„Entweder ihr verschwindet sofort oder ihr sterbt“ – Israels ethnische Säuberung eines Dorfes im Libanon

Von Lylla Younes

Israelische Soldaten gingen im Grenzdorf Ain Arab von Haus zu Haus und zwangen die Bewohner unter Waffengewalt, ihre Häuser zu verlassen – als Teil einer systematischen Kampagne zur Entvölkerung großer Teile des Südlibanon.

BEIRUT, Libanon – Als der Libanon und Israel am 16. April ein Waffenstillstandsabkommen verkündeten, packten Nasreen Abd Elaal, ihr Mann und ihre vier Kinder ihre wenigen Habseligkeiten zusammen und verließen die öffentliche Schule in Marj al-Zuhoor, in der sie Zuflucht gesucht hatten – hoffentlich zum letzten Mal. Am nächsten Tag kehrten sie in ihr Zuhause in Ain Arab zurück, einem kleinen Dorf in der Ebene nahe der südlichen Grenze, wo sie eine kleine Metzgerei und einen Tante-Emma-Laden betreiben. Noch am selben Tag drangen israelische Streitkräfte in das Dorf ein, verhängten eine Ausgangssperre und warnten die Anwohner, ihre Häuser nach Einbruch der Dunkelheit nicht zu verlassen, bevor sie an der Ausfahrtstraße in Richtung Süden einen Kontrollpunkt errichteten.

Zwölf Tage später arbeitete Abd Elaal hinter der Ladentheke, als sie einen großen gepanzerten Bulldozer die Straße entlangrollen sah, gefolgt von einer Schar von Armeefahrzeugen, die nach ihrer Schätzung mehr als hundert israelische Soldaten beförderten. Die Truppen verteilten sich im Dorf, richteten ihre Waffen auf die Bewohner und teilten ihnen mit, dass das Gebiet innerhalb der neuen „gelben Linie“ Israels liege – einer Linie, die eine israelische Kontrollzone entlang der südlichen Grenze innerhalb libanesischen Territoriums markiert und von Israel einseitig unter Verwendung derselben Terminologie wie im Gazastreifen erklärt worden war. Die Soldaten sagten Abd Elaal und den anderen Dorfbewohnern, sie hätten zwei Stunden Zeit, um nach Norden zu evakuieren.

„So viel Zeit haben sie uns nicht einmal gegeben“, erinnerte sich Abd Elaal. Sie eilte nach Hause, setzte ihre Kinder in ihren Pick-up und ging dann mit ihrem Mann zurück ins Haus, um zu packen, was sie konnten. Sie wurden durch das Hupen eines Autos unterbrochen und rannten wieder nach draußen, wo sie feststellten, dass ein israelischer Soldat die Tür ihres Fahrzeugs geöffnet hatte und zu hupen begann, während ihre Kinder darin saßen. „Er sagte uns, sie hätten den Befehl, das Dorf zu räumen. Er sagte: ‚Entweder ihr geht sofort, oder ihr sterbt.‘“ Die Bewohner wurden so schnell aus dem Dorf vertrieben, dass viele nicht einmal ihre Haustüren hinter sich abschließen konnten, sagte Abd Elaal.

Die Zwangsvertreibung aus Ain Arab – wo israelische Soldaten von Tür zu Tür gingen und die Bewohner mit vorgehaltener Waffe aus ihren Häusern trieben – war ein eindrucksvolles Beispiel für die Kampagne des israelischen Militärs zur ethnischen Säuberung von Dörfern im gesamten Südlibanon. Menschenrechtsaktivisten und Einheimische berichteten Drop Site, dass ihnen in dieser jüngsten Phase des Krieges kein ähnlicher Vorfall bekannt sei – das israelische Militär bombardiert und beschießt Gebiete in der Regel, um die Bewohner gewaltsam zu vertreiben. Seit dem 2. März wurden im Libanon über 1,2 Millionen Menschen vertrieben, und viele wissen nicht, ob oder wann sie in ihre Häuser zurückkehren können.

Abd Elaal kehrte mit ihrer Familie in dieselbe zur Notunterkunft umfunktionierte Schule im Dorf Marj al-Zuhoor im Bekaa-Tal zurück, wo sich ihrer Aussage nach vier Familien einen Raum teilen und die Wasserversorgung unregelmäßig ist. Nachdem sie eine Karte studiert hatten, die das israelische Militär am 19. April veröffentlicht hatte, stellten sie fest, dass ihr Dorf tatsächlich außerhalb der israelischen „gelben Linie“ lag, was eine Gruppe von Männern aus dem Dorf, darunter Abd Elaals Ehemann und ein lokaler Beamter, dazu veranlasste, am 21. Mai ein Armeebüro im Dorf Marjayoun aufzusuchen, um zu fragen, ob der Staat mit der UNIFIL – der im Süden stationierten Friedenstruppe der Vereinten Nationen – zusammenarbeiten könne, um sie auf ihr Land zurückzubringen. Als die Bewohner eine Woche später nachfragten, sagten Armeeangehörige, sie hätten ihnen keinen sicheren Rückweg nach Hause gewährleisten können.

„Zu sagen, dass wir ruiniert sind, reicht nicht aus“, sagte Abd Elaal. Die meisten Dorfbewohner lebten von der Landwirtschaft, und ihre Vertreibung bedeutete, dass sie die Felder nicht für die Frühjahrsaussaat vorbereiten konnten. „Wir haben unsere Lebensgrundlage im Boden zurückgelassen und sind geflohen.“

Nasreen Abd Elaal vor der zur Notunterkunft umfunktionierten Schule in Marj al-Zuhoor, wohin sie und ihre Familie geflohen sind, nachdem sie vom israelischen Militär aus ihrem Dorf Ain Arab vertrieben worden waren. 8. Mai 2026. Foto: Osama Rkieh.

Die Geschichte von Ain Arab verdeutlicht die Brutalität und das Ausmaß der anhaltenden israelischen Militäroperation im Südlibanon, wo täglich zahlreiche Räumungsbefehle erlassen werden und die Frontlinien ohne Rücksicht auf ziviles Gebiet oder Menschenleben immer wieder neu gezogen werden. Israel hat sich nicht an den Mitte April verkündeten Waffenstillstand gehalten und seine Luft- und Bodenoffensive stetig eskaliert, was die Hisbollah dazu veranlasste, eine Reihe von Widerstandsangriffen zu starten. Der israelische Angriff verlagerte sich schrittweise weiter nach Norden und gipfelte darin, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Sonntag erklärte, er habe das israelische Militär angewiesen, Ziele im südlichen Beiruter Vorort Dahiyeh anzugreifen, was Tausende zur Flucht aus dem Gebiet veranlasste. Dieser Schritt veranlasste den Iran, die Aussetzung seiner eigenen Waffenstillstandsverhandlungen mit den USA vollständig in Erwägung zu ziehen.

Am Montag gab US-Präsident Donald Trump bekannt, dass Israel und die Hisbollah sich auf eine Deeskalation der Kämpfe geeinigt hätten, nachdem er über Vermittler mit Netanjahu und der Hisbollah gesprochen hatte. Trump sagte, keine israelischen Truppen würden „nach Beirut gehen“ und die Hisbollah habe „zugestimmt, nicht mehr auf Israel zu schießen“. Er sagte, die Hisbollah habe „zugestimmt, dass alle Schüsse eingestellt werden – dass Israel sie nicht angreifen wird und sie Israel nicht angreifen werden“. In einer Erklärung der libanesischen Botschaft in Washington vom Montag hieß es, die Hisbollah habe zugestimmt, Nordisrael nicht anzugreifen. Von Seiten der Hisbollah gab es keine unmittelbare öffentliche Stellungnahme.

Zwar mag die jüngste Vereinbarung einen weiteren groß angelegten israelischen Angriff auf die libanesische Hauptstadt verhindert haben, doch trug das Abkommen kaum dazu bei, die Kämpfe in der Region südlich des Zahrani-Flusses und im Bekaa-Tal zu beenden. Einen Tag nach Trumps Ankündigung führten israelische Streitkräfte mehrere Luftangriffe auf die südliche Stadt Nabatieh durch und wiederholten ihre Warnung an alle Bewohner der Region, sich vor weiteren geplanten Angriffen in Sicherheit zu bringen. Bei den israelischen Angriffen am Dienstag wurden mindestens acht Menschen getötet, darunter zwei Kinder, während die Hisbollah weiterhin Dutzende von Geschossen und Drohnen auf israelische Soldaten abfeuerte.

„Die Dörfer, für die sie Warnungen herausgeben, werden regelrecht bombardiert“, sagte Abbas Atwe, ein Sanitäter der Islamischen Gesundheitsbehörde, der in Nabatieh stationiert ist. „An manchen Tagen sehen wir an einigen Orten bis zu 25 Luftangriffe.“ Er fügte hinzu, dass zwar viele die Dörfer in der Nähe von Nabatieh verlassen hätten, aber Tausende zurückblieben, entweder weil sie sich eine Miete anderswo nicht leisten könnten oder weil sie nicht bereit seien, ihre Häuser aufzugeben.

Die Evakuierungsbefehle kommen in der Regel in Form von Dorf-Listen, die vom israelischen Militärsprecher auf X veröffentlicht und dann in WhatsApp-Gruppen der Gemeinden sowie in den sozialen Medien verbreitet werden. Gelegentlich veröffentlicht die Besatzungsmacht Satellitenbilder, die genau zeigen, welche Gebäude sie ins Visier nehmen will. In vielen Fällen regnen die Angriffe jedoch wahllos auf Wohnhäuser, was täglich Dutzende von Opfern fordert. Seit dem 2. März hat der israelische Militärangriff auf den Libanon 3.468 Menschen getötet und mehr als 10.500 weitere verletzt. Über 600 dieser Todesfälle ereigneten sich seit der Erklärung des sogenannten Waffenstillstands Mitte April. In der letzten Maiwoche wurden laut UNICEF alle 24 Stunden durchschnittlich 11 Kinder bei israelischen Angriffen getötet oder verletzt.

„Dies stellt keine rechtmäßigen Vorwarnungen dar, da sie den Bewohnern nicht die Informationen liefern, die sie benötigen, um tatsächlich zu fliehen“, erklärte Kristine Bekerle, stellvertretende Regionaldirektorin von Amnesty International für den Nahen Osten und Nordafrika, gegenüber Drop Site. Nach internationalem Recht, fügte sie hinzu, dürfen Streitkräfte Bewohner nur zu deren eigener Sicherheit evakuieren – nicht, um ein strategisches Ziel zu erreichen – und sind verpflichtet, sowohl die Gesundheit und Sicherheit dieser Bewohner als auch ihre sichere Rückkehr zu gewährleisten, sobald die Gefahr für ihr Leben vorüber ist. Andernfalls begehen sie „das Kriegsverbrechen der unrechtmäßigen Vertreibung, was im Grunde genommen eine andere Bezeichnung für Zwangsumsiedlung ist“.

Eine Möglichkeit, festzustellen, ob eine Armee eine unrechtmäßige Vertreibung durchführt, sei laut Bekerle die Untersuchung, was sie unternimmt, um die Rückkehr der vertriebenen Bewohner zu verhindern. Im Südlibanon habe Israel dies auf zwei Arten getan: durch die Festlegung seiner sogenannten „gelben Linie“, über die libanesische Zivilisten nicht hinausdürfen, und durch eine systematische Kampagne der massiven Zerstörung von zivilem Eigentum, die sicherstellt, dass die Bewohner keine Häuser mehr haben, in die sie zurückkehren können. Sie beschrieb die Ergebnisse eines in Kürze erscheinenden Berichts von Amnesty, der die in der aktuellen Kriegsphase erlassenen Räumungsbefehle mit denen aus dem Jahr 2024 vergleicht. Die Forscher stellten fest, dass die Räumungsbefehle in dieser Kampfphase nicht nur weitaus umfassender und häufiger sind, sondern dass ihnen auch seltener genaue Anweisungen folgen, welche Gebäude und Stadtteile zu evakuieren sind.

„Es wird einfach immer schlimmer“, sagte Bekerle.

Bei einem der größten Angriffe der letzten Zeit tötete ein israelischer Luftangriff in der Nähe des Jabal-Amel-Krankenhauses in der südlichen Stadt Tyros (Sour) vier Menschen, verletzte fast 130 – darunter Dutzende von Ärzten, Pflegekräften und Verwaltungsmitarbeitern des Krankenhauses – und verursachte erhebliche Schäden am Krankenhaus, einschließlich der Unterbrechung der Stromversorgung für die Intensivstationen. Rettungskräfte arbeiteten stundenlang daran, die Verletzten aus den Trümmern zu bergen, und das nahegelegene Hayram-Krankenhaus rief dringend zu Blutspenden auf. Das libanesische Gesundheitssystem ist wiederholt von Israel angegriffen worden, wobei Krankenhäuser bombardiert und Sanitäter sowie Rettungskräfte bei Doppel- oder Dreifachschlägen gezielt angegriffen wurden; dabei wurden in den letzten drei Monaten über 120 Menschen getötet.

Mohanad Hage Ali, Forschungsdirektor am Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center, erklärte gegenüber Drop Site, dass die massive Zerstörung ziviler Einrichtungen eines der vorrangigen militärischen Ziele Israels im Südlibanon sei.

„Wenn man sich das Gaza-Modell ansieht, geht es nicht wirklich darum, die Hamas zu kontrollieren; es geht darum, die geografische Umgebung des Staates Israel so umzugestalten, dass sich die Realität nachhaltig verändert“, sagte Ali und fügte hinzu, dass die Israelis bislang etwa 60 Dörfer nahe der südlichen Grenze zerstört hätten. „Man hat die libanesischen Schiiten, die die israelische Sicherheitspolitik mit der Hisbollah gleichsetzt, immer weiter von israelischen Städten und Siedlungen verdrängt.“

Zurück in der Notunterkunft in Marj al-Zuhoor sehnte sich Abd Elaal danach, auf ihr Land zurückzukehren, wo sie hoffte, ihr Haus noch unversehrt vorzufinden. Seit ihrer Ankunft war ihre kleine Tochter immer wieder im Krankenhaus, um Krankheiten zu bekämpfen, die sie sich in den kalten Nächten in der Notunterkunft zugezogen hatte. Abd Elaal forderte den Staat und die UNIFIL-Truppen auf, ihre sichere Rückkehr nach Ain Arab zu gewährleisten, bevor es zu spät sei. Während der Libanon und Israel mehrere Runden direkter Gespräche in Washington geführt haben, weigert sich Israel, seine Truppen aus dem Libanon abzuziehen, und hat seine brutalen Angriffe nur noch eskaliert, dringt tiefer in libanesisches Gebiet vor und vertreibt immer mehr Menschen aus ihren Häusern.

„Diese Verhandlungen bringen nichts. Wir schlafen in den Tod und wachen im Tod auf“, sagte Abd Elaal. „Sie haben alles zerstört. Sagen Sie mir, was wollen sie noch? Was ist noch übrig?“