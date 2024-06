Das letzte Wort zur “Laborleck”-Theorie: Unlogisch, unwesentlich und gefährlich

Kit Knightly

Die “Laborleck”-Theorie ist wieder in den Schlagzeilen. Sie hat sich im Wesentlichen als Mainstream-Position herausgestellt. Wie wir es immer vorausgesagt haben.

Vor zwei Wochen veröffentlichte die New York Times einen langen Meinungsartikel, in dem sie die Theorie unterstützte.

Vergangene Woche sprach sich der Ökonom Jeffrey Sachs in einem zweistündigen Interview mit Tucker Carlson dafür aus,

und gestern unterstützte es RFK Jr. im Rahmen seiner Präsidentschaftskampagne:

Three years ago, other dissidents and I told the public that Covid-19 likely originated in a lab leak. Public health officials, led by Dr. Anthony Fauci, said that our concerns were unscientific, that they were “misinformation” and “conspiracy theories.” Now, Congress, the… pic.twitter.com/fhJHbJ6gPS