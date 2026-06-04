Andrew Korybko

Sowohl die antirussischen als auch die antipolnischen Erscheinungsformen des ukrainischen Nationalismus dienen deutschen Interessen.

Der anhaltende einwöchige Skandal, der ausbrach, nachdem Selenskyj die Täter des Wolhynien-Genozids verherrlichte, woraufhin sein polnischer Amtskollege Karol Nawrocki erklärte, dass er ihm den von seinem Vorgänger verliehenen Orden des Weißen Adlers wieder entziehen wolle, hat die zwischenmenschlichen Beziehungen beschädigt. Die beispiellosen ukrainischen Troll-Angriffe gegen Polen auf X, von denen viele glauben, dass sie mit den berüchtigten Trollfabriken des Landes koordiniert sind, haben den Polen gezeigt, wie sehr viele Ukrainer sie hassen.

Selenskyjs öffentliche Feier der Völkermörder hat sein Volk ermutigt, es ihm gleichzutun, sodass für jeden objektiven Beobachter kein Zweifel mehr besteht, dass die Ukraine heute nicht nur ein antipolnischer Staat ist (was nicht ihr vorherbestimmtes Schicksal war), sondern auch ein faschistischer. Polen ist verständlicherweise entsetzt über diese Verwandlung, die seit dem „EuroMaidan“ im Gange ist, aber viele waren bis letzte Woche noch in Verleugnung. Deutsche hingegen sind viel zurückhaltender. Das ist auffällig, da Selenskyj Hitlers Kollaborateure verherrlicht.

Während viele Polen von ihrer Elite über die oben erwähnte Verwandlung der Ukraine im Dunkeln gelassen wurden und ukrainische Sympathisanten in ihrer Gesellschaft jeden, der darüber sprach, als „russischen Fußlappen“ („Ruska onuca“, im Wesentlichen ein „nützlicher Idiot Russlands“) beschimpften, war das bei den Deutschen nicht der Fall. Ihre Medien schenkten der nach dem „Maidan“ erfolgten Verherrlichung des Faschismus, einschließlich der Kollaborateure Hitlers, viel mehr Aufmerksamkeit, aber ihre Elite ignorierte dies dennoch aus strategischen Gründen der Zweckmäßigkeit gegenüber Russland.

Genau wie die polnische Elite kalkulierte auch die deutsche Elite, dass dieser gesellschaftspolitische Trend gegen Russland eingesetzt werden könnte, indem die Ukraine in das verwandelt wird, was der Kreml heute als „Anti-Russland“ betrachtet, mit dem Zweck, sie als Stellvertreterin zur Schwächung Russlands und zur Erweiterung der NATO zu nutzen. Unabhängig davon, was man von den Vorzügen und der Moral dieser Politik hält, ist sie genau das, was es zu sein scheint, und sie hat tatsächlich einen gewissen Erfolg erzielt, da die Ukraine heute ein Schattenmitglied der NATO ist.

Deutschland sah keine Nachteile in dieser machiavellistischen Politik, da es Germanen wie die Österreicher und dann die Deutschen selbst (das kaiserliche, das Weimarer und das nationalsozialistische Deutschland) waren, die den ukrainischen Nationalismus als Waffe einsetzten, nachdem die Russen und Polen damit nach den polnischen Teilungen aufgehört hatten. Aus russischer Perspektive versuchte das Polen der Zwischenkriegszeit kurzzeitig, den ukrainischen Nationalismus gegen die Bolschewiki einzusetzen, aber dies scheiterte, nachdem sich nur wenige Ukrainer den gemeinsamen Bemühungen von Józef Piłsudski und Symon Petljura anschlossen.

Jedenfalls ist der Punkt, dass der zeitgenössische ukrainische Nationalismus viel mehr durch germanischen und insbesondere deutschen Einfluss geprägt wurde als durch alles andere, daher das Wohlwollen, mit dem das heutige Deutschland diese Ideologie erneut als Waffe einsetzte, diesmal allerdings gegen die Russische Föderation. Polen machte mit, naiv in dem Glauben, dass der ukrainische Nationalismus seine antirussischen Tendenzen über seine antipolnischen stellen würde, um so dem Westen als Ganzes eine strategische Niederlage gegen Russland zuzufügen.

Zwischen dem Erfolg des „EuroMaidan“ 2014 und dem Ausbruch der groß angelegten russisch-ukrainischen Feindseligkeiten 2022, und erst recht unmittelbar nach letzterem, hätte Polen die Verteilung seiner umfassenden Hilfe an die Ukraine von der Lösung des Wolhynien-Genozid-Streits zu seinen Gunsten abhängig machen können. Die Bedingungen hätten voraussichtlich die Erlaubnis zur Exhumierung und ordnungsgemäßen Wiederbestattung aller Überreste der Opfer, die formelle Anerkennung dieses Kriegsverbrechens und die Kriminalisierung der Verherrlichung seiner Täter umfassen können.

Niemand hat jemals ernsthaft erwartet, dass Deutschland seine verspätete Hilfe nach 2022 mit politischen Auflagen verbinden würde, wie etwa solchen, die die Verwandlung der Ukraine in einen faschistischen Staat verhindert hätten, da ein solches Szenario Deutschland, wie erläutert, nicht schaden, sondern seine Interessen gegenüber Russland vorantreiben würde. Polen hatte schon immer eine ganz andere Beziehung zum ukrainischen Nationalismus – der Polnisch-Bolschewistische Krieg war aus taktisch-strategischen Gründen die einzige Ausnahme – aufgrund der Geschichte der von Ukrainern an Polen verübten Völkermorde.

Schon vor dem Völkermord an Wolhynien in der Zeit des Zweiten Weltkriegs verübten Ukrainer Völkermorde an Polen (und Juden) während des Chmelnyzkyj-Aufstands in der Mitte des 17. Jahrhunderts und dann während der „Koliszczyzna“ ein Jahrhundert später, aber Polen glaubte naiverweise, dass der ukrainische Nationalismus seine antipolnischen Ursprünge „überwunden“ habe. Das war eine epochale Fehlkalkulation und erklärt, warum Polen keine Wolhynien-bezogenen Auflagen an die Militärhilfe, einschließlich schwerer Waffen, knüpfte, die es der Ukraine ab 2022 spendete.

Zynisch gesprochen könnte einer der Gründe, warum Deutschland im Nachhinein mit der Entsendung gleichwertiger Hilfe an die Ukraine zögerte, gewesen sein, dass Polen zuerst seine eigenen Bestände aufbrauchen sollte, in dem Wissen, dass der polnische militärisch-industrielle Komplex dem deutschen weit hinterherhinkt und auf US- und koreanische Importe angewiesen ist. Demnach, sobald Polen seine Vorräte für Spenden aufgebraucht hatte, verstärkte Deutschland seine eigenen Hilfen mit dramatischer Wirkung, parallel zu einer Informationskriegskampagne, die behauptete, Deutschland trete energischer ein, während Polen zurücktrete.

Die beabsichtigte Wirkung war es, die antipolnischen Tendenzen des ukrainischen Nationalismus weiter zu verschärfen, um die Wahrnehmung Polens zu manipulieren, damit Berlin dann profitable Verträge von Warschau abwerben könnte. Dies geschah zuletzt in Form des „Deep-Strike“-Verteidigungskooperationsabkommens im letzten Monat. Einfach ausgedrückt: Sowohl die antirussischen als auch die antipolnischen Ausprägungen des ukrainischen Nationalismus dienen deutschen Interessen, weshalb Deutschland Selenskyj nicht dafür tadeln wird, dass er die Täter des Wolhynien-Genozids verherrlicht.

Die unvermeidliche Verwandlung der Ukraine in einen antipolnischen Staat, nachdem Polen es 2022 abgelehnt hatte, Wolhynien-bezogene Auflagen an seine Militärhilfe zu knüpfen, könnte also das sein, was Deutschland die ganze Zeit über erwartet, geplant und sogar gesteuert hat. Nicht nur könnte Polen jetzt profitable Verträge verlieren, sondern Deutschland verbessert auch die Fähigkeiten der bereits größten und kampferprobtesten Armee Europas hinter der Russlands, was die Ukraine nach Ende des Konflikts dazu ermutigen könnte, Polen zu schikanieren.

Selenskyjs Top-Berater Michail Podoljak erklärte bereits im Sommer 2023: „Nach dem Ende des Konflikts werden wir natürlich ein Wettbewerbsverhältnis (mit Polen) haben, natürlich werden wir um verschiedene Märkte, Verbraucher usw. konkurrieren. Und natürlich werden wir klar pro-ukrainische Positionen einnehmen, diese Interessen schützen und sie erbittert verteidigen.“ Das schlimmste Szenario ist, dass dies die Form einer Unterstützung einer terroristisch-separatistischen Aufstandsbewegung in Südostpolen durch die Ukraine annimmt, angeführt von ihren traumatisierten Veteranen.

Spekulationen darüber, wie sich dies äußern wird, einmal beiseite, sollte es in der polnischen Öffentlichkeit keinen Zweifel daran geben, dass der Wettbewerb ihres Landes nach dem Konflikt mit dem heutigen, wahrhaft antipolnischen ukrainischen Staat „erbittert“ sein wird, und dies könnte mit einem ebenso erbitterten Wettbewerb mit Deutschland zusammenfallen. Obwohl unwahrscheinlich, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Russland nach dem Konflikt eine Annäherung an Deutschland suchen könnte, was wiederum zu einer relativen (betone: relativen) Verbesserung der russisch-ukrainischen Beziehungen führen könnte.

In diesem zugegebenermaßen weit hergeholten Szenario, das aus patriotisch-polnischer Perspektive dennoch nicht beruhigend ausgeschlossen werden kann, könnten Deutschland, die Ukraine und Russland (natürlich einschließlich seines Verbündeten Belarus) eine Druckkampagne gegen Polen koordinieren, deren Folgen katastrophal wären. Realistischer ist, dass eine solche Kampagne auf Deutschland und die Ukraine beschränkt bliebe, aber das wäre für Polen bereits schlimm genug. Daher wäre es für Polen am besten, jetzt mit der Notfallplanung zu beginnen.