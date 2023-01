Schockierende Laboruntersuchung von COVID-Impfstoffen

Direkt zum Video:

Eine kürzlich von The Highwire durchgeführte Laboruntersuchung zeigt, dass das einzig Beständige an den COVID-Impfungen ihre Inkonsistenz ist. Es gibt keine Qualitätskontrolle. Einige erscheinen klar wie Kochsalzlösung, während andere mit Verunreinigungen belastet sind.

Im August 2021 wurden in Japan 1,63 Millionen Dosen der mRNA-Spritze von Moderna aufgrund von Verunreinigungen zurückgewiesen. Im vergangenen Jahr äußerte auch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) Bedenken wegen Fläschchen, die nur zu 50 bis 55 % rein waren.

Die Fläschchen enthalten auch stark abweichende Mengen an Polyethylenglykol (PEG). PEG kann bei manchen Menschen einen anaphylaktischen Schock auslösen. PEG behindert auch eine angemessene Immunreaktion

Wenn Sie das Pech haben, ein Fläschchen zu bekommen, das mit PEG beladen ist, ist Ihr Risiko für unerwünschte Wirkungen wie anaphylaktischen Schock und eine gestörte Immunreaktion größer, als wenn Sie ein Fläschchen mit geringeren Mengen bekommen

Laut Dr. Ryan Cole, einem Pathologen, handelt es sich bei dem, was in der Flüssigkeit wie Mikrochips oder Nanotechnologie aussieht, in Wirklichkeit um gestapelte Cholesterin-, Zucker- und Salzkristalle, und bei dem, was als Parasiten beschrieben wurde, um sternförmige Trikons, die sich auf dem Boden von Blättern befinden. Sie sind wahrscheinlich eine Verunreinigung, die während der Laboruntersuchung aufgenommen wurde.

Am 12. Dezember 2022 veröffentlichte The Highwire eine faszinierende und schockierende Laboruntersuchung zu den COVID-Schüssen. Del Bigtree beginnt mit einem Überblick über einige der vielen angeblichen Ergebnisse von Organisationen, die die Spritzen mit verschiedenen Technologien untersucht haben. Einige behaupten zum Beispiel, Graphit in den Fläschchen gefunden zu haben, während andere etwas entdeckt haben, das wie Nanotechnologie und Parasiten aussieht.

Einige davon haben wir hier angesprochen, andere nicht“, sagt Bigtree. „Ein Teil davon ist, dass ich wirklich nicht gerne etwas anspreche, von dem ich nicht weiß, woher die Informationen kommen … Ich vertraue Experten nicht, nur weil sie mir sagen, dass sie ein Experte sind. Ich will die Wissenschaft sehen, ich will die Beweise sehen, ich will sehen, wie es gemacht wird … Also habe ich mich an Dr. Ryan Cole gewandt, einen Pathologen, der mir bewiesen hat, dass er in seiner Arbeit tadellos ist. Er ist unvoreingenommen.

Und ich sagte: „Würden Sie mir einen Gefallen tun? Können wir an diese Impfstoffe herankommen? Ich möchte in das Labor kommen. Ich möchte es mit meinen eigenen Augen sehen. Können wir ein paar Kameras mitbringen und eine echte Untersuchung durchführen?

Das Geheimnis der gummiartigen Gerinnsel

Cole stimmte zu, und diese aufgezeichnete Untersuchung ist das, was Sie im obigen Video sehen. Cole zeigt zunächst, wie einige der weißen gummiartigen Gerinnsel unter dem Mikroskop aussehen, und Dias, die die Verteilung von Spike-Protein in verschiedenen Geweben zeigen.

Eine Reihe von Einbalsamierern hat berichtet, dass sie diese fadenförmigen, dehnbaren Objekte bei Verstorbenen gefunden haben, die die Impfung erhalten haben, und dass sie sich von allem unterscheiden, was sie je zuvor gesehen haben. Cole stimmt zu, dass diese Klümpchen etwas ganz Neues sind.

Cole beschreibt die weißen elastischen Gerinnsel als „amyloidartiges Material“, das durch das Spike-Protein, eigentlich ein Glykoprotein, hervorgerufen wird. Er zitiert eine Arbeit von Etheresia Pretorius und ihrem Team vom August 2021, in der sie beschreiben, dass sie bei Patienten, die seit Langem mit COVID behandelt werden, und bei Patienten, die die COVID-Impfung erhalten haben, „persistente zirkulierende Plasmamikroklumpen finden, die resistent gegen Fibrinolyse sind“.

Sie bezeichnet diese als „anomale Amyloid-Mikroklumpen“. Zusammenfassend stellte sie fest, dass die Proteine selbst dann, wenn sie die Blutplättchen aus dem Blut entfernte und Spike-Protein hinzufügte, noch immer zusammenklebten und Massen bildeten, und dass Prozesse, die normalerweise ein Blutgerinnsel auflösen würden, bei diesen amyloidartigen Ablagerungen nicht funktionieren.

COVID-Injektionen unter dem Mikroskop

Anschließend betrachtet Cole die COVID-Injektionen unter dem Mikroskop. Die Erste ist die Janssen-Spritze, die so etwas wie Trümmer enthält, darunter möglicherweise eine Glasscherbe. Wie Cole feststellte, gibt es bei der derzeitigen Produktionsgeschwindigkeit, mit der diese Aufnahmen hergestellt werden, keine Reinheitsgarantie.

Wie Sie sich vielleicht erinnern, wurden im August 2021 in Japan 1,63 Millionen Dosen der mRNA-Spritze von Moderna aufgrund von Verunreinigungen zurückgewiesen. Vergangenes Jahr äußerte auch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) Bedenken wegen Fläschchen, die nur zu 50 bis 55 % rein waren.

Diese Verunreinigung bedeutet auch, dass Sie möglicherweise fragmentierte RNA statt vollständiger RNA erhalten, was unvorhergesehene Folgen haben kann, da verkürzte RNA am Ende unvollständige Proteine produzieren kann. Einige der Pfizer-Fläschchen enthielten auch nicht identifizierbare Partikel, von denen einige miteinander verklebt waren.

Das heißt, wo andere Nanotechnologie sehen – quadratische Objekte, die Mikrochips ähneln – sieht Cole gestapeltes Cholesterin. Obwohl es also Trümmer gibt (was schon schlimm genug ist), glaubt er nicht an die Theorie, dass die Spritzen Nanotechnologie enthalten.

Einige haben auch etwas entdeckt, das wie Parasiten aussieht, aber Cole zufolge handelt es sich dabei um sternförmige Trikons, die auf dem Boden von Blättern zu finden sind. Er vermutet, dass es sich um eine Verunreinigung handelt, die während der Untersuchung in die Flüssigkeit oder auf das Glas gelangt ist. Bigtree fasste ihre Ergebnisse zusammen:

Als wir uns die verschiedenen Impfstoffe ansahen, kamen wir unter anderem zu dem Schluss, dass es sich um ein Sammelsurium handelt. Es gab Impfstoffe, die schienen keine Partikel zu enthalten, fast nichts, fast wie eine Kochsalzspritze. Und dann war der [nächste] Impfstoff mit allen möglichen Dingen vollgestopft. Man hat einfach das Gefühl, dass die Herstellung völlig inkonsistent ist.

Cole stimmte zu:

Ich stimme zu 100 % zu. Einige sind stärker konzentriert, andere weniger, und das führt zu der Frage: Wo werden sie hergestellt? Kontrolliert die FDA jede einzelne Anlage? Nein. Und diese werden auf der ganzen Welt hergestellt, und sie wurden so schnell hochgefahren. Es ist kein gutes Herstellungsverfahren … Und … dies ist ein sehr einzigartiges, brandneues Verfahren, das sie in großem Maßstab einsetzen.

COVID-Schüsse wurden mit Massenspektrometrie analysiert

Die Spritzen wurden auch mithilfe der Massenspektrometrie analysiert, die das Vorhandensein von Metallpartikeln wie Aluminium, Silizium, Magnesium, Natriumchlorid, Kalzium, Titan und Eisen ergab. Cole zitiert Forschungsergebnisse, die zeigen, dass einige dieser Metalle von der Nadel stammen, mit der die Flüssigkeit aus dem Fläschchen entnommen wurde, sodass sie möglicherweise Teil der eigentlichen Formel im Fläschchen sind.

Außerdem fanden sie in den verschiedenen Fläschchen sehr unterschiedliche Mengen an Polyethylenglykol (PEG). PEG, das die mRNA umhüllt und schützt, verursacht bei manchen Menschen einen anaphylaktischen Schock, da PEG-Empfindlichkeit und Allergien in der Bevölkerung weitverbreitet sind. Noch schlimmer ist jedoch die Tatsache, dass PEG auch einer angemessenen Immunreaktion im Wege steht.

Schlechte, inkonsistente Herstellungsverfahren führen dazu, dass der Inhalt von einer Charge oder einem Fläschchen zum anderen stark variiert

Wenn Sie das Pech haben, ein Fläschchen mit zu viel PEG zu bekommen, ist das Risiko unerwünschter Wirkungen wie anaphylaktischer Schock und dysregulierte Immunreaktionen größer, als wenn Sie ein Fläschchen mit der angemessenen Menge oder mit weniger als der in der Rezeptur angegebenen Menge bekommen. Auch dies ist ein Zeichen für schlechte, inkonsistente Herstellungsprozesse, die zu stark schwankenden Gehalten von einer Charge oder einem Fläschchen zur anderen führen. Bemerkenswert ist, dass in keinem der 100 getesteten Fläschchen Graphen gefunden wurde. Cole erklärt:

Diese kleinen Flocken, die wir sahen, diese kleinen Linien und schwimmenden Dinge, das sind drei Dinge: Cholesterinkristalle – es gibt eine Cholesterinspitze auf einigen dieser Massenspektrometergrafiken – … Salz und etwas Zucker … Letzten Endes zeigte die Massenspektrometrie, dass es das ist, was es war. Diese Fläschchen haben einen Lipidgehalt. Sie haben einen Polyethylenglykolgehalt in unterschiedlichen Verhältnissen. Sie haben Salze, sie haben Zucker. Sie enthalten genetisches Material … und einige Partien enthielten einige Verunreinigungen …

Es gibt Lipid-Nanopartikel und eine Gensequenz, die Ihren Körper dazu bringt, ein fremdes Protein herzustellen. Diese beiden Dinge sind notwendig und ausreichend, um Schaden anzurichten. Sicher, man will ein reines Produkt, aber das sind die beiden schädlichen Dinge. Die Lipid-Nanopartikel sind entzündungsfördernd und können toxisch sein. Als es entwickelt wurde, war es für die einmalige Verabreichung gedacht. Studien zur zwei-, drei- oder viermaligen Verabreichung gibt es beim Menschen nicht. Die kumulative Toxizität des Nanopartikels selbst ist also besorgniserregend.

Noch besorgniserregender ist, [dass] je mehr von diesem Gen in die Zellen gelangt, desto mehr wird ein Protein gebildet, das bekanntermaßen unzählige Nebenwirkungen hat … das toxische Spike-Protein. Das ist es, was zählt.

Der Show-Stopper

Der eigentliche Clou kommt gegen Ende, wenn sie einen Tropfen von Bigtrees Blut nehmen, der nicht geimpft ist, und dann einen Tropfen des COVID-„Impfstoffs“ hinzufügen. Der Objektträger, der nichts anderes als sein nicht geimpftes Blut enthält, sieht völlig normal aus, mit schönen, donutförmigen Zellen.

Die Objektträger, denen ein Tropfen des COVID-„Impfstoffs“ hinzugefügt wurde, weisen bemerkenswerte Unstimmigkeiten auf. Auf einem Objektträger sahen die roten Blutkörperchen in dem Bereich, der von der Flüssigkeit berührt wurde, aus, als wären sie verdampft. Laut Cole waren die Zellen im Grunde „de-hämoglobiert“.

Das Hämoglobin war einfach ausgelöscht. Infolgedessen färbten sich die Zellen weiß, was den Anschein erweckt, dass sie verdampft sind. „Das zeigt, dass viele dieser Fläschchen in ihrer Vormischung sehr, sehr reizend sind … Es hängt alles von der Reinheit und der Konsistenz der Herstellung ab“, sagt Cole. Die Blutzellen verklumpten auch an der Außenseite des Tropfens, viele falteten sich zusammen und Echinocyten waren deutlich sichtbar. Wie Cole erklärt:

Es veränderte sofort den pH-Wert des Inneren. Das sind kleine Eiweißkleckse auf der Membran der roten Zelle, denn die rote Zelle hat sich verwickelt … All diese kleinen Finger, das ist kein Spike-Protein. Das ist ein weiterer Mythos. Aber das ist faszinierend, denn dadurch hat sich der pH-Wert im Inneren der Zelle sofort verändert. Und es verursachte einen massiven Flüssigkeitsaustritt aus dem Zellinneren, was die Faltung der Zellmembran zur Folge hatte. Das ist verrückt.

Es geschah fast augenblicklich, und es ist überall zu sehen. Diese Erythrozyten sind jetzt funktionsunfähige Erythrozyten. Sie können kein bisschen Sauerstoff transportieren. Jetzt muss der Körper entscheiden, was er tun soll, und es kommt zu einer Entzündungsreaktion, denn jetzt muss er sie verschlingen.

Diese Technologie muss gestoppt werden

Abschließend sagt Cole:

Um noch einmal auf den wichtigsten Punkt zurückzukommen – ich möchte das noch einmal betonen – sie werden versuchen, Lipid-Nanopartikel plus Influenza-Gene und RSV-Gene für all diese anderen Impfungen zu verwenden. Wir wissen bereits, dass dieses „Impfstoff“-Programm gescheitert ist. Sie haben eine Technologie, die schädlich ist. Menschliche Zellen sind dazu da, menschliche Proteine herzustellen. Menschliche Zellen sollten keine fremden toxischen Proteine herstellen. Herkömmliche Impfstoffe tun das nicht. Ihr Körper möchte sein eigenes Protein herstellen, kein Grippeprotein, kein RSV-Protein, kein anderes virales Protein, kein SARS-CoV-2-Protein. Es ist hinreichend erwiesen, dass diese Plattform gefährlich ist, sodass nicht nur die COVID-Impfungen gestoppt werden müssen, sondern [auch] die Plattform …

Wir sehen schon genug Dinge, die schief gehen. Ich denke, das ist die Botschaft an die Menschheit, an die Aufsichtsbehörden, an die Regierungsbeamten, die bereit sind, einzugreifen und die Korruption der Aufsichtsbehörden zu verhindern … Lasst uns diese Programme stoppen. Lassen Sie uns weiterhin eine ordentliche Wissenschaft betreiben und nicht die Wissenschaft überstürzen. Kennen Sie dieses Zitat aus dem Europäischen Ausschuss? Wir haben mit der Geschwindigkeit der Wissenschaft gearbeitet. Gute Wissenschaft hat es nicht eilig. Und die Pfizer-Managerin, die gerade zurückgetreten ist? [Sie sagte] ‚Wir haben das Flugzeug gebaut, während wir versuchten, es zu fliegen.‘ Ach du meine Güte. Und sie war stolz darauf. Nein, so etwas tut man seinen Mitmenschen nicht an. Und das ist nicht das, was wir in der Medizin und der Sicherheit tun.

Bigtree fügt hinzu:

Wir haben diese Genprogramme schon mehrfach gestoppt. Sie wurden gestoppt, weil sie zu viel Krebs verursachten. Wir haben ernsthafte Probleme mit dieser Technologie. Sie wurde aus all diesen Gründen gestoppt, also hätten wir sehr besorgt sein müssen, [wenn wir] sie als Impfstoff verwenden. Wir hätten es sicherlich nicht überstürzen sollen. Stattdessen haben wir es einem Haufen „Kindergärtner“ vorgesetzt, die nichts von dem wissen, was sie da sehen, und sie haben es genehmigt …

Hier läuft etwas schief. Und wenn wir Edward Dowd zuhören, gehen die Versicherungsmathematiker wegen des Anstiegs der Gesamtsterblichkeit unter. All das passiert, und sie wollen buchstäblich im Schnellverfahren ein System einführen, bei dem sie einfach anfangen können, diese Produkte [ohne] Sicherheitsstudien herauszubringen. Dies ist ein Film. Dies ist ein Zeichentrickfilm. Wie können sich echte Menschen so verhalten? … Das sind äußerst schädliche Entscheidungen, die getroffen werden.

Was ist zu tun, wenn Sie eine Impfung bekommen haben?

Wenn Sie bereits einen oder mehrere Impfungen bekommen haben, hören Sie jetzt auf und nehmen Sie keine mehr. Das ist Schritt Nr. 1. Wenn Sie mit den Symptomen nach der Impfung zu kämpfen haben, sollten Sie sich das Protokoll der Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) über Verletzungen nach der Impfung ansehen.

Der Weltgesundheitsrat hat auch Mittel ermittelt, die das Spike-Protein hemmen, neutralisieren und beseitigen können. Zu den Inhibitoren, die das Spike-Protein daran hindern, sich an Ihre Zellen zu binden, gehören Prunella vulgaris, Kiefernnadeltee, Emodin, Neem, Löwenzahnextrakt und das Medikament Ivermectin. Dr. Pierre Kory vom FLCCC ist überzeugt, dass Ivermectin der beste Ansatz zur Bindung des zirkulierenden Spike-Proteins sein könnte.

Zu den Spike-Protein-Neutralisatoren, die verhindern, dass das Spike-Protein die Zellen schädigt, gehören N-Acetylcystein (NAC), Glutathion, Fencheltee, Sternanis-Tee, Kiefernadel-Tee, Johanniskraut, Beinwell-Tee und Vitamin C.

Eine zeitlich begrenzte Ernährung (TRE) kann ebenfalls dazu beitragen, die toxischen Proteine zu beseitigen, indem sie die Autophagie anregt, und Nattokinase, eine Form von fermentiertem Soja, ist hilfreich, um Blutgerinnsel zu reduzieren. Mehrere zusätzliche Entgiftungsmethoden finden Sie in „World Council for Health Reveals Spike Protein Detox„.

Artikel als PDF:

Quellen: