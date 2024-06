ARM erklärt die UNO, WHO und das WEF als terroristische Organisationen

Dr. Joseph Sansone

Die National American Renaissance Movement (National ARM) ist eine Organisation, die sich der Förderung eines neuen Gesellschaftsmodells verschrieben hat, das auf den Prinzipien der Verfassung der Vereinigten Staaten, der Bill of Rights und der Unabhängigkeitserklärung beruht. Ihr Ziel ist es, ein “Neues Erwachen” zu initiieren und den amerikanischen Geist wiederzubeleben, indem sie Institutionen und Organisationen, die das öffentliche Leben regieren, adressiert und reformiert.

Die National ARM wird von einem Vorstand geleitet, dem verschiedene Persönlichkeiten mit Hintergrund in Recht, Psychologie, Diplomatie und Medienproduktion angehören. Zu den prominentesten Mitgliedern gehört David Meiswinkle, ein Anwalt und Veteran, der sich für die Aufklärung und Untersuchung von Korruption und Missständen einsetzt​ (National ARM)​​ (National ARM)​.

*

Die National American Renaissance Movement (National ARM) hat eine Erklärung veröffentlicht, in der sie die UNO, die WHO und den WEF als terroristische Organisationen bezeichnet und den Kongress auffordert, ein Gesetz zu verabschieden, das die Zusammenarbeit mit diesen Organisationen für ruchlose Zwecke zu einem Akt des Verrats an den Vereinigten Staaten und den jeweiligen Staaten erklärt. Die Resolution fordert auch den Austritt aus der UNO und der WHO.

Zuvor hatte die republikanische Versammlung von Lee County eine ähnliche Resolution verabschiedet, in der ich vorgeschlagen hatte, die UNO, die WHO und das WEF zu terroristischen Organisationen zu erklären und ein Gesetz in Florida zu fordern, das die Zusammenarbeit mit diesen Organisationen zu einem Akt des Verrats am Staat Florida erklärt.

Ana Maria Mihalcea, M.D., Ph.D., David Meiswinkle, unser Präsident, und ich sind Vorstandsmitglieder von National ARM.

Eine Version der Erklärung/Entschließung von National ARM ist hier verfügbar.

Der vollständige Text der Erklärung/Entschließung der National ARM ist wie folgt:

Erklärung des National American Renaissance Movement an die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation und das Weltwirtschaftsforum

Die Vereinten Nationen (UNO), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Weltwirtschaftsforum (WEF) sind globale Organisationen, die von einer reichen Elite gegründet wurden, um die Ressourcen und die Bevölkerung der Welt zu kontrollieren.

Diese globalen Organisationen, die sich als philanthropisch ausgeben, unterstützen eine Agenda der Entvölkerung und der subversiven Unterminierung des Nationalstaates.

Diese Globalisten betrachten die Verfassung der Vereinigten Staaten und die Bill of Rights als Hindernisse für ihre absolute Kontrolle und ihren Plan für einen großen Reset, der darauf abzielt, eine neue Weltordnung durch eine enorme Anhäufung von Staatsschulden und Kriegen, die Implosion der nationalen Wirtschaften, die Regionalisierung der Welt mit offenen Grenzen, die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung und die Ansiedlung aller Menschen in rund um die Uhr überwachten, von künstlicher Intelligenz gesteuerten Smart Cities zu errichten.

In der Erwägung, dass diese globalen Organisationen im Bündnis mit denjenigen, die geheime Hochtechnologien besitzen, die nicht mit der Öffentlichkeit geteilt werden, Angst und Panik schüren, indem sie das Klimawandel-Mem benutzen, das Wetter als Waffe einsetzen und ein Pandemie-Szenario durch illegale funktionale Experimente schaffen.

Die Globalisten haben das Geo-Engineering unseres Himmels durch das Versprühen von Aerosolgiften, bekannt als Chemtrails, und die Verteilung von Biowaffen unterstützt; gefährliche mRNA-Plattformen, die Spike-Protein-Toxine, Metalle und bio-synthetische Fäden, bekannt als Impfstoffe, enthalten. Beides sind heimtückische Programme, die das Blut und das Immunsystem der Menschheit angreifen.

Ihr globalistisches Wertesystem hingegen ist satanisch, böse und grausam und betrachtet den Menschen als ein hackbares Tier ohne Rechte.

Während diese globalistischen Organisationen mit ihrer Agenda 2030 die Menschheit in eine technokratische Dystopie der Sklaverei durch Transhumanismus führen, in der die Einheit der Familie abgeschafft wird.

Aus diesen Gründen. Es sei entschieden:

Das National American Renaissance Movement erklärt

(1) Diese globalistischen Organisationen sind terroristisch und stellen eine Bedrohung für die Freiheit, Integrität und Souveränität des Individuums und der Nation dar.

(2) Wir fordern, dass die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika sofort die Finanzierung der Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation einstellt und sich aus ihnen zurückzieht.