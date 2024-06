Biden verpflichtet US-Steuerzahler zu 10 Jahren “Blankoscheck”-Finanzierung des Krieges in der Ukraine: Zu den “dunklen Seiten” des Krieges gehören Organentnahme und Kindersexhandel

Joe Biden und der ukrainische Präsident Zelensky planen die Unterzeichnung eines Abkommens über langfristige US-Militärhilfe für die Ukraine, ein Land, von dessen Regierung wir inzwischen wissen, dass sie in den Handel mit Kindern zu sexuellen Zwecken verwickelt ist und ihren eigenen Soldaten Organe entnimmt, um Profit zu machen.

Wenn das zu sensationell klingt, um wahr zu sein, dann lesen Sie weiter. Die Beweise sind eindeutig. Siehe den Beitrag von X weiter unten, und ich werde später in diesem Artikel ein Video zur Verfügung stellen, das weitere Beweise dafür liefert, was in der Ukraine wirklich vor sich geht. Es wird Ihnen den Magen umdrehen.

Im Jahr 2011 erklärte die Ukraine, ihr Problem des menschlichen Organhandels sei außer Kontrolle geraten. Es gibt Hinweise darauf, dass in der Ukraine noch immer massenhaft menschliche Organe entnommen werden – mit der Komplizenschaft der USA. „Im Jahr 2010 kam es in der Ukraine zu einem starken Anstieg des Organhandels.“

In 2011, Ukraine said its human organ trafficking problem was out of control.



Evidence suggests Ukraine is still engaged in the mass harvesting of human organs–with US complicity.



"The year of 2010 has witnessed a sharp increase in human organ trafficking in Ukraine."…

Aber zurück zu Bidens schmutzigem Pakt mit dem Teufel. Der Deal verpflichtet die US-Steuerzahler – uns, die Bürgerinnen und Bürger – dazu, das ukrainische Militär zehn Jahre lang zu bewaffnen und auszubilden und den militärisch-industriellen Komplex zu füttern, der die Mehrheit unserer Kongressabgeordneten beider Parteien beherrscht.

Es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer: Da es sich bei dem Abkommen um ein sogenanntes “Executive Agreement” und nicht um einen formellen Vertrag handelt, kann es von künftigen US-Präsidenten wieder rückgängig gemacht werden.

CNN berichtete vorab über den Deal:

In einem Anhang zum Abkommen wird dargelegt, wie die Biden-Administration mit dem Kongress bei der Umsetzung der Sicherheitsverpflichtungen zusammenarbeiten will, insbesondere bei der langfristigen Finanzierung, die zur Unterstützung der ukrainischen Verteidigung notwendig sein wird.

Im Grunde finanzieren wir Steuerzahler die Verteidigung eines fremden Regimes. Ich frage mich, was unsere Gründerväter dazu sagen würden.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Kirby, erklärte, dass die USA auf dem G7-Gipfel “weiterhin an vorderster Front stehen werden” und Washington “mutige Schritte unternehmen wird, um Herrn Putin zu zeigen, dass die Zeit nicht auf seiner Seite ist und er uns nicht überholen kann, während wir den Freiheitskampf in der Ukraine unterstützen”.

Nennen wir es, was es ist: ein Blankoscheck für eine korrupte ausländische Regierung, die die Freiheit des ukrainischen Volkes vollständig ausgelöscht hat. Die Wahlen wurden abgesagt. Medien und Kirchen, die sich gegen den Krieg aussprechen, wurden geschlossen, junge und mittelalte Männer werden verschleppt und zum Sterben an die Front geschickt. Was ist das für eine Freiheit?

Aber die westlichen Konzernmedien finden das toll. Sie stellen es nicht einmal infrage.

Schauen Sie sich diesen atemlosen Bericht (unten) eines sehr aufgeregten ABC News Reporters an, der nur bedauert, dass das Abkommen von einem zukünftigen Präsidenten Donald Trump aufgekündigt werden könnte.

Biden wird sich in wenigen Stunden mit Selenskyj beim G7-Gipfel treffen, um ein historisches langfristiges Sicherheitsabkommen zu unterzeichnen. Aber die Möglichkeit einer Trump-Präsidentschaft schwebt über dem Gipfel. Ein künftiger Präsident könnte aus dem Abkommen aussteigen, aber er versucht, die amerikanische Unterstützung für die Ukraine zukunftssicher zu machen

Biden meeting with Zelensky at G7 in a few hours to sign historic long-term security agreement.

But possibility of Trump presidency looms large over the summit. Future president could pull out of that agreement, but trying to future-proof American support for Ukraine

Sie konnte ihre Erregung kaum zügeln. Zehn Jahre lang wurden hart verdiente amerikanische Steuergelder zur Unterstützung einer illegitimen Diktatur in der Ukraine transferiert. Zelensky hat Wahlen abgesagt und dient über seine Amtszeit hinaus, und unsere Steuergelder bezahlen nicht nur ihn, sondern auch sein Militär und die Pensionen seiner Bürokraten. Ich frage mich, wie viele Amerikaner das überhaupt wissen, oder wie viele über Kindersexhandel, Organentnahme, Biolabors und andere Skandale in der Ukraine Bescheid wissen.

Sie glauben mir nicht? Sehen Sie sich den folgenden Bericht des ehemaligen Fox News Reporters Clayton Morris über die “dunkle Seite” des Krieges in der Ukraine an.