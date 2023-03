Twitter-Chef Elon Musk schrieb am Donnerstag, dass Länder ihre Macht nicht an die Weltgesundheitsorganisation abgeben sollten. Doch genau das tun viele westliche Länder.

Der australische Senator Malcolm Roberts sagte im Parlament, die WHO sei nicht unabhängig. Der derzeitige Sugar Daddy der WHO ist Bill Gates, der mit seinen Investitionen in dieselben Impfstoffe, die die WHO fördert, Milliarden verdient hat. Gates hat die WHO gekauft, und jetzt wirbt sie für seine Produkte. So einfach ist das, sagte der Senator.

Aus 🇦🇺 Senator Malcolm Roberts 🌐 WHO 🌐 𝙏𝙧𝙪𝙩𝙝 𝘽𝙤𝙢𝙗𝙨 💣 “ The WHO is a Corrupt cartel that generates billions for its „Sugar Daddy“ Bill Gates and is headed by an „Evil Killer“ Tedros, who was once tied to a terrorist organisation“….🔥 pic.twitter.com/9LgM3ZfwMO — 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@Risemelbourne) March 23, 2023

An der Spitze der WHO steht Tedros Ghebreyesus, der zuvor Gesundheitsminister einer Terrororganisation namens Befreiungsfront von Tigray war, die internationale Hilfe nutzte, um Macht zu kaufen und Feinde zu bestrafen, fügte er hinzu.

In den Jahren 2006, 2009 und 2011 brachen Cholera-Epidemien in Regionen aus, die keine Medikamente erhalten hatten. Unabhängige Ermittler haben festgestellt, dass Tedros am Leid und Tod unzähliger Menschen mitschuldig war. „Er ist ein Mörder. Die WHO verrottet vom Kopf her“, sagte Roberts.

Die Nachrichtenagentur AP berichtete kürzlich, dass WHO-Mitarbeiter während des jüngsten Ebola-Ausbruchs im Kongo Mädchen und Frauen ausgebeutet haben. „Unmenschlich“. Mindestens 83 Mitarbeiter hätten sich des Missbrauchs schuldig gemacht, darunter Vergewaltigungen und Zwangsabtreibungen. In einigen Fällen waren die Opfer erst 13 Jahre alt.

Die WHO weigerte sich, die Täter zu entlassen. Tedros findet das alles in Ordnung. Und an diese Organisation möchten viele Länder ihre ganze Macht abgeben.