Die westliche Zivilisation befindet sich in ihrem Todeskampf

Paul Craig Roberts

In den 1960er-Jahren war Europa europäisch. Deutschland war deutsch. Frankreich war französisch. Italien war italienisch. Die Niederlande waren niederländisch. Schweden war schwedisch. Spanien war spanisch. Die verschiedenen ethnischen Nationalitäten gaben Europa eine große Vielfalt. Heute sind all diese Länder Türme aus Babel, wie die USA und Kanada. Noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts betrug der Anteil der Einwanderer an der spanischen Bevölkerung nur 1,6 %. Zwanzig Jahre später beträgt der Anteil der Einwanderer an der Bevölkerung 15 %. Der Anteil der Einwanderer an der deutschen Bevölkerung beträgt 26 %.

Die Einwanderer konzentrieren sich in den Städten. Diesem Bericht zufolge bestand 2015 „44 % der Londoner Bevölkerung aus schwarzen und ethnischen Minderheiten“, im Vergleich zu 29 % im Jahr 2001. Bis 2020 wird der Anteil der Einwanderer auf 55 % ansteigen. Die Hauptstadt Großbritanniens hat keine britische ethnische Mehrheitsbevölkerung mehr.

Einem Bericht von migrationwatchuk.org zufolge hat sich die im Ausland geborene Bevölkerung in Großbritannien zwischen 2001 und 2020 verdoppelt. „Die Mehrheit der Einwohner von London (55%), Slough (69%), Leicester (58%) und Luton (57%) gehören einer ethnischen Minderheit (EM) an. Der Anteil der EM in der Londoner Innenstadt lag 2016 bei 60 %, in Birmingham bei 48 % und in Manchester bei 42%.“

Viele andere ehemals britische Städte haben einen starken demografischen Wandel erlebt.

Der demografische Wandel in ehemals ethnisch geprägten europäischen Ländern hat dramatische Auswirkungen. Die Engländer haben jetzt Sadiq Aman Khan pakistanischer Abstammung als Bürgermeister von London. Der britische Premierminister, Rishi Sunak, ist indischer Abstammung. Beide Männer mögen britischer sein als die ethnischen Briten selbst, aber dennoch werden die höchsten Positionen nicht mehr von ethnischen Briten besetzt.

Die wirklichen Veränderungen finden auf der Ebene der Stadtteile und Städte statt. Die 265.000 Einwohner zählende Stadt Rotherham beispielsweise, ehemals eine blühende britische Industriemetropole, wurde von pakistanischen Einwanderern überrannt.

Theodore Dalrymple berichtet im City Journal (Winter 2023) und die BBC berichtet hier, dass im 21. Jahrhundert mindestens 1.400 junge weiße britische Mädchen im Alter von 11 Jahren von Banden pakistanischer Männer angelockt, entführt, gefangen gehalten und gruppenvergewaltigt wurden. Die Kinder wurden geschlagen, mit Benzin übergossen und in Brand gesteckt und in andere Städte verschleppt. Einige wurden ermordet, andere starben an einer Überdosis Heroin. Ein 16-jähriges Mädchen, das nach mehreren Vergewaltigungen schwanger war, wurde von zwei jungen Pakistanern 40 Mal erstochen und in einen Kanal geworfen. Einer wurde vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Der andere wurde zu einer Gefängnisstrafe von 17,5 Jahren verurteilt. Julian Assange, der keines Verbrechens überführt wurde, ist seit einem Jahrzehnt in Großbritannien inhaftiert. Die britische Justiz behandelt Wahrheitssprecher härter als Kindermörder.

Die Jahre vergingen, ohne dass die Polizei oder die Behörden etwas unternommen hätten. Dalrymple sagt: „Das eigentliche Problem für den Rotherham Metropolitan Borough Council war, wie sich herausstellte, wie man die Situation vertuschen konnte.“ Die Behörden befürchteten, dass die Einwanderungspolitik der Regierung in Misskredit geraten würde, wenn dies bekannt würde. Die Polizei fürchtete, des Rassismus bezichtigt zu werden, weil sie weiße Mädchen vor farbigen Menschen beschützt hatte. Wie die weißen Frauen in Schweden leben auch die weißen Briten in Rotherham in ihrem eigenen Land in Angst und Schrecken. Das Camp of the Saints hat die Geschichte von Rotherham vorausgesagt.

In vielen europäischen und amerikanischen Städten ist es genauso. Es gibt Gegenden, in die sich keine Weißen begeben wollen. Da die Angst vor rassistischen Anklagen die Strafverfolgung behindert, werden selbst weiße Viertel der Oberschicht, wie Buckhead in Atlanta, von Wohnungseinbrüchen geplagt. Der Schrecken und der Terror werden von weißen Liberalen und der kommerziellen Werbung als fröhliche Vielfalt und Multikulturalismus verbrämt. Die Regierungen der immer weniger weißen Länder sind nicht mehr zu Realismus fähig. Weiße Menschen überall sind zu eingeschüchtert, um sich zu organisieren und zu schützen. Sie erkennen, dass die Regierungen ihrer Länder gegen sie sind und dass jeder Versuch weißer Menschen, sich zu organisieren, als „weiße supremazistische Aufstandsgruppe“ gebrandmarkt wird und ihre Führer und Mitglieder verhaftet werden. Die dämonisierten und schutzlosen Weißen befinden sich heute in der gleichen Lage wie die Juden in Nazideutschland. Die Tatsache, dass Weiße immer noch die Mehrheit der Gesamtbevölkerung der Länder stellen, spielt keine Rolle, da sie daran gehindert werden, sich zu organisieren. Sie können nicht einmal gegen ihre Notlage protestieren, ohne als „rassistisch“ abgestempelt zu werden. Tatsächlich sind viele Weiße nicht in der Lage, ihre missliche Lage zu erkennen. Der Sozialdarwinismus ist nun einmal real, und die Weißen haben bewiesen, dass sie nicht zu den Stärksten gehören, die überleben.