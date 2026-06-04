Die Weltfinanzkrise von 2026

Von Michael Hudson

Trump droht mit einer Eskalation seines Krieges gegen den Iran, und der Iran ist bereit, die Ölförder- und Transportkapazitäten der arabischen OPEC-Länder zu zerstören, die nichts unternehmen, um den US-Angriff zu stoppen. Dies wird zu einer Verschärfung der bereits bestehenden weltweiten Wirtschaftskrise führen.

Dennoch ist der Aktienmarkt weiter gestiegen, ebenso wie die Zinssätze. Letztere können nicht auf diesem Niveau bleiben, ohne den Immobilien- und Aktienmarkt zum Einsturz zu bringen. Dennoch betrachten die Medien und viele Anleger steigende Zinssätze als Ausgleich für das Inflationsrisiko. In Wirklichkeit werden höhere Zinssätze die Unfähigkeit der Wirtschaft verstärken, mit dem bereits im Gange befindlichen Zusammenbruch fertig zu werden.

Wie entstand der Mythos, dass die Zinssätze als Reaktion auf die Preisinflation steigen?

Die moralische Rechtfertigung besteht darin, die Kaufkraft der Forderungen von Gläubigern gegenüber Schuldnern zu schützen, gemessen an der Kaufkraft der Schuldtitel im Verhältnis zu den Verbraucherpreisen.

Die Behauptung lautet, dass Gläubiger ihre Zinserträge zum Kauf von Waren und Dienstleistungen verwenden. Doch bereits im 18. Jahrhundert erkannten Kritiker der Fremdfinanzierung, dass Anleihegläubiger den Großteil ihres Geldes in neue Kredite reinvestieren. Wenn sie einen Teil ihrer Zinserträge in die „reale“ Nicht-Finanzwirtschaft investieren, dann hauptsächlich in prestigeträchtige Immobilien, vor allem in großen Finanzzentren, und zweitens in Luxusgüter – die Mitte des 18. Jahrhunderts ebenso wie heute hauptsächlich aus Italien importiert wurden.

Im 19. Jahrhundert suchten die Gläubiger nach einer Rechtfertigung für ihre Zinsforderungen, indem sie diese als Entschädigung für das Risiko darstellten, dass sie durch Kreditausfälle oder durch einen Kaufkraftverlust bei Waren und Dienstleistungen aufgrund steigender Preise – und genauer gesagt, bei der Arbeit, die diese Produkte hervorbrachte – einen Verlust erleiden könnten.

Österreichische Ökonomen wie Böhm-Bawerk gingen sogar so weit zu behaupten, Zinsen seien eine Zahlung für die „Dienstleistung“, auf den Verbrauch ihres Einkommens zu verzichten, sondern stattdessen die „Zeitpräferenz“ zu nutzen, um später mehr zu konsumieren. Die Zahlung von Zinsen wurde somit als Preis für „Ungeduld“ dargestellt. Es war, als hätten Lohnempfänger („Konsumenten“) die Wahl, sich nicht zu verschulden, und als mangele es ihnen an Besonnenheit, wenn sie dies doch taten. Dies veranlasste Marx zu der scherzhaften Bemerkung, die Rothschild-Bankiers müssten die enthaltsamste Familie Europas sein. Es war, als gäbe es keinen Finanzsektor aus Bankiers und Anleihegläubigern, der unabhängig von der Produktions- und Konsumwirtschaft agiere.

Zinserhöhungen zur Dämpfung der Beschäftigung und zur Niedrighaltung der Löhne

Die neuere Logik des 20. Jahrhunderts ist die von Paul Volcker, als er 1980 am Ende der Carter-Regierung die Zinsen auf über 20 % anhob. Er sah in den steigenden Löhnen eine Folge der „Guns and Butter“-Finanzpolitik des Vietnamkriegs, die als militärischer Keynesianismus bezeichnet wurde, in einer Zeit, in der das Ziel darin bestand, Gewinne, Investitionen und Beschäftigung zu steigern. Volcker, ehemals Banker bei Chase Manhattan, wollte die Arbeitslosigkeit erhöhen, um einen weiteren Anstieg der Löhne zu verhindern. Es gelang ihm, einen Crash herbeizuführen, als die Bankzinsen auf 20 % stiegen.

Das ist offensichtlich nicht das Ziel des heutigen Zinsanstiegs. Aber es ist die Auswirkung. Und dies ist genau das Gegenteil von einem Ausgleich für Risiken. Es erhöht das wirtschaftliche Risiko in der gesamten Wirtschaft drastisch, nicht nur für Industrie und Beschäftigung, sondern auch für den Finanzsektor. Das macht die heutigen hohen Aktienkurse so rätselhaft, die scheinbar lediglich auf einer kurzfristigen Fokussierung auf die von der Trump-Regierung in Umlauf gebrachten Gerüchte über die Wahrscheinlichkeit eines Friedens im Persischen Golf beruhen, der den glücklichen status quo ante wiederherstellen würde.

Regierungen senken die Zinsen hauptsächlich, um die durch Schulden finanzierten Preise für Finanzvermögen zu erhöhen

Die leitende Fiktion hinter der Vorstellung, dass steigende Zinsen die Preisinflation verlangsamen, indem sie die Kreditvergabe der Banken und damit Investitionen und Beschäftigung reduzieren. Diese Fiktion basiert auf dem Mythos, dass Banken der industriellen Wirtschaft helfen, indem sie Kredite schaffen, um Unternehmen Kredite zur Expansion der Wirtschaft zu gewähren. Doch das ist nicht das, was Banken im Finanzkapitalismus tun. Sie vergeben Kredite gegen bereits vorhandene Vermögenswerte, die als Sicherheiten verpfändet werden können, mit dem Ziel, mehr Immobilien, Anleihen und Aktien zu kaufen. Die Wirkung dieser Kredite besteht darin, die Vermögenspreise in die Höhe zu treiben, nicht die Verbraucherpreise.

Regierungen und ihre Zentralbanken mögen vorgeben, die Zinsen zu senken, um die Wirtschaft anzukurbeln, doch der eigentliche Grund ist, die Preise für Finanztitel und Immobilien wieder in die Höhe zu treiben. Das ist schließlich das Hauptziel des heutigen Finanzkapitalismus. Sein Ziel, Vermögen durch die Schaffung von schuldenfinanzierten Vermögenspreissteigerungen zu vermehren, hat die Volkswirtschaften in ein riesiges Schneeballsystem verwandelt.

Diese Politik muss scheitern, denn um zu verhindern, dass die Preise für die von Banken und anderen Gläubigern gehaltenen Sicherheiten fallen und damit ein Verlust an finanzialisierten Vermögenspreissteigerungen entsteht, muss die Wirtschaft immer mehr Schulden aufnehmen.

Obamas Bankenrettung und die Nullzinspolitik (ZIRP) haben die US-Wirtschaft schuldenfinanziert zurückgelassen

Die Reaktion der US-Notenbank auf den Zusammenbruch der Banken durch Subprime-Hypotheken im Jahr 2008 gibt Aufschluss darüber, wie die Regierung versuchen könnte, mit der kommenden Finanzkrise umzugehen. Die Preise für Immobilien und Unternehmensanleihen stürzten ab, bedingt durch Zahlungsausfälle bei Subprime-Hypotheken und das Geflecht aus riskanten Spekulationsgeschäften mit Finanzderivaten. Die Reaktion der Obama-Regierung bestand darin, die Nullzinspolitik (ZIRP) einzuführen. Die Federal Reserve rettete die Banken vor einer negativen Eigenkapitalquote, indem sie das Bankensystem – und über dieses die Finanzmärkte – mit niedrig verzinslichen Schulden belastete.

Das Ergebnis war der größte Boom auf dem Anleihemarkt in der Geschichte – aber kein Boom für Industrie und Arbeit. Eine K-förmige US-Wirtschaft verzeichnete einen stark steigenden Wohlstand für das eine Prozent (und in geringerem Maße für die restlichen zehn Prozent), doch die industrielle Wirtschaft litt weiterhin unter ihrem lang anhaltenden Niedergang, da Löhne und Industriegewinne in den FIRE-Sektor flossen – Finanzen, Versicherungen (einschließlich Krankenversicherung unter dem privatisierten Obamacare) und Immobilien.

Die finanzielle Konstruktion der „Erholung“ der Vermögenspreise nach 2008 bei Immobilien, Aktien und Anleihen hat die Wirtschaft so stark verschuldet, dass kaum Spielraum für einen wirtschaftlichen Abschwung bleibt, der durch Unterbrechungen des Öl- und Gashandels der OPEC verursacht wird. Die Ölknappheit treibt zwar die Rohstoffpreise in die Höhe, doch dies ist nicht das Ergebnis einer steigenden Nachfrage aufgrund höherer Beschäftigungs- oder Lohnniveaus. Es ist das Ergebnis von Trumps Krieg, um die Kontrolle über den weltweiten Ölhandel in US-amerikanischen Händen zu behalten. Der Iran hat darauf reagiert und erklärt, dass er, sollten andere Nationen nicht eingreifen, um Trumps Angriff zu stoppen, die arabische Ölproduktion zerstören werde und die ganze Welt den Preis dafür zahlen müsse, in eine lang anhaltende Wirtschaftskrise gestürzt zu werden. Und ein Großteil der Welt hat tatenlos zugesehen, als glaube man, die Vereinigten Staaten könnten den Iran ebenso erobern wie Venezuela und irgendwie unter US-Kontrolle wieder normale Beziehungen herstellen und eine weltweite Depression vermeiden.

Trump soll über einen letzten großen Luftangriff nachdenken. Ob dies nun geschieht oder nicht, es ist mittlerweile offensichtlich, dass die Auswirkungen der weltweiten Ölknappheit und der daraus resultierende Anstieg der Ölpreise große Industriezweige weltweit zur Schließung zwingen werden: Chemieproduzenten, Düngemittel- und Bergbauunternehmen, die auf Schwefelsäure angewiesen sind, Energieverbraucher wie Aluminium- und Glashersteller, Kunststoffhersteller, die Naphtha benötigen (und natürlich Haushalte, die Energie für Heizung, Beleuchtung und Transport benötigen). Die Produktionsketten dieser Unternehmen werden an kritischen Punkten unterbrochen, was sie dazu zwingt, Mitarbeiter zu entlassen und den Betrieb einzustellen, da sie nicht mehr produzieren und Gewinne erzielen können.

Das bedeutet auch, dass solche Unternehmen ihren planmäßigen Schuldendienstverpflichtungen gegenüber Anleihegläubigern und Banken nicht nachkommen können, ganz zu schweigen davon, dass sie ihre Aktienrückkaufprogramme einstellen müssen. Genau das passiert in einer Depression.

Die Folge wird nicht nur eine Preisdeflation sein, sondern auch eine Deflation der Märkte und der „Nachfrage“ der Verbraucher sowie eine Welle von Zahlungsausfällen. Dies droht einen Transfer von Sicherheiten und anderem Vermögen von Schuldnern zu Gläubigern zur Folge zu haben, deren Probleme bei der Eintreibung dennoch dazu führen könnten, dass sie mit negativem Eigenkapital dastehen. Wir werden also wieder im Jahr 2009 sein, aber ohne die Möglichkeit, noch mehr Schulden anzuhäufen, um den Volkswirtschaften zu ermöglichen, sich „aus den Schulden herauszuleihen“, die in den letzten 17 Jahren aufgenommen wurden.

Steigende Zinsen sind eine unhaltbare Lösung für die heute drohende Depression

Die große Frage, die gestellt werden muss, ist, wie lange die US-Wirtschaft langfristige Zinssätze von über 5 % für 30-jährige Staatsanleihen, 4,6 %+ für 10-jährige Anleihen und circa 7 % für Hypothekendarlehen verkraften kann. Viele Kredite für Gewerbeimmobilien und auch Private-Equity-Kredite stehen bald zur Verlängerung an. Wie können diese Schulden zu den sich abzeichnenden Zinssätzen refinanziert werden? Und der Neubau sowie der Verkauf von Immobilien werden dadurch eingeschränkt, dass neue Kreditnehmer nicht in der Lage sind, die höheren Finanzierungskosten für Häuser oder andere Immobilien zu tragen.

Die Regierung wird versuchen, das zu tun, was sie üblicherweise tut: den Finanzsektor zu retten, nicht die „reale“ Wirtschaft, die bereits am Kreuz der Verschuldung gekreuzigt wird. Doch die Regierungen unternehmen nichts, um die Löhne und den Lebensstandard der Arbeitnehmer oder gar die Zahlungsfähigkeit ihrer Industrie zu schützen. Die Zentralbanken zielen darauf ab, den Finanzsektor zu retten – also den finanzialisierten Reichtum, der durch Schuldenhebel aufgeblasen wurde, da die Preise für Immobilien, Aktien und Anleihen auf Kredit in die Höhe getrieben wurden. Doch die Federal Reserve hat bereits einen enormen Anstieg an Staatsanleihen erworben, um Trumps explodierendes Haushaltsdefizit zu finanzieren. Wie werden die Wähler darauf reagieren, dass die Regierung das reichste eine Prozent begünstigt, während der Rest der Wirtschaft leiden muss?

Wie sollte der Westen auf ein solches Problem reagieren, wenn wir in einer idealen Welt leben würden?

Es gibt eine uralte Lösung, um eine Wirtschaftskrise abzumildern, die aus Ernteausfällen resultiert, und sie ist auf die heutige Unterbrechung des weltweiten Energiehandels anwendbar. Doch diese Lösung ist nicht Teil der Strategie der westlichen Zivilisation geworden, mit steigenden Schulden umzugehen.

Die Gesetze von Hammurabi um 1750 v. Chr. veranschaulichten, wie Mesopotamien und andere westasiatische Zivilisationen vom 3. bis zum 1. Jahrtausend v. Chr. mit solchen Produktionsunterbrechungen umgingen und so über Jahrtausende hinweg die wirtschaftliche Ordnung wiederherstellten. Hammurabi verfügte, dass, falls der Sturmgott Adad durch eine Überschwemmung oder Dürre eine Missernte verursachte, die Schulden, die die Bauern während des Erntejahres angehäuft hatten und die sie zur Erntezeit auf der öffentlichen Tenne begleichen sollten, erlassen würden. (Viele dieser Schulden bestanden gegenüber dem Palast und seiner Verwaltung, sodass dies keine Revolution durch wütende Gläubiger auslöste. Geschäftsschulden unter Kaufleuten blieben unberührt – nur Getreideschulden der von den Naturkatastrophen betroffenen bäuerlichen Bevölkerung wurden erlassen.)

Wären diese privaten Schulden nicht erlassen worden, wäre die bäuerliche Bevölkerung Babylons in Schuldknechtschaft gegenüber den Gläubigern geraten und hätte ihre Landbesitzrechte an eine aufstrebende Gläubigeroligarchie verloren. Ich habe all dies in „… and forgive them their debts“ und in Temples of Enterprise beschrieben.

Solche Schuldenerlasse durch Herrscher angesichts von Naturkatastrophen ermöglichten es den westasiatischen Volkswirtschaften, die Entstehung von Gläubigeroligarchien zu vermeiden. Doch westliche Gesellschaften hatten nie solche zentralen Herrscher, seien es „göttliche Könige“ oder konfuzianische Kaiser, die verhindern konnten, dass solche Oligarchien die Kontrolle über Regierungen erlangten und weit verbreitete öffentliche Unzufriedenheit verursachten. Wie ich dieses Versagen der westlichen Zivilisation in meinem Werk Collapse of Antiquity beschrieben habe, wurden alle westlichen Regierungen von Oligarchien geführt (wie Aristoteles feststellte), und diese verfallen ausnahmslos der Geldgier und der Reichtumssucht, die die Wirtschaft zwischen Gläubigern und Schuldnern, Grundbesitzern und Mietern polarisiert und zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch wie dem Roms führt.

Aussichten für die heutige US- und die ausländische Wirtschaft angesichts der Ölkrise

Die heutigen Finanzmärkte scheinen zu erwarten, dass die Federal Reserve ihrer üblichen reflexartigen Reaktion auf steigende Verbraucherpreise folgt und die Zinssätze anhebt. Wie oben erwähnt, soll dies die Wirtschaft verlangsamen und eine „Reservearmee der Arbeitslosen“ schaffen, um die Löhne durch wirtschaftliche Not niedrig zu halten. Doch die US-Wirtschaft befindet sich weder in einem Boom noch floriert sie. Sie und andere Volkswirtschaften befinden sich aufgrund der drohenden Öl- und Energiekrise bereits in einer Notlage. Neben Unternehmen, die ihre Produktion zurückfahren, sehen sich gewerbliche Immobilienbesitzer und Eigenheimbesitzer mit fälligen Immobilienhypotheken konfrontiert. Steigende Zinssätze werden die Kosten für die Refinanzierung dieser Hypotheken und anderer Schulden so weit in die Höhe treiben, dass die Schuldner sie mit ihren sinkenden Einkommen nicht mehr bezahlen können.

Die Folge droht ein massiver Vermögenstransfer von Schuldnern zu Gläubigern zu sein. Die Vereinigten Staaten und Westeuropa könnten somit etwas erleben, was den asiatischen Ländern während ihrer Währungskrise von 1997–1998 widerfahren ist. Das wäre ein Glücksfall für Geierfonds, die sich auf Immobilien und Unternehmen stürzen und diese zu Notverkaufspreisen erwerben könnten.

Niemand schlägt eine „babylonische“ Lösung vor, bei der der Schuldendienst für zahlungsunfähige Volkswirtschaften auf gesamtwirtschaftlicher Ebene ausgesetzt wird. Die glaubhaberseitig ausgerichteten Rechtssysteme des Westens sehen eine Übertragung von Eigentumsrechten vor, da Banken und Anleihegläubiger die für Schulden verpfändeten Sicherheiten oder das Eigentum übernehmen, das Schuldner verkaufen müssen.

Ein Großteil dieser Sicherheiten besteht aus Forderungen anderer Unternehmen in der gesamten Wirtschaft, sodass die Krise das gesamte soziale und politische System erfassen wird. Genau das drohte bereits 2008–2009, als die Krise um Subprime-Hypotheken und Bankbetrug zu einem Einbruch der Immobilienpreise führte. Doch das Ponzi-Schema der Wirtschaft, bei dem durch die Bereitstellung neuer Kredite und die Hebelwirkung von Schulden der Wohlstand gesteigert wird, hat seine Grenzen erreicht.

Wir können nun erkennen, dass der lange Aufschwung seit 1945, der wie eine Abfolge sich selbst korrigierender Konjunkturzyklen erschien, ein gescheiterter finanzkapitalistischer Umweg vom industriellen Kapitalismus war, der keine automatischen, sich selbst korrigierenden Marktkräfte besitzt. Die Lösung muss von außerhalb des Marktsystems kommen. Und das ist etwas, was weder die akademische Wirtschaftswissenschaft noch die PR-Ideologie der freien Märkte (d. h. unregulierte und privatisierte Volkswirtschaften im Stil von Thatcher und Reagan) erkannt haben. Die Zukunft wird erfordern, über das Undenkbare nachzudenken. Sie erfordert die Erkenntnis, dass Schulden, die nicht bezahlt werden können, auch nicht bezahlt werden.