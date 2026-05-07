Die Welt umgeht die Straße von Hormus: Japan bezieht Öl aus den Vereinigte Arabische Emirate, während ADNOC Milliarden in Pipelines investiert

Von Tyler Durden

Lange nachdem der Iran-Krieg nur noch ein Fußnotenvermerk in den Geschichtsbüchern ist, wird eine ganz bestimmte Folge bestehen bleiben: Ein Großteil der Welt – zumindest der Teil, der nicht unter den chinesischen Einflussbereich fällt – wird alles in seiner Macht Stehende tun, um die Straße von Hormus zu meiden, und, falls dies nicht gelingt, einen Plan B bereithalten. Genau wie damals, als die Biden-Regierung 2022 den US-Dollar als Waffe einsetzte, indem sie Russland nach dem Ukraine-Krieg aus dem SWIFT-System ausschloss, und damit die größte Gold- und Bitcoin-Rallye der Geschichte auslöste, da der Rest der Welt seine Ersparnisse in Nicht-USD-Anlagen anlegte, so wird auch der weltweit wichtigste Ölengpass nie wieder auf dieselbe Weise betrachtet werden, nachdem der Iran Dutzende von Raketen auf die dort vorbeifahrenden Schiffe abgefeuert hat.

Diese veränderte Wahrnehmung ist es, was James Thorne, Chef-Marktstratege bei WellingtonAltus, als „Irans historischen Fehler“ bezeichnet hat; er erklärt dies wie folgt:

Indem der Iran die Straße von Hormus als Waffe einsetzte, beging er einen strategischen Fehler von historischem Ausmaß. Teheran wollte Amerika bestrafen. Stattdessen entlarvte es jede Macht, die auf importierter Energie, verwundbaren Seewegen und der Illusion beruht, die Globalisierung habe die Geografie außer Kraft gesetzt. China ist entlarvt. Europa ist entlarvt. Großbritannien ist entlarvt. Der Iran hat eine Welt geschaffen, in der die Macht der Rohstoffe über den Ausgang entscheidet.

Und die Pointe:

Der Fehler des Iran besteht darin, dass sich die Welt neu ausrichtet, sobald die Straße von Hormus strukturell unzuverlässig wird. Das bedeutet Umgehungskorridore, eine wiederbelebte Pipeline-Politik und dringende Planungen für Routen, die Akaba mit Mittelmeerhäfen in der Nähe von Gaza verbinden, sowie für die seit langem auf Eis liegende Pipeline von Basra nach Akaba. Die alte Energieordnung bröckelt. Der Austritt der VAE aus der OPEC signalisiert, dass die Kartelldisziplin unter Druck nationalen Interessen weicht.

Die vollständige Mitteilung ist hier zu finden, und wir mussten nicht lange warten, bis sich die darin vorhergesagte Entwicklung abzuzeichnen begann.

Heute früh berichtete Nikkei Asia, dass Japan sich bereit erklärt habe, weitere 20 Millionen Barrel Rohöl aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zu kaufen, da Tokio angesichts der faktischen Blockade der Straße von Hormus weiterhin nach alternativen Versorgungswegen sucht. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums verbrauchte Japan im Jahr 2025 täglich 2,36 Millionen Barrel Rohöl. Basierend auf diesem Durchschnittswert könnten die zusätzlichen 20 Millionen Barrel aus den VAE den Bedarf von acht bis neun Tagen decken, es wird also noch viel mehr kommen.

Der Deal wurde am Dienstag unter Dach und Fach gebracht, nachdem Ryosei Akazawa, Japans Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie, sich in Abu Dhabi mit dem Industrieminister der VAE getroffen hatte. Akazawa erklärte Reportern nach dem Treffen, er habe um erhöhte Öllieferungen für Japan gebeten.

Rund 40 % der japanischen Rohölimporte stammen aus den VAE. Das Land im Nahen Osten, das am Freitag aus der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ausgetreten ist, beabsichtigt, die Ölförderung nach eigenem Ermessen schrittweise zu erhöhen, was zu einer verstärkten Zusammenarbeit mit Japan führen könnte.

Japan wird das Öl aus den Emiraten im Hafen von Fujairah an der Ostküste der VAE abholen, der am Golf von Oman liegt, wodurch Rohölexporte möglich sind, ohne die Straße von Hormus passieren zu müssen.

Der Krieg im Nahen Osten – einer Region, aus der Japan mehr als 90 % seiner Ölversorgung bezieht – hat Tokio dazu veranlasst, sich an andere Ölproduzenten zu wenden. Im vergangenen Monat wurde eine Vereinbarung über die Beschaffung von 1 Million Barrel Rohöl aus Mexiko getroffen.

Kürzlich erklärte die japanische Regierung, dass rund 60 % des Ölbedarfs Japans in diesem Monat über Kanäle gedeckt werden können, die keinen Transport durch die Straße von Hormus erfordern, wobei die restlichen 40 % durch Freigaben aus den heimischen Vorräten gedeckt werden.

Es ist mit vielen weiteren solchen Abkommen mit anderen asiatischen Ländern zu rechnen, da die Durchfahrt durch Hormus auf Jahre hinaus ein großes Fragezeichen bleiben wird, solange kein pro-westliches Regime in Iran die Macht übernimmt.

In Erwartung der kommenden Nachfrageschwemme für sein in Fujairah verladenes Öl und im Vorgriff auf seine Renaissance nach dem OPEC-Austritt kündigte die staatliche Energiegesellschaft der VAE, die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) Group am 3. Mai auf dem „Make it with ADNOC“-Forum in Abu Dhabi Pläne angekündigt, zwischen 2026 und 2028 Aufträge im Wert von 200 Mrd. AED (55 Mrd. US-Dollar) für Upstream- und Downstream-Projekte zu vergeben.

Omar Al Nuaimi, amtierender Konzernchef von ADNOC, erklärte, dass ADNOC in eine neue Phase beschleunigter Lieferungen im weltweiten Maßstab eintrete, um den steigenden globalen Energiebedarf zu decken. „ADNOC ist stolz darauf, unsere Rolle als Katalysator für das industrielle Wachstum der VAE und als Wegbereiter der Initiative ‚Make it in the Emirates‘ weiter zu stärken“, sagte er gegenüber der Emirates News Agency (WAM) am Rande des „Make it with ADNOC“-Forums, das im Vorfeld der „Make it in the Emirates 2026“ stattfand.

„Als Teil dieser Bemühungen haben wir heute auf dem ‚Make it with ADNOC‘-Forum unseren Plan bekannt gegeben, in den nächsten zwei Jahren Projekte im Wert von 200 Milliarden AED zu vergeben, als Teil unserer vom Vorstand im November genehmigten Investitionsausgaben“, sagte er und erklärte, dass die geplanten Projektaufträge die Upstream- und Downstream-Aktivitäten von ADNOC umfassen und eine neue Phase der Projektumsetzung einläuten, die die Produktionskapazitäten der VAE ankurbeln, die industrielle Widerstandsfähigkeit stärken, die Wirkung des „In-Country Value“-Programms des Unternehmens vertiefen und die Initiative „Make it in the Emirates“ vorantreiben wird.

In einer Mitteilung von Goldman (hier für Pro-Abonnenten verfügbar) schreibt die Bank, dass das Management die Ankündigung als den Beginn der Umsetzungsphase seiner Strategie charakterisierte, die sich auf Umfang, Tempo und Umsetzung konzentriert, um den steigenden globalen Energiebedarf zu decken und gleichzeitig die industrielle Basis der VAE zu stärken. Das Forum versammelte über 400 Teilnehmer und brachte EPC-Auftragnehmer mit qualifizierten Herstellern aus den VAE im Rahmen des „In-Country Value“-Programms zusammen. Die Auftragspipeline erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette vom Upstream- bis zum Downstream-Bereich und konzentriert sich auf:

Kapazitätsausbau: Skalierung der Rohöl- und Gasförderkapazitäten bei gleichzeitiger tieferer Downstream-Integration

In-Country Value (ICV): Kanalisierung von Ausgaben über das „Local+“-Programm, um in den VAE hergestellten Vorleistungen Vorrang einzuräumen.

Resilienz der Lieferkette: Lokalisierung der Beschaffung kritischer Ausrüstung, um das Risiko globaler Störungen und Kosteninflation zu mindern.

Laut Goldman stellt diese Ankündigung die erste Tranche des zuvor angekündigten Investitionsprogramms in Höhe von 150 Mrd. USD für 2030 dar. Die Bank bewertet die Ankündigung als positiv für wichtige Wegbereiter wie ADNOC Drilling und ADNOC L&S, da diese die Hauptnutznießer der Auftragsvergabe im Upstream- und Downstream-Bereich sein dürften. Darüber hinaus ist die angekündigte Zusage von 55 Mrd. US-Dollar für den Zeitraum 2026–2028 ein starkes Signal für die Expansionsstrategie der ADNOC-Gruppe. Goldman sieht Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen der wichtigsten Tochtergesellschaften, da die Umsetzungsfristen möglicherweise verkürzt werden und die Wachstumsziele über den Prognosen liegen könnten, während ADNOC seine Kapazitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette ausbaut.

***