WHO braucht keine Pandemie mehr, um eine auszurufen

Von Caryn Lipson

Die schockierende Neudefinition des Begriffs „Pandemie“ in den IHR-Änderungen

Den Zweck des Pandemievertrags verstehen

Der von der WHO vorgeschlagene Pandemievertrag, der von den Mitgliedsstaaten (noch) nicht angenommen wurde, ist ein Abkommen, das unter anderem die wirtschaftlichen Bedingungen zwischen der WHO, den Vertragsstaaten (den verschiedenen Ländern) und privaten Unternehmen in Bezug auf den Patentschutz und die Produktion von Medizinprodukten auf der ganzen Welt regeln würde, wie die spanische Ärztin Dr. Natalia Prego Cancelo in ihrem Substack erklärt. Die Abschaffung der Rechte an geistigem Eigentum und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Gewinne würden sich negativ auf die Pharmaindustrie und die Länder auswirken, die von der „Großzügigkeit“ der Pharmaindustrie profitieren.

Andererseits wollten die ärmeren Länder den reicheren Ländern keine Informationen über Krankheitserreger zur Verfügung stellen, die sie möglicherweise entdecken und sich die daraus resultierenden Impfstoffe nicht leisten können, wie die Associated Press ihre Bedenken beschrieb:

Viele Entwicklungsländer bezeichneten es als ungerecht, dass von ihnen erwartet wird, Virusproben zur Verfügung zu stellen, um die Entwicklung von Impfstoffen und Behandlungen zu unterstützen, die sie sich dann aber nicht leisten können.

Wie Frontline News berichtete, wurde erwartet, dass der Pandemievertrag den Geldgebern der WHO (in erster Linie Bill Gates und die Pharmaindustrie) einen wirtschaftlichen Vorteil aus der Umsetzung der IHR-Vorschriften bringen würde.

Die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften

Die IHR, die auf das Jahr 2005 zurückgehen, ermöglichen es der WHO, gesundheitliche Notlagen von internationalem Belang“ auszurufen und den Mitgliedsländern Leitlinien für Gegenmaßnahmen vorzugeben.

Die Änderungen sollten der WHO die einseitige Befugnis verleihen, Pandemien auszurufen und Ländern oder Orten vorzuschreiben, welche Gegenmaßnahmen sie ergreifen müssen. Da einige der vorgeschlagenen Änderungen angenommen wurden (andere mit weitreichenderen Auswirkungen wurden nicht angenommen), hatte die WHO Grund zum Feiern.

Wie Dr. Prego Cancelo jedoch warnte, „sollte die Verabschiedung der Änderungen der IHR auf der Weltgesundheitsversammlung keine eindimensionale Feier sein, wie es die WHO getan hat, sondern ein Aufruf zum kritischen Nachdenken und zur Wachsamkeit der Bürger. Hinter der Fassade des globalen Fortschritts und der Zusammenarbeit verbergen sich Schatten der Undurchsichtigkeit und des möglichen Machtmissbrauchs, die nicht übersehen werden sollten.”

Mit anderen Worten: Es wurden viele Tricks angewandt, um die Änderungsanträge zu verabschieden.

Wie Kat Lindley in ihrem Tweet erklärte, gab es keine Abstimmung über die Änderungen, sondern einen „Konsens“ unter den wenigen Anwesenden.

The strategy for the United States going forward is for the individual States to pass legislation to REJECT the WHO Amendments to IHR based on the illegality of the process and violation of Article 55.



While Tedros celebrates, it is time for THE WORLD TO REJECT the Amendments… pic.twitter.com/Ep2XJYRmPl — Dr. Kat Lindley (@KLVeritas) June 2, 2024

Der Screenshot des Webcasts der Versammlung (@1:32:50) unten zeigt, dass nur sehr wenige Delegierte anwesend waren.

Ausrufung einer „potenziellen Pandemie“, die noch nicht eingetreten ist

Eine der Bedenken, die Dr. Prego Cancelo äußerte, ist, dass „die Änderungen auch die Umstände erweitern, unter denen ein pandemischer Notfall ausgerufen werden kann“, so dass eine Pandemie „nur auf einem potenziellen Risiko und nicht auf einer bestätigten Tatsache beruhen kann“. Besonders umstritten sei die Definition eines pandemischen Notfalls, bei der unklar sei, wer eine Pandemie ausrufen könne und welche Kriterien dafür gelten. Ohne eine genauere Definition des Begriffs „Pandemie“ könnten Pandemien politisch beeinflusst werden.

Ohne eine klare Definition der genauen Verfahren zur Bewertung der Situation besteht die Möglichkeit, dass die Pandemie-Erklärung subjektiven Interpretationen oder politischen Einflüssen unterliegt. Die einseitige Feststellung eines international bedeutsamen gesundheitlichen Notstands (ESPII-PHEIC) kann erhebliche Auswirkungen auf die Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten haben, insbesondere wenn sie zur Rechtfertigung extremer Maßnahmen verwendet werden, die die individuellen Freiheiten einschränken.

Was ist eine Pandemie?

Die WHO hat die Definition von Pandemie verwässert, um mehr Pandemie-Erklärungen zu ermöglichen.

Pandemie definiert – 2003

Dies ist die archivierte Definition aus dem Jahr 2003. Beachten Sie das Erfordernis einer enormen Anzahl von Todesfällen und Erkrankungen.

Eine Grippepandemie tritt auf, wenn ein neues Influenzavirus auftritt, gegen das die menschliche Bevölkerung keine Immunität besitzt, was weltweit zu mehreren, gleichzeitigen Epidemien mit enormen Todes- und Krankheitszahlen führt. Mit der Zunahme des weltweiten Verkehrs und der Kommunikation sowie der Verstädterung und der Überbevölkerung werden sich Epidemien aufgrund des neuen Influenzavirus wahrscheinlich schnell auf der ganzen Welt ausbreiten.

Pandemie definiert 2009

Die Definition wurde am 5. Mai 2009 dahingehend geändert, dass sie auch leichte Erkrankungen und eine geringe Zahl von Todesfällen umfasst.

Eine Krankheitsepidemie tritt auf, wenn es mehr Fälle dieser Krankheit gibt als normal. Eine Pandemie ist eine weltweite Epidemie einer Krankheit. Eine Grippepandemie kann auftreten, wenn ein neues Grippevirus auftritt, gegen das die menschliche Bevölkerung keine Immunität besitzt. Mit der Zunahme des weltweiten Verkehrs sowie der Verstädterung und der Überbevölkerung in einigen Gebieten ist es wahrscheinlich, dass sich Epidemien aufgrund eines neuen Influenzavirus weltweit ausbreiten und schneller als bisher zu einer Pandemie werden. Die WHO hat die Phasen einer Pandemie definiert, um einen globalen Rahmen zu schaffen, der den Ländern bei der Bereitschafts- und Reaktionsplanung auf eine Pandemie hilft. Pandemien können sowohl leichte als auch schwere Erkrankungen und Todesfälle verursachen, und der Schweregrad einer Pandemie kann sich im Verlauf der Pandemie verändern.

Pandemie undefiniert 2024

In den angenommenen IHR-Änderungen (Seite 4) wird der Begriff „Pandemie“ nicht definiert, wohl aber der Begriff „pandemischer Notfall“:”

„Pandemie-Notfall“ ist eine Notlage der öffentlichen Gesundheit von internationalem Belang, die durch eine übertragbare Krankheit verursacht wird und: (i) eine weite geografische Ausbreitung in und innerhalb mehrerer Staaten hat oder die Gefahr einer solchen Ausbreitung besteht und (ii) die Reaktionsfähigkeit der Gesundheitssysteme in diesen Staaten übersteigt oder stark gefährdet ist und (iii) erhebliche soziale und/oder wirtschaftliche Störungen, einschließlich Störungen des internationalen Verkehrs und Handels, verursacht oder die Gefahr einer solchen Störung besteht und (iv) ein rasches, gerechtes und verstärktes koordiniertes internationales Handeln mit regierungs- und gesellschaftsübergreifenden Ansätzen erfordert.

Beachten Sie, dass es sich nicht um einen tatsächlichen „Notfall“ handeln muss, sondern um einen potenziellen, und dass der Grad der Erkrankung oder gar Todesfälle als Voraussetzung nicht erwähnt wird. Viele gutartige Krankheiten sind „übertragbar“.

Außerdem haben wir während des COVID erfahren, dass die Krankenhäuser nicht überrannt wurden, wie uns gesagt wurde

Der folgende Tweet von Wide Awake Media zeigt leere Krankenhausflure, die Sie nicht sehen sollten.

Debbie Hicks wurde verhaftet, wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung verurteilt und zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie im Dezember 2020 ein völlig leeres Krankenhaus gefilmt hatte – zu einem Zeitpunkt, als uns wiederholt gesagt wurde, die Krankenhäuser seien „überlastet“ -, um zu beweisen, dass die so genannte „Pandemie“ ein Schwindel war.

Debbie Hicks was arrested, convicted of a public order offence and fined for filming a completely empty hospital in December 2020—at a time when we were told repeatedly that the hospitals were "overwhelmed"—in an attempt to prove that the so-called "pandemic" was a scam.



A… pic.twitter.com/cjfWiFsZne — Wide Awake Media (@wideawake_media) June 2, 2024

Ebenso wurden die wirtschaftlichen und sozialen Störungen und die Unterbrechung des internationalen Verkehrs durch Gegenmaßnahmen verursacht, von denen wir inzwischen wissen, dass sie erfunden und unwirksam waren. Die sozioökonomischen Auswirkungen waren ebenfalls ein Artefakt der Gegenmaßnahmen und nicht des Virus.

Wie der Tweet von Erin Elizabeth Health Nut News zeigt, der die Kongressanhörungen zu den COVID-Gegenmaßnahmen zeigt, hat Dr. Fauci „über Impfungen, Masken, Ivermectin und vieles mehr gelogen.“

Wow. 😎‼️‼️‼️Dr Rich McCormick was one of the doctors censored in 2020, ran for office, won, and is now grilling Dr Fauci over his covid policies🥤😀🍿



Fauci committed #CrimesAgainstHumanity



He lied about jabs , masks, ivermectin and much more.

pic.twitter.com/m1iIReEvWf — Erin Elizabeth Health Nut News 🙌 (@unhealthytruth) June 4, 2024

Dies lässt der WHO die Freiheit, nach Belieben häufige „Pandemienotfälle“ und drakonische Gegenmaßnahmen auszurufen.

Wie der Pandemievertrag und die IHR zusammenarbeiten sollen

In der Erklärung der WHO zu den Internationalen Gesundheitsvorschriften steht Folgendes:

Die IHR sind ein völkerrechtliches Instrument, das für 196 Länder, darunter die 194 WHO-Mitgliedstaaten, rechtsverbindlich ist. Die IHR sind aus der Reaktion auf tödliche Epidemien entstanden, die einst Europa überrollten. Sie begründen Rechte und Pflichten für die Länder, darunter auch die Verpflichtung, Ereignisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu melden. Die Verordnungen legen auch die Kriterien fest, nach denen bestimmt wird, ob ein bestimmtes Ereignis eine „internationale gesundheitliche Notlage“ darstellt oder nicht. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Der Hinweis auf tödliche Epidemien, die Europa „einst überrollten“, bedeutet im Wesentlichen, dass es keine mehr gibt. Das bedeutet auch, dass die IHR nur dann einen Sinn haben, wenn ständig neue Pandemien „gefunden“ werden. Und damit Bill Gates und die Pharmaindustrie, die wichtigsten Geldgeber der WHO, und die Globalisten von neuen Pandemien profitieren können, würde der Pandemievertrag die Voraussetzungen für geistiges Eigentum und die wirtschaftliche Herstellung dessen schaffen, was Dr. David Bell als „die größte Show der Welt“ bezeichnete.