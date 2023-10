Diese größenwahnsinnigen Technokraten sind dabei, die Erde und den Weltraum zu zerstören.

Ein Video von Elon Musks Starlink-Satellitennetzwerk hat die Öffentlichkeit in Erstaunen versetzt, während Wissenschaftler vor den wenig bekannten Risiken für den Nachthimmel warnen.

Es gibt etwa 9.000 Sterne, die von der Erde aus gesehen werden können, und etwa 5.000 Starlink-Satelliten (Stand August).

Die orangefarbenen Punkte stellen Starlink-Satelliten dar.

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass niederfrequente Radiowellen in den Himmel eindringen und die Fähigkeit von Wissenschaftlern beeinträchtigen, astronomische Beobachtungen durchzuführen.

Himmelsbeobachter befürchten, dass es bald mehr Satelliten als Sterne geben wird, wie Kommentare auf Musks Social-Media-Plattform X (früher Twitter) zeigen.

Ein Zuschauer nannte das Video „deprimierend“ und fügte hinzu: „In nur wenigen Jahren werden sie buchstäblich die Anzahl der Sterne selbst übertreffen.

All the Starlink satellites now around Earth pic.twitter.com/cdDypr6uSo