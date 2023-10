Die westliche Welt ist zu einer Tyrannei geworden.

Paul Craig Roberts

Amerikas Ruf als „Land der Freien“ wurzelt in der angelsächsischen Tradition von Recht und Politik, nicht in Vielfalt und Multikulturalismus. Das Recht als Schutzschild des Volkes und nicht als Waffe in den Händen der Herrschenden ist eine britische Errungenschaft, die die amerikanischen Kolonien von Großbritannien geerbt haben. Es war die Errungenschaft einer bestimmten Ethnie, der Angelsachsen. Es war ein jahrhundertelanger Prozess, der mit Alfred dem Großen im 9. Jahrhundert begann und in der Glorious Revolution von 1680 gipfelte, dass die Herrscher für das Recht genauso verantwortlich sind wie der kleinste Bauer.

In dieser Rechtstradition basiert das Recht auf den Sitten und Gebräuchen des Volkes und nicht auf Erlassen von Herrschern, Regierungsbürokraten, Regulierungsbehörden und aktivistischen Richtern. Das gibt dem recht natürlich eine ethnische Grundlage. In einem Turm zu Babel – dem Schicksal aller schrumpfenden weißen Länder – gibt es keine gemeinsamen Sitten und Gebräuche und keine andere Rechtsgrundlage als die von den Herrschern erlassenen und mit Gewalt durchgesetzten Dekrete.

Überall in der westlichen Welt haben die Menschen heute den Schutz des Rechts als Schutzschild verloren und leiden unter Herrschern, die das Recht als Waffe einsetzen. In den USA werden heute Demonstranten und Teilnehmer von Kundgebungen zu „Aufrührern“ erklärt und zu Gefängnisstrafen verurteilt. Selbst gegen US-Präsident Donald Trump laufen vier Verfahren wegen erfundener Straftaten, um ihn an der Wahl zum Präsidenten zu hindern.

In meiner Jugend wurde das Recht als Schutzschild für unsere Rechte angesehen, nicht als Waffe, die gegen uns eingesetzt wird. George Sutherland, Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, erklärte 1934, dass der Zweck des Rechts darin bestehe, Unschuld oder Schuld festzustellen, und nicht darin, einen Feind zu vernichten:

„Der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten ist nicht der Vertreter einer gewöhnlichen Streitpartei, sondern einer Souveränität, deren Verpflichtung, unparteiisch zu regieren, ebenso bindend ist wie ihre Verpflichtung, überhaupt zu regieren, und deren Interesse bei der Strafverfolgung daher nicht darin besteht, einen Fall zu gewinnen, sondern der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Als solcher ist er in einem besonderen und ganz bestimmten Sinne der Diener des Gesetzes, dessen doppeltes Ziel es ist, weder Schuldige entkommen zu lassen noch Unschuldige leiden zu lassen. Er kann mit Ernst und Nachdruck Recht sprechen – und das soll er auch. Aber wenn er auch hart zuschlagen darf, so steht es ihm nicht frei, hart zuzuschlagen. Es ist ebenso seine Pflicht, sich unzulässiger Methoden zu enthalten, die zu einer ungerechten Verurteilung führen, wie es seine Pflicht ist, alle rechtmäßigen Mittel einzusetzen, um eine gerechte Verurteilung herbeizuführen“.

Der Generalstaatsanwalt und Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, Robert Jackson, stimmte dem zu:

„Jeder Staatsanwalt, der sein tägliches berufliches Ansehen riskiert, um eine gerechte Behandlung zu erreichen, um Erfolgsstatistiken zu erstellen, hat einen pervertierten Sinn für praktische Werte und charakterliche Mängel. … . . Ein Sinn für Fairness ist vielleicht der beste Schutz gegen Machtmissbrauch, und die Sicherheit des Bürgers liegt in dem Staatsanwalt, der Eifer mit menschlicher Güte mildert, der die Wahrheit und nicht die Opfer sucht, der dem Gesetz und nicht parteipolitischen Zielen dient und der seine Aufgabe mit Demut angeht“.

1940 sagte Jackson, dass unethische Staatsanwälte eine Bedrohung für die Gerechtigkeit darstellen, weil die Gefahr besteht, dass der Staatsanwalt Leute auswählt, von denen er glaubt, dass er sie bekommen sollte, anstatt Fälle auszuwählen, die strafrechtlich verfolgt werden müssen. Da die Gesetzbücher mit einer Vielzahl von Straftatbeständen gefüllt sind, hat ein Staatsanwalt gute Chancen, bei fast jedem zumindest einen technischen Verstoß gegen ein Gesetz zu finden. In einem solchen Fall geht es nicht darum, die Begehung einer Straftat zu entdecken und dann nach dem Täter zu suchen, sondern darum, den Täter ausfindig zu machen und dann die Gesetzbücher zu durchsuchen oder Ermittler einzusetzen, um ihn einer Straftat zu überführen. In diesem Bereich – wo der Staatsanwalt eine Person auswählt, die er nicht mag oder die er in Verlegenheit bringen will, oder eine Gruppe unbeliebter Personen auswählt und dann nach einer Straftat sucht – liegt die größte Gefahr des Missbrauchs der Strafverfolgungsbefugnisse. Hier wird die Strafverfolgung persönlich, und das eigentliche Verbrechen besteht darin, sich bei der herrschenden oder regierenden Gruppe unbeliebt zu machen, der falschen politischen Meinung anzuhängen, persönlich unangenehm zu sein oder dem Staatsanwalt selbst im Weg zu stehen.

Robert Jacksons 83 Jahre alte Beschreibung unethischer Strafverfolgung beschreibt genau all die „Ermittlungen“, Amtsenthebungsverfahren und Anklagen gegen Präsident Trump, die seit 2016, also seit acht Jahren, andauern und keine Anzeichen für ein Nachlassen zeigen. Die Anklagen gegen Trump sind eindeutig Anklagen mit dem Ziel, einen Führer loszuwerden, der sich anmaßt, das herrschende Establishment herauszufordern. Die Verfolgung Trumps unterstreicht das Ende des unparteiischen Rechtsstaates in den USA.

Versuchen Sie heute in den USA einen Staatsanwalt zu finden, wie ihn Sutherland und Jackson definiert haben. Versuchen Sie, einen Staatsanwalt zu finden, der ein Interesse an Gerechtigkeit hat. Sie sind nur an erzwungenen Strafminderungen interessiert, um ihre Verurteilungsquote zu erhöhen und aufgrund ihrer Bekanntheit für ein höheres Amt zu kandidieren. Wenn man es wagt, vor Gericht zu gehen, werden entlastende Beweise zurückgehalten, und Staatsanwälte bestechen Zeugen, damit sie gegen einen aussagen. Der Richter ist verärgert, weil Sie seine Arbeitsbelastung erhöhen. Prominente Angeklagte wie Michael Milken, Leona Helmsley, Martha Stewart und Donald Trump werden bevorzugt, auch wenn der Staatsanwalt keine persönliche Feindschaft gegen sie hegt. Wenn die Strafverfolgung von Feindseligkeit getrieben wird, wie im Fall Trump, ist das ein Zeichen dafür, dass das Rechtssystem das Recht als Waffe und nicht als Instrument der Gerechtigkeit akzeptiert.

Versuchen Sie einmal, einen ehrlichen Staatsanwalt oder Richter zu finden, der Trump-Anhänger strafrechtlich verfolgt und sie für die Teilnahme an einer politischen Demonstration zu Dutzenden Jahren Gefängnis verurteilt. Unbewaffnete Menschen, die auf einer Tour durch die Hauptstadt von der Polizei abgeführt werden, wie die vom Sprecher des Repräsentantenhauses veröffentlichten Videos zeigen, werden als „Aufständische“ verurteilt, die versuchen, die Regierung zu stürzen und einen „Trump-Putsch“ durchzuführen. Der Einsatz des Rechts als Waffe durch das Biden-Regime hat 1.000 amerikanische Patrioten aufgrund dieser falschen Anschuldigung ins Gefängnis gebracht. Die juristischen Fakultäten protestieren nicht, die Anwaltskammern protestieren nicht. Das Justizsystem unterstützt die falschen Verurteilungen. Der Kongress tut nichts. Die Medien schüren die falschen Anschuldigungen.

Jeder einzelne dieser Staatsanwälte und Richter missbraucht seine Macht für parteipolitische Zwecke. Wenn Sie nicht wissen, was Parteipolitik ist, schlagen Sie es nach. Sie wurde von unseren Gründervätern definiert. Sie fürchteten, dass sie die Demokratie und den Rechtsstaat zerstören würde.

In meinem Buch Die Tyrannei der guten Absichten, das vor 23 Jahren veröffentlicht wurde, wies ich darauf hin, dass die „Law-and-Order-Konservativen“ es der Regierung ermöglichten, die schützenden Aspekte des Gesetzes beiseite zu schieben, um die Mafia, Drogenkonsumenten, Kinderschänder – wer auch immer das Ziel war – leichter und sicherer zu verurteilen. Ich sagte, dass das Gesetz, wenn es im Interesse einer leichteren Verurteilung außer Kraft gesetzt wird, auch für den Rest von uns außer Kraft gesetzt wird, der nicht zur Mafia, zu den Drogenkonsumenten oder den Kinderschändern gehört, und dass diese Umwandlung des Gesetzes in eine Waffe neun Jahrhunderte angelsächsischer Errungenschaften zum Schutz der Menschen vor willkürlicher Verfolgung durch die Herrschenden zerstören würde.

Genau das ist geschehen. Die Briten, die die bürgerlichen Freiheiten geschaffen haben, und die Amerikaner, die sie geerbt haben, haben den Schutz des Rechts verloren.

Die „Law-and-Order-Konservativen“, die entschlossen sind, Kriminelle einzusperren, die „patriotischen Konservativen“, die die „nationale Sicherheit“ vor der „muslimischen Bedrohung“ schützen wollen, und die Ideologen des Westens, die entschlossen sind, die Weißen als Rassisten zu verteufeln und sogar zu kriminalisieren, während sie die ethnische Basis ihrer Länder mit Einwanderern überschwemmen, haben gemeinsam die Zerstörung des Rechts als Schutzschild des Volkes herbeigeführt.

Man kann die Frustration der Amerikaner verstehen, wenn Kriminelle der Justiz entkommen und die Sicherheit des Landes durch Verrat untergraben zu werden scheint. Aber als die Amerikaner die Gesetze zur Beschlagnahme von Eigentum akzeptierten, um die Verurteilung von Kriminellen zu erleichtern, und als sie die Behauptungen der Präsidenten Bush und Obama akzeptierten, dass die „terroristische Bedrohung“ die Aussetzung des Habeas Corpus und des ordentlichen Verfahrens rechtfertige, vergaßen sie die Warnung von Sir Thomas Morus. In A Man for All Seasons (Ein Mann für alle Jahreszeiten) fragt Sir Thomas More, Kanzler von England, seinen Kritiker, der ihn dazu drängt, die schützenden Eigenschaften des Gesetzes zu missachten, um das Unrecht besser verfolgen zu können: „Was wird mit den Unschuldigen geschehen, wenn das Gesetz abgeschafft wird? Wenn sich das Gesetz gegen uns wendet, fragt Sir Thomas, „wo werden wir dann stehen? Das ist die Frage, die sich die Anwälte von Präsident Trump stellen, und das ist die Frage, die sich jeder von uns stellt. Wenn ein Präsident der Vereinigten Staaten ruiniert werden kann, weil ein paar Schwarze in Machtpositionen, für die sie nicht qualifiziert sind, Trump hassen, welchen Schutz bietet das Gesetz dann dem Rest von uns?

Die Gesetzlosigkeit ist in den USA und ihren westlichen Marionettenstaaten allgegenwärtig. Ein britischer Journalist wurde verhaftet, weil er den verachtenswerten Trudeau entlarvt hatte, wie er einem Mitglied der Nazi-SS applaudierte.

Amerikanische Eltern werden verhaftet und sogar geschlagen, wenn sie in Schulausschusssitzungen dagegen protestieren, dass ihre Kinder einer Gehirnwäsche unterzogen werden, dass sie Rassisten sind und ihre Töchter in Toiletten von Männern sexuell missbraucht werden, die sich als transsexuelle Frauen ausgeben, obwohl sie immer noch einen männlichen Sexualapparat und männliche Begierden haben.

Denken Sie an die Ermordung von Seth Rich auf der Straße in Washington D.C. Seth Rich ist die Person, von der angenommen wird, dass er die E-Mails von Hillary Clinton weitergegeben hat, die ihre Verwicklung in kriminelle Aktivitäten belegen, gegen die nichts unternommen wurde. Seth Rich wurde auf einer Straße in Washington D.C. tot aufgefunden, angeblich, so die Polizei von Washington D.C., als Opfer eines Raubüberfalls. Nichts fehlte bei Rich, nicht seine Brieftasche, nicht seine Kreditkarten, nicht sein Handy. Ein Raubüberfall. Sein Mord wurde nie untersucht und wird auch nie untersucht werden. Eine korrupte demokratische „Polizei“ hat einen Raubüberfall gemeldet, obwohl es keinen Beweis für einen Raubüberfall gibt. Es bleibt ein ungelöster und nicht untersuchter Mord.

Anstatt einen Mord zu untersuchen, werden Trump und die Teilnehmer der Trump-Kundgebung unter falschen Anschuldigungen angeklagt und inhaftiert. Es ist offensichtlich, dass das US-Justizministerium das Recht zur Waffe gemacht hat. Der US-Generalstaatsanwalt dient weder dem Recht noch der Gerechtigkeit. Er dient der parteiischen Politik. Er ist eine Schande für das Recht. Die Tatsache, dass eine Person ohne jegliche Integrität Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten ist, ist der einzige Beweis dafür, dass der Rechtsstaat in Amerika tot ist.

William Blackstone schrieb, bewaffnetes Recht sei Tyrannei, und wenn die Exekutive das Recht als Waffe einsetze, sei es Aufgabe des Parlaments, die „bösen und verderblichen Ratgeber“ der Regierung anzuklagen und zu bestrafen. Der US-Kongress hat keine derartigen Schritte unternommen, was bedeutet, dass sich die Legislative ihrer Verantwortung entzogen und der Errichtung der Tyrannei zugestimmt hat.

Das Imperium der Lügen hat die „Rechte der Engländer“ von William Blackstone, die als „Bill of Rights“ in der amerikanischen Verfassung verankert sind, grundlegend verändert.

Die Vereinigten Staaten und die westliche Welt sind zu einer Tyrannei geworden. Diese Schlussfolgerung ist unausweichlich.

Es gibt nicht „den Einen“ wie im Film Matrix oder „V“ wie im Film V for Vendetta, der uns vor der Tyrannei retten kann. Wie entkommen wir der Tyrannei, die über uns gekommen ist, nachdem das Recht zur Waffe geworden ist? Die Anschuldigungen der Demokraten gegen Trump unterscheiden sich nicht von den Anschuldigungen Stalins gegen Nikolai Bucharin und die Bolschewiki, die als kapitalistische Spione die Revolution machten.

Im Rahmen der Identitätspolitik, die uns von den Liberalen und der Demokratischen Partei aufgezwungen wird, ist das wichtigste Element die Einimpfung von Hass. Hass ist mit objektivem Recht unvereinbar. Solange die Identitätspolitik nicht beseitigt und die Einheit des Volkes nicht wiederhergestellt ist, gibt es keine Hoffnung auf Rechtsstaatlichkeit.