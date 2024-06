Thierry Meyssan

Josef Stalin ließ alte offizielle Fotos korrigieren, um alle Spuren seiner Opposition zu beseitigen. Auch Joe Biden, Emmanuel Macron und ihre Verbündeten schreiben die Geschichte neu. Sie haben gerade unter dem Namen “Landung in der Normandie” Ereignisse inszeniert, die ganz anders abgelaufen sind. Sie ignorieren den sehr ernsten Konflikt zwischen dem damaligen „Nationalen Widerstandsrat“ [Conseil National de la Resistance, CNR] und dem französischen Komitee für die Nationale Befreiung („France Libre“) und Franklin D. Roosevelt, von Juni bis August 1944 und die Weigerung De Gaulles, an den Landungen teilzunehmen. Sie erfinden selbst eine ukrainische Beteiligung.

Wir haben gerade eine umfassende Revision der Geschichte miterlebt, die darauf abzielt, die öffentliche Meinung zu manipulieren, um in ihren Augen die derzeitige Behandlung Russlands durch die NATO zu rechtfertigen. Eine erlogene Sicht der Landung der Alliierten am 6. Juni 1944 hat zu einer Gedenkfeier der Ereignisse geführt, die so, wie sie uns hier präsentiert wurden, nie stattgefunden haben.

Laut Angaben der Organisatoren der Gedenkfeiern, d.h. laut der NATO, die die meisten Statisten