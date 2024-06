Richtlinien während der Pandemie: Schottische Sanitäter sollen sich bei der Wiederbelebung älterer Patienten nicht zu sehr anstrengen

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Der medizinische Kommentator John Campbell, Ph.D., analysierte die Aussage eines schottischen Sanitäters, der vor der schottischen COVID-19-Untersuchung sagte, dass Sanitäter ein Schreiben erhalten hätten, in dem ihnen „volle Unterstützung“ zugesichert wurde, wenn sie außerhalb der üblichen Protokolle Entscheidungen über die Wiederbelebung von Patienten über 70 Jahren treffen wollten.

Laut der Aussage eines Sanitäters vor der schottischen COVID-19-Untersuchung sagten schottische Gesundheitsbeamte im März 2020 den Sanitätern, dass sie voll und ganz unterstützt würden, wenn sie sich nicht „zu sehr anstrengen“, um Patienten über 70 wiederzubeleben.

Der medizinische Kommentator John Campbell, Ph.D., der die Aussage in seiner YouTube-Show analysierte, sagte: „Wir sprechen davon, dass Menschen ab einem bestimmten Alter nicht mehr wiederbelebt werden sollen, was natürlich purer Altersdiskriminierung gleichkommt.“

Robert Pollock, ein klinischer Berater und Rettungssanitäter, der während der COVID-19-Pandemie als Rettungssanitäter an vorderster Front gearbeitet hat, gab die Zeugenaussage und eine schriftliche Erklärung bei der schottischen COVID-19-Untersuchung ab.

Im Rahmen der Untersuchung wurden über 50 Tage lang Zeugenaussagen von Regierungsbeamten und Bürgern gehört. Sie untersuchte Versäumnisse bei der schottischen Pandemiebekämpfung, darunter auch die Art und Weise, wie Krankenhäuser gefährliche Protokolle über das Lebensende anwandten und Patienten unter Druck setzten, damit sie eine DNR-Anweisung (Do not resuscitate = Nicht wiederbeleben) unterschreiben.

‘Ihre normalen Wiederbelebungsversuche würden auf ein Minimum reduziert werden’

Laut Pollocks schriftlicher Erklärung:

„Die Mitarbeiter des Scottish Ambulance Service haben am Donnerstag, den 26. März 2020, per E-Mail ein Schreiben des Health and Care Professions Council erhalten, in dem allen registrierten Mitarbeitern mitgeteilt wird, dass sie sich bewusst sind, dass sie schwierige Entscheidungen treffen müssen, aber dass sie volle Unterstützung erhalten, um Entscheidungen [ohne] die üblichen Protokolle zu treffen.“

Laut Pollock ist diese Praxis als „Zehenmarkierung“ von Patienten auf der Grundlage ihres Alters bekannt, was, wie er sagte, „eine Formulierung für ‚versuchen Sie nicht zu sehr, sie wiederzubeleben‘ ab einem bestimmten Alter ist.“

Pollock hat diese Behauptungen in seiner Aussage vor dem Untersuchungsausschuss weiter ausgeführt.

„Ich erinnere mich ganz genau“, sagte er. “Es gab Diskussionen über die Einteilung der Altersgruppen für die Zehenspreizung, um ein besseres Wort zu finden. Bei Menschen … ab einem bestimmten Alter sollten die normalen Wiederbelebungsversuche auf ein Minimum reduziert werden.”

Pollock zufolge kamen diese Anweisungen, obwohl es in Schottland keine Altersgrenze für die Wiederbelebung eines Patienten gibt.

„Dies war sehr beängstigend für Mitarbeiter, die Familienmitglieder in dieser Altersgruppe haben, und es verursachte eine Menge Sorgen und Ängste bei Menschen, die daran gewöhnt waren, ihr Bestes zu tun, um Leben zu erhalten“, schrieb Pollock. “Der Prozess der Wiederbelebung hat sich weiterentwickelt, und wir haben eine hohe Erfolgsquote. Das kam bei den Mitgliedern nicht gut an.”

Er fügte hinzu:

“Die Moral des Personals war stark beeinträchtigt, da sie ausgebildet wurden, um Leben zu erhalten, sie wurden als Lebensretter bezahlt, aber zu dieser Zeit wurde ihnen befohlen, das genaue Gegenteil zu tun. Das machte den Mitarbeitern Angst, dass sie entgegen ihrer normalen Ausbildung und ihrem normalen Wunsch zu helfen, dies tun müssten. Das war kein Prozess, den irgendjemand begrüßt hat.”

Pollock sagte, dass es innerhalb der schottischen Rettungsdienste „Gerüchte“ gebe, „dass die Regierung einen Plan habe, die Altersgruppe auf die über 50-Jährigen zu reduzieren, wenn die Covid-Werte ihren erwarteten Höchststand erreichen und der Plan für die über 70-Jährigen nicht zu einem signifikanten Rückgang der medizinischen Nachfrage führt“.

Pollock sagte, ein solcher Plan sei „absolut im Gespräch“ gewesen.

Campbell, der einen Doktortitel in Krankenpflege besitzt, analysierte Pollocks Aussage und Zeugenaussage.

„Dies war kein Prozess, den irgendjemand begrüßt hat“, wiederholte Campbell. “Die Leute, die diese E-Mails verschickt haben, was haben sie sich dabei gedacht? Worauf basierte ihr Denken, und was war die Begründung für ihr Handeln?”

In seiner Aussage deutete Pollock auch an, dass diese Anweisungen von oberhalb des Scottish Ambulance Service kamen.

„Sie trafen ihre Entscheidungen nicht allein“, sagte er.

„Es klingt für mich so, als ob einige Entscheidungen viel zu schnell getroffen wurden“, sagte Campbell und fügte hinzu, dass Pollocks Aussage Fragen aufwirft, die weitere Untersuchungen erfordern.

“Dies ist eine ausgezeichnete Untersuchung”

„Wir brauchen mehr Informationen“, sagte Campbell. “Wir müssen qualitative Untersuchungen anstellen und dann quantitative Zahlen ermitteln, denn Herr Pollock sagte, er wisse nicht, wie viele Menschen davon betroffen seien. Aber diese Information könnte durchaus abgeleitet werden”.

Campbell wies darauf hin, dass in anderen Ländern wahrscheinlich ähnliche Maßnahmen ergriffen wurden, aber das Fehlen einer ähnlichen öffentlichen Untersuchung in den meisten Ländern bedeutet, dass die Informationen möglicherweise nie öffentlich gemacht werden.

„Dies ist eine ausgezeichnete Untersuchung, und die Berater und Anwälte, die daran beteiligt sind, stellen heikle Fragen und erhalten Informationen von normalen Menschen“, sagte Campbell. “Es geht nicht um hochrangige Politiker, sondern um Menschen, die während der Pandemie etwas erlebt und oft gelitten haben.

„Es ist schade, dass andere Länder nicht dasselbe tun“, fügte er hinzu.

In einem Interview mit The Defender vom August 2023 sagte Scott Schara, der Vater von Grace Schara, einem 19-jährigen Mädchen, das starb, nachdem sie positiv auf COVID-19 getestet wurde und ein Krankenhaus in Wisconsin eine Reihe von Medikamenten und Behandlungen ohne elterliche Erlaubnis verabreichte, dass das Krankenhaus eine „illegale“ DNR-Verfügung für seine Tochter ausgestellt habe.

Und in einem Interview mit The Defender vom Juli 2023 beschrieb Gail Seiler 13 Tage „grausamer und unmenschlicher“ Behandlung in einem texanischen Krankenhaus, einschließlich einer nicht genehmigten DNR-Anordnung, die ihrer Meinung nach Teil der COVID-19-Krankenhausprotokolle war. Sie verließ das Krankenhaus nach einer „Pattsituation“ in ihrem Krankenzimmer.

Campbells Sendung kam nur wenige Tage vor dem Start der People’s Vaccine Inquiry im Vereinigten Königreich am Montag, für die Zeugen, die eingeladen wurden, um Aussagen in der offiziellen britischen Covid-19-Untersuchung zu machen – wo die Zeugenaussagen bis zum nächsten Jahr aufgeschoben sind -, um „sofortigen Zugang zu ihren Expertenaussagen“ zu erhalten.

„Hoffen wir, dass es weniger schnelle Entscheidungen gibt“, sagte Campbell. „Hoffen wir, dass es bei künftigen Bedrohungen keine Panik gibt, und hoffen wir, dass sich in künftigen Situationen rationale, kühle Köpfe durchsetzen können.“

Sehen Sie hier: