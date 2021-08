Die WHO beschuldigt China für Covid-19. Unterstützt die WHO kriminelle Injektionen, die fälschlicherweise als Impfstoffe bezeichnet werden?

Von Peter König: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Im Februar 2021 kam eine vierwöchige Mission der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach China, um die Ursprünge der Covid-Pandemie zu untersuchen, zu dem Schluss, dass es unwahrscheinlich ist, dass das Virus aus dem Virusforschungslabor in Wuhan oder aus einem anderen chinesischen Labor entwichen ist. Nun will die WHO auf Druck westlicher Regierungen – vor allem der USA – eine weitere Mission nach China entsenden, um die Herkunft des Virus weiter zu untersuchen. Die chinesischen Behörden lehnten dies mit der Begründung ab, dass die Ergebnisse, zu denen die WHO und chinesische Wissenschaftler im Februar letzten Jahres gelangt waren, schlüssig seien und keine weiteren Untersuchungen erforderlich seien.

Es hat den Anschein, dass die WHO ihre Befehle von einem teuflischen Wohlstandskult erhält, der von der Wall Street und Washington ausgeht und der immer noch vorgibt, über alle 193 UN-Mitgliedsstaaten und das gesamte UN-System zu herrschen.

China hat absolut Recht, sich zu weigern. Es ist klar, dass der Westen immer wieder auf Chinas Schuld in dieser Angelegenheit hinweist, da China nicht nur von US/NATO-Militärbasen eingekreist werden musste, sondern auch ständig vom Westen für alles Mögliche dämonisiert wird, da China die aufstrebende Wirtschaftsmacht ist, die den von westlicher Gier getriebenen neoliberalen Ausbeutungskapitalismus in den Schatten stellt.

Um die Position der WHO gegen China zu stärken und das Ansehen Chinas in der Welt zu beschädigen, sagte der im Februar 2021 nach Wuhan entsandte leitende WHO-Wissenschaftler, Peter Ben Embarek, in einer am 12. August 2021 ausgestrahlten dänischen Fernsehdokumentation, dass die chinesischen Wissenschaftler sich weigerten, das Szenario des Laborlecks auch nur zu erörtern, es sei denn, der Abschlussbericht würde jede Notwendigkeit weiterer Untersuchungen ausschließen.

Ben Embarek fügte hinzu, dass sein chinesischer Amtskollege schließlich zustimmte, die Theorie des Laborlecks in dem Bericht zu erörtern, „unter der Bedingung, dass wir keine spezifischen Studien empfehlen, um diese Hypothese zu unterstützen.“

Es ist erstaunlich, dass eine so starke Anschuldigung unhinterfragt bleibt und dass der dänische Fernsehsender die Aussage nicht einmal infrage stellt und, was noch schlimmer ist, die chinesische Meinung nicht auffordert, Embareks erniedrigende Aussage zu widerlegen. Stattdessen akzeptieren sie einfach die westliche Position, ohne Fragen zu stellen und ohne China eine gleichberechtigte Stimme in dieser westlich geprägten Debatte zwischen der WHO und China zu geben. Die Aussage des WHO-Sprechers ist höchst voreingenommen und, basierend auf allen Berichten, die im Februar 2021 von der WHO veröffentlicht wurden, schlichtweg falsch. Siehe dies.

Dieses Thema wurde seit Beginn des „Covid-Ausbruchs“ mehrfach diskutiert – und es war von Anfang an klar, dass der Westen China dämonisieren wollte, indem er China entweder für die Fledermausgeschichte oder für ein in chinesischen Labors entstandenes Virus verantwortlich machte.

Andere Theorien besagen, dass das künstlich hergestellte Virus aus einem US-amerikanischen P4-Labor (höchste Sicherheitsstufe im Biokrieg) entwichen ist oder absichtlich freigesetzt wurde.

Schließlich wurde dieser Ausbruch geplant und bereits am 18. Oktober 2019 von Event 201 simuliert, das von der Gates Foundation, dem Johns Hopkins Center for Health und dem Weltwirtschaftsforum (WEF) gesponsert wurde – eine Simulation in New York City mit einer Reihe prominenter Teilnehmer, der Weltbank, dem IWF, der FED, den meisten Sonderorganisationen des UN-Systems, dem politischen Gremium der UN und so weiter.

Da die WHO vollständig unter der Kontrolle westlicher Mächte und – nicht zu vergessen – der westlichen Pharmaindustrie steht, sieht die entschiedene Haltung der WHO gegenüber China wie ein Manöver aus, um die Beweise für das Ereignis 201 zu vertuschen.

China ist schuld an einem „Virus“, das 2002 / 2003 in China ausbrach, da das SARS-Virus speziell auf das chinesische Genom zugeschnitten war.

Ein paar Jahre vor dem Ausbruch von SARS, 1999/2000, sammelte eine Gruppe von Harvard-Studenten/Wissenschaftlern in China heimlich DNA-Proben, bis sie von den chinesischen Behörden entdeckt und aus dem Land geworfen wurden. Doch zu spät. Sie hatten bereits genug chinesische DNA gesammelt, um ein Coronavirus zu entwickeln, das speziell auf das chinesische Genom abzielen sollte.

Genau das geschah beim ersten „Probelauf“, dem SARS-Ausbruch 2002/2003, der nur Menschen chinesischer Herkunft betraf. Selbst die wenigen, die außerhalb Chinas entdeckt wurden, konnten auf chinesische Herkunft zurückgeführt werden.

Anfang 2020 geschah das Gleiche erneut in Wuhan. Diesmal war es sozusagen das „Endspiel“. Es geschah weltweit und betraf alle 193 UN-Mitgliedsländer auf einmal. Alle zur gleichen Zeit. Es ist absolut unmöglich, dass ein Virus die ganze Welt gleichzeitig befallen kann. Aber niemand aus dem Mainstream und dem Matrix-Establishment scheint einem solch winzigen Detail von gigantischem Ausmaß Aufmerksamkeit zu schenken.

Die chinesischen Gesundheitsbehörden vermuteten jedoch ein neues Virus, das speziell für den Angriff auf das chinesische Genom entwickelt wurde. Deshalb haben sie auch so schnell reagiert. Dieser erste Angriff, wieder mit einem SARS-Virus und wieder in China, hätte Grund genug sein müssen, um die chinesischen Behörden aufzurütteln und die betrügerische Behauptung zurückzuweisen, das Virus stamme aus Wuhan – zunächst von einer Fledermaus auf einem Nassmarkt, dann aus einem Labor in Wuhan. – Was ist es nun? – Nichts von alledem.

Kurz nach Wuhan wurde das so genannte „neuartige Coronavirus“ mit der Bezeichnung 2019-nCoV (das denselben Namen trug wie das im Szenario Ereignis 201 vorgesehene) von der WHO in SARS-CoV-2 umbenannt, das angeblich die Krankheit namens Covid-19 verursacht.

Wie durch ein Wunder soll SARS-CoV-2 innerhalb kürzester Zeit den gesamten Planeten gleichzeitig befallen haben. Und das in verschiedenen Strängen des Virus. Nicht mehr nur die chinesische „Variante“.

Betrachtet man jedoch die Ausbreitung der angeblichen Pandemie, so war die gefälschte Zahl der positiven Fälle, die durch den fehlerhaften RT-PCR-Test festgestellt wurden, lächerlich gering:

83 Fälle bei einer Bevölkerung von 6,4 Milliarden Menschen außerhalb Chinas wurden als Begründung dafür herangezogen, dass die WHO am 30. Januar 2020 den internationalen Gesundheitsnotstand (Public Health Emergency of International Concern – PHIC) ausrief.

44.279 Fälle (außerhalb Chinas) am 11. März 2020, um die globale Abriegelung und die Schließung der Volkswirtschaften von 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen zu rechtfertigen.

Die Militärolympiade im Oktober 2019 in Wuhan

Wir wissen auch, dass es viele Möglichkeiten gibt, wie das Virus von einem (P4) US-Biokriegslabor nach Wuhan „wandern“ kann, nicht zuletzt durch die Militärolympiade im Oktober 2019, die – Sie haben es erfasst – zufällig auch in Wuhan stattfand und zu der die USA mindestens 300 Teilnehmer schickten.

Verschiedene „Varianten“ könnten auch durch Drohnen freigesetzt und auf bestimmte Bevölkerungsgruppen abgeworfen werden, zum Beispiel in Norditalien, in Spanien, im Iran. Alle diese Stämme waren sehr wahrscheinlich unterschiedlich. Und da sie ungefähr zur gleichen Zeit (in äußerst geringer Zahl) auftraten, konnte es sich kaum um Mutationen handeln.

Eines der US-Labors, das im Verdacht steht, mit dem Corona/SARS-Virus gearbeitet zu haben, ist Fort Detrick in Maryland. Niemand scheint daran interessiert zu sein, diesen Weg weiterzuverfolgen. Es ist so viel einfacher, einfach China zu beschuldigen und immer wieder zu beschuldigen. Ganz nach Goebbels‘ Motto: „Wenn eine Lüge oft genug wiederholt wird, wird sie zur Wahrheit. Das ist es, was wir heute erleben.

Und China weiß das, deshalb lehnt es ein weiteres Untersuchungsteam einer Agentur – der WHO – ab, von der bekannt ist, dass sie vollständig von mächtigen westlichen Finanzinteressen aufgekauft wurde, nämlich von Big Pharma, den Rockefellers und Bill Gates.

Wenn die WHO tatsächlich eine UN-Agentur wäre, die sich für die Gesundheit der Weltbevölkerung interessiert, würde sie strikt verbieten, Kinder gegen ein Virus zu impfen, das – wenn es überhaupt existiert – in etwa dem Grippevirus entspricht, mit einer durchschnittlichen Sterblichkeitsrate von 0,03 % bis 0,07 %, wie Dr. Fauci selbst in einem von Fachleuten geprüften Papier mit dem Titel Navigating the Uncharted vom 28. Februar 2020 zugab.

Und wenn die WHO ernsthaft an der Gesundheit der Menschen weltweit interessiert wäre, würde sie die so genannten Impfstoffe untersuchen, die in Wirklichkeit keine Impfstoffe sind, sondern bestenfalls „experimentelle Gentherapien“, die als solche von der CDC zugelassen sind.

Diese Impfstoffe haben bisher weit mehr Menschen verstümmelt und getötet als Covid.

Die neuesten Zahlen, die das 1990 eingerichtete U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) zwischen dem 14. Dezember 2020, dem Beginn der „Impfung“, und dem 30. Juli 2021 meldet, belaufen sich auf 545.338 unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen, darunter 12.366 Todesfälle und 70.105 schwere Verletzungen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Zahlen stark untertrieben sind. Die tatsächlichen Zahlen dürften eher zwischen 45.000 und 100.000 Todesfällen in den USA liegen und etwa doppelt so hoch in Europa.

Selbst diese Zahlen sind höchstwahrscheinlich weit untertrieben, da VAERS schon lange vor dem Auftauchen von Covid in dem Ruf stand, zu wenig zu melden, so dass die tatsächlichen Zahlen 50- bis 100-mal höher sein könnten als gemeldet.

Warum schweigt die WHO angesichts einer solchen Katastrophe – einer Gesundheitskatastrophe, wie es sie in der jüngeren Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat? Um Big Pharma und die dunkle, teuflische Sekte zu schützen, die hinter diesem wohlgeplanten und orchestrierten „Ausbruch“ steckt – diejenigen, die eindeutig eine eugenistische Agenda verfolgen?

Warum verschließt die WHO die Augen vor solch bahnbrechenden Entdeckungen wie den entsetzlichen Befunden von Blutmissbildungen, die zu Blutgerinnseln, Embolien und Tod führen und von deutschen Ärzten bei geimpften Menschen entdeckt wurden? – Sehen Sie dieses schockierende 10-minütige Video von Dr. Jane Ruby vom 18. August 2021:

Warum schweigt die WHO zu der Frage der Freisetzung von Covid-Spike-Proteinen in Städten? – Schweigt sie zur Frage der „übertragbaren Impfstoffe“, was bedeutet, dass das durch den „Impfstoff“ injizierte Spike-Protein durch die Nähe zu anderen Menschen weitergegeben werden kann?

Dieser letztere Punkt wurde bereits vor Monaten beobachtet. – Siehe Mike Adams Interview mit Dr. Lee Merritt vom 15. August 2021.

Warum ist es ein italienischer Arzt und nicht die WHO, der die Wahrheit über den tödlichen Impfstoff und den Zweck hinter diesem Massenzwang zur Impfung aller Menschen, sogar der Kinder, preisgibt? (Siehe Video hier)

Warum schweigt die WHO zu der Frage der Freisetzung von Covid-Spike-Proteinen in Städten? – Schweigt sie zur Frage der „übertragbaren Impfstoffe“?

Warum stoppt die WHO nicht sofort ALLE „Impfstoffe“ weltweit und untersucht die Kriminalität, die hinter diesen Flüssigkeiten steckt, die Menschen – der gesamten Weltbevölkerung – injiziert werden, und zwar unter Zwang, um es vorsichtig auszudrücken?

Warum wird nicht sofort eine weltweite strafrechtliche Untersuchung gegen alle „Impf“-produzierenden Pharmaunternehmen und deren Besitzer und Sponsoren eingeleitet?