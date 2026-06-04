Der Einsatz genmanipulierter Mücken als Waffe. Wird dies Leben retten?

Von F. William Engdahl, Prof. Michel Chossudovsky, Jamie White, Amy Mek und Jordan Schachtel

In Brasilien wurden genmanipulierte Mücken freigesetzt: Dengue-Impfstoff von der Bill-Gates-Stiftung finanziert. Wird er Leben retten?

Einleitung

Die Mückenkrise hat mehrere Dimensionen.

Die Freisetzung von genetisch veränderten männlichen Mücken, gepaart mit der Entwicklung eines Dengue- und Malaria-Impfstoffs.

Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Laut F. William Engdahl im Jahr 2018, steht die Waffeneinsatzfähigkeit von Insekten auf der Agenda des Pentagons:

Es gibt starke Hinweise darauf, dass das Pentagon über seine Forschungs- und Entwicklungsagentur DARPA gentechnisch veränderte Insekten entwickelt, die in der Lage wären, die landwirtschaftlichen Ernten eines potenziellen Feindes zu zerstören. Diese Behauptung wurde von der DARPA dementiert, doch führende Biologen haben Alarm geschlagen angesichts dessen, was unter Einsatz der neuen „Gen-Editierungs“-Technologie CRISPR geschieht, um Insekten faktisch als Waffen einzusetzen. Es ist wie eine Neuauflage der biblischen Heuschreckenplage im 21. Jahrhundert, nur potenziell weitaus schlimmer.

Im Rahmen des DARPA-Projekts sollen genetische Veränderungsmittel oder Viren in die Insektenpopulation eingeschleust werden, um die genetische Zusammensetzung von Nutzpflanzen direkt zu beeinflussen.

DARPA plant, Zikaden, Weiße Fliegen und Blattläuse einzusetzen, um ausgewählte Viren in Nutzpflanzen einzuschleusen. Neben anderen zweifelhaften Behauptungen heißt es, dies werde Landwirten helfen, den „Klimawandel“ zu bekämpfen. Was niemand beantworten kann – zumal weder das Pentagon noch die US-amerikanische FDA danach fragen – ist die Frage, wie die gentechnisch veränderten Viren in den Insekten mit anderen Mikroorganismen in der Umwelt interagieren werden.

Wenn Nutzpflanzen ständig mit gentechnisch veränderten Viren überschwemmt werden, wie könnte dies die Genetik und das Immunsystem der Menschen verändern, die von diesen Nutzpflanzen abhängig sind?

Siehe F. William Engdahl, Warum „bewaffnet“ das Pentagon Insekten?30. Oktober 2018

Dieser Beitrag enthält Auszüge von Jordan Shachtel, Amie Wek und Jamie White, gefolgt vom Artikel von F. William Engdahl.

Die Freisetzung von 5 Milliarden genveränderten Mücken in Brasilien

Wird dies Leben retten?

von

Michel Chossudovsky

Anmerkung des Autors

Dieser Artikel wurde erstmals am 20. März 2024 veröffentlicht. Das Bill-Gates-Projekt, das die Freisetzung von 5 Milliarden genveränderten Mücken in Brasilien vorsieht, wurde 2023 ins Leben gerufen.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels (März 2024) war nach der Freisetzung im Jahr 2023 ein beispielloser Anstieg der Zahl bestätigter Dengue-Fälle zu verzeichnen. Siehe das Update unten.

Die Freisetzung von fünf Milliarden genveränderten Mücken in Brasilien im Jahr 2023

„Es mag wie die Prämisse eines Horrorfilms oder eine biblische Plage klingen“:

Das World Mosquito Program plant, fünf Milliarden Mücken in Brasilien freizusetzen.

„Und die Hoffnung ist, dass sie helfen werden, Leben zu retten.

„[Sobald] man den Rückgang der Krankheitsübertragung sieht, wirkt es nicht mehr wie ein Horrorfilm“, Scott O’Neill, Direktor des World Mosquito Program“ (CBC, April 2023)

Zeitgleich mit der Freisetzung von 5 Milliarden „freundlichen“ Mücken genehmigte Brasilien im März 2023 einen Impfstoff gegen Dengue-Fieber.

Im Gegenzug bestätigte die brasilianische Regierung ihre Unterstützung für die Errichtung einer Mückenfabrik, die ab 2024 jährlich 5 Milliarden Mücken produzieren soll.

Ich sollte erwähnen, dass das britische Unternehmen Oxitec in den letzten acht Jahren aktiv an der Entwicklung gentechnisch veränderter Mücken beteiligt war:

„Sie werden sich mit den Weibchen der gewöhnlichen Mücken paaren und Nachkommen zeugen, die einen genetisch eingebauten Defekt aufweisen, der dazu führt, dass sie schnell sterben.

Oxitec gibt an, dass seine Fabrik in der Stadt Piracicaba, nordwestlich von São Paulo, 60 Millionen mutierte Mücken pro Woche produzieren kann.“ (Phys.org, 2016)

Koordination der „Mückenproduktion“ und des Impfstoffs gegen Dengue-Fieber

Es besteht eine Koordination zwischen der brasilianischen Fabrikproduktion gentechnisch veränderter Mücken und der Entwicklung des Impfstoffs zur Bekämpfung von Dengue-Fieber durch das gemeinnützige World Mosquito Program (WMP), das vom Wellcome Trust der Pharmaindustrie und der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung finanziert wird.

Laut Bill Gates:

„Diese Mücken sind Verbündete im Kampf gegen Dengue-Fieber und andere tödliche Viren.“

„Die Nachfrage nach diesen lebensrettenden Mücken wächst weiter, und das bedeutet, dass das World Mosquito Program Hunderte Millionen Wolbachia-Mücken produzieren muss.

Das klingt vielleicht wie der Anfang einer Horrorfilmhandlung aus der Feder eines Hollywood-Drehbuchautors.

Aber das ist es nicht.

Diese Fabrik ist real.

Und die freigesetzten Mücken terrorisieren die lokale Bevölkerung nicht. Ganz im Gegenteil. Sie tragen tatsächlich dazu bei, Millionen von Leben zu retten und zu verbessern. (Hervorhebung hinzugefügt)

Das bringt uns zurück zu der Fabrik in Medellín, die derzeit die größte Mückenzuchtanlage der Welt ist und mehr als 30 Millionen Mücken pro Woche produziert. [1,5 Milliarden pro Jahr]

Was den Impfstoff gegen Dengue betrifft, so sollen im Jahr 2024 mehr als 3 Millionen Menschen die Impfung gegen Dengue erhalten“ (CBC-Bericht, April 2023; dieser Bericht wurde vor fast einem Jahr veröffentlicht).

Die brasilianische „Mücken-Horrorgeschichte“ von 2024

Heute [März 2024] erlebt Brasilien etwas, das weit über „die Prämisse für einen Horrorfilm“ hinausgeht.

Die Freisetzung von 5 Milliarden genetisch veränderten männlichen Mücken im Jahr 2023 im Rahmen des Bill-Gates-Projekts sollte die Anzahl der Mücken in Brasilien REDUZIEREN.

Die zugrunde liegende Logik war, dass sich die genetisch veränderten männlichen Mücken mit normalen weiblichen Mücken paaren würden, um den Fortpflanzungsprozess zu untergraben und die Anzahl der normalen Mücken deutlich zu reduzieren.

Das ist nicht geschehen.

Was jetzt [März 2024] geschieht, ist genau das Gegenteil. Anfang 2024: Es gibt eine Tendenz, dass die Zahl der Mücken zunimmt. WARUM?

Brasiliens Gesundheitsminister schiebt die Schuld beiläufig auf das heiße Wetter und „überdurchschnittliche Niederschläge“.

Laut einem von Engdahl zitierten Forschungsprojekt der Yale University

„verfügen einige der [geneditierten] Mücken wahrscheinlich über „Hybridkraft“, die aus „einer Kreuzung der natürlichen Mücke mit der geneditierten Mücke“ resultiert.“

Was geschehen ist, ist die Entstehung „einer robusteren Population als die vor der Freisetzung vorhandene [Mückenpopulation], die möglicherweise resistenter gegen Insektizide ist, kurz gesagt, resistente „Supermücken“.“

Was ist das ERGEBNIS?

Laut Engdahl:

Nach einer anfänglichen Phase, in der die Zielpopulation der Mücken deutlich zurückging, erholte sich die Mückenpopulation nach etwa 18 Monaten wieder auf das Niveau vor der Freisetzung.

August 2023

Hier ist die offizielle Medienberichterstattung, die in krassem Widerspruch zu den tatsächlichen Geschehnissen steht:

„Das Unternehmen hat eine Variante der männlichen Aedes-aegypti-Mücke entwickelt, die ein Gen in sich trägt, das weibliche Nachkommen tötet, bevor diese geschlechtsreif werden, wodurch die Population eingedämmt wird. Nur weibliche Mücken stechen und übertragen Krankheiten.

Die Eier der Mücken werden in eine Box gelegt und mit Wasser versetzt, um sie zu aktivieren.

„Sie schließen ihren Lebenszyklus in diesen Boxen in etwa zehn Tagen ab, und die erwachsenen Insekten kommen heraus, um ihre Aufgabe zu erfüllen“, sagte Natalia Ferreira, Geschäftsführerin von Oxitec in Brasilien.

Wenn die modifizierten Mücken in einer bestimmten Region freigesetzt werden, vermehren sie sich, und die Gesamtpopulation des Insekts nimmt ab. (Reuters, 28. Februar 2024, Hervorhebung hinzugefügt)

Siehe Video unten.

Laut F. William Engdahl:

„Dies verdeutlicht einmal mehr die Gefahren einer unkontrollierten Genbearbeitung bei Lebewesen“, die großzügig von der Gates-Stiftung finanziert wird.

Der Dengue- und Malaria-Impfstoff der Gates-Stiftung

Laut The Guardian

„wurden in den ersten fünf Wochen dieses Jahres [2024] 364.855 Fälle von Infektionen gemeldet, teilte das Gesundheitsministerium [Brasilien] mit, viermal mehr als Dengue-Fälle im gleichen Zeitraum des Jahres 2023.“

Nachfolgend sind die Zahlen des brasilianischen Gesundheitsministeriums aufgeführt, die die Jahre 2023 und 2024 vergleichen.

Ist dieser Anstieg der Dengue-Infektionen das Ergebnis von heißem Wetter und „überdurchschnittlichen Niederschlägen“, wie vom Gesundheitsministerium dargelegt?

Oder ist er das Ergebnis der Freisetzung von 5 Milliarden genveränderten „modifizierten Mücken“ im Jahr 2023?

Die Auswirkungen der Freisetzung genveränderter Mücken waren über die Jahre hinweg Gegenstand umfangreicher Laboruntersuchungen.

Gab es aufgrund früherer wissenschaftlicher Forschungen Vorwissen darüber, was passieren würde, nämlich der Anstieg der Zahl hybrider „Supermücken“ sowie die Fortpflanzung (durch den Paarungsprozess) dieser hybriden Mückenart?

Brasilien hatte sich verpflichtet, die industrielle Produktion geneditierter Mücken zu unterstützen, mit der Zusage, im Jahr 2024 weitere 5 Milliarden geneditierte Mücken freizusetzen. Wird dieses Projekt durchgeführt werden?

SEATTLE — Um die Entwicklung eines Impfstoffs zur Vorbeugung von Dengue-Fieber und hämorrhagischem Dengue-Fieber – zwei schwerwiegenden Erkrankungen, von denen Kinder in Entwicklungsländern betroffen sind – voranzutreiben, hat die Bill & Melinda Gates Foundation heute eine Förderung in Höhe von 55 Millionen US-Dollar für das International Vaccine Institute (IVI) angekündigt, um die „Pediatric Dengue Vaccine Initiative“ (PDVI) zu unterstützen.

UPDATE:

siehe die aufschlussreiche Studie von MedCrave

Klicken Sie auf das PDF, um die vollständige Studie aufzurufen

Unten: die offiziellen Daten des brasilianischen Gesundheitsministeriums für das Jahr 2025.

Brasilien verzeichnete im Jahr 2025 1.660.190 wahrscheinliche Dengue-Fälle, laut der jüngsten Aktualisierung des Gesundheitsministeriums. Im gleichen Zeitraum forderte die Krankheit 1.762 Todesfälle, während weitere 200 Todesfälle noch untersucht werden. Die Daten sind im Überwachungsportal für Arboviren des Ministeriums enthalten.

Nach Angaben des Ministeriums bedeuten diese Zahlen einen Rückgang der wahrscheinlichen Dengue-Fälle um 75 % und der Todesfälle um 72 % im Vergleich zu 2024, als 6.563.561 wahrscheinliche Fälle und 6.321 Todesfälle verzeichnet wurden.

Quelle: Brasil 61

Nachfolgend finden Sie die aktualisierte Grafik der Studie von 2025 der Bundesuniversität von Maranhão, des Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba und des Medizinischen Universitätszentrums FACID Wyden

Sie zeigt den Anstieg der Dengue-Fälle auf über 6,5 Millionen im Jahr 2024: 6.523.561 bestätigte Fälle.

„Dengue-Fieber in Brasilien (Grafik 1) erreichte die exorbitante Zahl von n = 1.612.2017 gemeldeten Dengue-Fällen von 2015 bis 2024. Es weist über die Jahre einen schwankenden zeitlichen Trend auf, jedoch mit einer besorgniserregenden steigenden Tendenz, die ab 2023 noch deutlicher wird und einen unglaublichen Anstieg verzeichnet.“

Abbildung 1 Verteilung der gemeldeten Dengue-Fälle in Brasilien von 2015 bis 2024 / Quelle: Von den Autoren erstellt anhand von Daten des Gesundheitsministeriums/SVSA – Informationssystem für meldepflichtige Krankheiten – Sinan Net, 2025.

Obwohl die Auswirkungen der Freisetzung von 5 Milliarden genveränderten Mücken im Rahmen des Bill-Gates-Projekts nicht thematisiert wurden, äußerten die Autoren dennoch ihre Besorgnis hinsichtlich des Anstiegs der gemeldeten Dengue-Fälle im Jahr 2024. „Ein gewisser Verdacht“

„Das Dengue-Fieber in Brasilien ist eine äußerst besorgniserregende Epidemie. Die exorbitante Zahl der im Jahr 2024 gemeldeten Fälle, die seit 2021 einen kontinuierlichen Aufwärtstrend aufweist, löst einen Alarm im Bereich der öffentlichen Gesundheit aus und lässt einen gewissen Verdacht auf operative Schwierigkeiten im Gesundheitssystem bei der Prävention von Fällen aufkommen, obwohl sie eine angemessene Fähigkeit zur Bewältigung der aufgetretenen Fälle belegt, da die überwiegende Mehrheit nicht mit Todesfällen verbunden war.

In Anbetracht der Tatsache, dass Dengue-Fieber eine vermeidbare Krankheit ist, die von Umweltfaktoren und der Bekämpfung der Mücken als Überträger abhängt, ist es wichtig, die zur Prävention von Dengue-Fällen getroffenen Gesundheitsmaßnahmen neu zu bewerten, mit dem Ziel, solche Fälle zu stabilisieren oder vorzugsweise zu verhindern. “ (Hervorhebung hinzugefügt)

Michel Chossudovsky, Global Research, 3. März 2024, aktualisiert am 27. Mai 2026

Malaria-Impfstoffe

Die Rolle der WHO

von

Jordan Schachtel

Die Weltgesundheitsorganisation und ihre Partnerorganisation, die von Bill Gates kontrollierte GAVI, gaben am Mittwoch [Juli 2023] bekannt, dass sie Afrika mit 18 Millionen Dosen Malaria-Impfstoff überschwemmen werden.

Während einer Pressekonferenz am Mittwoch [Juli 2023] erklärte WHO-Direktor Tedros Adhanom, dass 12 afrikanische Länder in den kommenden Monaten 18 Millionen Dosen Malaria-Impfstoff erhalten werden, und erklärte, dass der Klimawandel maßgeblich für die anhaltende Krankheitslast auf dem Kontinent verantwortlich ist.

Nun haben Gates Inc. und seine Partner als Zwischenhändler ein Weißbuch veröffentlicht, in dem sie ihren Fahrplan für den Einsatz dieser Impfungen darlegen. Sie streben die Einrichtung eines Systems an, in dem bis 2030 jährlich 80 bis 100 Millionen Impfdosen an Kinder in Subsahara-Afrika verabreicht werden. Dies würde eine Malaria-Impfstoffindustrie in Afrika schaffen, die jährlich fast 1 Milliarde US-Dollar einbringen dürfte.

Es gibt keine Belege dafür, dass diese Impfungen Malaria vorbeugen, doch das hat die Pharmaindustrie und globale „Gesundheits“-Institutionen nicht davon abgehalten, ihre Pläne auf dem afrikanischen Kontinent umzusetzen.

(Jordan Schachtel, Die Instrumentalisierung von Mücken: WHO und Gates Inc. kündigen Pläne an, Afrika mit extrem gefährlichen Malaria-„Impfstoffen“ zu überschwemmen, Global Research, Juli 2023)

Das Labor in Medellín

Züchtet wöchentlich 30 Millionen gentechnisch veränderte Mücken

Von Amy Wek

In einem zweistöckigen Backsteingebäude in Medellín, Kolumbien, arbeiten Wissenschaftler in schwülen Labors daran, wöchentlich 30 Millionen gentechnisch veränderte Mücken zu züchten.

Sie kümmern sich um alle Bedürfnisse der Insekten, während diese sich von Larven über Puppen zu ausgewachsenen Tieren entwickeln, halten die Temperatur genau richtig und füttern sie großzügig mit Fischmehl, Zucker und natürlich Blut. Anschließend werden sie in 11 Ländern in die freie Natur entlassen.

Der Milliardär Bill Gates, der das Projekt finanziert, versichert uns, dass es sich nicht um eine Szene aus einem Horrorfilm handelt.

„Die Fabrik ist real. Und die freigelassenen Mücken terrorisieren die Einheimischen nicht. Sie helfen, Millionen von Leben zu retten und zu verbessern.“

Genauso wie seine „Covid-Impfstoffe“ Millionen von Leben „gerettet“ haben oder seine früheren Impfprojekte Tausende von Frauen in Indien und Kenia unfruchtbar gemacht haben.

Oder sogar seine Polio-Impfstoffe, die in Subsahara-Afrika, Afghanistan, im Kongo und auf den Philippinen Lähmungen, Krampfanfälle und Fieberkrämpfe verursacht haben.

Bill Gates’ Fabrik züchtet Millionen gentechnisch veränderter Mücken

Wolbachia-Bakterium

„Die in dieser Fabrik gezüchteten Mücken sind Träger des Wolbachia-Bakteriums, das sie daran hindert, Dengue- und andere Viren – darunter Zika, Chikungunya und Gelbfieber – auf den Menschen zu übertragen. Indem man sie freisetzt und mit wildlebenden Mücken verpaaren lässt, verbreiten sie das Bakterium, wodurch die Virusübertragung verringert und Millionen von Menschen vor Krankheiten geschützt werden“,

behauptet Gates – genauso wie seine „Covid-Impfstoffe“ die Virusübertragung „reduziert“ und Millionen von Menschen vor Krankheiten „geschützt“ haben.

In Indonesien durchgeführte Forschungen haben gezeigt, dass Mücken, die Wolbachia in sich tragen, einen Schutz von 77 Prozent gegen Dengue-Fieber bieten und zu 86 Prozent vor einem Krankenhausaufenthalt schützen. Genau wie seine „Corona-Impfstoffe“ einen fast 100-prozentigen „Schutz“ vor Covid und einem Krankenhausaufenthalt bieten.

Elf Länder. „Verbreitung eines Bakteriums durch ein Insekt, das Menschen sticht und ihnen Bakterien injiziert“

Die Mücken werden in Kolumbien, Brasilien, Mexiko, Indonesien, Sri Lanka, Vietnam, Australien, Fidschi, Kiribati, Neukaledonien und Vanuatu freigesetzt – insgesamt elf Länder.

Gates plant, Hunderte Millionen Wolbachia-Mücken zu züchten.

Haben Gates und seine Forscher alle Variablen berücksichtigt, die bei einem Programm auftreten können, bei dem ein neuer Vektor für die Verbreitung eines Bakteriums durch ein Insekt eingesetzt wird, das Menschen und andere Tiere sticht und ihnen dabei dieses Bakterium injiziert?

Wo sind die Ein-, Zwei-, Fünf- und Zehnjahresberichte zur Sicherheit eines solchen Programms aus einer kontrollierten Umgebung?

Was könnte da schon schiefgehen?

(Amy Mek, Warnung: Von Gates finanzierte Fabrik züchtet 30 Millionen Mücken pro Woche zur Freisetzung in 11 Ländern, Global Research, 2. März 2024)

Freisetzung von als Waffen eingesetzten Mücken

Von Jamie White

Geld und als Waffen eingesetzte Mücken: Dengue-Fieber-Fälle steigen in Brasilien um 400 %, nachdem von Bill Gates unterstützte, genveränderte Mücken freigesetzt wurden

„Die Zahl der Dengue-Fieber-Fälle hat sich in Brasilien im Jahr 2024 vervierfacht, nachdem im Rahmen des Weltmückenprogramms der Vereinten Nationen Millionen genveränderter Mücken freigesetzt wurden.“

In den ersten fünf Wochen des Jahres 2024 wurden laut dem Gesundheitsministerium des Landes über 364.000 Fälle von Dengue-Infektionen gemeldet, was einer Vervierfachung gegenüber den Fällen im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 entspricht.

Der dramatische Anstieg der Dengue-Fälle hat Brasilien dazu veranlasst, Millionen von Dosen des Dengue-Impfstoffs zu kaufen.

Warnung: Von Gates finanzierte Fabrik züchtet 30 Millionen Mücken pro Woche zur Freisetzung in 11 Ländern

Der Dengue-Impfstoff

„Brasilien hat 5,2 Millionen Dosen des Dengue-Impfstoffs Qdenga gekauft, der vom japanischen Arzneimittelhersteller Takeda entwickelt wurde, wobei weitere 1,32 Millionen Dosen der Regierung kostenlos zur Verfügung gestellt wurden, wie aus einer Erklärung des Ministeriums hervorgeht.

Drei brasilianische Bundesstaaten haben den Notstand ausgerufen, darunter der zweitbevölkerungsreichste Bundesstaat Minas Gerais und der Bundesdistrikt, in dem die Hauptstadt Brasília liegt und der mit einem beispiellosen Anstieg der Infektionen konfrontiert ist.

Brasília wird am Freitag mit der Impfung von Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren mit Qdenga beginnen, teilte die lokale Regierung am Mittwoch mit.

Die Zahl der Dengue-Fälle in Brasília hat seit Jahresbeginn die Gesamtzahl des gesamten Jahres 2023 übertroffen, mit einer Infektionsrate von 1.625 Fällen pro 100.000 Einwohner, verglichen mit dem nationalen Durchschnitt von nur 170.

Das Weltmückenprogramm der UN kündigte 2023 einen Plan an, über einen Zeitraum von zehn Jahren Milliarden genveränderter Mücken in Brasilien freizusetzen, um das Dengue-Fieber im Land auszurotten.

„Brasilianische Gesundheitsbehörden in fünf Städten haben Schwärme von im Labor gezüchteten Aedes aegypti-Mücken freigesetzt, die mit Wolbachia–Bakterien infiziert sind, was die Übertragung des Dengue-Virus auf den Menschen verhindert“, berichtete Harvard Public Health im August 2023.

„Das Land wird als erstes ein landesweites Programm zur Freisetzung von Wolbachia-modifizierten Mücken starten. Außerdem baut es eine Fabrik, um die Mückenproduktion zu steigern: Ab 2024 wird die Fabrik jährlich fünf Milliarden Mücken in Massenproduktion herstellen.“

Nun, ein Jahr nach Beginn der Mückeninitiative, sind die Dengue-Fälle stark angestiegen, anstatt zurückzugehen.

Bemerkenswert ist, dass das World Mosquito Program einen Zuschuss in Höhe von 50 Millionen Dollar von der Bill & Melinda Gates Foundation erhielt.

Die Bill & Melinda Gates Foundation finanziert zudem die Forschung an einem Dengue-Fieber-Impfstoff.

Die brasilianische Regierung kaufte über 5 Millionen Dosen des Qdenga-Dengue-Fieber-Impfstoffs, der vom japanischen Arzneimittelhersteller Takeda hergestellt wird, der ebenfalls Zuschüsse in Millionenhöhe von der Bill & Melinda Gates Foundation erhielt

Mit anderen Worten: Geld der Bill-Gates-Stiftung fließt in alle Aspekte dieser Situation, von den genmanipulierten Mücken – die die Dengue-Krise offenbar verschärft haben – bis hin zur Finanzierung von Unternehmen, die Brasilien mit dem begehrten Dengue-Fieber-Impfstoff versorgen.

Zu welchem Zweck?

(Jamie White, Geld und als Waffen eingesetzte Mücken: Dengue-Fieber-Fälle steigen in Brasilien um 400 % nach Freisetzung von Bill Gates-unterstützten genmanipulierten Mücken , 01. März 2024)

Genetisch veränderte Mücken: Katastrophe in Brasilien,

ein Projekt der Gates-Stiftung. Wird es Leben retten?

von

F. William Engdahl

Ein britisch-amerikanisches Unternehmen für Genbearbeitung hat 27 Monate lang jede Woche Millionen genetisch veränderter Mücken, die ein dominantes Letalgen enthalten, in der Region Bahia in Brasilien freigesetzt, um zu untersuchen, ob sich die genbearbeiteten Mücken mit einheimischen Mücken paaren würden, die Zika, Malaria oder andere durch Mücken übertragene Krankheiten übertragen.

Eine neue Studie dokumentiert die alarmierende Tatsache, dass nach einem anfänglichen Rückgang der Zielpopulation der Mücken diese sich nach einigen Monaten wieder auf fast das Niveau vor der Freisetzung erholte. Wissenschaftler haben bislang keine Ahnung, welche Gefahren von den neuen Mutationen ausgehen. Dies unterstreicht einmal mehr die Gefahren einer unkontrollierten Genbearbeitung von Arten.

Laut einer neuen Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Reports veröffentlicht wurde, sind gentechnisch veränderte Mücken, die von dem Biotech-Unternehmen Oxitec – mittlerweile Teil des US-Unternehmens Intrexon – hergestellt wurden, nach Versuchen in Brasilien der menschlichen Kontrolle entkommen und verbreiten sich nun in der Umwelt.

Auf dem Papier war die Theorie brillant. Stämme männlicher „Gelbfieber“-Mücken aus Kuba und Mexiko wurden mittels Gen-Editierung so verändert, dass ihre Nachkommen nicht überleben konnten. Oxitec begann daraufhin über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren mit der systematischen Freisetzung von zig Millionen dieser manipulierten Mücken in der Stadt Jacobina in der Region Bahia in Brasilien. Die Theorie von Oxitec lautete, dass sich die veränderten Mücken mit normalen Weibchen derselben Art paaren würden, die Infektionskrankheiten wie Dengue-Fieber übertragen, und diese dabei abtöten.

„Unerwartetes Ergebnis…“ Züchtung von „Supermücken“

Ein Team von Wissenschaftlern der Yale University und mehrerer wissenschaftlicher Institute in Brasilien beobachtete den Verlauf des Experiments. Was sie feststellten, ist äußerst alarmierend.

Nach einer anfänglichen Phase, in der die Zielpopulation der Mücken deutlich zurückging, erholte sich die Mückenpopulation nach etwa 18 Monaten wieder auf das Niveau vor der Freisetzung.

Nicht nur das: In der Veröffentlichung wird darauf hingewiesen, dass einige der Mücken wahrscheinlich über „Hybridkraft“ verfügen, wobei eine Kreuzung zwischen natürlichen und geneditierten Mücken „eine robustere Population als die vor der Freisetzung“ hervorgebracht hat, die möglicherweise resistenter gegen Insektizide ist – kurz gesagt, resistente „Supermücken“.

Die Wissenschaftler stellen fest, dass

„genetische Probenahmen aus der Zielpopulation sechs, zwölf und 27–30 Monate nach Beginn der Freisetzungen eindeutige Beweise dafür liefern, dass Teile des Genoms des transgenen Stammes in die Zielpopulation integriert wurden. Offensichtlich sind seltene lebensfähige Hybridnachkommen zwischen dem Freisetzungsstamm und der Jacobina-Population robust genug, um sich in der Natur fortpflanzen zu können…“ Sie fahren fort: „Somit sind die Ae. aegypti in Jacobina nun eine Mischung aus drei Populationen. Es ist unklar, wie sich dies auf die Krankheitsübertragung oder auf andere Bemühungen zur Bekämpfung dieser gefährlichen Vektoren auswirken könnte.“

Sie schätzen, dass zwischen 10 % und 60 % der natürlichen Ae. aegypti-Mücken in Bahia nun einen Anteil des geneditierten OX513A-Genoms aufweisen. Sie kommen zu dem Schluss: „Die drei Populationen, die die nun in Jacobina (Kuba/Mexiko/Brasilien) vorkommende Tri-Hybrid-Population bilden, sind genetisch recht unterschiedlich, was aufgrund der Hybridkraft sehr wahrscheinlich zu einer robusteren Population führt als die Population vor der Freisetzung.“

Das sollte eigentlich nicht passieren. Jeffrey Powell, Professor für Ökologie und Evolutionsbiologie und leitender Autor der Studie, kommentierte die Ergebnisse wie folgt:

„Es wurde behauptet, dass Gene des freigesetzten Stammes nicht in die allgemeine Population gelangen würden, da die Nachkommen sterben würden. Das ist offensichtlich nicht geschehen.“ Powell merkte weiter an: „Aber es ist das unerwartete Ergebnis, das Anlass zur Sorge gibt.“

Ein Projekt der Gates-Stiftung

Die brasilianische Studie sendet ein deutliches Alarmsignal hinsichtlich der unkontrollierten Freisetzung geneditierter Arten in die Natur. Sie erinnert an die Horrorgeschichte aus Michael Crichtons Science-Fiction-Roman „Andromeda-Stamm“ von 1969. Nur dass es sich hier nicht um einen Roman handelt.

Die Oxitec-Mücken wurden mithilfe einer höchst umstrittenen Form der Genbearbeitung entwickelt, die als „Gene Drive“ bekannt ist. Gene Drive, das auch von der DARPA des Pentagons massiv finanziert wird, zielt in Kombination mit der CRISPR-Genbearbeitung darauf ab, eine genetische Veränderung innerhalb weniger Generationen in einer gesamten Population – sei es bei Mücken oder potenziell auch bei Menschen – zu verbreiten.

Der Wissenschaftler, der als Erster die Entwicklung von Gene Drives in der Genbearbeitung vorschlug, der Harvard-Biologe Kevin Esvelt, hat öffentlich gewarnt, dass die Entwicklung der Genbearbeitung in Verbindung mit Gene-Drive-Technologien ein alarmierendes Potenzial birgt, schiefzugehen. Er weist darauf hin, wie oft CRISPR Fehler verursacht und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass schützende Mutationen entstehen, die selbst harmlose Gene Drives aggressiv machen. Er betont:

„Schon wenige gentechnisch veränderte Organismen könnten ein Ökosystem unwiderruflich verändern.“

Esvelts Computersimulationen zu Gen-Drives ergaben, dass sich ein so bearbeitetes Gen „in nur 10 Generationen auf 99 Prozent einer Population ausbreiten und über mehr als 200 Generationen bestehen bleiben kann.“ Genau dies wurde nun im Mücken-Experiment in Brasilien nachgewiesen.

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass das Mücken-Experiment von Oxitec in Brasilien von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert wurde. Im Juni 2018 kündigte Oxitec ein Joint Venture mit der Gates Foundation an, „um einen neuen Stamm von Oxitecs selbstlimitierenden Friendly™-Mücken zu entwickeln, um eine Mückenart zu bekämpfen, die Malaria in der westlichen Hemisphäre verbreitet.“ Die Ergebnisse aus Brasilien zeigen, dass das Experiment ein katastrophaler Fehlschlag ist, da der neue Stamm alles andere als selbstlimitierend ist.

Die Gates-Stiftung und Bill Gates unterstützen seit mehr als einem Jahrzehnt die Entwicklung der radikalen Genom-Editierungstechnologie und der Gene-Drive-Technologie. Gates, ein langjähriger Befürworter von Eugenik, Bevölkerungskontrolle und GVO, ist ein starker Verfechter der Genom-Editierung.

In einem Artikel in der Mai/Juni-Ausgabe 2018 der Zeitschrift des New York Council on Foreign Relations, Foreign Affairs, lobt Gates Genom-Editierungstechnologien, ausdrücklich CRISPR. In dem Artikel argumentiert Gates, dass CRISPR und andere Genom-Editierungstechniken weltweit eingesetzt werden sollten, um den wachsenden Nahrungsmittelbedarf zu decken und die Krankheitsprävention, insbesondere bei Malaria, zu verbessern. In seinem Artikel fügt er hinzu:

„Es gibt Grund zum Optimismus, dass die Erzeugung von Gen-Drives in Malaria übertragenden Mücken der Umwelt, wenn überhaupt, nur wenig Schaden zufügen wird.“

Genauso alarmierend wie das Scheitern des brasilianischen Experiments mit geneditierten Mücken ist die Tatsache, dass diese Technologie verbreitet wird, ohne dass zuvor wirklich unabhängige staatliche Institutionen Gesundheits- oder Sicherheitstests durchgeführt haben. Bis heute verlässt sich die US-Regierung ausschließlich auf Sicherheitsversprechen der Industrie. Die EU, die formal verpflichtet ist, geneditierte Arten ähnlich wie GVO-Pflanzen zu behandeln, versucht Berichten zufolge, die Vorschriften zu lockern. China, ein bedeutendes Forschungszentrum für Genbearbeitung, verfügt über extrem lasche Kontrollen. Kürzlich kündigte ein chinesischer Wissenschaftler ein Experiment zur Genbearbeitung am Menschen an, angeblich um neugeborene Zwillinge resistent gegen HIV zu machen. Weltweit nehmen weitere Experimente mit genbearbeiteten Tieren und sogar Lachsen zu. Das Vorsorgeprinzip wurde im Hinblick auf die neue Revolution der Genbearbeitung über Bord geworfen – keine beruhigende Situation.

Derzeit versucht Oxitec, das bestreitet, dass die Ergebnisse aus Brasilien einen Misserfolg darstellen, die behördliche Genehmigung der US-Umweltschutzbehörde EPA zu erhalten, um ein ähnliches Experiment mit derselben geneditierten Art in Texas und Florida durchzuführen. Einer der an diesem Vorhaben Beteiligten, der Texaner Roy Bailey, ist ein Lobbyist in Washington und enger Freund von Randal Kirk, dem milliardenschweren CEO von Intrexon, dem Eigentümer von Oxitec. Bailey ist zudem ein wichtiger Spendensammler für Trump. Hoffen wir, dass behördliche Vorsicht und nicht die Politik über den Ausgang entscheiden.

siehe auch:

Warum haben Gates und das Pentagon „genveränderte“ (GVO) Mücken in den Florida Keys freigesetzt?

Von F. William Engdahl, 18. November 2023

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