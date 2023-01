Dr. Peter A. McCulloug: Steigende Zahl neurologischer Komplikationen nach COVID-19-Impfung

Vor der COVID-19-Ära hieß es in der Medizin schon lange: „Syphilis wird oft als „der große Maskenbildner“ bezeichnet, da sie eine Vielzahl von klinischen Symptomen aufweisen und eine Vielzahl anderer Krankheiten imitieren kann, was die Diagnose erschwert.“ Es besteht kein Zweifel daran, dass die COVID-19-Impfstoffverletzungssyndrome Syphilis, Sarkoidose, Amyloidose oder andere systemische Erkrankungen weit in den Schatten stellen und den Thron des „großen Maskenbildners“ übernehmen werden.

In einer aktuellen Ausgabe von Current Neurology and Neuroscience Reports berichten Chatterjee und Chakravarty über das breite Spektrum von Syndromen des zentralen Nervensystems und des peripheren Nervensystems, die nach einer COVID-19-Impfung auftreten[i].

Chatterjee A, Chakravarty A. Neurologische Komplikationen nach COVID-19-Impfung. Curr Neurol Neurosci Rep. 2022 Nov 29:1-14. doi: 10.1007/s11910-022-01247-x. Epub ahead of print. PMID: 36445631; PMCID: PMC9707152.

Da die Impfstoffe Lipid-Nanopartikel enthalten, die mit genetischem Material beladen sind, das für das schädliche Spike-Protein kodiert, ist jeder Patient einem russischen Roulette ausgesetzt, bei dem es darum geht, ob das Nervensystem hämodynamisch mit den schädlichen Impfstoffpartikeln überschüttet wird oder nicht.

Als Beispiel dafür, wie verzerrt Autoren und Redakteure über Veröffentlichungen zur COVID-19-Impfung geworden sind, stellen die Autoren in der Zusammenfassung fest, dass die COVID-19-Impfung die „einzige Waffe“ bleibt, die wir gegen die Krankheit haben. Die völlige Ignoranz gegenüber dem gesamten Bereich der Frühbehandlung von SARS-CoV-2 wird ihnen bei späterer Betrachtung für immer zum Verhängnis werden. Noch besorgniserregender ist die Feststellung der Autoren, dass eine neurologische Vorerkrankung kein Grund ist, die Impfung zu verweigern.

Als erfahrener Hochschulmediziner kann ich Ihnen sagen, dass die Autoren und die Redakteure, die diese Arbeit angenommen haben, in der Tat ein schlechtes medizinisches Urteilsvermögen an den Tag legen. Gute Ärzte würden niemals einen Patienten mit einer neurologischen Erkrankung, z. B. dem Guillain-Barre-Syndrom oder Multipler Sklerose, behandeln und ihm dann ein neuartiges genetisches biologisches Produkt verabreichen, von dem bekannt ist, dass es weitere neurologische Schäden verursacht und eine Verschlimmerung der Behinderung und den Tod riskiert. Autoren und Historiker werden diese Worte wieder aufgreifen und Reue und Traurigkeit für die Patienten empfinden, die unter diesem schwerwiegenden ärztlichen Fehlurteil gelitten haben.

Wenn Sie eine der in der Abbildung gezeigten neurologischen Störungen haben, die nach der COVID-19-Impfung neu aufgetreten sind oder sich verschlimmert haben, gehen Sie zu Ihrem Arzt und weisen Sie ihn darauf hin. Sagen Sie ihm, dass es sich nicht gelohnt hat. Dass für Sie die Risiken des Impfstoffs den fehlgeschlagenen theoretischen Nutzen bei einer leicht behandelbaren Erkrankung der oberen Atemwege nicht aufwiegen.

