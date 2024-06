Die kanadische Gesundheitsbehörde PHAC hat eine Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie die Impfrate bei Säuglingen erhöht werden kann, „auch wenn Eltern das Risiko einer schweren Erkrankung durch COVID-19 als gering und das Risiko durch einen neuen Impfstoff als hoch einschätzen“.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass die kanadische Gesundheitsbehörde in Erwägung zog, Eltern Geld anzubieten, damit sie ihre Babys gegen COVID impfen lassen.

In Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage eines Oppositionsabgeordneten nach den Aufzeichnungen aller von der kanadischen Regierung in Auftrag gegebenen Studien gab die kanadische Gesundheitsbehörde (PHAC) bekannt, dass sie Eltern von Kindern befragt habe, um herauszufinden, wie man sie davon überzeugen könnte, ihre Kinder gegen COVID impfen zu lassen.

Im Gegensatz zu den meisten Altersgruppen, die aufgrund von „Anreizen“, einschließlich der Androhung des finanziellen Ruins, eine hohe Impfrate aufweisen, haben bisher weniger als 10 % der Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren mindestens eine COVID-Impfung erhalten, eine der zahlreichen von der Regierung empfohlenen Impfungen.

Angesichts dieser geringen Inanspruchnahme gab PHAC im März 2023 bei Leger eine Studie in Auftrag, um herauszufinden, wie die Inanspruchnahme der COVID-Impfung bei Säuglingen erhöht werden könnte.

Wie Leger in ihrer Zusammenfassung feststellt, war es das Ziel, die Durchimpfungsrate zu erhöhen, „auch wenn [die Eltern] das Risiko einer schweren Erkrankung durch COVID-19 als gering und das Risiko eines neuen Impfstoffs als hoch einschätzen“. Ein weiteres Ziel war es, „die Bereitschaft zu erhöhen, Kinder impfen zu lassen“.

600 Eltern von Kindern im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren wurden vor der Befragung befragt, und 1 001 Eltern von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren erhielten eine Nachbefragung, nachdem sie eine Impfstoffwerbung der Bundesbehörden gesehen hatten.

Eine Frage, die in jeder Befragung gestellt wurde, lautete: “Welche der folgenden Faktoren würden Sie eher dazu bewegen, Ihr(e) Kind(er) gegen COVID-19 impfen zu lassen? Unter den Kästchen, die die Eltern ankreuzen konnten, war auch „ein finanzieller Anreiz“. Sowohl in der Vorerhebung als auch in der Nacherhebung wählten 4% der Befragten diese Option als eine, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, dass sie ihr Kind impfen lassen.

Auf die gleiche Frage, was notwendig wäre, um sie davon zu überzeugen, ihre Kinder impfen zu lassen, antworteten interessanterweise nicht so viele Eltern mit „Mehr Informationen über Kinder, die den COVID-19-Impfstoff erhalten haben“ und „Mehr Informationen über die Vorteile der Impfung von Kindern“.

In beiden Umfragen stimmte weniger als die Hälfte der Befragten (47%) zu, dass COVID-Impfstoffe für Kinder im Alter von 0-5 Jahren sicher sind. Nur 58% bzw. 61% stimmten zu, dass COVID-Impfstoffe für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren sicher sind.

Auf die Frage „Hat sich die jüngste COVID-19-Pandemie auf Ihr Vertrauen in Impfstoffe im Allgemeinen ausgewirkt?“ gaben in beiden Umfragen 30 % der Befragten an, weniger zuversichtlich zu sein, etwa die Hälfte sagte, ihr Vertrauen habe sich nicht verändert, und jeder Fünfte gab an, zuversichtlicher zu sein.

Pfizer-Vertrag aufgedeckt

Im November letzten Jahres kam ein teilweise geschwärzter Vertrag zwischen Health Canada und Pfizer ans Licht, aus dem hervorging, dass die Behörden nichts von den Langzeitwirkungen des mRNA-Impfstoffs wussten, den Kanadiern aber erklärten, der Impfstoff sei trotzdem sicher.

Der stark redigierte Vertrag wurde erst nach einem Antrag auf Informationszugang bekannt, nachdem die liberale Regierung zugegeben hatte, dass sie es vorziehen würde, wenn die kanadische Öffentlichkeit keinen Zugang dazu hätte.

Health Canada erlaubt den Kanadiern weiterhin, sich gegen COVID impfen zu lassen, und behauptet, die Impfung sei „eine der sichersten Methoden“, sich gegen COVID zu schützen. Auf seiner Website empfiehlt Health Canada den meisten gesunden Menschen jedoch nicht mehr, sich impfen zu lassen, sondern sagt, sie seien „berechtigt“, dies zu tun.

Vergangene Woche haben niederländische Forscher, die Daten aus 47 westlichen Ländern analysiert haben, postuliert, dass der COVID-Impfstoff die wahrscheinlichste Ursache für 3 Millionen zusätzliche Todesfälle zwischen 2020 und 2022 ist.