Es gibt keinen Zweifel daran, dass die NATO mit aller Kraft versucht, den Krieg in der Ukraine zu eskalieren. Kurz vor Jahresende gab es zwei Drohnenangriffe auf eine große Luftwaffenbasis in Engels. Die Angriffe waren nicht sehr erfolgreich, aber es starben Russen, als die Splitter einen Tanklastwagen trafen, der explodierte. Die Bedeutung dieses Angriffs liegt darin, dass Engels tief in Russland liegt.

Dann waren da noch verschiedene kleinere Angriffe auf verschiedene russische Grenzposten und Städte nahe der russischen Grenze.

Und jetzt haben wir dies hier an einem Tag:

Riesige Zahl von Todesopfern nach der Zerstörung einer russischen Kaserne in Donezk durch von den USA gelieferte Himars

Ukrainische Drohne trifft Energieanlage in Russland – Gouverneur

Lasst uns zunächst auf die zweite Schlagzeile eingehen. Als erstes müssen wir sagen, dass dies eindeutig ein legales Ziel nach dem Kriegsrecht war: Die NATO hat russisches Militärpersonal getroffen, und das ist ein völlig legales Ziel. Wenn wir jedoch ein wenig tiefer blicken, stellen wir fest, dass der HIMARS-Angriff eindeutig von westlichen „Freiwilligen/Beratern“ durchgeführt wurde, d. h. von NATO-Mitarbeitern, die ihre Uniform ausgezogen haben und undercover arbeiten. Dennoch ist dies ein weiterer direkter NATO-Angriff auf russische Soldaten.

[Nebenbei bemerkt: Dies ist die Art von Angriff, für die HIMARS sehr gut geeignet sind: Präzisionsschläge gegen schwache Ziele. HIMARS hat eine sehr gute Reichweite und Präzision, aber ihre Sprengköpfe sind zu klein, um härtere Ziele wie Brücken oder Bunker erfolgreich auszuschalten. HIMARS, vor allem wenn sie von den umfassenden C4ISR-Fähigkeiten der USA und der NATO unterstützt werden, stellen eine große Bedrohung für „weiche“ Ziele wie in diesem Fall Holzbaracken dar.]

Ich möchte anmerken, dass nur ein ahnungsloser Zivilist erwarten könnte, dass die NATO nie etwas unternimmt, keinen Widerstand leistet, keine Gegenmaßnahmen ergreift, nie Erfolg hat oder die Russen dort trifft, wo es weht tut. Die Wahrheit in der Kriegsführung ist, dass der Feind zurückschießen wird (zumindest in einem echten Krieg, nicht bei einer Aufstandsbekämpfungsoperation gegen einen weit unterlegenen Gegner).

Aber was ist mit dem Rest dieser Angriffe, insbesondere mit denen, die auf russisches Territorium gerichtet sind (wie vor der Befreiung der ukrainischen Regionen)?

Wir müssen uns also eine grundlegende Frage stellen: Was ist das Ziel dieser Angriffe?

Beginnen wir mit einigen Binsenweisheiten:

Erstens: Keiner dieser Schläge wird irgendeinen Unterschied im tatsächlichen Verlauf dieses Krieges machen. Genau wie die israelischen Schläge gegen den Libanon oder Syrien (beim letzten heute wurden zwei Syrer getötet und Einrichtungen beschädigt). Doch während die israelischen Angriffe auf Syrien aus „psychotherapeutischen Gründen“ erfolgen (das habe ich in der Vergangenheit schon VIELMAL erklärt), ist dies bei den NATO-Angriffen nicht der Fall, auch nicht bei den „abgestrittenen“ gegen Engels.

Zweitens werden sich viele Menschen nach jedem dieser Angriffe fragen, was Russland daraufhin tun wird. Der Präzedenzfall ist der Angriff auf die Krim-Brücke, der Russland einen Vorwand lieferte, die Lichter in Banderastan auszuschalten. Und ja, es war eindeutig nur ein Vorwand, denn eine solch massive Angriffskampagne lässt sich nicht in wenigen Stunden/Tagen planen und durchführen. Die offensichtliche Wahrheit ist, dass die Russen schon lange VOR dem Angriff auf die Krim-Brücke bereit waren, ihre Angriffe zu entfesseln, dass sie aber mehr als glücklich waren, diesen Angriff als Vorwand (im Gegensatz zu einem Grund) für einen Angriff zu haben.

Und falls Ihr euch wundert: Russland führt immer noch täglich solche Angriffe durch, darunter auch Angriffe mit Hunderten von Raketen! Über diese Folgeschläge wird in den westlichen Medien so gut wie nicht berichtet, weil 1) „Ze“ jegliche Bilder/Videos von den Ergebnissen dieser Schläge verboten hat und 2) die Berichterstattung über ihr wahres Ausmaß des offiziellen Narrativs untergraben würde (einschließlich der Darstellung, dass Russland die Munition ausgeht).

Dennoch handelt die NATO nicht nur, um zu zeigen, dass sie handeln kann. Hinter diesen Angriffen steht ein echter, militärischer Zweck. Und es geht nicht „nur“ darum, Russland zu einer Art Reaktion zu provozieren (nicht angesichts der Dutzenden oder gar Hunderten von russischen Raketenangriffen pro Tag, die bereits stattfinden).

Der Krieg ist bereits im Gange, die Russen kämpfen bereits an einer sehr langen Frontlinie, die russischen Luft- und Raumfahrtkräfte greifen bereits Ziele in der gesamten Ukraine an, was gibt es also noch zu provozieren/auszulösen?

Ich behaupte, dass es nur eine Sache gibt, die die Russen noch nicht getan haben, und das ist die groß angelegte Operation mit kombinierten Waffen, die der russische Generalstab offensichtlich vorbereitet. Und da diese Großoffensive mit ziemlicher Sicherheit stattfinden wird, ist das Einzige, was solche NATO-Schläge beeinflussen könnten, der Zeitpunkt des Angriffs. Und da es keine Möglichkeit gibt, die russische Offensive durch diese NATO-(Nadelstich-)Schläge zu verzögern, wäre ihr einziges mögliches Ziel, sie zu beschleunigen.

Warum sollte die NATO die russische Offensive lieber früher als später wollen? Bei all ihren anderen Aktionen haben die AngloZionisten versucht, diesen Krieg so lange wie möglich hinauszuzögern. Warum also sollten sie die Russen dazu bringen wollen, lieber früher als später anzugreifen?

Weil der russische Generalstab darauf wartet, dass alle „Enten aufgereiht“ sind, bevor man angreift. Indem die NATO versucht, die Russen zu einem vorzeitigen Angriffsdatum zu zwingen, versucht sie logischerweise zu verhindern, dass alle besagten „Enten“ aufgereiht werden. Mit anderen Worten: Die NATO versucht, den russischen Generalstab in Zugzwang zu bringen, indem sie den Druck auf den Kreml erhöht, „endlich zu handeln“.

Der Versuch, den Feind zu einem verfrühten Angriff zu zwingen, ist militärisch absolut sinnvoll (wie jeder Versuch, die Initiative zu ergreifen und dem Feind das eigene Tempo aufzuzwingen).

Diese Bemühungen werden durch die folgenden Kategorien erheblich unterstützt:

– Zivilisten, die keine Ahnung von Kriegsführung haben

– Infantile, die jedes Mal empört sind, wenn die NATO erfolgreich russische Ziele angreift

– Westliche (falsche) „Freunde Russlands“, die mantrahaft wiederholen, dass „Putin schwach/unentschlossen/naiv/undsoweiter“ ist

– Westliche PSYOPS, die FUD (Angst, Unsicherheit und Zweifel) in der russischen Öffentlichkeit verbreiten wollen

Diese vier Gruppen bilden eine ziemlich laute Gruppe, die GENAU so handelt, wie die AngloZionisten es wollen.

Wie wirksam sind also diese NATO-Bemühungen?

Hier müssen wir einen tiefen kulturellen Unterschied zwischen der russischen und der westlichen Gesellschaft erwähnen: Die meisten Russen haben ein viel besseres Verständnis von Krieg als die Menschen im Westen. Das gilt für die Zivilbevölkerung bis hin zu den Generälen. Dafür gibt es viele Gründe, von denen ich nur einige nennen möchte:

– Viele Russen haben eine militärische Ausbildung (Grundausbildung oder weiterführende Ausbildung)

– Fast jeder Russe hat im Zweiten Weltkrieg Familienangehörige verloren und weiß daher, wie hässlich Krieg ist.

– Die russische Kultur, von Büchern bis zu Filmen, ist voll von Kriegsgeschichten, und zwar nicht von der Art Tom Clancy, sondern von der Realität.

– Die Kriege in Tschetschenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Georgien, Syrien, Armenien und vielen anderen Konflikten haben die russische Gesellschaft über die schmerzliche Realität des Krieges „aufgeklärt“.

Im Gegensatz zu den Halluzinationen der (falschen) „Freunde Russlands“ im Westen haben die „Strelkoviten“ und andere „Allislosters“ in Russland sehr wenig Zugkraft oder Glaubwürdigkeit in der russischen Öffentlichkeit. Einfach ausgedrückt: Die Russen vertrauen Surovikin (und Putin!) viel, viel mehr als diesen hysterischen FUDlern, weil sie instinktiv spüren, dass es nicht um Wut, sondern um Konzentration geht.

Schlussfolgerung:

Die NATO versucht wirklich alles, um die Russen in einen „NATO-Zeitplan“ und aus ihrem geplanten Zeitplan heraus zu zwingen. Ein zusätzlicher positiver Nebeneffekt solcher „rein optischer“ Angriffe besteht darin, dass sie den Schwachköpfen im Kongress einen Grund liefern, noch mehr Geld in das amerikanische MIC zu stecken.

Russland zu zwingen, unter suboptimalen Bedingungen anzugreifen, wird das nicht geschehen. Weder Putin, noch Schoigu, noch Gerasimow, noch Surowikin sind die Typen, die auf Hysterie mit Aktionen „nur für die Optik“ reagieren (seht euch nur ihre Gesichter an, ich meine es ernst!). Und das gilt auch für den gesamten Generalstab.

Ich stimme voll und ganz mit denjenigen überein, die wie MacGregor eine große Offensive mit kombinierten Waffen in diesem Frühjahr ankündigen, aber sie wird stattfinden, wenn Putin es beschließt, nicht wenn die NATO es will. Im Moment fügt der russische Fleischwolf der Ukraine so große Verluste zu, dass es für die Russen wirklich keinen Sinn macht, damit aufzuhören. Aber früher oder später wird auch dies zu abnehmenden Erträgen führen, und bis dahin werden die russischen Streitkräfte (von denen es drei in der Ukraine gibt) voll einsatzbereit, ausgebildet, ausgerüstet und zum Angriff bereit sein.

Die große Unbekannte (für uns – die Russen wissen es vermutlich bereits) ist, was die NATO tun wird, wenn diese Offensive einsetzt. Ihr könnt sicher sein, dass die „besten“ Köpfe (relativ gesprochen) in den USA an folgender Aufgabe basteln: Wie löst man einen kontinentalen Krieg aus, ohne die Vereinigten Staaten direkt oder offiziell darin zu verwickeln?

Darauf habe ich keine Antwort, da bin ich genauso am Raten wie Ihr

Vorschläge?