Bei der Anhörung enthüllt der Arzt, wie Pfizer Impfstofftests manipuliert und Todesfälle vertuscht hat

Die Anästhesistin Jeyanthi Kunadhasan enthüllte während einer Anhörung im australischen Senat über die exzessiven Todesfälle, wie Pfizer Testergebnisse manipulierte, indem es Todesfälle in der Impfstoffgruppe verschwieg.

Auf diese Weise wurde der Pfizer-Impfstoff zugelassen und mehr als der Hälfte der australischen Bevölkerung verabreicht.

“Zum entscheidenden Zeitpunkt der Zulassung des Impfstoffs durch Pfizer im Dezember 2020 gab es eine grobe Falschdarstellung dessen, was öffentlich präsentiert wurde. Statt der öffentlich bekannt gegebenen sechs Todesfälle wurden vier als Placebo und zwei als geimpft dargestellt, was einen Vorteil der Impfung suggerierte. Tatsächlich gab es elf Todesfälle, wobei die Zahl der Todesfälle in der geimpften Gruppe höher war. Sechs Todesfälle wurden nicht veröffentlicht, hauptsächlich in der geimpften Gruppe dieser klinischen Studie, was einen Verstoß gegen die rechtlichen und ethischen Verpflichtungen der Sponsoren der Studie darstellt.”

🚨

Happening now in Australia.



Senate hearing on Excess Deaths:

Dr Jeyanthi Kunadhasan (@DrJKunadhasan) shares how Pfizer manipulated trial results by hiding deaths in the vaccinated arm.



"At the pivotal point of Pfizer's vaccine approval in December 2020, there was a… pic.twitter.com/En5dEWe3RS — aussie17 (@_aussie17) June 13, 2024

Laut Pfizer starben sechs Probanden während der Impfstofftests: vier in der Placebogruppe, zwei in der Impfstoffgruppe. Das spricht doch für den Impfstoff, könnte man sagen. Aber es gab elf Todesfälle, die meisten davon in der Impfstoffgruppe.

Bei ihren Nachforschungen stieß Dr. Kunadhasan auf Todesfälle in der Impfstoffgruppe, die nicht gemeldet worden waren. Sie informierte die australische Zulassungsbehörde TGA.

Die Behörde unternahm nichts, aber der Anästhesist wurde 2022 sechs Monate lang von der AHPRA überprüft, die alle Gesundheitsdienstleister in Australien akkreditiert.

Wenn sie Todesfälle und Autopsieergebnisse während klinischer Studien unter den Teppich kehren und plötzliche Todesfälle ignorieren können […] und die Aufsichtsbehörde ein Auge zudrückt, was können sie dann noch verbergen?