropa zu bringen.

Die derzeitigen Pläne der NATO sehen vor, dass die US-Truppen in Häfen in den Niederlanden landen und über Deutschland nach Polen transportiert werden, aber das Bündnis will die möglichen Routen für die US-Truppen bis an die Grenzen Russlands und der Ukraine erweitern.

Mögliche Einfallstore liegen in Nordeuropa, einschließlich der Niederlande, Deutschlands und der baltischen Staaten. Im Falle eines russischen Bombardements würden alternative Häfen in Italien, der Türkei und Griechenland genutzt, um eine ununterbrochene Kommunikation zu gewährleisten.

Von den fünf „Landkorridoren“, die für die Verlegung von US-Truppen nach Russland offen sind, verlaufen zwei über rumänisches Territorium.

Offizielle des Bündnisses haben über „The Telegraph“ die Routen bekannt gegeben, auf denen sich die amerikanischen Truppen durch die fünf Korridore bewegen könnten: Landung in den Niederlanden und Weiterreise durch Deutschland und Polen; Landung in Italien und Weiterreise durch Slowenien und die Slowakei nach Ungarn; Landung in Griechenland und Weiterreise durch Bulgarien nach Rumänien; Landung in der Türkei und Weiterreise durch Bulgarien nach Rumänien; Landung in Norwegen und Weiterreise durch Schweden und Finnland.

Der NATO-Plan sieht vor, dass US-Truppen und -Fahrzeuge, die aus Europa nach Russland kommen, nicht durch lokale Gesetze eingeschränkt werden, sodass sie sich schnell bewegen können. Der Bericht erinnert daran, dass französische Panzer, die Rumänien durchqueren wollten, an der Grenze wegen bürokratischer Verfahren aufgehalten wurden.

Für das Jahr 2023 hat die NATO Kriegspläne für einen möglichen künftigen Konflikt mit Russland ausgearbeitet. „Die Allianz plant einen möglichen Bodenkrieg mit Russland, trotz des offensichtlichen Risikos, dass jede direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland schnell zu einem nuklearen Schlagabtausch führen könnte“, schreibt Dave DeCamp, Redakteur bei Antiwar.com.

Im Mai kündigte Präsident Zelenski nach einem Telefongespräch mit Klaus Iohannis an, dass Rumänien ein neues militärisches Hilfspaket für die Ukraine vorbereite.

Der rumänische Botschafter in den USA, Andrei Muraru, sagte, Rumänien habe die Ukraine seit der ersten Phase des Krieges militärisch unterstützt und werde dies auch weiterhin tun.

Präsident Iohannis berichtete auch allgemein von einem „ausführlichen Telefongespräch mit Präsident Zelenski über unsere anhaltende Unterstützung für die Ukraine, die Prioritäten für den bevorstehenden NATO-Gipfel und die Stärkung der Sicherheit im Schwarzen Meer“.

In den vergangenen zwei Jahren hat Bukarest Hilfe für die Ukraine vermieden oder nicht öffentlich bestätigt, aber Präsident Iohannis gab nach dem Treffen mit Präsident Biden zu, dass Rumänien bereit sei, ein Patriot-System zu liefern.

Auch andere europäische Staaten bereiten sich auf einen Krieg vor.

Deutschland hat zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg seinen Kriegsplan aktualisiert und bereitet sich auf einen möglichen Konflikt mit Russland vor.

Der neue Plan umfasst

Wiedereinführung der Wehrpflicht: Bürger können jederzeit eingezogen werden.

Evakuierung der Bevölkerung und Lebensmittelrationierung: Pläne für Massenevakuierungen und eine warme Mahlzeit pro Tag durch Rationierung.

Behelfsbunker und Krankenhäuser werden vorbereitet: U-Bahn-Stationen werden als Bunker genutzt; Krankenhäuser werden auf einen plötzlichen Ansturm von Patienten vorbereitet.

Heimlich gelagerte Lebensmittelnotvorräte: Lebensmittelvorräte an geheimen Orten für Krisensituationen.

Beschäftigungsverbot in Schlüsselbereichen: Verbot, verteidigungsrelevante Arbeitsplätze aufzugeben; Medien müssen offizielle Informationen veröffentlichen.

NATO-Truppenverlegungen: Erleichterung der schnellen Verlegung von NATO-Truppen durch Deutschland an die Ostfront.

Zivile Aufgaben für medizinisches Personal: Ärzte, Psychologen, Krankenschwestern und Veteranen werden wieder im militärischen und zivilen Dienst eingesetzt.

Vorrangige Reparatur von militärischem Gerät: Schnelle Reparatur und Wartung von militärischem Gerät; höhere Verpflichtungen aus dem Verteidigungshaushalt für die NATO.

In Frankreich erklärte Präsident Macron, dass die Regierung Zelenskij französische Truppen auf ukrainischem Boden angefordert habe, um die ukrainischen Streitkräfte angesichts des zunehmenden Personalmangels und des erheblichen Rückstands bei der angemessenen Ausbildung auszubilden.

„Kiew hat sich – in einem offiziellen Brief – an alle Verbündeten gewandt und gesagt: ‚Wir brauchen Sie, um uns schneller auszubilden, und zwar auf unserem Boden‘“, so Macron.

Macron verpflichtete sich zwar nicht zur Entsendung von Truppen (da die NATO-Verbündeten keinen Konsens erzielen konnten), kündigte aber an, dass das französische Militär eine Brigade von 4.500 ukrainischen Soldaten ausrüsten und ausbilden werde.

Macron kündigte auch die Lieferung von Mirage-2000-Kampfflugzeugen an.

Mit Blick auf die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine warnte Macron: „Wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen und werden auf der Grundlage einer gemeinsamen Entscheidung handeln.“

Doch in dieser Phase des Konflikts ist das ein aussichtsloses Unterfangen, und der Westen weiß das, auch wenn es die Offiziellen nicht offen zugeben. Es gibt ein großes Risiko und einen Nachteil. Präsident Putin und hochrangige Kreml-Vertreter haben wiederholt versprochen, alle ausländischen Truppen auf ukrainischem Territorium anzugreifen.

Der Journalist und Kommentator Andrew Cockburn fasst die Situation wie folgt zusammen: „Während die russischen Truppen immer weiter in die Region Charkow vorrücken, wird immer deutlicher, dass der Krieg in der Ukraine ein Desaster für den US-Verteidigungsapparat war, nicht nur, weil die Hilfe die Ukraine nicht vor dem Rückzug und einer möglichen Niederlage bewahrt hat. Viel wichtiger ist, dass der Krieg die tiefen und grundlegenden Mängel unseres Verteidigungssystems schonungslos aufgedeckt hat”.

Der amerikanische Kommentator Hal Turner warnt: “Es sieht so aus, als würde Macron nicht aufhören, bis Russland Paris mit einer Atombombe bombardiert.

Wenn es nicht so erbärmlich wäre, wäre es lächerlich, dass Macron so etwas tut. Seine Armee wurde gerade von Eingeborenen aus Afrika vertrieben, und jetzt glaubt Macron, Russland bekämpfen zu können? Für mich klingt der Kerl verrückt.

Leute, die westlichen Regierungen sind dabei, den Dritten Weltkrieg zu provozieren. Und das absichtlich.

Wir wollen doch keinen Dritten Weltkrieg, oder?

“Lasst uns versuchen, die Regierungsbeamten unter unsere Kontrolle zu bringen, bevor viele von uns getötet werden”.

In Moskau sagte Präsident Wladimir Putin: „Wenn jemand der Meinung ist, dass es möglich ist, solche Waffen in ein Kriegsgebiet zu liefern, um unser Territorium anzugreifen und uns Probleme zu bereiten, warum haben wir dann nicht das Recht, Waffen derselben Klasse in Regionen der Welt zu liefern, in denen es zu Angriffen auf sensible Einrichtungen dieser Länder kommt, d.h. die Antwort kann asymmetrisch sein“.

Und Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates und enger Vertrauter Putins, fügte hinzu, dass die USA und ihre Verbündeten „jetzt den direkten Einsatz russischer Waffen durch Dritte zu spüren bekommen sollten“.