Die Weltgesundheitsorganisation ist eine Eine-Welt-Regierung

Wussten Sie, dass die Weltgesundheitsorganisation buchstäblich als Eine-Welt-Regierung eingerichtet wurde?

Wussten Sie, dass, wenn die WHO eine Pandemie ausruft, die Gesetze aller Nationen außer Kraft gesetzt werden und die gesamte Welt der sogenannten „Verfassung“ der WHO unterworfen wird?

Wussten Sie, dass die WHO jederzeit eine Pandemie ausrufen kann, und zwar auf der Grundlage eines beliebigen betrügerischen Diagnoseinstruments?

Wussten Sie, dass die WHO die derzeitige Pandemie auf der Grundlage des stark fehlerhaften PCR-Tests erklärt hat, der bis zu 94 % falsch positive Ergebnisse liefert?

Wussten Sie, dass alle Nationen der Welt jetzt verpflichtet sind, sich bedingungslos den von der WHO herausgegebenen Richtlinien zu unterwerfen?

Wussten Sie, dass die WHO im Besitz und unter der Kontrolle von Privatpersonen ist, die von niemandem demokratisch gewählt werden?

Wussten Sie, dass die WHO damit faktisch eine private Einrichtung ist, die die ganze Welt regiert – außerhalb jeder Form von Demokratie?

Wussten Sie, dass das gesamte Gesundheitssystem unserer Welt im Besitz von Finanzoligarchen ist, die es nutzen, um die gesamte Menschheit zu beherrschen?

Dr. Silvia Behrendt und Dr. Astrid Stuckelberger waren in führenden Positionen bei der Weltgesundheitsorganisation und den Vereinten Nationen tätig. Sie enthüllen, wie die WHO strategisch alle Nationen der Welt mit dem Ziel infiltriert hat, die Demokratie abzuschaffen und der gesamten Menschheit ihre eigene Tyrannei aufzuzwingen.

Die WHO hat ihre eigene „Verfassung“, ein sorgfältig gewähltes Wort, um die Verfassungen der Nationen zu ersetzen.

Die Nationen der Welt sind zu bedingungslosem Gehorsam gegenüber allem, was die WHO sagt, verpflichtet, was sie effektiv zu einer einzigen Weltregierung macht, die völlig außerhalb der nationalen Verfassungen und jeder Art von Demokratie agiert.

All dies geschieht unter dem Deckmantel der „Gesundheitsfürsorge“. Die „Internationalen Gesundheitsvorschriften“ (IHR) der WHO wurden geschaffen, um den Weg für diese weltweite Tyrannei zu ebnen. Alles, was sie benötigen, um die Welt ihrer Kontrolle zu unterwerfen, ist eine Methode, um einen „internationalen Gesundheitsnotstand“ auszurufen, was mit jedem betrügerischen Test leicht möglich ist. Dr. Behrendt hat enthüllt, dass es keine Covid-Pandemie gab, bis der fehlerhafte PCR-Test eingeführt wurde, der die sogenannten „Fälle“ plötzlich um das 14-fache erhöhte. Dieser PCR-Test kann jedoch keinerlei Infektion oder Krankheit nachweisen. Er ist reiner Betrug.

Die WHO-Whistleblower decken auch auf, wie dieses totalitäre weltweite Gesundheitssystem vollständig von privaten Unternehmen und Einzelpersonen kontrolliert wird – die ihren astronomischen Reichtum dazu nutzen, die Menschheit zu tyrannisieren.

So wurde Bill Gates 2012 auf der Weltgesundheitsversammlung zum Leiter des globalen Impfstoffplans 2012–2020 erklärt, obwohl er keinerlei medizinische Qualifikationen besitzt – und sich nach eigenen Angaben wegen der astronomischen finanziellen Vorteile für Impfstoffe interessiert. Gates‘ Vermögen ist dank seiner Impfstoffprojekte auf über 100.000.000.000 USD angewachsen.

Gates ist auch zum Hauptgeldgeber der WHO geworden und kontrolliert diese effektiv. Das bedeutet, dass die ganze Welt buchstäblich von Bill Gates regiert wird.

Was diese beiden Whistleblower der Weltgesundheitsorganisation und der Vereinten Nationen aufgedeckt haben, ist, dass private Unternehmen ein weltweites System geschaffen haben, das es ihnen erlaubt, unter dem Vorwand „gesundheitlicher Notfälle von internationalem Interesse“ die Menschheit aller Rechte und Freiheiten zu berauben und ein totalitäres Regime zu errichten. Währenddessen verdienen sie Billionen von Dollar…

Stop World Control hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese kriminelle Agenda aufzudecken, damit die Menschen weltweit aufwachen und sich gegen diese Psychopathen wehren können. Wenn Sie unsere Mission, die Menschheit gegen die kriminelle Tyrannei zu verteidigen, unterstützen möchten, dann spenden Sie bitte hier. Ihre Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Gemeinsam können wir diese Welt zu einem besseren Ort machen! Wir danken Ihnen. Kredit: (stopworldcontrol.com)