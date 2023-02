Fact Checker verbreitet Fehlinformationen über Impfstoffe

Die sogenannten „Fact-Checking“-Unternehmen verbreiten immer weiter Fehlinformationen über die Politik der COVID-19-Impfung. Die übliche Taktik bestand bisher darin, Strohmänner zu schaffen und sie dann anzugreifen, zweifelhafte und unbelegte Behauptungen aufzustellen und den Leuten Worte in den Mund zu legen. Heute ging David Williams von der australischen Associated Press Factcheck noch einen Schritt weiter. Sein „Urteil“ über eine Behauptung, die er zu widerlegen versucht, ist erstaunlich irreführend. Es sei darauf hingewiesen, dass der AAP Faktencheck behauptet, „der Wahrheit und Genauigkeit verpflichtet“ zu sein.

Offenbar ist es Williams gelungen, einen alten Facebook-Post vom 24. Oktober letzten Jahres zu finden, in dem behauptet wird, dass COVID-19-Impfstoffe in Norwegen und Dänemark nicht mehr für Personen unter 65 und 50 Jahren angeboten werden. Im „Faktencheck“ wird auch erwähnt, dass Toby etwa zur gleichen Zeit getwittert hat: „Dänemark hat die Verwendung von COVID-19-Impfstoffen für Menschen unter 50 Jahren verboten, weil der Nutzen zu gering ist.“

Ich habe keine Informationen über die norwegische Politik und habe auch keine Behauptungen darüber aufgestellt, aber da ich im vergangenen September einen Artikel über die dänische Politik für den Daily Sceptic geschrieben habe – es war dieser Artikel, für den Tobys Tweet warb – und einen Folgeartikel, in dem ich einen „Faktencheck“ zu diesem Beitrag entlarvte, weiß ich, dass zu dieser Zeit der allgemeinen Bevölkerung Dänemarks unter 50 Jahren keine COVID-19-Impfstoffe angeboten wurden. Diese Politik war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des erwähnten Facebook-Posts noch immer unverändert.

In seinem Urteil stellt Herr Williams die folgende Behauptung auf: „Falsch. Die Grunddosen werden für alle Erwachsenen empfohlen. Die Auffrischungsprogramme der Länder richten sich zwar an Menschen über 45, aber auch jüngere Bürger können sich impfen lassen.“

Zur Untermauerung des ersten Teils seiner Behauptung, dass die Primärdosen für alle dänischen Erwachsenen empfohlen werden, verweist Herr Williams auf Informationen der dänischen Gesundheitsbehörde. Die Quelle stützt diese Behauptung jedoch nicht. Stattdessen steht dort Folgendes:

Die dänische Gesundheitsbehörde empfiehlt die Impfung für bestimmte Gruppen:

Personen ab 50 Jahren und älter

Personen unter 50 Jahren, die ein erhöhtes Risiko für eine schwere Erkrankung mit COVID-19 haben

Personal im Gesundheits- und Pflegebereich sowie in Teilen des sozialen Sektors, das engen Kontakt zu Patienten oder Bürgern hat, die ein erhöhtes Risiko haben, an COVID-19 schwer zu erkranken

Angehörige von Personen mit besonders hohem Risiko

Schwangere Frauen

Dies sind die Gruppen, für die die Impfung empfohlen wird. Für andere Gruppen wird sie nicht empfohlen. Dies bedeutet, dass die erste Behauptung von Herrn Williams falsch ist.

Der zweite Teil der Behauptung von Herrn Williams lautet, dass beide Länder die Auffrischungsimpfungen zwar für Personen ab 45 Jahren empfehlen, dass aber auch jüngere Personen die Auffrischungen erhalten können. Was den ersten Teil dieser Behauptung betrifft, so ist sie für Dänemark nicht zutreffend (über Norwegen weiß ich nichts). Laut der von Herrn Williams zitierten Quelle richten sich die Auffrischungsprogramme an Menschen über 50, nicht an Menschen über 45. Diese Behauptung ist also ebenfalls falsch. Die dritte Behauptung in Herrn Williams‘ „Urteil“ lautet, dass „jüngere Bürger Zugang erhalten können“, und bezieht sich wiederum sowohl auf Norwegen als auch auf Dänemark. Was Dänemark betrifft, so widerspricht dies seiner eigenen Quelle, die er in seinem Artikel sogar zitiert: „Der Zweck der Impfung besteht nicht darin, eine Infektion mit COVID-19 zu verhindern, und Personen unter 50 Jahren wird daher derzeit keine Auffrischungsimpfung angeboten.“

Der Fairness halber muss klargestellt werden, dass die Aussagen darüber, dass Auffrischungsimpfungen für die meisten Menschen unter 50 Jahren nicht zur Verfügung stehen, zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung zwar zutrafen, dass aber seit dem 15. November die Impfstoffe, einschließlich der Auffrischungsimpfungen, für diese Gruppe zur Verfügung stehen, allerdings nur auf ihre eigenen Kosten. Dies ist eine Ausnahmeregelung, die dänischen Freunden zufolge kaum jemand kennt. Das rettet Herrn Williams jedoch nicht – jeder Verweis auf diese neuere Ausnahmeregelung ist offensichtlich ungültig, wenn man einen Facebook-Post oder einen Tweet vom 24. Oktober „überprüft“.

Es ist klar, wie irritierend es für Herrn Williams sein muss, dass Dänemark seine Entscheidung getroffen hat, die Verfügbarkeit der Covid-Impfstoffe stark einzuschränken. Das ist nichts Neues. Neu ist, dass er weit über die übliche Taktik hinausgeht, Strohmänner zu erfinden und anzugreifen, Schlagzeilen zu verdrehen und so weiter. Vielleicht zeigt dies die zunehmende Verzweiflung derjenigen, deren Tagesgeschäft es ist, die Fakten zu verdrehen.

Thorsteinn Siglaugsson ist Wirtschaftswissenschaftler, Berater und Autor in Island. Sie können seine Substack-Seite From Symptoms to Causes hier abonnieren.