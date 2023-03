Taliban veröffentlichen Video von Feldern mit US-Militärfahrzeugen, Stapeln von US-Hochleistungswaffen und Räumen, die mit Stapeln von 100-Dollar-Scheinen gefüllt sind

Wie The Gateway Pundit bereits berichtete, hat Joe Biden die Terrororganisation Taliban und ihre islamistischen Komplizen mit US-Waffen, bewaffneten Fahrzeugen, Hubschraubern, Munition und haufenweise Bargeld im Wert von Milliarden Dollar versorgt.

Anstatt die Ausrüstung zu zerstören, bevor er das Land verließ, übergab Joe Biden den Taliban US-Militärgüter im Wert von fast 85 Milliarden Dollar.

Tatsächlich hat Joe Biden 300 Mal mehr Waffen zurückgelassen als die, die im Rahmen von Obamas „Fast and Furious“-Programm an die mexikanischen Kartelle weitergegeben wurden.

Die Taliban veröffentlichten später ein Video von den Waffen, die Joe Biden zurückgelassen hat, und von dem Raum voller Stapel von 100-Dollar-Scheinen, die er zur Sicherheit zurückgelassen hat.

Die Taliban veröffentlichten Videos von Paletten mit Waffen und Stapeln von 100-Dollar-Scheinen, die sie beschlagnahmt haben.

Hier die vollständige Liste der von den USA gelieferten und zurückgelassenen Ausrüstung, die nun von den Taliban kontrolliert wird:

Viele der in der obigen Liste enthaltenen Informationen sind öffentlich bekannt.

Aber das war noch nicht genug.

Es ist wirklich so, als ob wir den Krieg verloren hätten und nun Reparationszahlungen an die Terroristen leisten müssten.

Das kann man sich einfach nicht ausdenken!

Vor kurzem haben die Taliban damit begonnen, Videos von den Feldern mit Militärfahrzeugen zu veröffentlichen, die die USA den Taliban überlassen haben.

Die Taliban behaupten außerdem, die Abu Dujana-Brigade des Al-Badr-Korps habe bereits über 300 Militärfahrzeuge repariert und sei jetzt einsatzbereit.

Additional pictures showing US military equipment left behind by the US forces following the botched Afghanistan Withdrawal

The Taliban also in a statement said the Abu Dujana brigade of the Al-Badr Corps have already repaired over 300 military vehicles and now are ready for use. pic.twitter.com/QDxKXoAqMl