Erhöhte Säuglingssterblichkeit in Israel nach Einführung der mRNA

FOIAs in Israel

David Shuldman ist ein israelischer Systemanalytiker und Wirtschaftswissenschaftler, der die letzten zwei Jahre mit der Suche nach Daten verbracht hat, die die Geschichte von Israels Aufstieg zum „Weltlabor“ für mRNA-Impfstoffe erzählen. Im August deckte er auf, dass eines der führenden israelischen Forschungsinstitute, das Weizmann-Institut, finanzielle Verbindungen zu Pfizer unterhält.

Eine spezifische Information, die Herr Shuldman vom Central Bureau of Statistics in Israel (CBS) anforderte, bezieht sich auf die Zahl der Babys, die in den vergangenen Jahren kurz nach der Geburt gestorben sind, und die Daten, die er erhielt, sind brisant.

Das CBS antwortete, dass es keinen Zugang zu diesen Daten habe und er die Informationen direkt bei den Kliniken anfordern müsse. Das medizinische System in Israel funktioniert so, dass sich jeder Bürger in einer der vier großen Kliniken einschreiben lässt, die über das ganze Land verteilt sind.

Herr Shuldman forderte von allen großen Gesundheitskliniken Informationen über die Sterblichkeitsrate von Säuglingen und den Impfstatus der Mütter an, zusammen mit anderen Informationsanfragen, die auf seiner Facebook-Seite zu finden sind.

Säuglingssterblichkeitsrate

Maccabi ist ein Gesundheitszentrum, in dem mehr als 25 % der israelischen Bürger behandelt werden. Vertreter von Maccabi antworteten Herrn Shuldman im August 2022, dass sie keine nach dem Impfstatus der Mutter aufgeschlüsselten Daten zur Säuglingssterblichkeit hätten und ihm daher keine Informationen geben könnten. Herr Shuldman forderte daraufhin die Daten zur Säuglingssterblichkeit ohne den Impfstatus an, und am 8. Dezember stimmten sie zu und schickten ihm die Daten, um eine Klage zu vermeiden.

Die Daten, die Herr Shuldman erhielt, dokumentierten Babys, die zwischen dem Tag ihrer Geburt und 27 Tagen nach der Geburt starben, vom ersten Quartal 2019 bis zum zweiten Quartal 2022.

Die Daten sind niederschmetternd und zeigen, dass die Zahl der sterbenden Babys seit Beginn der Einführung des Impfstoffs um 100 % gestiegen ist.

Herr Shuldman hat aus den Daten ein Diagramm erstellt, das er auf seiner Facebook-Seite gepostet hat, zusammen mit einem Teil der Kommunikation zwischen ihm, dem MOH und den Kliniken.

Wenn man sich die Daten ansieht, ist der Punkt laut Herrn Shuldman ganz klar:

Nach der Einführung der mRNA gab es einen enormen Anstieg der Säuglingssterblichkeit, und jede Impfwelle führte zu einer Welle überhöhter Säuglingssterblichkeit. Herr Shuldman wartet immer noch darauf, weitere wichtige Informationen zu erhalten, die er zu anderen Themen angefordert hat und zu denen die Öffentlichkeit ein Recht auf Zugang hat.

Dr. Josh Guetzkow hat einen Twitter-Beitrag gepostet, der dieses Thema hervorragend aufschlüsselt:

Die Sterblichkeitsrate bei Neugeborenen hat sich in Israel im 2. und 4. Quartal 2021 verdreifacht, wie aus Daten der israelischen Versicherungskasse Maccabi hervorgeht, die @david_shuldman. Der Zeitpunkt dieses Anstiegs fällt mit einer Verzögerung von 2 bis 4 Monaten nach der COVID-Impfung und den Auffrischungsimpfungen zusammen:

Fruchtbarkeitsraten

Neben den Daten zur Säuglingssterblichkeitsrate wurden Herrn Shuldman auch Daten zur Fruchtbarkeit von Frauen in der Maccabi-Klinik ab Januar 2021 vorgelegt. Laut Herrn Shuldman zeigen die Daten, dass die Zahl der Frauen im ersten Schwangerschaftsdrittel von September 2019 bis Januar 2021 fast jeden Monat anstieg. Im Februar 2021 begannen die Schwangerschaften im ersten Trimester drastisch zu sinken.

Erwähnenswert ist auch, dass die Kindersterblichkeitsrate anstieg, während die Fruchtbarkeitsrate sank oder auf einem Plateau verharrte.

Herr Shuldman hat eine Grafik erstellt, die die Kindersterblichkeitsrate im Verhältnis zur Geburtenrate zeigt:

Dr. Yaffa Shir-Raz ist eine langjährige israelische Journalistin und Forscherin, die in den vergangenen Jahren umfangreiche eigene Recherchen durchgeführt hat. Dr. Shir-Raz hat hier einen umfassenden Bericht über die Daten veröffentlicht. Auch sie ist zu dem Schluss gekommen, dass die Zahl der neu schwangeren Frauen seit Beginn der Einführung der mRNA zurückgegangen ist.

Die Daten der israelischen Krankenkassen zeigen: einen Rückgang der Zahl der schwangeren Frauen im ersten Trimester ab Februar 2021, unmittelbar nach Beginn der Einführung der Covid-19-Impfung. Quelle und mehr.

Die israelische Bevölkerung war im Wesentlichen die erste Laborratte und Startrampe für die mRNA-Impfstoffe von Pfizer, wie Premierminister Bibi Netanyahu selbst erklärte.

Netanyahu: “Israel 🇮🇱 became the lab for Pfizer”



Israel Ministry of Health denied it. Pfizer denied it. But finally here we have official confirmation from Prime Minister that as part of the deal, Israel was turned into Pfizer's lab.pic.twitter.com/PPlrCNpukR — Dr. Eli David (@DrEliDavid) December 22, 2022

Herr Shuldman war erfolgreich bei der Beschaffung von Informationen über die Covid-Richtlinien und Impfstoffdaten, und wir von The DailyClout werden weiterhin über die von ihm aufgedeckten Informationen berichten.