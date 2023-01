Riesige Zahl von Todesopfern nach der Zerstörung einer russischen Kaserne in Donezk durch von den USA gelieferte Himars

Die russischen Streitkräfte haben soeben bei einem Angriff den möglicherweise größten Einzelverlust in diesem Krieg erlitten, nachdem ein ukrainischer Angriff mehrere Dutzend, möglicherweise Hunderte von neu mobilisierten Truppen im Osten des Landes getötet hat. Moskau deutet nun auf eine Rolle der USA bei diesem verheerenden Angriff hin.

„Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Montag, die ukrainischen Streitkräfte hätten ein von den USA geliefertes Himars-Raketensystem eingesetzt, um eine Einrichtung zu zerstören, die als Stützpunkt für mobilisierte Truppen in der Stadt Makiivka diente“, berichtet das Wall Street Journal über den Angriff im russisch besetzten Donbas.

Das Verteidigungsministerium bestätigte, dass 63 russische Soldaten bei der Explosion ums Leben kamen, und erklärte, eine Welle von HIMARS-Raketen mit „hochexplosiven Sprengköpfen“ habe die Einrichtung getroffen, in der die Truppen untergebracht waren.

In einer von der staatlichen Nachrichtenagentur TASS veröffentlichten Erklärung hochrangiger russischer Kommandeure heißt es: „Das Kiewer Regime hat eine russische Einheit in der Nähe von Makejewka in der Volksrepublik Donezk (DVR) mit sechs Geschossen des US-amerikanischen Mehrfachraketenwerfers HIMARS beschossen. Bei dem Angriff wurden 63 russische Militärangehörige getötet.“

Obwohl der Angriff erst am Montag bekannt wurde, fand er Berichten zufolge kurz nach Mitternacht am Sonntag, dem Neujahrstag, statt. Einige russische Quellen vermuten, dass sich ein Munitionsdepot in der Nähe der angegriffenen Einrichtung befand, was wahrscheinlich zu einer tödlicheren, erweiterten Explosion führte.

Die ukrainische Seite behauptet unterdessen, dass die tatsächliche Zahl der russischen Toten viel höher sei. Das ukrainische Militär spricht von etwa 400 Toten und 300 Verletzten – obwohl Kiew unmittelbar nach dem Angriff nicht direkt die Verantwortung übernommen hat.

Westliche Medien, darunter CNN und Reuters, haben eingeräumt, dass sie nicht in der Lage sind, die Opferzahlen unabhängig zu überprüfen. Einige pro-russische Separatisten haben jedoch behauptet, dass es mehr als die 63 Toten sind, die der Kreml offiziell angibt:

Igor Girkin, ein ehemaliger Offizier des Föderalen Sicherheitsdienstes, der Russland bei der Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim im Jahr 2014 half und anschließend prorussische Separatisten in der Ostukraine organisierte, sagte am Montag, dass „die Zahl der Toten und Verwundeten in die Hunderte geht“.

Derselbe Beamte ist einer von mehreren russischen Militärkommentatoren, die die obersten Befehlshaber für den offensichtlich mangelnden Schutz der Hunderten von Mitarbeitern, die sich in einem kleinen Gebiet aufhalten, kritisierten. Russischen Quellen zufolge wurden mindestens zwei der sechs ankommenden Raketen, die von den Ukrainern abgefeuert wurden, von der Luftabwehr abgeschossen.

Girkin sagte auf Telegram: „Dies ist nicht der einzige [extrem dichte] Aufmarsch von Personal und Ausrüstung in der Zerstörungszone der HIMARS-Raketen“, auch in Bezug auf Berichte über Munition, die in gefährlicher Nähe gelagert wird.

Andere Experten sind überzeugt, dass die Nutzung von Mobiltelefonen durch die Truppen oder anderer möglicher offener Kommunikationsmittel die Ukrainer über die Anwesenheit und den Standort des Stützpunkts informiert haben könnte, da die Möglichkeit besteht, dass die Signale abgefangen werden…

So the Ukrainian army appears to have hit a base of mobilised Russians in Makiivka in Donetsk. Reports suggest that at least 100 Russians were killed. They were using open source communications. So Rus army is starting 2023 like it ended 2022 then. Still using open source comms! pic.twitter.com/cHXMfQPnp6 — Dr Stephen Hall (@stephengfhall) January 1, 2023

Ferner beruft sich Reuters auf die folgende Quelle von russischer Seite:

Ein russischer Kriegsbefürworter, der als Rybar bekannt ist und mehr als eine Million Abonnenten in der Nachrichten-App Telegram hat, sagte, dass mehr als 100 Menschen bei dem Angriff verwundet worden seien und dass die Trümmer immer noch aufgeräumt würden. Rybar sagte, dass sich etwa 600 Menschen in dem Gebäude befunden hätten und dass in der gleichen Einrichtung Munition gelagert worden sei.

The Telegraph weist darauf hin, dass dieses Ereignis die größte Katastrophe der frühen Invasionsphase noch übertreffen könnte:

Die Ukraine schätzte die Zahl der Todesopfer auf „etwa 400“, wobei einige prorussische Separatisten in der Region von „Hunderten“ Toten sprachen. Der Kreml gab in einem seltenen Eingeständnis an, dass 63 Männer getötet worden seien, was die offizielle Zahl der Todesopfer des Untergangs des Flaggschiffs Moskwa bei weitem übersteigt.

Abgesehen von der umstrittenen Zahl der Todesopfer stellt sich auch die Frage, ob die Ukrainer von den US-Geheimdiensten bei der Zielerfassung unterstützt wurden.

Interessanterweise veröffentlichte das ukrainische Verteidigungsministerium am Tag des Angriffs Bildmaterial, auf dem zu sehen ist, wie das Himars-System in der Dunkelheit einen Schlag ausführt.

In den vergangenen Monaten wurde in der US-Presse zunehmend eingeräumt, dass die Ukrainer direkte Unterstützung bei der Bekämpfung von Gegnern erhalten, was auf anonymen Aussagen von Pentagon- und US-Geheimdienstmitarbeitern beruht.

Allerdings gibt es derzeit weder eine Bestätigung noch eindeutige Beweise dafür, dass tatsächlich von den USA gelieferte HIMARS eingesetzt wurden, wie von den Russen behauptet. Die Tatsache, dass die getroffene Einrichtung deutlich hinter der Frontlinie lag, könnte jedoch darauf hindeuten, dass eine Waffe mit größerer Reichweite eingesetzt wurde, wie sie von westlichen Mächten geliefert wurde. Auch die Ukraine scheint sich nach dem Angriff auf Makiivka, bei dem viele Menschen ums Leben kamen, nun offen mit ihren von den USA gelieferten Fähigkeiten zu brüsten.