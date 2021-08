Wie der endlose Krieg zur endlosen Pandemie wurde

mercola.com

In einem kürzlich erschienenen Artikel legt der Journalist Glenn Greenwald Beweise dafür vor, dass die US-Regierung in den letzten 20 Jahren absichtlich über ihre Auswirkungen und Fortschritte in Afghanistan gelogen hat

Die Beweise deuten darauf hin, dass der Afghanistankrieg dazu diente, Steuergelder an Sicherheitsunternehmen und afghanische Warlords zu verteilen.

Wenn die US-Regierung routinemäßig lügt, um finanzielle Kriegsinteressen zu schützen, könnte sie dann auch über die COVID-Pandemie und ihre Facetten lügen, und zwar aus demselben Grund?

Biologische Bedrohungen und Pandemien sind eine neue Form des Krieges, die auf Dauer angelegt ist und von der sowohl das Militär als auch Unternehmen profitieren.

Uns wurde wiederholt gesagt, dass die COVID-Impfung Krankheiten weitaus besser verhindern wird als eine natürliche Infektion. Dies steht im Widerspruch zu allem, was wir wissenschaftlich wissen, und Daten aus der ganzen Welt beweisen, wie falsch diese Behauptung ist

In dem obigen Videobericht geht der Journalist Glenn Greenwald auf ein kürzlich veröffentlichtes Exposé ein, in dem er die US-Regierung beschuldigt, die Fähigkeiten der vom US-Militär ausgebildeten afghanischen Sicherheitskräfte herunterzuspielen.

„Mit der gleichen hinterlistigen Taktik, die sie schon in Vietnam angewandt haben, haben die politischen und militärischen Vertreter der USA das Land wiederholt über die Erfolgsaussichten in Afghanistan getäuscht“, schreibt Greenwald.

Er weist darauf hin, dass die Präsidenten in den letzten 20 Jahren immer wieder den Sieg über die Taliban und Al-Qaida verkündet und damit geprahlt haben, welch großartige Arbeit die USA bei der Ausbildung und Stärkung der afghanischen Sicherheitskräfte leisten.

Zuletzt, am 8. Juli 2021, betonte Präsident Biden, dass eine Machtübernahme durch die Taliban im Grunde unmöglich sei und dass „die afghanische Regierung und Führung … eindeutig in der Lage sind, die bestehende Regierung aufrechtzuerhalten“.

Eine Fehleinschätzung epischen Ausmaßes

Als ein Reporter Biden bat, sich zu Geheimdienstberichten zu äußern, in denen vor dem Zusammenbruch der afghanischen Regierung gewarnt wurde, dementierte Biden schnell: „Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Sie sind nicht zu diesem Schluss gekommen“. Er erklärte auch, dass „die Wahrscheinlichkeit, dass die Taliban alles übernehmen und das ganze Land beherrschen, höchst unwahrscheinlich ist.“ In seinem Artikel fährt Greenwald fort:

„Und dann, in einem Austausch, der aufgrund seiner schieren Falschheit von einem Präsidentenpodium aus wahrscheinlich historische Bedeutung erlangen wird, erließ Biden dieses Dekret: Q. Herr Präsident, einige vietnamesische Veteranen sehen in diesem Rückzug in Afghanistan Anklänge an ihre Erfahrungen. Sehen Sie irgendwelche Parallelen zwischen diesem Rückzug und dem, was in Vietnam passiert ist, wo einige Leute das Gefühl haben.

DER PRÄSIDENT: Überhaupt keine. Null. Sie hatten ganze Brigaden, die durch die Tore unserer Botschaft brachen – sechs, wenn ich mich nicht irre. Die Taliban sind nicht der Süden – die nordvietnamesische Armee. Sie sind nicht – sie sind nicht im Entferntesten vergleichbar, was ihre Fähigkeiten angeht. Es wird nicht vorkommen, dass in Afghanistan Menschen vom Dach einer Botschaft in den Vereinigten Staaten gehoben werden. Das ist überhaupt nicht vergleichbar.

Wenn Sie in den letzten Tagen die Nachrichten verfolgt haben, wissen Sie, dass diese Aussagen nicht gut ankamen, als die Taliban den Präsidentenpalast in Kabul einnahmen und das Personal der US-Botschaft in einer überstürzten Evakuierung mit dem Hubschrauber vom Dach geholt wurde, nachdem sich die Sicherheitskräfte den Taliban kampflos ergeben hatten.

Eine wiederholte Lüge macht sie nicht wahr

Am 21. Juli 2021 räumte General Mark Milley, Vorsitzender der Generalstabschefs, ein, dass „die Möglichkeit einer vollständigen Übernahme durch die Taliban besteht“, beharrte aber darauf, dass die afghanischen Sicherheitskräfte „die Fähigkeit haben, ihr Land ausreichend zu bekämpfen und zu verteidigen“.

Vor acht Jahren, im September 2013, erklärte Milley, die afghanischen Sicherheitskräfte seien „jeden Tag sehr, sehr effektiv im Kampf gegen die Aufständischen“ gewesen. Auch Außenminister Antony Blinken gab vor wenigen Monaten zu Protokoll, dass er Befürchtungen anprangerte, der Abzug der USA würde die Sicherheitslage in Afghanistan verschlechtern, und selbst wenn dies der Fall wäre, würde es nicht so bald geschehen.

„Nichts davon war wahr“, schreibt Greenwald. „Es war immer eine Lüge, die dazu diente, zunächst die endlose Besetzung des Landes durch die USA zu rechtfertigen und dann, als die USA sich anschickten, sich zurückzuziehen, ein schönes Märchen darüber auszuhecken, warum die vergangenen zwanzig Jahre nicht bestenfalls eine völlige Verschwendung waren. Es ist einfach unvorstellbar, dass Bidens falsche Aussagen über die Bereitschaft der afghanischen Militär- und Polizeikräfte im letzten Monat nicht vorsätzlich waren. ~ Glenn Greenwald

Die Pentagon Papers, streng geheime Dokumente von Militärplanern, wurden im Juni 1971 veröffentlicht und bewiesen, dass die US-Beamten den Vietnamkrieg weitaus pessimistischer sahen, als sie öffentlich zugaben. Ein ähnlicher Bestand an Dokumenten über Afghanistan wurde 2019 von der Washington Post veröffentlicht. Laut der Post „sagten US-Beamte ständig, sie würden Fortschritte machen. Das taten sie nicht, und sie wussten es …“

War der Afghanistankrieg nichts als ein gewinnorientiertes Programm?

Seit 20 Jahren behaupten die US-Generäle, sie kämen bei der Ausbildung einer afghanischen Armee und einer nationalen Polizei, die das Land ohne ausländische Hilfe verteidigen kann, voran.

In Wirklichkeit haben die Militärausbilder „die afghanischen Sicherheitskräfte als inkompetent, unmotiviert und voller Deserteure beschrieben. Sie warfen den afghanischen Befehlshabern auch vor, die von den US-Steuerzahlern bezahlten Gehälter für Zehntausende von ‚Geistersoldaten‘ in die eigene Tasche zu stecken“, schrieb die Post.

Laut The Post widersprechen die Dokumente und Interviews nicht nur den öffentlichen Erklärungen der US-Präsidenten und Militärkommandeure, sondern beweisen auch, dass diese Erklärungen vorsätzliche Lügen waren. Statistiken und Erhebungen wurden auf Schritt und Tritt absichtlich verändert und manipuliert, um den falschen Anschein zu erwecken, dass Fortschritte gemacht würden und sich die Anstrengungen lohnten.

In Wirklichkeit scheint das gesamte Vorhaben in Afghanistan kaum mehr als ein gewinnorientierter Plan gewesen zu sein. In einem Artikel vom Juli 2021 interviewte der unabhängige Journalist Michael Tracey einen US-Veteranen des Afghanistankriegs, der an den Ausbildungsprogrammen für die afghanische Polizei und das Militär teilnahm:

„Ich glaube nicht, dass man überbewerten kann, dass dies ein System war, das im Grunde nur dazu diente, Geld zu verschwenden und Ausrüstung zu vergeuden oder zu verlieren‘, sagte er.

Was die US-Militärpräsenz dort betrifft, sah ich sie als eine große Geldtransferoperation an: eine endlose Geldgrube für US-Sicherheitsunternehmen und afghanische Kriegsherren, die alle wussten, dass kein wirklicher Fortschritt erzielt wurde, und die nur so viel Geld der US-Steuerzahler aufsaugen wollten, wie sie konnten, bevor der unvermeidliche Abzug und die Übernahme durch die Taliban anstand.

Greenwald weist auch darauf hin, dass Beweise, die ihm vom NSA-Whistleblower Edward Snowden zugespielt wurden, zeigten, dass die NSA jeden einzelnen Handyanruf in fünf Ländern, einschließlich Afghanistan, überwachte und aufzeichnete, was es höchst unwahrscheinlich macht, dass die USA den wahren Stand der Dinge nicht kannten.

„Es gab praktisch nichts, was in Afghanistan passieren konnte, ohne dass die US-Geheimdienste davon wussten. Es ist einfach unmöglich, dass sie alles so völlig falsch verstanden haben, während sie unschuldig und aufrichtig versuchten, den Amerikanern die Wahrheit darüber zu sagen, was dort geschah“, schreibt Greenwald, und fügt hinzu, dass angesichts der verfügbaren Fakten

„Es ist einfach unvorstellbar, dass Bidens falsche Aussagen über die Bereitschaft der afghanischen Militär- und Polizeikräfte im letzten Monat etwas anderes als Absicht waren.“

Afghanischer Veteran stellt die Fakten klar

Matt Zeller, ehemaliger Oberleutnant im Afghanistankrieg, ehemaliger Berater der afghanischen Sicherheitskräfte und Mitbegründer der Veteranenorganisation No One Left Behind, warf in einem MSNBC-Interview auch Präsident Biden vor, „eine dreiste Lüge“ zu erzählen.

Laut Zeller hat das US-Militär sicherlich nicht für alle Eventualitäten vorgesorgt, wie Biden behauptet, und das Weiße Haus hat wiederholt Pläne für die sichere und geordnete Evakuierung von amerikanischem Personal und Verbündeten im Krieg abgelehnt.

„Ich bin entsetzt, dass [Biden] glaubt, wir müssten nur 2000 Menschen evakuieren“, sagt Zeller. „Derzeit sind 86.000 Menschen in Afghanistan zurückgeblieben, und wir haben sie alle für die Regierung identifiziert“.

Werden wir auch bei COVID belogen?

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, worauf ich hinaus will. Schließlich bin ich nicht für meine politischen Kommentare bekannt. Mein Punkt ist folgender: Wenn die US-Regierung routinemäßig lügt, um finanzielle Kriegsinteressen zu schützen, könnte sie dann auch über die COVID-Pandemie und ihre Facetten lügen, und zwar aus demselben Grund?

Genauso wie der militärisch-industrielle Komplex die Öffentlichkeit in die Irre führt, ziehen die Öl-, Pharma- und Bankindustrie die Fäden und belügen die amerikanische Öffentlichkeit und verbreiten Propaganda, um ihren Reichtum, ihre Macht und ihre Kontrolle zu erhalten und zu vergrößern.

So wie sich die US-Regierung in Bezug auf ihre Rolle in Afghanistan eklatant geirrt hat, irrt sie sich ebenso eklatant in Bezug auf COVID-19 – seine Gefahren, seine Verbreitung, seine Prävention und seine Behandlung. Das ist für jeden klar, der bereit ist, sich mit der Wissenschaft und den Daten zu befassen.

Interessanterweise stellte der Wikileaks-Gründer Julian Assange 2011 fest: „Das Ziel ist es, Afghanistan zu nutzen, um Geld aus den Steuerbasen der USA und Europas durch Afghanistan und zurück in die Hände einer transnationalen Sicherheitselite zu waschen. Das Ziel ist ein endloser Krieg, kein erfolgreicher Krieg.

Ebenso scheint das Ziel der Pandemie nicht darin zu bestehen, ihr ein Ende zu setzen. Vielmehr sind biologische Bedrohungen und Pandemien eine neue Form des Krieges, die auf Dauer angelegt ist und von der sowohl das Militär als auch Unternehmen profitieren.

Die Wahrheit kommt vielleicht nur langsam ans Licht, setzt sich aber in der Regel durch

So wie ihre Lügen über Afghanistan ihnen jetzt um die Ohren fliegen, vermute ich, dass auch ihre Lügen über COVID irgendwann auf sie zurückfallen werden. Zum Beispiel wurde uns wiederholt gesagt, dass die COVID-Spritzen Krankheiten viel besser verhindern als eine natürliche Infektion.

Dies steht im Widerspruch zu allem, was wir wissenschaftlich wissen, und Daten aus der ganzen Welt beweisen nun, wie falsch diese Behauptung ist. In Israel zeigen die Daten, dass die Hälfte aller COVID-19-Infektionen unter den vollständig Geimpften auftreten, 85 % bis 90 % der COVID-bedingten Krankenhausaufenthalte sind unter den vollständig Geimpften, und die vollständig Geimpften machen auch 95 % der schwer erkrankten COVID-19-Patienten aus.

Insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit einer Infektion bei Israelis, die eine COVID-Impfung erhalten haben, 6,72-mal höher als bei Personen, die sich von einer natürlichen Infektion erholt haben. Von den 7.700 neuen COVID-Fällen, die bisher während der aktuellen Infektionswelle, die im Mai 2021 begann, diagnostiziert wurden, waren 39 % geimpft, 1 % hatte sich von einer früheren SARS-CoV-2-Infektion erholt und 60 % waren weder geimpft noch zuvor infiziert.

In den USA, wo die Gesundheitsbehörden und die Regierung im Weißen Haus jetzt darauf bestehen, dass wir uns in einer „Pandemie der Ungeimpften“ befinden, wobei 95 % der Krankenhauseinweisungen und 99 % der Todesfälle unter denjenigen auftreten, die die Impfung verweigert haben,19 erfahren wir, dass dies auf Daten von Januar bis Juni 2021 beruht.

Am 1. Januar 2021 hatten nur 0,5 % der US-Bevölkerung eine COVID-Impfung erhalten. Mitte April hatten schätzungsweise 31 % eine oder mehrere Impfungen erhalten, und am 30. Juni waren 46,9 % „vollständig geimpft“. Die Verwendung von Daten aus einer Zeit, in der die Mehrheit der Amerikaner die Impfung noch nicht erhalten hatte, ist kaum ehrlich und transparent.

Was macht die natürliche Immunität überlegen?

Das Konzept, dass die natürliche Immunität der durch die Impfung hervorgerufenen Immunität überlegen ist, ist leicht zu verstehen, wenn man Folgendes bedenkt: Viren enthalten mehrere verschiedene Proteine. Durch die COVID-Impfung werden Antikörper gegen nur eines dieser Proteine, das Spike-Protein, gebildet.

Bei einer Infektion mit dem gesamten Virus hingegen entwickeln Sie Antikörper gegen alle Teile des Virus sowie T-Gedächtniszellen. Anstatt nur eine kleine Armee von eng fokussierten „Soldaten“ zu haben, verfügt man also über eine sehr große Armee mit einem viel breiteren Spektrum an Angriffsmöglichkeiten.

Dies erklärt auch, warum die natürliche Immunität einen besseren Schutz gegen Varianten bietet, da sie mehrere Teile des Virus erkennt. Wenn das Spike-Protein stark verändert ist, wie bei der Delta-Variante, kann die durch den Impfstoff ausgelöste Immunität umgangen werden. Bei der natürlichen Immunität ist dies nicht der Fall, da die anderen Proteine weiterhin erkannt und angegriffen werden.

Hinzu kommt, dass die COVID-Impfungen die Bildung von Varianten aktiv fördern, gegen die sie praktisch überhaupt keinen Schutz bieten, während diejenigen mit natürlicher Immunität keine Varianten verursachen und fast durchgängig gegen sie geschützt sind.

Folgen Sie dem Geld

Dass es sich bei COVID-19 um ein gewinnorientiertes Unternehmen handelt, lässt sich leicht daran erkennen, dass uns gesagt wird, Impfungen seien der einzige Weg in die Zukunft, und dass wir von nun an regelmäßig Auffrischungsimpfungen benötigen würden.

Kombiniert man das mit Impfpässen, ist es nicht schwer zu erkennen, wie eine nicht enden wollende Impf-Tretmühle entstehen kann, in der man die neuesten Impfempfehlungen befolgen muss oder seine Fähigkeit verliert, frei seiner Arbeit nachzugehen und sein Leben zu leben.

Irgendjemand profitiert von einem solchen Szenario, und das ist sicher nicht die breite Bevölkerung. Die Nutznießer sind der pandemische Industriekomplex, zu dem Big Pharma, Big Tech, große multinationale Investmentfirmen und der militärisch-industrielle Komplex gehören, die allesamt an der Rentabilität dieser Impfungen beteiligt sind.

