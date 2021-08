Experten warnen! Pfizer-Schema zur Herstellung von Varianten bezogenen Impfstoffen wird zu mehr Varianten führen

Albert Bourla, CEO von Pfizer, erklärte gegenüber Fox News, dass das Unternehmen über ein System verfüge, um eine variantenspezifische Impfung innerhalb von 95 Tagen herzustellen, falls ein impfstoffresistenter COVID-Stamm auftauchen sollte.

„Jedes Mal, wenn eine Variante auf der Welt auftaucht, beschäftigen sich unsere Wissenschaftler mit ihr“, so Bourla. „Und sie untersuchen, ob diese Variante dem Schutz unseres Impfstoffs entgehen kann.“

Bourla sagte, Pfizer habe noch keine Varianten identifiziert, die dem Impfstoff entgehen könnten. Diese Aussage widerspricht jedoch den Ergebnissen zahlreicher Studien der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die eine nachlassende Immunität gegen die Delta-Variante belegen.

Pfizer und die Regierung Biden beriefen sich auf die CDC-Studien, als sie eine dritte Auffrischungsdosis für die immungeschwächte und die allgemeine Bevölkerung forderten.

Bourla sagte, Pfizer könne neue Versionen seines Impfstoffs zur Bekämpfung einer Variante innerhalb von drei Monaten nach deren Entdeckung herstellen.

„Wir haben einen Prozess entwickelt, der es uns ermöglicht, innerhalb von 95 Tagen ab dem Tag, an dem wir eine Variante als besorgniserregend identifizieren, einen maßgeschneiderten Impfstoff gegen diese Variante herzustellen“, sagte Bourla.

Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens weisen seit Monaten darauf hin, dass eine allgemeine Impfung in den USA und der Bevölkerung im Ausland die Möglichkeit verringern würde, dass das Virus weiter mutiert und sich Impfstoffen entzieht.

CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky sagte bei einer Pressekonferenz am 27. Juli, die große Sorge sei, dass die nächste Variante, die nur ein paar Mutationen entfernt auftauchen könnte, möglicherweise den Impfstoffen entgehen könnte.

Das Beratungsgremium der britischen Regierung, die Scientific Advisory Group for Emergencies, erklärte, dass die höheren Raten der Viruszirkulation und -übertragung „mehr Möglichkeiten für das Auftauchen neuer Varianten“ schaffen.

Andere Experten argumentieren jedoch, dass es die allgemeine Impfung ist, die hochgradig übertragbare Ausbruchsmutanten hervorbringt, die in der Lage sind, Impfstoffe zu umgehen und die Ungeimpften einer Infektion auszusetzen.

Dr. Peter McCullough, Facharzt für Innere Medizin, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und klinische Lipidologie, sagte kürzlich in einem Podcast: „Es gibt eindeutig Informationsquellen, die darauf hindeuten, dass wir, sobald wir mit der Impfung beginnen und mehr als 25 % der Bevölkerung geimpft haben, es zulassen werden, dass eine der Varianten, die sich im Hintergrund halten, auftaucht, weil sie gegen den Impfstoff resistent ist.“

„Diese [Theorie] macht Sinn“, sagte McCullough. „Genau wie bei einem Antibiotikum werden wir, sobald wir einen bestimmten Prozentsatz der Abdeckung mit einem Antibiotikum erreicht haben, zulassen, dass sich eine resistente Bakterie weiterentwickelt.“

McCullough erklärte:

„Wenn wir sechs Monate zurückgehen, hatten wir in den Vereinigten Staaten etwa 14 Stämme oder mehr – alles relativ kleine Anteile. Es gab einen britischen, einen brasilianischen und übrigens auch einen Delta-Stamm – er war immer im Hintergrund zu finden. Es gab eine großartige Arbeit von Niessen und Kollegen aus Boston und Rochester, Minnesota, mit über einer Million sequenzierter Proben. Sie untersuchten die Impfraten in allen Ländern und den Anteil der Varianten und kamen zu dem Schluss, dass bei einer Impfung von mehr als 25 % der Bevölkerung ein dominanter Stamm sich durchsetzen wird.

„Wir haben in gewissem Sinne einen superdominanten Stamm geschaffen, wir haben einen superdominanten Stamm gefördert“, obwohl McCullough feststellte, dass die Delta-Variante wissenschaftlich gesehen milder ist.

In einem Interview im „RFK, Jr. The Defender Podcast“ zitierte McCullough eine am 10. August in The Lancet veröffentlichte Studie, die zeigt, dass Menschen, die gegen COVID geimpft sind, anfälliger für die Delta-Variante sind.

Laut McCullough haben die Autoren der Studie unter streng kontrollierten Bedingungen in einem Krankenhaus in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, ein weit verbreitetes Versagen des Impfstoffs und eine Übertragung nachgewiesen.

Geert Vanden Bossche ist Virologe und Vaccinologe und arbeitete mit GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals, dem Global Health Discovery Team der Bill & Melinda Gates Foundation in Seattle und GAVI, der Global Alliance for Vaccines and Immunization in Genf, zusammen.

In einem Artikel vom 12. August sagte Vanden Bossche, dass eine universelle Massenimpfung zu einer dominanten Ausbreitung hochinfektiöser, neutralisierender Escape-Mutanten führen wird, und dass natürlich erworbene – oder durch Impfung neutralisierende – Antikörper immunisierten Personen keinen Schutz mehr bieten werden, während ein hoher Infektionsdruck das angeborene Immunabwehrsystem der Ungeimpften weiterhin unterdrücken wird.

„Das heißt, dass jede weitere Erhöhung der Durchimpfungsrate dazu beitragen wird, das Virus in eine Resistenz gegen neutralisierende, S-spezifische Abs [Antikörper] zu zwingen. Eine erhöhte virale Infektiosität, kombiniert mit der Umgehung der antiviralen Immunität, wird unweigerlich zu einem zusätzlichen Tribut an die menschliche Gesundheit und an Menschenleben führen“, so Vanden Bossche.

Bereits im März sagte Vanden Bossche:

„Es besteht kein Zweifel daran, dass fortgesetzte Massenimpfkampagnen dazu führen werden, dass sich neue, infektiösere Virusvarianten immer mehr durchsetzen und letztlich zu einem dramatischen Anstieg der Neuerkrankungen führen werden, obwohl die Durchimpfungsraten erhöht wurden. Es kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass diese Situation bald zu einer vollständigen Resistenz der zirkulierenden Varianten gegen die derzeitigen Impfstoffe führen wird“.

Vanden Bossche sagte, dass eine Kombination aus Abriegelung und extremem Selektionsdruck auf das Virus sowie eine weltweite Massenimpfung zwar kurzfristig die Zahl der Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle verringern könnte, letztlich aber zur Entstehung weiterer Fluchtmutanten führen würde.

Dies werde die Impfstoffhersteller dazu veranlassen, die Impfstoffe weiter zu verfeinern, was den Selektionsdruck verstärke und immer mehr übertragbare und potenziell tödliche Varianten hervorbringe, fügte er hinzu.

Laut Dr. Robert Malone, Erfinder von mRNA- und DNA-Impfstoffen, weltweiter Experte für RNA-Technologien und in Harvard ausgebildeter Arzt, machen die Daten der CDC deutlich, dass wir die Ausbreitung von Delta bestenfalls verlangsamen, aber nicht aufhalten können, selbst wenn wir eine vollständige Aufnahme in Impfstoffe und eine vollständige Maskierung hätten.

Malone, der der Meinung ist, dass Tod und Invalidität in Hochrisikopopulationen immer noch eine Impfung rechtfertigen, schließt sich der Theorie von Vanden Bossche an, dass fortgesetzte Massenimpfkampagnen neue, infektiösere Virusvarianten ermöglichen werden.

„Geert Vanden Bossche – dem schließe ich mich jetzt an“, sagte Malone, „dass wir wirklich keine allgemeine Impfung durchführen sollten, weil wir damit nur Ausbruchsmutanten erzeugen.“

Fünf CDC-Studien zeigen abnehmende Impfimmunität gegen die Delta-Variante

Zwei Studien, die am 24. August von der CDC veröffentlicht wurden, zeigen, dass die Immunität der vollständig geimpften Amerikaner gegen COVID abnimmt, da die Delta-Variante inzwischen 98,8 % der COVID-Fälle in den USA ausmacht.

Eine Studie ergab, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs bei den Beschäftigten im Gesundheitswesen um fast 30 Prozentpunkte zurückgegangen ist, seit die Delta-Variante zum vorherrschenden Stamm in den USA geworden ist. Die Analyse ergab auch, dass die COVID-Impfstoffe nur zu 80 % wirksam sind, um eine Infektion bei den Beschäftigten im Gesundheitswesen zu verhindern.

Die zweite Studie untersuchte 43.000 Einwohner von Los Angeles ab 16 Jahren. Zwischen dem 1. Mai und dem 25. Juli traten 25,3 % der COVID-Infektionen bei vollständig geimpften Personen und 3,3 % bei teilweise geimpften Personen auf.

„Die CDC warnte in ihrem Bericht, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs mit zunehmender Zeit seit der Impfung und wegen der geringen Genauigkeit der Schätzungen aufgrund der begrenzten Anzahl von Beobachtungswochen ebenfalls abnehmen könnte“.

Die Veröffentlichung der neuen Studien erfolgt eine Woche, nachdem die CDC ihre ersten drei Berichte über die Wirksamkeit des Impfstoffs veröffentlicht hat, die ebenfalls einen nachlassenden Impfschutz gegen die Delta-Variante zeigten.

Wie The Defender berichtete, bestätigten die am 18. August von der CDC veröffentlichten Daten, dass die Wirksamkeit der COVID-Impfung gegen die Infektion abgenommen hat und die Impfstoffe bei der Bekämpfung der Delta-Variante weniger wirksam sind.

Walensky von der CDC sagte während einer Pressekonferenz am 18. August, dass die Daten zeigen, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen die SARS-CoV-2-Infektion mit der Zeit gegen die Delta-Variante abnimmt.

Eine Studie bewertete die Wirksamkeit von Pfizer und Moderna gegen Infektionen bei Pflegeheimbewohnern und stellte fest, dass sie von 75 % vor der Delta-Variante auf 53 % fiel, als die Delta-Variante dominant wurde. In der Studie wurde nicht zwischen asymptomatischen, symptomatischen und schweren Infektionen unterschieden.

In einer anderen Studie wurden Daten aus 21 Krankenhäusern verwendet, um die Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna gegen Krankenhausaufenthalte im Laufe der Zeit abzuschätzen. Bei 1 129 Patienten, die zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs erhalten hatten, lag die Wirksamkeit des Impfstoffs 2 bis 12 Wochen nach der Impfung bei 86 % und nach 13 bis 24 Wochen bei 84 %.

Die dritte Studie, die sich auf Daten aus dem Bundesstaat New York stützt, ergab, dass die Wirksamkeit aller drei Impfstoffe gegen Infektionen von 92 % Anfang Mai auf 80 % Ende Juli zurückging, die Wirksamkeit gegen Krankenhausaufenthalte jedoch relativ stabil blieb.

Wie The Defender am 23. August berichtete, erteilte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) dem COVID-Impfstoff von Pfizer die volle Zulassung für Personen ab 16 Jahren – ohne eine öffentliche Diskussion zuzulassen oder eine formelle Sitzung des Beratungsausschusses abzuhalten, um die Daten zu erörtern.

Aus den Unterlagen ging jedoch hervor, dass die FDA einen Antrag auf biologische Zulassung für den Impfstoff von Pfizer Comirnaty und nicht für den Impfstoff von Pfizer-BioNTech im Rahmen der derzeitigen Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) genehmigt hatte.

Die FDA räumte ein, dass Pfizer zwar über „unzureichende Bestände“ des neu zugelassenen Comirnaty-Impfstoffs verfügt, dass aber „eine beträchtliche Menge“ des Pfizer-BioNTech-COVID-Impfstoffs – der im Rahmen der EUA hergestellt wurde – noch zur Verwendung zur Verfügung steht.

Die FDA erklärte, der Impfstoff von Pfizer-BioNTech, der unter EUA hergestellt wurde, solle nicht zugelassen werden, könne aber „austauschbar“ (Seite 2, Fußnote 8) mit dem neu zugelassenen Comirnaty-Produkt verwendet werden, wobei er rechtlich getrennt bleibe.

Ein Impfstoff, der unter EUA zugelassen ist, bietet den Pharmaunternehmen einen umfassenden Haftungsschutz unter dem PREP ACT für mögliche Schäden, die durch ihren Impfstoff verursacht werden. Zumindest im Moment ist der Impfstoff von Pfizer Comirnaty nicht haftungsgeschützt.

„Die eindeutige Motivation der FDA besteht darin, Pfizer in die Lage zu versetzen, schnell die Bestände eines Impfstoffs abzubauen, den die Wissenschaft und das Vaccine Adverse Events Reporting System als unangemessen gefährlich entlarvt haben und der durch die Delta-Variante obsolet geworden ist“, schrieben der Vorsitzende von Children’s Health Defense, Robert F. Kennedy, Jr. und Dr. Meryl Nass.