Die 13 größten Feinde der Ernährungsfreiheit

Bayer, Cargill, Bill Gates, die Rockefeller Foundation, die WHO und das WEF gehören zu denen, die einen Krieg gegen unsere Lebensmittelversorgung führen.

Von Tracy Thurman

In jedem Krieg gibt es zwangsläufig eine feindliche Macht, und der Krieg gegen unsere Lebensmittelversorgung ist da keine Ausnahme.

Mein vorheriger Artikel befasste sich mit den laufenden Angriffen auf Landwirte auf der ganzen Welt. Im heutigen Artikel werden wir uns mit einigen der Schuldigen hinter dieser Agenda befassen.

Jedem, der sich mit den Unternehmen hinter der tyrannischen COVID-19-Politik beschäftigt hat, werden viele Namen auf der folgenden Liste bekannt vorkommen.

Bayer/Monsanto

Bayer fusionierte 2018 mit Monsanto und vereinte damit die Unternehmen, die für Agent Orange und die bahnbrechende chemische Kriegsführung verantwortlich sind.

1999 prahlte Monsantos CEO Robert Shapiro damit, dass das Unternehmen plane, “drei der größten Industrien der Welt – Landwirtschaft, Lebensmittel und Gesundheit – zu kontrollieren, die jetzt als getrennte Unternehmen operieren. Aber es gibt eine Reihe von Veränderungen, die zu ihrer Integration führen werden”.

Heute kontrollieren diese Chemieunternehmen einen großen Teil der weltweiten Lebensmittelversorgung.

Cargill und das U.S. Landwirtschaftsministerium

Cargill ist ein Partner des Weltwirtschaftsforums (WEF) und das größte private Unternehmen in den USA. Dieser Gigant monopolisiert unvorstellbar große Teile der globalen Lebensmittelindustrie, einschließlich der Fleischverarbeitung in den USA.

Die Geschäftspraktiken von Cargill haben zusammen mit der “Größer-ist-besser”-Politik, die von ihren Kumpanen im US-Landwirtschaftsministerium (USDA) durchgesetzt wurde, zur Schließung vieler lokaler Schlachthöfe geführt, wodurch die Landwirte gezwungen waren, sich auf einige wenige Mega-Schlachthöfe des Konzerns zu verlassen.

Dies führt dazu, dass die Landwirte 14 Monate oder länger auf einen Schlachttermin warten müssen, für den sie ihre Tiere oft Hunderte Kilometer transportieren müssen – tatsächlich müssen Landwirte und Viehzüchter Verarbeitungstermine bis zu einem Jahr vor der Geburt des Tieres buchen.

Die hohen Gebühren der Schlachthöfe von Cargill tragen dazu bei, dass die Fleischpreise in die Höhe schießen – und das, obwohl die Landwirte selbst kaum genug verdienen, um die Kosten für die Aufzucht des Viehs zu decken.

Das USDA sorgt unterdessen dafür, dass die Landwirte durch seine Politik daran gehindert werden, Fleisch auf ihren eigenen Höfen zu verarbeiten.

Wellcome Trust

Der Wellcome Trust, der frühere Eigentümer von Glaxo, bevor es mit SmithKline fusionierte, spielte eine wichtige Rolle im britischen COVID-19-Debakel und gibt sich nicht mit dem Ziel zufrieden, Ihre Ernährungssouveränität einzuschränken.

Der Wellcome Trust finanziert Livestock, Environment and People (LEAP), eine Organisation, die sich der Entwicklung und Erprobung von Verhaltensänderungen widmet, um die Öffentlichkeit zu zwingen, Fleisch und Milchprodukte aus ihrer Ernährung zu streichen.

Die Ko-Direktorin von LEAP, Susan Jeffs, beklagt, dass es nicht zu funktionieren scheint, die Menschen mit Umweltbelastungsetiketten auf ihren Lebensmitteln zu motivieren: “Die Menschen haben bereits feste Gewohnheiten”, und sie schlägt vor, stattdessen das Angebot der Industrie zu ändern und so die Verbraucher zu einer Entscheidung zu zwingen.

Die Forscher des Wellcome Trust empfehlen “Verfügbarkeitsmaßnahmen”, die sich “weniger auf das individuelle Handeln stützen”, um den Zugang zu tierischen Lebensmitteln zu reduzieren.

Die Forscherin Rachel Pechey meint, dass “Fleischsteuern vielversprechende Beweise für die Wirksamkeit liefern, aber in Umfragen weniger akzeptiert wurden … wir wollen nicht einfach die akzeptabelsten [Lösungen] wählen”.

Die Weltgesundheitsorganisation

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), möchte Sie glauben machen, dass die Nahrungsmittelproduktion für fast ein Drittel der weltweiten Krankheitslast verantwortlich ist.

Er ruft dazu auf, das globale Ernährungssystem auf pflanzliche Lebensmittel umzustellen, den Verzehr von Fleisch und Milchprodukten zu reduzieren und Maßnahmen zur Rettung des Klimas durch Einschränkung der Ernährung durchzusetzen.

Ein Bericht der WHO aus dem Jahr 2022 kommt zu dem Schluss, dass “erhebliche Beweise für eine Umstellung der Bevölkerung auf eine gesunde pflanzliche Ernährung sprechen, die den Verzehr von tierischen Produkten reduziert oder eliminiert”.

Weltwirtschaftsforum

Sie sind wahrscheinlich mit dem WEF und seiner Great Reset-Agenda vertraut.

Besuchen Sie deren Webseite und gönnen Sie sich Leckerbissen wie “5 Gründe, warum der Verzehr von Insekten den Klimawandel eindämmen könnte”, “Warum wir Insekten die Rolle zugestehen müssen, die sie in unserem Lebensmittelsystem verdienen” und “Warum wir vielleicht bald Insekten essen werden”.

Es genügt zu sagen, dass ihre Pläne für Ihre Ernährungszukunft klar sind.

EAT Forum, The Lancet und ihre Partner aus Big Tech und Big Chemical

Das EAT Forum hat es sich zur Aufgabe gemacht, unser globales Lebensmittelsystem durch fundierte Wissenschaft, ungeduldige Störungen und neuartige Partnerschaften zu verändern”.

Es wurde von dem bereits erwähnten Wellcome Trust, der Strawberry Foundation und dem Stockholm Resilience Centre mitbegründet.

Ihre FReSH-Initiative – Food Reform for Sustainability and Health – zielt darauf ab, das globale Lebensmittelsystem zu verändern.

Zu den Partnern der FReSH-Initiative gehören Google, Cargill, Syngenta, Unilever, Pepsico und viele Chemiekonzerne wie BASF, Bayer und DuPont – eine recht merkwürdige Besetzung für die Entwicklung eines gesunden und nachhaltigen Ernährungsplans.

Die EAT-Initiative Shifting Urban Diets setzt sich dafür ein, dass Städte die vom Lancet empfohlene Planetary Health Diet übernehmen, in der pflanzliche Proteine Fleisch und Milchprodukte ersetzen sollen. Rotes Fleisch ist auf 30 Kalorien pro Tag begrenzt.

Ein von EAT verfasster Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Umstellung, die sie unserer Ernährung aufzwingen wollen, “wahrscheinlich nicht erfolgreich sein wird, wenn sie dem Einzelnen überlassen bleibt”, und “eine Umgestaltung auf systemischer Ebene mit harten politischen Eingriffen erfordert, die Gesetze, steuerliche Maßnahmen, Subventionen und Strafen, eine Umgestaltung des Handels und andere wirtschaftliche und strukturelle Maßnahmen umfassen”.

Die Rockefeller-Stiftung

Mitglieder der Rockefeller-Familie tragen vielleicht mehr Schuld an der Abkehr der Landwirtschaft von unabhängigen Familienbetrieben hin zu Großkonzernen als jeder andere in der Geschichte.

Im Jahr 1947 gründete Nelson Rockefeller die International Basic Economy Corporation (IBEC), um die Landwirtschaft in Südamerika, insbesondere in Brasilien und Venezuela, zu modernisieren und zu vergesellschaften.

Die IBEC veränderte die Landwirtschaft so, dass sie von teuren Maschinen und Betriebsmitteln abhängig wurde, die den Preis für die Subsistenzlandwirte in die Höhe trieben.

Die American International Association for Economic and Social Development (AIA), eine von Rockefeller finanzierte philanthropische Organisation, half beim Aufbau des Marktes, durch den IBEC seine Eigentümer bereichern konnte.

In der Werbeliteratur von IBEC wurde zwar behauptet, dass das Unternehmen die Dritte Welt großzügig unterstützt, indem es notwendige Konsumgüter bereitstellt und gleichzeitig Gewinne erzielt, doch bei näherer Betrachtung handelte es sich lediglich um ein Wirtschaftsunternehmen, das nach dem alten Standard Oil-Modell der Rockefellers aufgebaut ist, bei dem kleinere Konkurrenten durch monopolistische Praktiken verdrängt werden, bevor die Preise erhöht werden.

Diese Taktik wurde mit der so genannten Grünen Revolution auf eine ganz neue Ebene gehoben, zunächst in Mexiko in den 1940er Jahren, dann auf den Philippinen und in Indien in den 1960er Jahren sowie in den USA.

Traditionelle Anbaupraktiken wie die Verwendung von Dung als Dünger für einheimische Kulturpflanzen wurden durch ein Modell der mechanisierten chemischen Landwirtschaft ersetzt, bei dem neue, von Rockefeller finanzierte Saatgutsorten verwendet wurden, die so entwickelt worden waren, dass sie petrochemische Düngemittel und Pestizide benötigten, um im Vergleich zu den traditionellen Kulturpflanzen, die von den Bauern in diesen Ländern angebaut wurden, deutlich höhere Ernteerträge zu erzielen.

Es ist erwähnenswert, dass die Rockefellers als Öloligarchen von den erdölbasierten Düngemitteln und Pestiziden, die diese neue Methode erforderte, reichlich profitieren konnten.

Es wurden fast ausschließlich Getreidepflanzen wie Reis angebaut, die nährstoffreichere, traditionelle Kulturen wie Hirse ersetzten.

Indien erlebte eine Zunahme der Nahrungsmittel, aber einen Rückgang der Ernährung: Mit mehr leeren Kalorien, aber weniger Obst, Gemüse und tierischen Proteinen verschwanden Mikronährstoffe aus der Ernährung.

Anämie, Blindheit, Fruchtbarkeitsstörungen, niedriges Geburtsgewicht und Immunschwäche nahmen zu.

Während die Grüne Revolution als Lösung für den Hunger und die Armut in der Welt gepriesen wurde, vergiftete sie auch die lokalen Wasservorräte, erschöpfte die Böden und ließ die Landwirte in Schulden ertrinken, da sie den benötigten Dünger und das Saatgut nicht mehr selbst produzieren konnten.

Informierte Leser können sehen, wie das spätere Monsanto-Modell für gentechnisch veränderte Organismen (GVO) und Roundup-Ready-Saatgut diesem von den Rockefellers aufgestellten Drehbuch folgte.

Im Jahr 2006 trieben die Rockefeller-Stiftung, Bill Gates und andere die Allianz für eine Grüne Revolution in Afrika (AGRA) voran und folgten erneut diesem bewährten Drehbuch.

Seit dem Start von AGRA ist die biologische Vielfalt Afrikas verloren gegangen, und die Zahl der stark unterernährten Menschen in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara ist um fast 50 % gestiegen, selbst nach den Berichten der Vereinten Nationen.

Genau wie in Indien werden die Landwirte dazu verleitet, nährstoffreiche, dürreresistente Pflanzen wie Hirse im Tausch gegen die leeren Kalorien von GVO-Mais aufzugeben.

Hunderte von afrikanischen Organisationen haben gefordert, dieses neokoloniale Projekt zu beenden und die Zukunft der afrikanischen Landwirtschaft in die Hände der einheimischen Bauern zu legen, die ihr Land am besten kennen.

Jetzt hat die Rockefeller Foundation mit ihrer Agenda “Reset the Table”, die nur wenige Wochen nach der Ankündigung des “Great Reset” im Jahr 2020 auf den Weg gebracht wurde, das amerikanische Lebensmittelsystem ins Visier genommen.

In dem Bericht, in dem Inklusivität und Gleichberechtigung gefordert werden, heißt es, dass der Erfolg zahlreiche Änderungen der Politik, der Praktiken und der Normen erfordern wird”.

Dazu gehören ein Schwerpunkt auf der Datenerhebung und Ziele, die sich eng an der One Health Agenda orientieren – mehr dazu in einem späteren Artikel.

Bill Gates und die Gates-Stiftung

Gates hat das Rockefeller-Drehbuch befolgt, um sein Vermögen und sein Image aufzupolieren – und gleichzeitig seinen Reichtum zu vergrößern – durch den zynischen Trick des Philanthrokapitalismus.

Er hat seine Finger tief in allen Bereichen der öffentlichen Gesundheit, und sein Einfluss ist in den Nahrungsmittelkriegen fast genauso groß.

Er finanziert nicht nur die Entwicklung von Fleischimitaten, sondern steht auch hinter dem bereits erwähnten AGRA-Programm, investiert in Geo-Engineering-Programme zur Verdunkelung der Sonne und besaß im Januar 2021 242.000 Hektar erstklassiges US-Ackerland, was ihn zum größten privaten Eigentümer von Ackerland in den USA macht.

Es ist beunruhigend, dass ein Mann, der glaubt, dass wir echtes Fleisch abschaffen sollten, einen so großen Teil der Produktionsmethoden kontrolliert.

USAID und BIFAD

Eine weitere Organisation, die Sie dazu drängt, Käfer zu essen, ist die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID). Das mag einige von Ihnen überraschen, die USAID für eine Organisation halten, die sich der Hilfe für Länder der Dritten Welt verschrieben hat, und nicht für ein langjähriges trojanisches Pferd für CIA-Operationen.

(Skeptisch gegenüber dieser Behauptung? Gehen Sie hier und hier und hier und hier den Kaninchenbau hinunter).

Das Board for International Food and Agricultural Development, bekannt als BIFAD, hat einen Bericht mit dem Titel “Systemic Solutions for Climate Change Adaptation and Mitigation” veröffentlicht.

In diesem Bericht wird eine vollständige Umgestaltung der Lebensmittelversorgung und der globalen Landwirtschaft gefordert. Sie schlagen vor, dies durch Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertungen (ESG-Scores), Kohlenstoffnachweis und den Verzehr von Insekten zu erreichen.

Wie schaffen es diese Organisationen, ihre Agenda der Weltbevölkerung aufzudrängen?

Das werden wir in einem späteren Artikel behandeln.