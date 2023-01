Unter dem Deckmantel des Krieges führt Zelensky die massive Privatisierung der Ukraine an

Obwohl uns die Medien mit Berichten über russische Aggressionen überschwemmen, ist weit weniger Menschen bewusst, dass die ukrainische Regierung selbst den Nebel des Krieges nutzt, um gegen bestimmte Teile der eigenen Bevölkerung vorzugehen, Rechnungen zu begleichen und zu versuchen, die Gesellschaft zu revolutionieren.

Angeführt werden diese Versuche von Präsident Wolodymyr Zelenskij selbst, der in den vergangenen Monaten mehr als zehn politische Parteien (einschließlich des wichtigsten Oppositionsblocks) verboten hat, Gewerkschaften für illegal erklärte, die russische Sprache, Musik und Kultur verbot und verkündete, sein Land sei für westliche Investoren offen.

In der neuesten Ausgabe des MintCast spricht Gastgeber Mnar Adley mit dem Journalisten Max Blumenthal, Chefredakteur von The Grayzone, über Zelensky, den Krieg und die Folgen für Europa.

Während Zelensky im Westen als heroische Figur dargestellt wird, geht er in der Ukraine hart gegen jede Form von Dissens vor und geht sogar gegen religiöse Gruppen vor, die er für nicht loyal genug gegenüber seiner Regierung hält.

„Während wir hier sprechen, werden in Cherson Priester zusammen mit Mitgliedern der jüdischen ultraorthodoxen Sekte Chabad zusammengetrieben, die in Cherson zurückgeblieben sind, um sich um ihre Leute zu kümmern, als es noch russisches Territorium war, vor dem russischen Rückzug“, so Blumenthal gegenüber Adley.

Während Millionen ukrainischer Männer der Gefahr ausgesetzt sind, zum Militär eingezogen zu werden, warten andere in der Angst, von der Regierung ins Visier genommen zu werden. Im Internet kursieren Tötungslisten, und in den sozialen Medien verbreiten sich Nachrichten über die neuesten Politiker, die verhaftet wurden.

Blumenthal prangerte an, was er als „Pinochet-ähnliches Regime des Verschwindenlassens, der Ermordung, der Folterung und der Verhaftung aller Oppositionellen von Zelensky, einschließlich seines populärsten und prominentesten Gegners, des Führers der ukrainischen Patriotenpartei, Viktor Medwedtschuk,“ bezeichnete.

Der chilenische General Pinochet nutzte natürlich auch überwältigende Gewalt als Taktik, um wirtschaftliche Maßnahmen zur Bereicherung seiner westlichen Geldgeber durchzusetzen – Maßnahmen, die die Bevölkerung sonst nicht akzeptiert hätte.

Auch Zelensky scheint zu versuchen, Privatisierungswellen durchzusetzen, um die ukrainische Wirtschaft zu revolutionieren. Während er an die New Yorker Börse jettet und verkündet, die Ukraine biete die beste Investitionsmöglichkeit seit dem Zweiten Weltkrieg, wurden die Gewerkschaften im ganzen Land faktisch verboten und Kommunisten und Arbeitnehmerrechtsaktivisten inhaftiert.

Blumenthal bezeichnete dies als „finanzielle Vergewaltigung des ukrainischen Staatsbesitzes“ und verglich die Ereignisse mit der Ausplünderungswut, die die russische Wirtschaft in den 1990er Jahren ruinierte.

Diese Art von Berichterstattung und Kommentaren war wahrscheinlich der Auslöser dafür, dass Blumenthal von einer Konferenz in Portugal ausgeladen wurde (angeblich auf Betreiben der ukrainischen First Lady, Olena Zelenska).

Max Blumenthal ist ein preisgekrönter Journalist und der Autor mehrerer Bücher, darunter Republican Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War und The Management of Savagery. Er hat Printartikel für eine Reihe von Publikationen, viele Videoreportagen und mehrere Dokumentarfilme, darunter Killing Gaza, produziert. Blumenthal gründete 2015 die investigative Nachrichtenagentur The Grayzone. Es konzentriert sich darauf, Amerikas kriegerische Außenpolitik zu beleuchten und wie sich der ständige Kriegszustand auf die Innenpolitik auswirkt.

MintPress News ist ein unabhängiges Unternehmen. Sie können uns unterstützen, indem Sie Mitglied bei Patreon werden, ein Lesezeichen setzen und uns auf die Whitelist setzen sowie unsere Social-Media-Kanäle abonnieren, darunter Twitch, YouTube, Twitter und Instagram.

Abonnieren Sie den MintCast auf Spotify, Apple Podcasts und SoundCloud.

Besuchen Sie auch den neuen Kanal Behind the Headlines auf YouTube und abonnieren Sie die neue Video-Interview-/Podcast-Serie The Watchdog des Rappers Lowkey.

Mnar Adley ist Gründerin, Geschäftsführerin und Chefredakteurin von MintPress News und hält regelmäßig Vorträge über verantwortungsvollen Journalismus, Sexismus, Neokonservativismus in den Medien und journalistische Start-ups. Sie begann ihre Karriere als unabhängige Multimedia-Journalistin, die über die Politik des Mittleren Westens und des Landes berichtete und sich dabei auf Fragen der bürgerlichen Freiheiten und der sozialen Gerechtigkeit konzentrierte, indem sie ihre Berichte und Exklusivinterviews auf ihrem Blog MintPress veröffentlichte. Im Jahr 2009 war Adley auch die erste Amerikanerin, die den Hidschab trug, um als Nachrichtensprecherin in amerikanischen Medien zu berichten. Kontaktieren Sie Mnar unter mnar@mintpressnews.com. Folgen Sie Mnar auf Twitter unter @mnarmuh