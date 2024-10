Die westlichen Medien haben diese Schrecken im Nahen Osten mitverursacht

Das gesamte Personal der Massenmedien, das für Israel lügt und manipuliert, hat den Weg dorthin geebnet.

Caitlin Johnstone

Die USA und der Iran stehen am Rande eines Krieges. Israel und die Vereinigten Staaten planen einen Großangriff auf den Iran, der nach Aussage von Biden selbst auch Angriffe auf iranische Ölanlagen beinhalten könnte. Der Iran sagt jetzt, dass seine Tage der „individuellen Selbstbeschränkung“ vorbei sind und er bereit ist, alles zu tun, wenn die USA und Israel die Eskalation weiter vorantreiben.

Die IDF setzt das Abschlachten von Zivilisten im Libanon mit von den USA unterstützten Luftangriffen fort, während Nachrichten auftauchen, dass Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah einem 21-tägigen Waffenstillstand mit Israel zugestimmt hatte, kurz bevor Israel ihn ermordete. Berichten zufolge wussten die USA von dieser Vereinbarung.

Und natürlich tötet Israel immer noch Tag für Tag Dutzende von Zivilisten bei seinen täglichen Massakern in Gaza. Neunundneunzig amerikanische Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die als Freiwillige in der Enklave arbeiteten, haben einen offenen Brief an ihren Präsidenten veröffentlicht, in dem sie die Schrecken schildern, die sie miterlebt haben, und die Zahl der Todesopfer dieses Angriffs auf über 118.908 schätzen.

"Gaza was the first time I held a baby’s brains in my hand. The first of many." https://t.co/wsE4WmFqZV — Dave DeCamp (@DecampDave) October 4, 2024

Und an diesem Punkt der Geschichte sollten wir der westlichen Presse die Anerkennung zollen, die sie verdient, weil sie dazu beigetragen hat, uns hierher zu bringen, indem sie das politische Umfeld geschaffen hat, in dem solche vom Westen unterstützten Gräueltaten möglich sind.

All die Mitarbeiter der Massenmedien, die für Israel gelogen und manipuliert haben, haben den Weg dafür geebnet.

All die Experten und Reporter, die den israelischen Toten vom 7. Oktober weit mehr Bedeutung beimaßen als den viel größeren arabischen Opfern davor und danach.

All die Redakteure, die Schlagzeilen wie „Kind aus Gaza in Kugel gelaufen“ in passiver Sprache verbreiteten, um die Verantwortung Israels für die Tötungen zu verschleiern.

Alle, die unkritisch gefälschte Gräuelpropaganda über geköpfte Babys und Massenvergewaltigungen als echte Nachrichten verbreitet haben.

Alle, die unkritisch jede Behauptung der IDF und der israelischen Regierung nachplappern, weigern sich aber, über palästinensische Aussagen zu berichten, solange Israel sie nicht bestätigt.

NYT does it again. A barely-english sentence about Israel bombing another country that doesn’t mention Israel. pic.twitter.com/afn7nOjCDI — Assal Rad (@AssalRad) October 2, 2024

Alle auf den Pressetribünen in Washington, die es versäumen, US-Beamte nach den Lügen und Verdrehungen zu befragen, die sie über Palästina, Libanon und Iran verbreiten.

Jeder, der Pressemitteilungen des Weißen Hauses veröffentlicht, die als Nachrichten getarnt sind und darstellen, wie wütend und aufgebracht Präsident Biden über israelische Kriegsverbrechen ist, während gleichzeitig nichts unternommen wird, trägt wissentlich dazu bei, das Nicht-Handeln zu verschleiern.

Jeder, der über Hunger und Krankheit im Gazastreifen berichtet, als sei dies eine Art Naturkatastrophe und nicht die unvermeidliche Folge eines vorsätzlichen Belagerungskrieges durch Israel.

Alle iranischen Raketen, die auf israelische Militäreinrichtungen zielen, ohne jemanden zu töten, als schrecklicher und bedeutender ansehen als Israels tägliche Massaker an Zivilisten.

Jeder, der unkritisch die Phrase vom „Hamas-geführten Gesundheitsministerium“ nachplappert.

Jeder, der die Hisbollah unkritisch als „terroristische Organisation“ bezeichnet.

All die hochkarätigen Kolumnisten, die Israels Verbrechen pausenlos entschuldigen und den Westen ermutigen, noch mehr Aggressivität zu unterstützen.

Löschen Sie Ihr Abonnement der New York Times.



Ich kann das nicht genug betonen. pic.twitter.com/Ckrz3GZGCM — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) October 2, 2024

Journalisten, die die Hisbollah, die Huthis und die schiitischen Milizen im Irak und in Syrien als „vom Iran unterstützt“ bezeichnen, die israelische Armee aber nie als „von den USA unterstützt“.

Jeder, der dazu beiträgt, die Biden-Administration als passiven und widerwilligen Zeugen von Israels Gräueltaten darzustellen, anstatt als willigen und aktiven Teilnehmer.

Jeder, der Israels Einmarsch in den Libanon als „begrenzte Bodenoperation“ bezeichnet, nachdem er Russland dafür verspottet hat, dass es seinen Einmarsch in die Ukraine als „besondere Militäroperation“ bezeichnet hat.

Alle, die die Pager-Bombenanschläge und die Attentate im Libanon als heroische Leistungen außergewöhnlich hoch entwickelter Geheimdienste dargestellt haben, obwohl sie sich die Lunge aus dem Hals schreien würden, wenn eine Nation wie der Iran oder Russland etwas Ähnliches getan hätte.

Jeder, der dazu beiträgt, dass die falsche Darstellung, die Opposition gegen die israelische Mordlust sei ein Anzeichen für eine Epidemie des „Antisemitismus“ in unserer Gesellschaft, geglaubt wird.

Habe kurz CNN eingeschaltet. Dana Bashs Stimme zittert. Jim Scuitto bemerkte, dass sich das Hauptquartier des Mossad in einem dicht besiedelten Zivilgebiet befindet. Emotionen und Kontext werden die Libanesen und Palästinenser vom US-Team des Senders wohl weit weniger verstehen.

Turned on CNN for a bit. Dana Bash's voice is quivering. Jim Scuitto noted that Mossad's HQ is in a densely packed civilian area.



Emotion and context the Lebanese and Palestinians are far less likely to get from the network's U.S. team. — Arif Rafiq (@ArifCRafiq) October 1, 2024

All die Mitarbeiter der Massenmedien, die dazu beigetragen haben, die öffentliche Zustimmung zu den Schrecken, die wir im Nahen Osten beobachten, herzustellen, sind für das, was dort geschieht, genauso verantwortlich wie die Menschen, die die Gewalt physisch ausüben.

Sie könnten genauso gut selbst die Bomben abgeworfen und die Raketen abgeschossen haben.

Sie könnten genauso gut die Abzüge der Scharfschützengewehre betätigen, mit denen all die palästinensischen Kinder in den Kopf geschossen wurden.

Genauso gut könnten sie persönlich die Eisenstangen in die Eingeweide der palästinensischen Gefangenen einführen.

Die Propagandisten der westlichen Presse sind für die Aufrechterhaltung der vom Westen unterstützten Gräueltaten Israels ebenso wichtig wie das israelische Militär selbst.

Egal wie sehr man diese psychopathischen Manipulatoren verachtet, es ist weniger, als sie verdienen.