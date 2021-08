Im Namen der „öffentlichen Sicherheit“ verkommt Australien zu einem albtraumhaften Orwellschen Polizeistaat

In diesen Tagen scheint es sogar dem besten Freund des Menschen besser zu gehen als den Menschen, die in Down Under ums Überleben kämpfen, schreibt Robert Bridge.

Das Land Down Under scheint wieder zu seinem ursprünglichen Status als Strafkolonie zurückzukehren, da die Regierungsbeamten, die mehr wie Gefängniswärter als wie Diener des Volkes aussehen, gegen Demonstranten vorgehen, die der weiteren Abriegelung durch die Covid überdrüssig sind.

Ein starkes Polizeiaufgebot in den großen australischen Städten hielt am Wochenende Tausende von Demonstranten nicht davon ab, auf die Straße zu gehen, was viele als letzten Versuch sahen, ihre stark bedrohten Freiheiten zu schützen.

Die Proteste fanden statt, nachdem New South Wales seine zweite verlängerte Abriegelung angekündigt hatte, durch die die 5 Millionen Einwohner Sydneys bis Mitte September unter strenge Ausgangssperren gestellt werden. Die Wartezeit wird jedoch noch unerträglicher werden, da Gerüchte kursieren, dass die Ausgangssperre bis Januar verlängert werden könnte.

Ich bin wirklich deprimiert. Ich sehe kein Ende für diese alptraumhafte Tyrannei. Ich möchte Australien einfach verlassen und nie wieder zurückkommen.

In Melbourne, der nach Sydney zweitgrößten Stadt Australiens, sind die Bürger mit ähnlichen Einschränkungen konfrontiert, was bedeutet, dass sie – abgesehen von der Möglichkeit, in einem bestimmten Radius um ihre Wohnung einkaufen zu gehen, eine Stunde pro Tag im Freien Sport zu treiben und zur Arbeit zu gehen, solange sie einer „wesentlichen Beschäftigung“ nachgehen – im Grunde zu Gefangenen in ihren eigenen vier Wänden geworden sind.

An diesem Punkt der australischen Geschichte ist das Einzige, was sicher bleibt, die Ungewissheit, was die Abriegelungen noch unerträglicher macht.

Bilder aus den beiden australischen Großstädten vom Samstag zeigten Pulverfassbedingungen, als sich Demonstranten mit der Polizei anlegten, die mit Schlagstöcken, Pfefferspray und Massenverhaftungen reagierte. (Es wird interessant sein zu sehen, ob die großen Medien das Vorgehen der Polizei gegen die Lockdown-Demonstranten auf die gleiche mitfühlende Weise beschreiben wie das Vorgehen gegen die australischen Black-Lives-Matter-Proteste zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr. Wie der Guardian mitfühlend berichtete: „Mindestens 20.000 Menschen nahmen an dem Marsch in Sydney [BLM] teil, der friedlich verlief, abgesehen von hässlichen Szenen, als Polizisten Pfefferspray gegen Demonstranten einsetzten, die nach dem Ende der Kundgebung in den Hauptbahnhof geströmt waren.“ Es ist ratsam, nicht den Atem anzuhalten). In Live-Aufnahmen, die der Facebook-Nutzer „Real Rukshan“ erhalten hat, sind große Gruppen von Polizisten zu sehen, die auf einzelne Bürger losgehen, die sich anscheinend nichts anderes zuschulden kommen ließen, als einfach nur da zu sein.

In einer Szene (bei Minute 2:10) wird ein älterer Mann, der ein Starbucks-Café zu verlassen scheint, von nicht weniger als fünf Polizeibeamten umringt, die ihm Handschellen anlegen und ihn vermutlich ins Gefängnis bringen. In einer anderen Szene (bei Minute 0:30) sieht man zwei Männer vor der Bank of Melbourne stehen, die von sechs Polizisten angesprochen werden. Vor ihnen auf der Straße stehen vier berittene Beamte, die auf ängstlichen Pferden reiten. Das Gefühl, das diese Vorfälle hervorrufen, ist dasselbe: ein autoritärer polizeistaatlicher Overkill.

Angesichts der massiven Polizeipräsenz und der stetigen Verschlechterung der grundlegenden Menschenrechte könnte man den Eindruck gewinnen, dass sich Australien tatsächlich in einer existenziellen Krise befindet. Das mag zwar in Bezug auf Fettleibigkeit, Drogenmissbrauch und Obdachlosigkeit zutreffen, scheint aber eine echte Übertreibung zu sein, wenn es um Covid-19 geht. Denn während die oben genannten Geißeln überall im Land zu sehen sind, scheint das Coronavirus in Australien nur in den abendlichen Nachrichtensendungen aufzutauchen (die übrigens sehr schlecht darin sind, ihre Zuschauer über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten). Quellen in Neuseeland haben zum Beispiel mitgeteilt, dass die Medien dort die Geschichte der Proteste gegen die Abriegelung jenseits der Tasmanischen See weitgehend ignoriert haben).

So drückte die Premierministerin von New South Wales, Gladys Berejiklian, in dem Bemühen, die Pandemie als Feind Nummer eins darzustellen, den Familien von drei Menschen, die über Nacht an dem Coronavirus gestorben sind, ihr „tiefes, tiefes Beileid“ aus. Wer waren diese Todesopfer? Die Öffentlichkeit wurde nicht über ihre Identität informiert, aber Berejiklian beschrieb sie als „einen Mann in den 80ern, einen Mann in den 90ern und eine Frau in ihren 90ern“.

Es ist nur eine Vermutung, aber könnte die Komorbidität in jedem dieser „tragischen“ Fälle dieser stille Killer gewesen sein, der im Volksmund als hohes Alter bekannt ist? Ja, jedes Leben ist wertvoll und sollte gerettet werden, aber strebt die australische Regierung insgeheim die absolute Unsterblichkeit der Bevölkerung an und nicht nur die Prävention? Das wäre sicherlich der Gipfel der Ironie, wenn es wahr wäre, wenn man bedenkt, dass diese Bemühungen so gut wie jeden umbringen. Es scheint, dass die wahre Pandemie, die das australische Volk befällt, die von der Regierung geförderte Angst ist.

Der Premierminister des Bundesstaates Victoria, Daniel Andrews, setzte noch eins drauf, als er von seiner Kanzel aus anordnete, dass die Bürger, die nun nicht mehr in ihren Lieblingskneipen sitzen können, um sich die arbeitslosen Stunden zu vertreiben, ihre Masken nicht mehr abnehmen dürfen, um in der freien Natur Alkohol zu trinken. Ob auch der Genuss eines alkoholfreien Getränks im Freien unter die strengen Auflagen des Maskenregimes fällt, hat der liebe Führer nicht gesagt. Die Antwort scheint jedoch ziemlich klar zu sein, da der Staat tatsächlich Polizeihubschrauber einsetzt, um Sonnenanbeter von den vielen berühmten Stränden des Landes zu verscheuchen.

People are letting off flares now on Lonsdale Street in the CBD for the anti-lockdown protest, choppers are overhead. @theage pic.twitter.com/xbkNbeuPIS — Cassie Morgan (@cassieemorgan) August 21, 2021

All dieser Wahnsinn ist über die Menschen in Down Under hereingebrochen, nachdem der Kontinent den geringsten Anstieg der Covid-Fälle zu verzeichnen hatte. Im Bundesstaat New South Wales zum Beispiel, in dem Sydney liegt, wurden am Samstag nur 825 erworbene Infektionen gemeldet, ein Anstieg gegenüber den 644 am Vortag. Im Bundesstaat Victoria, in dem Melbourne liegt, scheint die Situation noch weniger besorgniserregend zu sein, denn dort wurden am Samstag nur 61 Fälle gemeldet. Diese niedrigen Infektionsraten in Verbindung mit der großen Skepsis der Öffentlichkeit gegenüber der Sicherheit der Covid-Impfstoffe führen dazu, dass sich bisher nur 29 % der Bevölkerung impfen ließen.

@ScottMorrisonMP hat die größte Big State Regierung geleitet, die Australien je gesehen hat. Und versuchen Sie nicht, mir zu erzählen, #covid19 sei ein außergewöhnlicher Umstand. Wir hatten zwei Weltkriege, die Spanische Grippe und die Große Depression und NIEMALS hat sich die Regierung so schlecht verhalten.

Während sich die kleinkarierten Tyrannen in Down Under also mehr darum zu kümmern scheinen, dass jeder einzelne australische Bürger die Impfung von Big Pharma erhält – zusammen mit den lebenslangen Auffrischungsimpfungen und Verriegelungen, die mit Sicherheit folgen werden -, macht sich die Bevölkerung mehr Gedanken darüber, wie sie ihre kollektive Gesundheit, ihren Verstand und ihre Arbeitsplätze retten kann. Das ist keine leichte Aufgabe, wenn die Polizei sogar Leute hart bestraft, die mit ihren Hunden ohne Gesichtsmaske spazieren gehen. Heutzutage scheint es sogar dem besten Freund des Menschen besser zu gehen als den Menschen, die in Down Under ums Überleben kämpfen.