Tägliche Massaker in Gaza ignorieren, aber immer noch über den 7. Oktober schwafeln

Caitlin Johnstone

Jeden gottverdammten Tag gibt es neue Massaker, aber die westlichen Politiker und Medien können nicht aufhören, über ein einziges Massaker zu schwadronieren, das sich vor Hunderten Tagen ereignet hat.

❖

Es ist müßig zu argumentieren, dass es ungerecht ist, mehr als zweihundert Palästinenser abzuschlachten, um vier israelische Geiseln zu retten; die Anhänger Israels wären froh, wenn es mehr als zwei Millionen wären. Sie betrachten die Palästinenser einfach nicht als Menschen. Genauso gut könnten sie sagen, dass sie zweihundert Hühner töten mussten, um vier Geiseln zu befreien. Es ist ihnen egal.

❖

Seit Beginn des Angriffs auf Gaza haben wir gesehen, wie US-Beamte zu all den Massakern und Gräueltaten, die Israel begangen hat, geschwiegen und der Presse immer wieder gesagt haben: “Ja, es tut uns leid, wir haben keine weiteren Informationen über diesen Vorfall, wir sprechen mit Israel, Sie sollten die Israelis fragen”. In einem kürzlich erschienenen Bericht der New York Times heißt es jedoch, dass amerikanische und britische Geheimdienstmitarbeiter “während des gesamten Krieges in Israel waren” und mit dem israelischen Geheimdienst zusammengearbeitet haben, um dessen Operationen dort zu erleichtern.

❖

Einerseits stehen die rechtsextremen Eiferer, die offen sagen, dass die Palästinenser wie Ungeziefer ausgerottet werden sollten, und andererseits die Liberalen, die im Grunde die gleichen Maßnahmen wie die Rechten unterstützen, aber vorgeben, sich um die Menschenrechte in Gaza zu sorgen.

Und es ist wirklich schwer zu sagen, was davon widerlicher ist. Ich meine, zumindest die Rechten sind ehrlich darüber, wer sie sind und was sie tun.

❖

Es ist wirklich so, dass jede Kritik an Israel als Antisemitismus gebrandmarkt wird. So einfach ist das. Liberale Zionisten werden das abstreiten und darauf bestehen, dass es möglich ist, Israel zu kritisieren, ohne antisemitisch zu sein, aber wenn man sie bittet, eine prominente Persönlichkeit zu nennen, die energisch und kontinuierlich das Morden und die Tyrannei des israelischen Regimes kritisiert, ohne antisemitisch zu sein, werden sie es nicht können. Wenn man sie nach einer Liste von Dingen fragt, die antisemitisch sind, wenn man Israel kritisiert, wird diese Liste immer Dinge enthalten, die überhaupt nichts mit Judenhass zu tun haben.

Die Position der liberalen Zionisten ist also: “Natürlich ist es nicht per se antisemitisch, Israel zu kritisieren, man muss nur aufpassen, dass man nicht Israel kritisiert, denn das ist antisemitisch”. Sie müssen diese bizarren, sich selbst widersprechenden Verrenkungen machen, weil sie verstehen, dass sie die Verleumdung des Antisemitismus brauchen, um ihre Ideologie zu verteidigen, weil ihre Ideologie nicht mit Fakten und Logik verteidigt werden kann, aber sie verstehen auch, dass es ihre Ideologie diskreditieren würde, wenn sie dies offenlegen würden, indem sie zugeben, dass sie Kritik an Israel immer als inhärent antisemitisch darstellen.

Also tun sie so, als gäbe es da draußen die perfekte Goldlöckchen-Gleichung für Kritik an Israel, die gerade stark genug ist, um als kritisch zu gelten, aber nicht stark genug, um antisemitisch zu sein, und sie tun so, als sei das eigentliche Problem, dass zu viele Menschen diesen Drahtseilakt nicht richtig hinbekommen, anstatt dass jede Kritik am zionistischen Projekt als bösartiges Hassverbrechen gebrandmarkt wird, egal wie.

❖

Ich arbeite an einem Star-Wars-Drehbuch über Menschen, die unter dem Galaktischen Imperium leben und sich fröhlich Filme über fiktive Helden ansehen, die fiktive böse Imperien besiegen, während sie der Propaganda ihrer eigenen Regierung voll vertrauen und alle ihre Kriege unterstützen.

❖

Jede Religion auf der Welt muss ein eigenes Land bekommen, in dem sie das Recht hat, die Menschen, die bereits dort leben, zu verdrängen, zu berauben, zu unterdrücken und auszurotten. Wer damit nicht einverstanden ist, ist im Grunde ein Nazi.

❖

Eine Nation, die ohne extreme und unaufhörliche militärische Gewalt, Polizeibrutalität, Propaganda, Lobbyarbeit und Online-Informationsdienste zusammenbricht, ist wie ein Mensch, der stirbt, wenn man aufhört, ihn wiederzubeleben. Einmal muss man erkennen, dass man nur Luft in einen toten Körper bläst.

❖

Je mehr man ideologisch daran interessiert ist, die offensichtliche Tatsache zu leugnen, dass die Probleme der Welt durch den Kapitalismus und den Aufbau westlicher Imperien verursacht werden, desto mehr glaubt man, dass die Probleme der Welt durch Juden, Moslems, Immigranten, geheime satanische Kabalen oder den Säkularismus verursacht werden.

❖

Niemand unterstützt Israel wirklich, sie unterstützen nur ihre eigenen dummen politischen Gruppen, ihre eigenen dummen religiösen Überzeugungen und ihre eigenen ständigen Wahlkampfspenden von der Israel-Lobby. Alles an Israel ist eine Fälschung, bis zu seinem Netzwerk öffentlicher “Unterstützung”.

❖

Wer gegen Genozid ist, hasst Juden. Wer gegen nukleare Brandstiftung ist, liebt Wladimir Putin. Der politische Mainstream-Diskurs wird so sehr von der imperialen Kriegsmaschinerie beherrscht, dass selbst die grundlegendsten und selbstverständlichsten moralischen Positionen als unmoralisch und empörend dargestellt werden.