Die Welt hat nun den eindeutigen Beweis! Neue Studie macht NIH und Universität von North Carolina für COVID verantwortlich – Faucis und Barics Fingerabdrücke wurden gefunden!

childrenshealthdefense.org: Kritiker stellen seit Langem infrage, warum die National Institutes of Health (NIH) Experimente des Professors Ralph Baric von der University of North Carolina in Chapel Hill (UNC) finanzieren, um eine Technik zu entwickeln, mit der sich Beweise für menschliche Manipulationen in im Labor hergestellten Superviren verbergen lassen.

Mit Hilfe von rund 220,5 Millionen Dollar aus Mitteln des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) entwickelte Baric eine sogenannte „Seamless Ligation“-Technik, von der er behauptete, sie könne alle Hinweise auf menschliche Manipulationen in im Labor hergestellten Viren perfekt verbergen. Baric gab seiner Erfindung den Spitznamen „No-see’m“-Methode.

Eine neue Studie mit dem Titel „Endonuclease fingerprint indicates a synthetic origin of SARS-CoV2“ (Endonuklease-Fingerabdruck deutet auf einen synthetischen Ursprung von SARS-CoV2 hin), die auf dem Preprint-Server bioRxiv veröffentlicht wurde, zeigt nun, dass – was Baric offenbar nicht wusste – der Trick mit der „nahtlosen Ligation“ seine eigene winzige, aber lesbare Signatur hinterlässt.

Und was noch wichtiger ist: Dieselben Forscher haben diese verräterische Signatur im Genom des Virus entdeckt, das COVID-19 verursacht.

Die Technik von Baric ist seit Langem umstritten. „Der Künstler unterschreibt sein Gemälde nicht mit seinem Namen; der Virologe trägt seine Unterschrift nicht in das Virus ein, um uns mitzuteilen, ob es auf natürliche Weise entstanden ist oder in einem Labor produziert wurde“, sagte Jeffrey Sachs, Vorsitzender der Lancet COVID-19-Kommission, einer Arbeitsgruppe, die die Ursprünge von COVID-19 untersucht hat.

„Das alles sagt: Mein Gott, da war wirklich eine große, sehr riskante Forschungsagenda im Gange.“

In diesem Monat veröffentlichte Sachs die Ergebnisse seiner 22-monatigen Untersuchung in der Zeitschrift The Lancet, einschließlich der vernichtenden Schlussfolgerung, dass COVID-19 wahrscheinlich im Labor hergestellt wurde und dass die Technologie wahrscheinlich aus einer von den NIH finanzierten Wissenschaft stammt.

Unter Bezugnahme auf Barics nahtlose Ligationsmethode bemerkte der Evolutionsbiologe Bret Weinstein:

„Es ist das genaue Gegenteil von dem, was man tun würde, wenn man sich für die öffentliche Gesundheit interessiert. Wissenschaftler im Bereich der öffentlichen Gesundheit würden ihre Verbesserungen mit roten Fähnchen markieren – und nicht nach Wegen suchen, sie zu verbergen. Der einzige Grund, warum man eine Verschleierung wünscht, ist, dass man einen finsteren Zweck verfolgt – etwa die Entwicklung illegaler Biowaffen – ein Unfug, den der Wissenschaftler nicht zu seinem Labor zurückverfolgen will.“

Baric unterrichtete 2016 die „Fledermausdame“ Shi Zhengli vom Wuhan Institute of Virology (WIV) in seiner „No-see’m“-Methode. Im Gegenzug erhielt Baric chinesische Coronaviren, die Shi von Fledermäusen in der Provinz Yunnan gesammelt hatte. (Wissenschaftler haben den Stammbaum des COVID-19-Genoms mit eng verwandten Fledermäusen verknüpft).

Shi und ihre Kollegen am Wuhan-Institut demonstrierten anschließend ihre Beherrschung von Barics hochriskanter Technik in einer Reihe von veröffentlichten – und höchst umstrittenen – Gain-of-Function-Experimenten im Wuhan-Labor. Für seine Kritiker war es noch rätselhafter, dass Baric, ebenfalls mit Mitteln des NIAID, diese gefährliche Technik zur Bewaffnung von Krankheitserregern mit chinesischen Wissenschaftlern teilte, die eindeutig Verbindungen zum chinesischen Militär haben.

Nach Ansicht von Experten könnte diese neue Studie weitreichende Folgen haben. Indem sie mit dem Finger auf Baric zeigt, eröffnet die Studie die Möglichkeit einer potenziell verheerenden Haftung für das NIAID, die Universität von North Carolina und andere Parteien.

Wissenschaftler, darunter auch solche, die Dr. Anthony Fauci nahe stehen, haben wiederholt darauf hingewiesen, dass SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht, genomische Sequenzen aufweist, die mit der natürlichen Evolution unvereinbar scheinen: Das COVID-19-Virus ist bei Fledermäusen nicht mehr infektiös, und sein Stachelprotein – das in dieser Coronavirus-Familie unbekannt ist – enthält zahlreiche Mutationen, die es für den Menschen ideal infektiös machen.

Der nächste bekannte Coronavirus-Verwandte – ein Coronavirus aus dem Wuhan-Labor – ist zu 96,2 % identisch mit SARS-CoV-2. Der eigentümliche Spike macht fast den gesamten Unterschied von 3,8 % aus. Seltsamerweise gibt es mehrere neue Mutationen im Spike und fast keine im restlichen Genom.

Von der natürlichen Evolution würde man erwarten, dass die Mutationen gleichmäßig über das Genom verteilt sind. Die Tatsache, dass praktisch alle Mutationen auf dem Spike auftreten, veranlasste die Wissenschaftler zu der Vermutung, dass das von Shi Zhengli gesammelte Coronavirus aus dem Wuhan-Labor der direkte Vorläufer von SARS-CoV-2 ist und dass der neue Spike durch ein technisches Verfahren implantiert wurde.

Allerdings fehlten die unverkennbaren Fingerabdrücke des Labor-Engineerings – was viele Experten zu der Frage veranlasste, ob Barics Technik verwendet wurde, um ein neuartiges Coronavirus mit dem gentechnisch veränderten Spike zu assemblieren und dabei die Hinweise auf eine Laborerzeugung zu entfernen.

Diese neue Studie verbindet die biologischen Spuren, die staatlich finanzierte Forschung mit einer globalen Pandemie verbinden. Diese Spur führt direkt zur UNC und zum NIAID.

Die Autoren der Studie – ein Team von Forschern der Duke University, des Universitätsklinikums Würzburg und einer Industriegruppe – haben eine charakteristische Signatur im Aminosäurecode identifiziert. Dieses unauslöschliche Artefakt konnte nur durch Barics „No-see’m“-Methode entstanden sein.

In einem Interview im vergangenen Frühjahr gab Baric selbst zu, dass zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Pandemie weltweit nur zwei oder drei Labors sein Protokoll anwandten – darunter sein UNC-Labor und das WIV.

Die Schlussfolgerungen der Studienautoren beruhen auf dem Vorhandensein einzigartiger Stellen im COVID-19-Virus. An diesen Stellen können spezielle Enzyme, sogenannte Restriktionsenzyme, die DNA in Bausteine einzigartiger Größe zerschneiden, die dann in der richtigen Reihenfolge des viralen Genoms zusammengefügt werden können“, so die Autoren der Studie.

Im Wesentlichen hinterlässt Barics Technik einzigartige Schreibweisen im „genetischen Vokabular“. Die neuen Wörter enthalten „merkwürdige Schreibweisen“, die sich deutlich vom typischen viralen Wortschatz unterscheiden.

Die Magie von Barics „no-see’m“-Technik besteht darin, diese verräterischen „Rechtschreib“-Änderungen unsichtbar in die virale Sequenz zwischen den relevanten Genen einzufügen, ohne das virale Protein zu verändern. Das ist so, als würde man die „Schreibweise“ eines Wortes ändern, ohne seine Bedeutung zu verändern; der zufällige Zuhörer wird den Unterschied nicht bemerken.

Das Forscherteam setzte forensische Werkzeuge ein, um winzige „Rechtschreibunterschiede“ im SARS-CoV2-Genom aufzuspüren, die auf eine Manipulation im Labor schließen lassen, wobei die „No-see’m“-Technik zum Einsatz kam.

Man denke nur daran, wie ein Brite „colour“, „manoeuvre“ oder „paediatric“ schreiben würde. Die Entscheidung, ein Wort auf eine bestimmte Weise zu schreiben, kann Aufschluss über das Herkunftsland geben. In ähnlicher Weise verraten diese fast unmerklichen Änderungen in der viralen Sequenz die Herkunft dieses Virus aus dem Labor.

Indem er seine nahtlose Ligationstechnik mit Shi Zhengli teilte, versicherte Baric, dass das WIV über alle erforderlichen Elemente des Zusammensetzungsprozesses verfügte. Der berühmt-berüchtigte DEFUSE-Antrag der EcoHealth Alliance beschreibt die gleichen Techniken im Detail. (2018 bei der Defense Advanced Research Projects Agency, kurz DARPA, eingereicht).

Die Welt hat nun den eindeutigen Beweis, dass SARS-CoV2 eine künstliche Laborkreation ist, die mit der von Ralph Baric mit Mitteln der US-Regierung entwickelten Technologie erzeugt wurde.

Staatsanwälte und Privatanwälte, die Klienten vertreten, die durch die COVID-19-Pandemie geschädigt wurden, haben jetzt eine rauchende Waffe. Die Waffe zeigt auf die Menschheit. Gerichtsmediziner haben jetzt erfolgreich schwache, aber präzise Fingerabdrücke vom Griff und Abzug der tödlichen Pistole genommen. Diese Fingerabdrücke gehören dem NIAID und der Universität von North Carolina.

Baric ist Faucis Lieblingswissenschaftler für Funktionsgewinne. Die Kaskade von NIAID-Fördermitteln für Baric und sein UNC-Labor hat 152 Studien finanziert, die sich einer Viertelmilliarde Dollar nähern.

Diese Bundeszuschüsse haben Baric zum globalen König der Funktionsgewinn-Wissenschaft gemacht. Gemäß der üblichen Praxis ist es wahrscheinlich, dass die UNC ein Viertel bis die Hälfte der finanziellen Zuwendungen der NIH an Baric für „Verwaltungskosten“ einsteckt.

Diese monumentalen Zahlungen haben die UNC wahrscheinlich dazu veranlasst, ein Auge auf Barics rücksichtslose Experimente und seine umstrittene Entscheidung zu werfen, seine gefährlichen Technologien in ein chinesisches Militärlabor zu verlagern, von dem bekannt ist, dass es unter mangelhaften Sicherheitsprotokollen und einer schlampigen Bauweise leidet, die es – in den Worten von Kongressuntersuchern – weniger sicher macht als eine „Zahnarztpraxis“.

Die Rolle der UNC bei der Ermöglichung dieses fragwürdigen Verhaltens könnte eine globale Pandemie ausgelöst haben, die leicht zu einer Haftung wegen Fahrlässigkeit führen könnte.

Die Haftung der UNC und des NIAID ist nun klar. Aber haben wir einen eindeutigen Beweis dafür, dass das Labor in Wuhan die Monstrosität geschaffen hat, die COVID-19 verursacht hat?

Die Gesamtheit der Beweise deutet stark darauf hin, dass das Labor in Wuhan die Methoden von Baric nutzte, um das chimäre Virus zusammenzuschustern, das die COVID-19-Pandemie verursachte. Einige fehlende Puzzlestücke verhindern jedoch, dass wir endgültig beweisen können, dass dieses gefährliche Bauprojekt im Labor in Wuhan stattfand.

Wie aus dem Bericht der Lancet-Kommission hervorgeht, zeigen die veröffentlichten E-Mails, dass Dr. Francis Collins vom NIH, Fauci vom NIAID, Peter Daszak von der EcoHealth Alliance und andere weiterhin mit Shi Zhengli und chinesischen Beamten zusammenarbeiten, um die Veröffentlichung von Informationen zu unterdrücken, die es uns ermöglichen würden, dieses Bild zu vervollständigen. Bleiben Sie dran!